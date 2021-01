Gia đình chủ tiệm Phở Xe Tăng bay tới thủ đô biểu tình, về Chicago bị dọa giết, tẩy chay. Pelosi tối hậu thư cho Pence: truất phế Trump ngay. Hôm tấn công Quốc Hội, có những người cực đoan mang còng nhựa vì dự trù bắt cóc Phó Tổng Thống và các dân cử Quốc Hội. Trung tá hồi hưu bị nghi muốn bắt con tin ở Quốc Hội: lượm còng ở dưới đất thôi. Một ngày trước bạo loạn kêu gọi dân tới Quốc Hội buộc ngưn

Gia đình chủ tiệm Phở Xe Tăng, tên tiếng Anh là Tank Noodle, bay tới thủ đô biểu tình hôm Thứ Tư 6/1/2021, về Chicago lại bị dọa giết, tẩy chay.

Gia đình chủ tiệm Phở Xe Tăng bay tới thủ đô biểu tình, về Chicago bị dọa giết, tẩy chay. Pelosi tối hậu thư cho Pence: truất phế Trump ngay. Hôm tấn công Quốc Hội, có những người cực đoan mang còng nhựa vì dự trù bắt cóc Phó Tổng Thống và các dân cử Quốc Hội. Trung tá hồi hưu bị nghi muốn bắt con tin ở Quốc Hội: lượm còng ở dưới đất thôi. Một ngày trước bạo loạn kêu gọi dân tới Quốc Hội buộc ngưng đếm phiếu cử tri đoàn, Hội Các Bộ Trưởng Tư Pháp Cộng Hòa bây giờ chối không biết gì. Cộng Hòa Arizona rủ nhau vây đánh bà quả phụ McCain. Đại Học Lehigh University đã thu hồi văn bằng danh dự trao cho Trump. Công tố liên bang Byung J. Pak của thành phố Atlanta từ chức vì Trump đòi gian lận bầu cử cho Trump. 200 vị dân cử Quốc Hội Mỹ kêu gọi lột chức Tổng Thống của Trump. Amazon: cắt mạng Parler vì Trump kích động bạo lực. FBI: bắt 11 quả bom Molotov. FBI: cực hữu có âm mưu tấn công thù đô trong Lễ Đăng Quang Biden. Indonesia xác định nơi phi cơ rơi, đã vớt vài mảnh vỡ, di thể. Bất kể đại dịch: Kiều hối trong năm 2020 gửi về VN giảm 7%, gửi về TP.SG tăng 8.2%.

WASHINGTON (VB - 10/1/2021) --- Nên dùng Tu Chánh Án 25 để lột chức Trump? Nếu thế, phải do chính Phó Tổng Thống Mike Pence thực hiện và một số Bộ Trưởng thực hiện. Hay là nên dùng thủ tục Hạ Viện luận tội rồi đưa qua Thượng Viện truất phế Trump? Nếu thế, sẽ chậm hơn một chút.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi ra tối hậu thư cho Pence là nếu tới đêm Chủ Nhật 10/1/2021 mà Pence không lấy Tu Chính Án 25 ra truất phế Trump, thì bà Pelosi sẽ tiến hành luận tội Trump từ sáng Thứ Hai 11/1/2021. Hiện nay có tin Pence tiết lộ rằng Pence chỉ muốn dùng Tu Chánh Án 25 nếu Trump trở thành dao động nhiều hơn.

--- Công ty Amazon cho biết đã cắt bỏ mạng xã hội Parler ra khỏi dịch vụ máy chủ, nghĩa là trang nhà Parler sẽ biến mất trên thế giới Internet vào hôm Chủ Nhật nếu không tìm được dàn máy chủ khác.

Công ty Amazon giải thích qua một email rằng lý do cắt bỏ Parler, nơi Tổng Thống Trump và các cận thần đang sử dụng thay cho mạng Twitter, vì nhiều nội dung kích động bạo lực và như thế là vi phạm nội quy sử dụng mạng Amazon, vì Parler đang "trở thành cơ nguy rủi ro thực sự đối với an toàn công chúng, nên chúng tôi sẽ cắt đứt tài khoản Parler kể từ Chủ Nhật 10/1/2021 vào lúc 11:59 PM giờ California.

