Hoạt động vì dân chủ và tự do, 3 nhà báo độc lập bị kêu án nặng -- Phạm Chí Dũng (15 năm tù), Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn cùng bị 11 năm tù. Trump có thể có 2 nhà tù chờ đợi: New York, và Georgia. Trump lại nổi giận, mắng Tòa Tối Cao Hoa Kỳ. 2 Dân Biểu đòi FBI điều tra hình sự vì Trump ép Raffensperger "tìm cho ra" 11.780 phiếu bầu mà để Trump thắng cử Georgia. TNS Loeffler tuyên bố quăng bỏ tất cả phiếu bầu Tổng Thống ngày 3/11/2020 để bênh vực Trump ở lưỡng viện ngày 6/1/2021. Đón gió bất ổn: Chánh Biện Lý khu vực Bắc Georgia từ chức; Trump liền bổ nhiệm sai thủ tục người thay Byung Jin "BJay" Pak vừa từ chức. Biden khuyên Trump nên "giảm thời gian rên rỉ kêu than." 200 lãnh đạo doanh nghiệp lớn viết Thư Ngỏ thúc giục Quốc Hội công nhận Biden. Biden kêu gọi dân Georgia: bầu cho Dân Chủ, sẽ có chi phiếu 2,000$/người. Raffensperger: cựu TNS Perdue (Cộng Hòa-Ga.) hãy xin lỗi vợ tôi. Thủ đô Washington DC mời Vệ Binh vào, vì lo biểu tình MAGA bạo động. Mỹ, California chết dịch COVID tăng. Quận Cam: nhà xác bệnh viện hết chỗ, nhà tang lễ bận rộn, dùng thêm xe đông lạnh.

WASHINGTON (VB -- 5/1/2021) --- Tổng Thống Trump không chỉ gặp cơ nguy có thể vào tù New York sau khi rời Bạch Ốc, một nơi khác cũng có thể đang chờ Trump là nhà tù của tiểu bang Georgia: Brad Raffensperger (Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia) và Fani Willis (Biện Lý Quận Fulton) hôm 4/1/2021 công khai nói về khả năng truy tố Trump về hình sự vì cú điện thoại Trump yêu cầu Brad Raffensperger tìm cho Trump 11.780 phiếu bầu.

Như thế, hoặc New York, hoặc Georgia đều có thể truy tố Trump theo tội hình sự cấp tiểu bang, và như thế sẽ không thể kiếm ra lệnh ân xá nào thích nghi trong những ngày sắp tới để xóa tội cho Trump. Vì ân xá cấp liên bang không gỡ được tội cấp tiểu bang.

--- Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai 4/1/2021 lại nổi giận, phóng tweet nói rằng ông không được Tòa Tối Cao liên bang đối xử tử tế trong khi ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử vì ông cho là tiểu bang Georgia đã bằng cách nào đó đã trộm phiếu bầu của ông chuyển sang phiếu bầu cho Biden.

Trump nói như thế hôm 4/1/2021 trong một buổi vận động đông người ở Georgia, nói rằng cương vị Tổng Thống có quyền nộp đơn kiện khi cảm thấy bị lừa gạt trong bầu cử. Trump chỉ trích rằng Tòa Tối Cao không có quyền nói là Trump không có liên hệ thiệt hại gì để xét đơn kiện về bầu cử. Trump nói rằng Trump đang chứng kiến Đảng Dân Chủ biến Hoa Kỳ thành quốc gia chỉ có một đảng thôi.

--- Tổng Thống đắc cử Joe Biden hôm Thứ Hai tố cáo Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump là đã gây khó khăn việc chuỷển giao quyền lực chính phủ, nói Trump là lý do chính yếu gây ra sự "khởi đầu gian nan" cho chính phủ Biden, và nói rằng Trump nên để thêm thì giờ giải quyết khủng hoảng gây ra từ đại dịch COVID-19 và Trump nên "giảm thời gian rên rỉ kêu than."

Joe biden nói như thế trong chuyển đi Georgia để vận động kiếm phiếu giúp 2 ứng cử viên Thượng nghị sĩ liên bang tải tiểu bang này. Biden nói về Trump: "Tôi không biết vì sao Trump vẫn còn muốn việc làm mang chức vụ Tổng Thống trong khi Trump không muốn làm chuyện gì trong cương vị này.

