DB Cộng Hòa Kinzinger: sẽ có hơn 100 dân biểu Cộng Hòa ra quậy vào ngày 6/1/2021. Sau khi TNS Hawley chơi nổi, nói sẽ phản đối phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021, một tweet từ Walmart phóng ra mắng "đồ thua cuộc cay đắng." Hawley nổi giận, đòi xin lỗi. Walmart xin lỗi, nói là nhân viên phóng nhầm. Người phóng tweet mắng Hawley được đề nghị giúp trả 1 tháng tiền nhà. Các chuyên gia pháp lý: Hawley sẽ

.

.

WASHINGTON (VB - 31/12/2020) --- Chỉ hơn nhau có 6 phiếu thôi... thế là chức vụ Dân biểu đắc cử tạm thời trao cho Cộng Hòa. Còn chuyện đếm phiếu lại thì tính sau. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Tư 30/12/2020 xác nhận rằng bà dự định đưa ứng cử viên Mariannette Miller-Meeks (Cộng Hòa - Iowa) vào ghế Dân biểu khóa họp 117 vào ngày 3/1/2021, bất kể thách thức đang chờ xét từ ứng cử viên Dân Chủ Rita Hart trong cuộc tranh cử cách biệt nhau chỉ có 6 lá phiếu.

.

Quyết định của bà Pelosi sẽ tránh cuộc tranh cãi đảng phái, nhưng sẽ vẫn chưa rõ Mariannette Miller-Meeks có ngồi đủ nhiệm kỳ Dân Biểu 2 năm hay không, vì ứng viên Dân Chủ Rita Hart khiếu nại rằng tất cả các phiếu hợp pháp vẫn chưa đếm đầy đủ. Và Hart đã bỏ qua các tòa án Iowa để khiếu nại trực tiếp lên Hạ Viện liên bang. Cuộc điều tra của Hạ Viện dự kiến sẽ mất nhiều tháng mới kết luật ai là người thắng cử, và rồi Quốc Hội mới bầu phiếu xem ai nên ngồi ghế Dân Biểu mà Pelosi vừa trao cho bà Miller-Meeks vào ngồi.

.

--- Vị dân cử nổi tiếng nhất trong mấy hôm nay là Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa - Missouri) sau khi ông tuyên bố sẽ ký giấy phản đối kết quả bầu phiếu cử tri đoàn trong phiên họp lưỡng viện ngày 6/1/2021 để lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống, nhằm giựt ghế Tổng Thống của Biden và trao lại cho Trump ngồi thêm 4 năm.

.

Hôm Thứ Ba 29/12/2020, trên trương mục công ty siêu thị Walmart đột nhiên phóng tweet sau khi TNS Hawley nói sẽ giành ghế Tổng Thống của Biden để trao cho Trump, rằng TNS Hawley chỉ là một "#soreloser" (kẻ thua cuộc cay đắng). Tại sao Walmart dám mắng công khai một thượng nghị sĩ đang ra sức bảo vệ Trump?

.

Công ty Walmart sau đó thanh minh thanh nga rằng một nhân viên trong nhóm giữ trương mục Walmart ở mạng Twitter tính phóng tweet đó trên trương mục cá nhân của nhân viên này, nhưng đã "nhầm lẫn phóng tweet" qua trương mục công ty Walmart. Công ty Walmart đã chính thức bày tỏ xin lỗi Thượng nghị sĩ Hawley.

.

Dĩ nhiên là lãnh tụ Cộng Hòa này thù vặt: TNS Hawley phóng tweet yêu cầu công ty Walmart phải xin lỗi vì đã sử dụng lao động nô lệ và phải xin lỗi vì "đồng lương tội nghiệp mà quý vị trả lương cho nhân viên của quý vị troong khi quý vị làm cho nhiều cửa tiệm nhỏ của các ông cụ và bà cụ sập tiệm."

.

--- Thế là nhân viên Walmart bí ẩn kia trở thành người hùng. Don Winslow, một nhà văn trước giờ ưa chỉ trích Trump, liền phóng tweet vào đêm Thứ Tư 30/12/2020 nói với nhân viên Walmart kia rằng nhân viên Walmart can đảm kia hãy liên lạc với nhà văn này, vì "Tôi muốn trả tiền thuê nhà/hay tiền morgage nhà thay cho bạn vào tháng tới. Vâng, tôi nói nghiêm túc đấy."

.