Trước đó, cả hai mạng Google và Apple đã gỡ bỏ Parler ra khỏi Play Store và App store, lấy cớ quan ngại về an ninh từ sau khi Trump xách động người ủng hộ tham gia trận tổng tấn công tòa nhà Quốc Hội. Và đặc biệt là có nhiều tín hiệu đưa ra cho thấy những người ủng hộ Trump chuẩn bị một đợt tấn công mới dự kiến là ngày 19/1/2021, tức là một ngày trước Lễ Đăng Quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

--- Một số người trong trận tấn công Quốc Hội hôm Thứ Tư có vẻ như có kế hoạch bắt cóc một số quan chức dân cử, vì FBI khám phá ra một số dây nhựa còng tay gọi tên là zip ties thường được giới an ninh dùng để trói tay người bị bắt. Nghĩa là, nếu cảnh sát không ngăn chận kịp, những người bạo loạn hôm Thứ Tư 6/1/2021 có thể đã bắt cóc, hay giữ con tin và dùng dây nhựa này để trói một số dân cử.

FBI đang điều tra xem người bạo loạn hôm đó có âm mưu bắt cóc quan chức dân cử hay không, vì các dây nhựa còng tay được chiếu lên phim và trong một số hình ảnh ghi lại trong những người bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội.

FBI cho báo Washington Post biết rằng nhiều người bạo loạn trong tòa nhà Quốc Hội bị ghi hình qua máy ảnh và quay phim đã mang theo dây nhựa còng tay, "Chúng tôi không nhìn đây như một thuyết âm mưu lớn, nhưng muốn biết những gì mà những người này muốn làm với loại dây nhựa còn tay đó."

--- FBI cũng cho biết thiệt hại ngoài số 5 người chết trong trận bạo loạn, trong đó có 1 cảnh sát, nhưng người bạo loạn có thể đã có kế hoạch gây thiệt hại nhiều hơn thế nữa. Một người từ Alabama bị bắt sau khi 11 quả bom Molotov bị khám phá trong xe truck người này trong dạng "sẵn sàng để nổ," theo lời các điều tra viên, trong khi các bom ống được phám phá và gỡ bỏ ngoài 2 trụ sở đảng của Ủy ban Quốc Gia Dân Chủ và Ủy Ban Quốc Gia Cộng Hòa.

--- Nhiều dấu hiệu xuất hiện trên mạng đang gây lo ngại về các tổ chức cực đoan sẽ âm mưu tấn công vũ trang, kể cả trước và trong ngày Lễ Đăng Quang sắp tới. Hình ảnh những người bạo loạn hôm Thứ Tư 6/1/2021 mặc áo chiến binh rằn ri, trong khi mang theo dây nhựa còng tay trông y hệt như các dân quân vũ trang bị bắt trong âm mưu bắt cóc Thống Đốc Gretchen Whitmer của tiểu bang Michigan năm ngoái.

Ari Weil, Phó giám đốc viện nghiên cứu về tuyên truyền dân quân Militant Propaganda Analysis của đại học University of Chicago nói với báo USA Today rằng các dây nhựa còng tay xuất hiện trên phim và ảnh trong bạo loạn ở Quốc Hội làm liên tưởng tới âm mưu bạo động ở Michigan và cho thấy một khát vọng để "thực hiện công lý tự phong chống các thành viên Quốc Hội."

--- Báo The New Yorker ghi rằng một người mặc trang phục lính rằn ri mang theo dây nhựa còng tay bị nhận diện là Trung Tá Không Quân hồi hưu từ Texas. Cựu Trung Tá này tên là Larry Rendall Brock, Jr. nói với phóng viên Ronan Farrow rằng ông tới biểu tình theo lời kêu gọi của Tổng Thống Trump muốn ông có mặt nơi đó trong khi nghi thức đếm phiếu cử tri đoàn của cuộc bầu cử 2020 diễn ra.