--- Joe Biden hôm Thứ Hai cũng khẳng định rằng nếu 2 ứng cử viên Dân Chủ vào 2 chức Thượng nghị sĩ chiến thắng, tức là cho Dân Chủ vị trí đa số tại Thượng Viện Hoa Kỳ, thì bảo đảm là chi phiếu cứu trợ 2,000$/người sẽ gửi được tới những người Mỹ đủ điều kiện để lãnh tiền cứu trợ.

Nói chuyện trong buổi vận động để kiếm phiếu cho 2 ứng cử viên Jon Ossoff và Raphael Warnock, Biden nói rằng cả nước Mỹ đang nhìn về Georgia vì cuộc bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang sẽ giúp hoàn tất đạo luật cứu trợ 2,000$/người, cũng như sẽ tăng tốc cho nỗ lực chích ngừa chống siêu vi khẩn cấp hơn. Dân Chủ cần thắng cả 2 ghế này mới có đa số ở Thượng Viện liên bang.

--- Có khoảng 200 lãnh đạo doanh nghiệp lớn viết Thư Ngỏ thúc giục Quốc Hội Hoa Kỳ hãy xác nhận phiếu cử tri đoàn đã dư thừa thắng cử cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo báo Washington Post hôm Thứ Hai.

Thư Ngỏ viết rằng "cuộc bầu cử Tổng Thống đã được quyết định xong, và đã tới lúc Hoa Kỳ bước tới phía trước" và rằng "các nỗ lực cản trở hay trì hoãn tiến trình dân chủ này là trái nghịch với quy trình cốt tủy của nền dân chủ Hoa Kỳ."

--- Gabriel Sterling, viên chức phụ trách về hệ thống bầu cử dưới quyền Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia, nói hôm Thứ Hai rằng TT Trump và các luật sư của Trump đã lloan truyền các "thông tin sai trái và bóp méo" về kết quả bầu cử Georgia và tìm cách làm mất lòng tin vào hệ thống bầu cử.

Gabriel Sterling nói trong buổi họp báo rằng nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử do Trump thực hiện đã làm "suy giảm lòng tin của cư dân tiểu bang Georgia vào hệ thống. Đặc biệt là đảng viên Cộng Hòa Georgia." Bộ Trưởng Hành Chánh Raffensperger không xuất hiện trong buổi họp báo, nơi Sterling nói về cú điện thoại của Trump bị ghi âm lời Trump năn nỉ trồi hăm dọa "hãy tìm cho ra 11,780 phiếu bầu cho Trump" để lật ngược kết quả thắng phiếu của Biden.

--- Trong khi đó, Brad Raffensperger hôm Thứ Hai yêu cầu cựu Thượng nghị sĩ David Perdue (Cộng Hòa-Ga.) hãy xin lỗi vợ của Raffensperger sau khi bà này nhận được nhiều lời hăm dọa xử tử sau khi Perdue kêu gọi Brad Raffensperger hãy từ chức hồit háng 11/2020.

Raffensperger nói rằng cần một lời xin lỗi sau khi Martha MacCallum, phóng viên đài Fox News hỏi ông về cách phúc đáp đối với Perdue, sau khi Perdue nói rằng hành vi của Raffensperger ghi âm cú điện thoại của Trump là xấu xa, theo báo Washington Post.

Raffensperger nói rằng "TNS Perdue còn nợ vợ tôi một lời xin lỗi vì tất cả những lời hămd ọa xử tử vợ tôi nhận được sau khi Perdue yêu cầu tôi phải từ chức [Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia]. Và tôi chưa hề nghe chút gì từ Perdue. Nếu ông ta muốn gọi tôi mặt đối mặt, đàn ông với đàn ông, tôi sẽ nói chuyện với ông ta không-ghi-âm. Nhưng ông ta không làm như thế."