Một số người dùng Twitter khác đưa ra đề nghị giúp tiền cho nhân viên Walmart kia, người vẫn còn được Walmart ẩn danh, rằng họ có thể mở ra một cách gây qũy GoFundMe để giúp người đã mắng TNS Hawley là "kè thua cuộc cay đắng." Trong khi đó, nhà văn Winslow viết rằng nhân viên Walmart kia có thể liên lạc với ông, đừng ngại ngùng gì, và ông chỉ cần người đó chứng minh là nhân viên Walmart và phụ trách mạng xã hội, và "không gì phức tạp đâu. Tôi cũng từng giúp tương tự thế này rồi."

.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa - Illinois) hôm Thứ Tư ông cho biết ông tin là sẽ có hơn 100 dân biểu Cộng Hòa vào ngày 6/1/2021 trong phiên họp lưỡng viện sẽ đứng ra thách thức phiếu cử tri đoàn khi Phó Tổng Thống Mike Pence mở phong bì đựng kết quả bầu cử do Hội nghị Cử tri đoàn trình lên.

.

DB Kinzinger là người từng kêu gọi Trump đừng có làm trò lừa gạt nữa và hãy tử tế bàn giao chính phủ cho Joe Biden. Toàn bộ 50 tiểu bang đã xác định phiếu bầu và tổng kết là Joe Biden đã thắng cử Tổng Thống, chỉ còn thủ tục cuối cùng là báo cáo số phiếu cử tri đàon trước lưỡng viện vào ngày 6/1/2021. DB Kinzinger hôm Thứ Tư nói trên chương trình The Bulwark Podcast rằng: "Tôi hy vọng tôi sai. Nhưng tôi đoán là có thể hơn 100 dân biểu vào ngày 6/1/2021 sẽ đứng ra để đòi lật ngược để lấy chiến thắng của Biden trao cho Trump."

.

Tại sao có chuyện hơn 100 dân biểu Cộng Hòa bước ra làm chuyện ngang ngược như thế? DB Kinzinger nói rằng chính các dân biểu Cộng Hòa kia cũng thấy là phi lý, nhưng họ vẫn bước ra đòi hủy bỏ kết quả bầu cử, vì Trump nổi tiêng là thù dai, thù vặt, không ưa bị gọi là kẻ thua cuộc. Thực tế, các dân biểu bênh Trump là vì nhìn xa: thủ tục bước ra phản đối phiếu cử tri đoàn cũng là cách xưng danh để cho biết họ ủng hộ Trump, và điều này sẽ có lợi khi họ tái ứng cử năm 2022, lúc đó họ sẽ nói với các cử tri từng bỏ phiếu cho Trump rằng họ đã làm tận lực, và lúc đó họ sẽ vừa kiếm phiếu, vừa quyên tiền cho 2022.

.

--- Luật sư Lin Wood trong ban pháp lý của Trump hôm Thứ Tư lại quậy táo bạo: hôm Thứ Tư, LS Lin Wood lên mạng Twitter để tấn công Thẩm Phán Trưởng của Tòa Tối Cao Hoa Kỳ John Roberts, đưa ra thuyết âm mưu rằng John Roberts có thể đã liên hệ mờ ám về cái chết của Thẩm Phán Antonin Scalia năm 2016.

.

Lin Wood nói rằng người ta có băng ghi âm cho biết John Roberts từng thảo luận về người kế vị Thẩm Phán Antonin Scalia ngay cả trước khi Scallia chết đột ngột, "Làm sao ông biết Scallia sắp chết?" Lin Wood sau đó đưa ra thuyết âm mưu sai trái của QAnon nêu nghi vấn rằng John Roberts có thể là hội viên của một hội kín. Mới tuần trước, cũng chính Lin Wood phóng tweet kêu gọi John Roberts hãy từ chức.

.

Thực tế, Antonin Scalia (1936 – 2016) giữ chức Thẩm Phán Tòa Tối Cao Hoa Kỳ từ năm 1986 cho tới khi từ trần trong năm 2016. Antonin Scalia chết trong giấc ngủ vào năm 79 tuổi. Xác ông được tìm ra vào sáng ngày 13/2/2016 trong phòng của ông tại trang trại Cibolo Creek Ranch ở Shafter, Texas. Lúc đó, ông là khách của John B. Poindexter, ngườic hủ trang tại đó.

.

--- Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa - Missouri) sẽ làm được gì khi tuyên bố sẽ phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021? Một luật sư bảo thủ nói rằng Hawley làm gì cũng là vô ích, không giựt nổi ghế Tổng Thống của Biden để trao cho Trump. Gabriel Malor, từng viết trên các báo bảo thủ như The Federalist, The Washington Examiner và National Review, giải thích trên mạng cho thấy Hawley chỉ trình diễn thôi, vì chẳng nhúc nhích gì được.

.

Malor giải thích, trước tiên, để sự phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn được xét tới, là (1) phải phản đối bằng văn bản chữ viết, và (2) ký tên bởi ít nhất là 1 Thượng nghị sĩ và 1 Dân biểu, rồi nếu đầy đủ điều kiện như thế, thì khóa họp lưỡng viện sẽ tạm ngưng, để các Thượng nghị sĩ rời tòa nhà Hạ Viện để bước sang họp ở tòa nhà Thượng Viện. Mỗi viện (Hạ viện, Thượng viện) sẽ họp không quá 2 giờ đồng hồ để tranh luận về sự phản đối và rồi bỏ phiếu để chấp nhận hay bác bỏ.

.

Theo luật định, cả hai Hạ Viện và Thượng Viện sẽ phải bầu phiếu để chấp thuận sự phản đối đối với các kết quả phiếu cử tri đoàn. Với tình hình hiện nay Hạ Viện đa số là Dân Chủ, thì kể như là chuyện phản đối sẽ trở thành trò ruồi bu.

.

Phân tích của Malor cũng được đồng ý bởi Neal Katyal, cựu quyền Giám Đốc Phòng Xét Duyệt Đơn Kiện Trên Tòa Tối Cao (chức vụ này là Solicitor General). Neal Katyal giải th1ich rằng các tòa án đã xét duyệt và quyết định đối với hơn 60 đơn kiện của Trump và ban vận động của Trump, cho nên chuyện phản đối sẽ không có cơ sở gì để chấp nhận trong ngày 6/1/2021.

.

Neal Katyal nói rằng TNS Hawley chơi nổi chỉ để gây quỹ cho ban vận động của chính Hawley cho các cuộc tranh cử tương lai. Dân Biểu Adam Kinzinger đồng ý rằng chính TNS Hawley chỉ muốn chơi nổi lấy tiếng vang để Hawley sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 hay các năm sau. Nhà bình luận bảo thủ Bill Kristol cũng đồng ý rằng sẽ không ai lật ngược kết quả phiếu bầu trong ngày 6/1/2021.

.

--- Cựu luật sư bầu cử Cộng Hòa Ben Ginsberg, người giữ vai chính trong vụ tranh chấp phiếu bầu giữa Bush vs. Gore hồi tháng 12/2000 trả lời đài CNN hôm Thứ Tư rằng Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-MO) khi phản đối kết quả phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021 sẽ có cơ hội thành công là zero, là số không.

.

LS Ginsberg nói rằng Hawley đặt sai chỗ hoàn toàn, vì nếu muốn khiếu nại bầu cử gian lận hay muốn chứng minh hệ thống cử tri đoàn sai, thì phải đưa ra tòa án, không phải đưa ra lưỡng viện Quốc Hội. Và với khoảng hơn 60 hồ sơn kiện đã bị các tòa bác bỏ, thì Hawley có muốn nói gì cũng không nằm ngoài các thông tin sai lạc trong các đơn kiện đã bị tòa dẹp bỏ đi.

.

--- Tạp chí Esquire Magazine đưa ra cái nhìn về TNS Josh Hawley, người dự tính quậy lớn trong ngày 6/1/2021 rằng có một lý do: Hawley dự định tranh cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024. Bao Esquire Magazine gọi Hawley là "Người Đàn Ông Khát Nhất tại Washington D.C." Không chỉ báo này nói ra âm mưu trong đầu Hawley, nhật báo Chicago Tribune gần đây cũng nói Hawley có ý định tranh cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024.

.

Như thế, dễ nhất là gây tiếng vang để thừa hưởng sự ủng hộ tương lai của 74 triệu cử tri đã bầu ohiếu cho Trump hồi tháng 11/2020. Hawley cũng biết là cứu Trump không nổi, vì ngày 6/1/2021 Hạ Viện do Dân Chủ kiểm soát sẽ bác bỏ mọi thứ âm mưu đòi quăng bỏ phiếu bầu của ngày 3/11/2020. Thêm nữa, đối thủ ứng cử Tổng Thống 2024 sẽ bị chận ở Thượng viện vì nhiều người có cùng âm mưu giành Bạch Ốc, trong đó có PTT Mike Pence, và các Thượng ngh5i sĩ Cộng Hòa Ted Cruz, Tom Cotton, Marco Rubio và Rick Scott...