Brock mặc trang phục tác chiến, nói rằng ông cảm thấy sự có mặt ở tòa nhà Quốc Hội có tầm quan trọng vì TT Trump kêu gọi tới tham dự, vì ông yêu thương đất nước này, nhưng các dây nhựa còng tay thì không phải của ông, vì ông nhặt được trên mặt đất trong khuôn viên Quốc Hội.

Nhận diện ra cựu Trung Tá Brock cũng là một quá trình kỹ thuật phức tạp. Đó là nỗ lực chung của báo The New Yorker và giáo sư John Scott-Railton, nhà nghiên cứu cao cấp ở viện Citizen Lab trong đại học University of Toronto’s Munk School. Scott-Railton nói với New Yorker: "Tôi dùng nhiều kỹ thuật để tìm ra lý lịch nhân vật này, kể cả nhận diện nét mặt và tăng sắc độ ảnh, cũng như tìm dò nhiều chi tiết trên quân phục của Brock."

--- Một ngày sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, trên nhiều mạng của những người ủng hộ Trump, trong đó có trang thedonald.win, kêu gọi với ngôn ngữ đầy ảo tưởng hôm Thứ Năm, "Trump SẼ tuyên thệ nhiệm kỳ Tổng Thống lần thứ nhì vào ngày 20/1/2021. Chúng ta không được để bo5n cộng sản chiến thắng. Ngay cả nếu chúng ta phải thiêu rụi thủ đô DC. Ngày mai, chúng ta sẽ cướp lại được thủ đô và đất nước."

--- Cộng Hòa Arizona rủ nhau vây đánh một phụ nữ để trả thù... Ủy ban Cộng Hòa Quận Maricopa County đã bỏ phiếu để khiển trách bà Cindy McCain, quả phụ của cố Thượng nghị sĩ John McCain (Cộng Hòa-Az.), theo nhiều bản tin khác nhau.

Báo Arizona Republic kể rằng Ủy ban này bỏ phiếu hôm Thứ Bảy, khiển trách bà McCain vì đã ủng hộ "chính nghĩa phe tả" như hôn nhân đồng tính, chính phủ lớn hơn và "ủng hộ một số người tranh cử kình chống giá trị Cộng Hòa." Ủy ban cũng nói bà đã không ủng hộ các ứng cử viên bảo thủ (ám chỉ Trump) và đã "ủng hộ các chính sách và các ứng cử viên toàn cầu hóa," kể cả các ứng viên Dân Chủ như Joe Biden.

Trong quá khứ, các thành viên gia đình McCain, kể cả cố Thượng nghị sĩ, bà quả phụ Cindy McCain và con gái của họ là Meghan McCain, đã chỉ trích Tổng Thống Trump. Cindy McCain công khai ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống Biden, và cũng là thành viên trong hội đồng cố vấn chuyểnt iếp của Biden. Biden thắng cử ở Arizona trong bầu cử 2020, lần đầu tiên một người Dân Chủ thắng tiểu bang này kể từ 1996.

--- Ủy ban Đăng Quang Biden hôm Thứ Bảy phổ biến danh sách người và công ty góp tiền hỗ trợ, trong đó có Google, Microsoft, Boeing và nhièu công ty lớn khác. Danh sách ghi tên tất cả những người hay công ty tặng hơn 200 đôla cho lễ đăng quang Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1/2021. Ủy ban không tiết lộ số tiền hiến tặng, nhưng sẽ phải tiết lộ trong vòng 90 ngày sau Lễ Đăng Quang.

Những công ty hiến tặng tiền cho lễ này có những đại công ty như Google, Microsoft và Qualcomm; công ty dịch vụ internet như Verizon và Comcast; công ty không gian khổng lồ Boeing; công đoàn lao động IBEW; bảo hiểm y tế như Anthem, Inc.; kỹ thuật y tế như Masimo Corporation.