--- Thủ đô Washington DC chuẩn bị đối phó với biểu tình bạo lực vào ngày 6/1/2021 bằng cách mời một số đơn vị chiến binh Vệ Quốc (National Guard) chuẩn bị trước các cuộc biểu tình từ những người ủng hộ Trump, đúng vào ngày họp lưỡng viện để đếm phiếu bầu cử tri đoàn trên nguyên tắc là sẽ công nhận Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

Dự kiến sẽ có ít nhất 4 cuộc biểu tình tại thủ đô trong hai ngày Thứ Ba 5/1/2021 và Thứ Tư 6/1/2021, và đích thân Tổng Thống Trump sẽ tham dự một cuộc biểu tình vào ngày Thứ Tư. Quyền cảnh sát trưởng Thủ đô Robert Contee nói hôm Thứ Hai rằng dự đoán sẽ có bạo động khi những người biểu tình ngoài phố nghe tin kết quả trong họp khoáng đại lưỡng viện công nhận Joe Biden đủ phiếu cử tri đoàn thắng cử Tổng Thống.

--- Hai dân biểu liên bang đang yêu cầu Giám Đốc FBI Christopher Wray điều tra hình sự đối với TT Trump sau khi một băng ghi âm cho biết Trump ép buộc Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của Georgia hãy tìm giúp cho Trump 11,780 phiếu bầu đủ để thắng phiếu Joe Biden ở tiểu bang này.

Dân biểu Ted Lieu ở California và DB Kathleen Rice ở New York viết trong lá thư gửi Wray hôm Thứ Hai: "Trong cương vị Dân biểu liên bang và là các cựu công tố viên, chúng tôi tin rằng Donald Trump đã có hành vi xúi giục, hay âm mưu thực hiện, nhiều tội hình sự về bầu cử. Chúng tôi yêu cầu ông mở cuộc điều tra hình sự tức khắc nhắm vào Tổng Thống."

--- Hoạt động vì dân chủ và tự do, 3 nhà báo độc lập bị tòa án VC kêu án nặng. Nhà báo Phạm Chí Dũng, 55 tuổi, đã bị kêu án 15 năm tù hôm 5/1/2021, trong một phiên tòa tại Sài Gòn. Ông Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, bị tòa án Sài Gòn "buộc tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam."

Cùng bị xử trong phên tòa trên là hai nhà báo độc lập khác: Nguyễn Tường Thuỵ, 71 tuổi; Lê Hữu Minh Tuấn, 32 tuổi, sinh viên Đại học luật Hà Nội, cùng bị tuyên phạt 11 năm tù. Cả 3 bị cáo bị quản chế 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Tòa án quy chụp 3 nhà báo độc lập này là "các bị cáo đều có trình độ nhưng do thường xuyên tiếp xúc với những người bất mãn về chính trị, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước."

Theo cáo trạng trước tòa này, ngày 4/7/2014, ông Thụy, Dũng và 39 người tuyên bố thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam nhằm "đấu tranh, làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam" hiện nay. Trong đó, Dũng giữ chức Chủ tịch, ông Thụy là cấp phó phụ trách Chi hội miền Bắc. Tòa này cho biết trong thời gian đó: "ông Dũng dùng nhiều bút danh để viết, đăng 1.530 tin bài; ông Thụy sử dụng hai bút danh cho 245 bài, Tuấn đăng 534 bài."

Các bản tin nhà nước cũng cho biết, ông Dũng còn bị cho là ký hợp đồng viết bài, trả lời phỏng vấn các trang tin, cơ quan truyền thông nước ngoài với mục đích "đấu tranh làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam".

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 85,827,486 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,856,288 người.

Mỹ bị lây nhiễm: 20,824,710 người.

Dân Mỹ chết dịch: 353,632 người.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 2,458,100; Chết dịch: 26,880 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,829,199; Chết dịch: 28,551 người.

Bản tin CBSLA cho biết các bệnh viện Quận Cam đang bị buộc phải tìm thêm chỗ bên ngoài vì nhà xác hết chỗ hôm Thứ Hai 4/1/2021, thống kê Quận Cam là có thêm 8,990 người dương tính và có thêm 25 người chết dịch. Tổng cộng Quận Cam tới giờ đã có 170,579 người dương tính với siêu vị COVID-19 và 1,926 người chết dịch.

Derek Drake, Tổng quản trị bệnh viện Orange County Global Medical Center, nói rằng nhà xác bệnh viện 100% đầy chỗ, do vậy phải đưa xác bệnh nhân ra để tạm ở xe đông lạnh.