Trong tình hình dịch bệnh, ủy ban đăng quang tháng trước đã thúc giục dân Mỹ ở nhà trong khi Biden dự lễ tuyên thệ nhậmc hức. Nhưng Biden và Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris sẽ vẫn dự lễ tuyên thệ truyền thống tại nơi thực hiện lễ đăng quang truyền thống --- ở điện Capitol.

--- Đại Học Lehigh University đã thu hồi văn bằng danh dự trường này trao cho Trump từ hơn 30 năm về trước. Loan báo này đưa ra 2 ngày sau khi Trump xách động, kêu gọi người ủng hộ tới gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội.

Hội Đồng Khoa của trường này nói trong bản văn là thu hồi văn bằng danh dự đã cấpc ho Trump hồi năm 1988, nhưng không nói lý do. Một phát ngôn nhân của Đại học Lehigh nói với đài CBS News rằng trường không có gì nhiều hơn để nói.

--- Hãy hình dung rằng những người gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư là người da đen... Hiển nhiên, nếu người bạo loạn là da đen, họ sẽ bị cảnh sát rút súng bắn từ xa, và có thể là hàng trăm người sẽ bị giết. Đó là lời của Beatrice Mando, một người da đen và hoạt động cho tổ chức Black Lives Matter nói với Reuters.

--- Trong khi đó, nhà bình luận LZ Granderson trên ABC News nói rằng câu chuyện bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội cho thấy có 2 nước Mỹ hiện diện song hành. Một nước Mỹ của những người da trắng hay người giàu được đối xử ưu đãi về mặt văn hóa và về cả pháp lý, và một nước Mỹ của người da màu và nghèo.

Hiện diện rõ nhất là người đương nhiệm Tổng Thống: không thể nào tin được là sẽ có một người da đen giữ chức Tổng Thống với hoàn toàn không kinh nghiệm chính trị chút nào, với 2 lần ly dị, 6 lần khai phá sản, và vô số đàn bà tố cáo y về tội tấn công tình dục mà vẫn đắc cử Tổng Thống.

--- Bây giờ mới biết rõ lý do vì sao công tố liên bang Byung J. Pak của thành phố Atlanta, thuộc tiểu bang Georgia, phải từ chức bất ngờ trước kỳ bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia. Báo The Wall Street Journal ghi rằng các viên chức Bạch Ốc ép buộc Byung J. Pak từ chức trước ngày bầu cử chung kết kia vì Trump cho rằng Pak không làm đủ để điều tra về cái mà Trump gọi là "gian lận" bầu cử ở Georgia.

Một viên chức cao cấp Bộ Tư Pháp, theo lệnh Bạch Ốc, điện thoại gọi Công Tố Trưởng Byung J. Pak, nói rằng Pak phải từ chức vì không theo đuổi cái gọi là gian lận bầu cử cho Trump hài lòng. thế là Pak từ chức đột ngột hôm Thứ Hai, một ngày trước bầu cử chung kết (Thứ Ba). Áp lực của Trump là nhắm vào thay đổi kết quả bầu cử Tổng Thống lúc đó Biden đã thắng phiếu ở Georgia. Nghĩa là, Trump áp lực, là gian lận công khai, nhưng rồi cũng thua thê thảm vì trước đó một ngày, bỗng nhiên lộ ra cho báo chí băng ghi âm Trump năn nỉ, rồi hù dọa Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger đòi "tìm thêm 11,780 phiếu cho Trump."

--- Hơn 200 vị dân cử trong Quốc Hội đang kêu gọi lột chức Tổng Thống của Trump. Hôm Thứ Năm, Dân biểu Adam Kinzinger, Cộng Hòa-Ill., trở thành dân cử Cộng Hòa đầu tiên nói rằng Tu Chánh Án 25 cần thực hiện để lột chức của Trump, trong khi Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, Cộng Hòa-Alaska, nói với báo Anchorage Daily News hôm Thứ Sáu rằng bà muốn TRump từ chức.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Pat Toomey từ Pennsylvania nói rằng ông ủng hộ luận tội/truất phế Trump vì vai trò xúi giục bạo loạn đầu tuần này. Toomey nói với Fox News rằng Trump đã phạm tội có thể bị luận tội truất phế. Nhưng Toomey lo ngại Dân Chủ có thể làm chính trị hóa vấn đề. Theo lịch trình, các dân biểu Cộng Hòa sẽ trình bản văn để luận tội truất phế Trump vào Thứ Hai 11/1/2021.

--- Soerjanto Tjahjono, Chủ tịch Ủy ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia Indonesia, xác nhận hôm Chủ Nhật rằng địa điểm của 2 hộp đen của chiếc phi cơ Sriwijaya Air bị rơi đã được xác định vị trí sau gần 24 giờ tìm kiếm. Các viên chức nói, hy vọng sẽ vớt lên được 2 hộp đen này sớm. Họ cũng cho biết đã tìm thấy dường như là các bộ phận cơ thể người và mảnh vỡ của chiếc máy bay chở khách mất tích ở vùng biển đang được tìm kiếm, tại vùng biển cách sân bay khoảng 17km về phía Bắc.

Chiếc Boeing 737-500 của hãng Sriwijaya Air đã biến mất khỏi radar không lâu sau khi cất cánh từ một sân bay ngoài Jakarta hôm thứ Bảy. Theo lịch trình máy bay sẽ bay tới thành phố Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan với 62 người trên máy bay, trong đó 56 hành khách và 6 nhân viên phi hành đoàn, tất cả đều là người Indonesia.

--- Theo tin của các báo VN Finance/ĐTCK, kiều hối chảy về TP.SG qua các ngân hàng cả năm 2020 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2019.Bản tin nói, trong 10 tháng năm 2020, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt khoảng 4,7 tỷ USD. Chỉ tính riêng tháng 10/2020, lượng kiều hối đã tăng thêm 500 triệu USD so với tháng trước đó.

Năm 2020, Việt Nam được cho là đứng thứ 9 trên thế giới về lượng kiều hối. Theo Báo cáo Di cư và Kiều hối được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây, lượng kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm hơn 7% so với năm 2019 còn 15,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất. Đây là lần đầu tiên kiều hối về Việt Nam dự báo giảm trong vòng 10 năm qua.

--- Một ngày trước khi bạo loạn xảy ra ở Quốc Hội, tổ chức có tên là Rule of Law Defense Fund (Quỹ Bảo Vệ Pháp Trị, viết tắt RLDF) nằm trong Hội Các Bộ Trưởng Tư Pháp Cộng Hòa (Republican Attorneys General Association, viết tắt RAGA) đã gửi ra hàng loạt cú điện thoại tự động kêu gọi mọi người ủng hộ Trump hãy diễn hành tới Điện Capitol: "Vào lúc 1 giờ trưa, chúng ta sẽ tuần hành tới tòa nhà Capitol và kêu gọi Quốc Hội ngưng màn trộm [cuộc bầu cử]."

Cú điện thoại tự động này ghi lại trong máy điện thoại nhiều người, theo tin của NBC News. Cú điện thoại không xách động bạo động, cũng không bảo xông vào tòa nhà, nhưng hiển nhiên là một lời kêu gọi minh bạch vu khống các dân cử đang làm chuyện "phi pháp" khi đếm phiếu. Bây giờ thì các quan chức Cộng Hòa chạy tội: trong bản văn gửi NBC News, Steve Marshall (Bộ Trưởng Tư Pháp Alabama), người chỉ huy RLDF, nói rằng cú điện thạoi xách động đó gửi ra mà ông không biết gì.

Adam Piper, Giám đốc điều hành Republican Attorneys General Association, và Peter Bisbee, giám đốc điều hành RLDF, không trả lời các câu hỏi của phóng viên hỏi về cú điện thoại kia, đầu tiên bị khám phá nhờ tổ chức quan sát có tên là Documented.

Katie Byrd, phát ngôn nhân của Chris Carr (Bộ Trưởng Tư Pháp Georgia, và là Chủ tịch Republican Attorneys General Association), nói rằng Carr không hề biết gì và cũng không liên hệ gì tớ cú điện thoại này."