Trong khi đó, Kimberly Worl, Chủ tịch hội các giám đốc nhà tang lễ Orange County Funeral Directors Association, nói rằng trong 15 năm hoạt động trong nghề tang lễ chưa từng thấy phải bận rộn như lúc này: bệnh viện chật chỗ, thì nhà tang lễ cũng chật chỗ. Bình thường một gia đình chờ 7 ngày mới có chỗ ở nhà tang lễ, bây giờ phải là, trung bình 10 tới 15 ngày.

--- Hôm nay, Thứ Ba 5/1/2021, là ngày cử tri Georgia đi bầu chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang, và kết quả sẽ quyết định xem đảng nào sẽ nắm đa số ở Thượng Viện Hoa Kỳ. Nếu bạn là cử tri Georgia, xin nhớ đi bầu, vì từng lá phiếu của bạn sẽ được đếm cẩn trọng, sẽ không có chuyện bị dìm phiếu hay thay đổi như TT Trump và thuyết âm mưu tuyên truyền nhảm.

Vào đêm Thứ Hai, trong cuộc vận động xin phiếu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler nói rằng bà sẽ phảnd 9ối kết quả bầu phiếu cử tri đoàn trong ngày Thứ Tư 6/1/2021, khi lưỡng viện họp để, trên nguyên tắc là theo lệ thường, sẽ công nhận Joe Biden là Tổng Thống đắc cử. Bà Loeffler nói rằng bà sẽ tuyên bố quăng bỏ các phiếu bầu Tổng Thống ngày 3/11/2020 để bênh vực Trump. Sau khi bà tuyên bố như trên, Trump lên sâu khấu kêu gọi cử tri bầu cho 2 ứng viên Cộng Hòa, nhưng nói về 2 ứng viên thì ít mà la hét về cái gọi là gian lận phiếu bầu Georgia là hầu hết thời lượng đêm qua.

--- Byung J. Pak, Chánh Biện Lý khu vực Bắc Georgia, đã chính thức từ chức. Bản văn của Pak nói rằng ông đã làm hết sức để hoàn tất nhiệm vụ một cách chín chắn liên tục, và đưa công lý tới người dân trong cung cách bình đẳng, hiệu quả. Pak cũng gửi lời cảm ơn TT Trump đã Pak cơ hội phục vụ.

Pak là Thẩm phán được Trump bổ nhiệm năm 2017... và cú điện thoại của Trump ép buộc Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia phảir tìm cho Trump 11.780 phiếu bầu, nếu có thưa kiện, và có vẻ như sẽ bị thưa kiện, là sẽ lập hồ sơ ở khu vực Thẩm Phán này xét xử. Pak giải thích từ chức vì hoàn cảnh chưa thểt hấy trước được (“unforeseen circumstances”) nhưng không nói rõ là gì.

--- Trump lại qua mặt các thủ tục trong cẩm nang Bộ Tư Pháp để gắn một người thân tín vào chức Chánh Biện Lý Atlanta, thay thế Chánh Biện Lý Byung Jin "BJay" Pak vừa từ chức với lý do hoàn cảnh bất tường khó tiên đoán. Pak cũng là người được Trump bổ nhiệm vào vị trí Chánh Biện Lý, nhưng trong một băng ghi âm Pak bị Trump mắng là kẻ thù của Trump -- chính danh là "never-Trumper" (Không bao giờ ủng hộ Trump).

Người thay thế do Trump gài vào sáng thứ Ba là Bobby Christine, người trước đây được Trump bổ nhiệm giữ chức Chánh Biện Lý khu vực Nam Georgia và bây giờ sẽ giữ luôn 2 chức vụ này. Có nghĩa là, nếu Georgia có vụ kiện nào, và có thể là Trump sẽ bị kiện vì Trump đã ép Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger "tìm cho ra 11,780 phiếu bầu từ hư vô" --- thì các Chánh Biện Lý sẽ bênh vực Trump ở tòa án. Bổ nhiệm sáng Thứ Ba cũng sai thủ tục, theo phân tích của Talking Points Memo.

Tòa Hoa Kỳ sẽ trở thành y hệt tòa án Cuba, Bắc Hàn, Nga, Venezuela?