--- Tiệm phở Việt Nam ở Chicago có tên là Phở Xe Tăng, tên tiếng Anh là Tank Noodle, đang gặp nạn mới: các email và lời hăm dọa dồn dập gửi tới sau khi gia đình chủ tiệm theo lời Tổng Thống Trump bay về thủ đô tham dự buổi vận động có tên là “Save America” hôm Thứ Tư 6/1/2021, và không ngờ biến thành cuộc bạo loạn xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội.

Các cơ quan thông tấn địa phương ghi rằng các chủ tiệm -- ông bà Thu và Thuc Ly, người con trai và là người quản lý tiệm, Thien Ly --- đều bay về Washington DC dự biểu tình theo lời Trump, và về lại Chicago hôm Thứ Năm, theo lời Thien Ly nói với TODAY Food.

Hàng trăm người đã gửi các ảnh chụp màn hình ghi lại các lời ghi của Thu Ly trên mạng xã hội từ cuộc biểu tình 6/1/2021, ban đầu là từ trang Facebook của chị/em gái của Thien là cô Gwen Ly. Thien Ly, 33 tuổi, xác nhận đúng các màn hình đó với TODAY, rằng anh có bay tới thủ đô với ba mẹ anh, với mẹ vợ anh và với một bạn gia đình để biểu tình.

Anh nói là cả nhóm không biết chuyện bạo động xảy ra ở tòa nhà Quốc Hội trong khi họ biểu tình bên ngoài Bạch Ốc. Anh nói họ không hề tới khu vực nhà Quốc Hội, và chỉ dự biểu tình ở Bạch Ốc thôi. Anh nói: "Chúng tôi không phải loại người bạo động và rất kinh hoàng khi thấy những gì xảy ra ở tòa nhà Quốc Hội. Đó là một ngày buốn cho đất nước. Chúng tôi không tin nổi về những gì đang xảy ra bây giờ."

Bây giờ, Thien Lý nói, chủ tiệm và nhân viên đang nhận các lời hăm dọa giết gửi qua điện thoại và qua mạng xã hội. Anh nói, "Tôi đang bị gọi là tên khủng bố vì tham dự biểu tình. Có những cú điện thoại gọi tới tiệm phờ hăm dọa sẽ giết, họ dọa nhân viên của tôi, họ nói họ sẽ đốt rụi tiệm phổ chúng tôi."

Em gái/chị của nh mở cửa tiệm sáng thứ Sáu, thấy một vỏ đạn shoutgun đặt trước cửa tiệm. Thien Ly phải cho ngưng đọng hai trang Facebook của anh và trang Tank Noodle vì nhận quá nhiều lời hăm dọa sát nhân.

Anh nói với TODAY.: "Từ kinh nghiệm này, tôi không biết gì nữa. Chúng tôi là di dân, ba mẹ tôi là di dân. Chúng tôi chạy trốn truy bức kiểu này ở Việt Nam vì có niềm tin khác..." Anh nói bây giờ ráng lo cho tiệm tồn tại qua mùa đại dịch.

Nhiều người đã vào mạng Tank Noodle Yelp page để chấm điểm 1 sao cho tiệm, làm Yelp phải ghi chú về những người chấm điểm không chắc thực sự là khách hàng của tiệm. Nhiều lời bình xấu, chê phở tiệm này trên mạng Yelp, kêu gọi đừng vào tiệm này nữa và gọi chủ tiệm phở là phát-xít, hiển nhiên là một chiến dịch nổi giận với Trump.

Một ghi nhận: chưa thấy cảnh sát có ý kiến gì về chuyện tiệm phở này bị gây sự. Chính trị tả hay hữu là một quyền tự do lựa chọn, nhưng hễ ai hăm dọa giết người lại là tội hình sự. Tôi hăm dọa giết người -- nhẹ là 1 năm tù, nặng là 5 năm tù, và có thể gia trọng. Nên báo với cảnh sát vì nơi nào cũng có người dễ nổi giận.

Băng hình từ đài WGN News ở đây về tiệm phở Tank Noodle:

https://youtu.be/i-KEuqTdWWQ

.