.

Lý do Hawley cần chơi nổi cũng vì Hawley chỉ mới vào Thượng Viện có 4 năm. Năm 2016, Hawley tranh cử lần đầu tiên, lúc 36 tuổi, và thắng cử chức Bộ Trưởng Tư Pháp Missouri từ cương vị Phó giáo sư luật tại University of Missouri. Hai năm giữ chức Bộ Trưởng Tư Pháp Missouri cũng mờ nhạt, chỉ nổi tiếng nhờ ồn ào chống phá bảo hiểm ObamaCare. Và rồi Hawley bứng được ghế của Thượng nghị sĩ Dân Chủ Claire McCaskill trong kỳ bầu cừ 2018. Và ở tuổi 40, Hawley là Thượng nghị sĩ hiện nay trẻ nhất Hoa Kỳ. Chưa tới 2 năm ở Thượng viện cũngc hẳng ai chú ý. Bây giờ chỉ có cách nhào ra ngày 6/1/2021 là ra giữa tiếng vỗ tay của 74 triệu người đã bầu cho Trump là có hào quang nhanh nhất.

.

--- Tổng thống Donald Trump nói hôm Thứ Tư trong một tweet rằng một cơ sở truyền thông thay thế cho truyền thông dòng chính đang được xây dựng, thế là gây ra tiếng đồn rằng Trump đang lên kế hoạch lập một công ty truyền thông riêng cho gia tộc Trump sau khi rời Bạch Ốc.

.

Trump phóng tweet chỉ trích cả Fox News lẫn CNN: "Xem đài Fox News cũng gần như tệ hại khi xem đài CNN Fake News. Các thay thế mới đang được xây dựng!" Cần ghi nhận rằng trước đây có nhiều bản tin nói rằng Trump từng dự tính lập công ty truyền thôngv ới kỹ thuậts ố. Và rồi gần đây có tin đồn Trump muốn mua công ty NewsMax, nhưng Tổngq ảun trị công ty này là Christopher Ruddy nói không có chuyện đó.

.

Lãnh tụ Khối Đa Số Thượng Viện Mitch McConnel đã đóng sập cửa đối với chuyện bỏ phiếu lần thứ nhì cho dự luật cứu trợ COVID, mà đưa qua là do Tổng Thống Trump, nhằm tăng tiền cứu trợ 600$/người lên tới 2,000$/người. Nghĩa là, đừng có mơ tới tiền cứu trợ 2,000$, đành nhận 600$/người thôi.

.

McConnell nói, "Chúng ta vừa chấp thuận gần 1 ngàn tỷ đôla tiền cứu trợ vài ngày trước" và thêm rằng Thượng viện sẽ cứu xét cứu trợ thêm trong trường hợp các gia đình đang thiếu thốn cần giúp thêm. Nhưng McConnell cũng nói hôm Thứ Tư rằng Thượng viện sẽ không tách rời để bỏ phiếu trên 3 vấn đề chính mà TT Trump nêu ra: cứu trợ 2,000$/người, xóa bỏ Section 230 trong luật truyền thông mạng, và điều tra về cái gọi là gian lận bầu cử. McConnell nói rằng Dân Chủ sẽ không chịu 2 vấn đề cuối trong 3 vấn đề trên.

.

--- Thượng Nghị Sĩ Lãnh Tụ Thiểu Số Chuck Schumer hôm Thứ Tư chỉ trích TT Trump về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 vì cái gọi là gian lận bầu cử mà 50 tiểu bang đều đã xác nhận là an toàn. TNS Chuck Schumer nói trên sàn Thượng viện rằng nỗ lực của Tổng Thống đương nhiệm Hoa Kỳ muốn lật ngược kết quả hiển nhiên rất là phi dân chủ, và "nỗ lực của những người khác để phóng đại và đánh bóng các lời vu khống phi lý về gian lận thì tương đương với chuyện nổi loạn."

.

Lý do Schumer nói như thế vì Thượng nghị sĩ Hawley nói rằng Hawley sẽ đứng ra phản đối kết quả bầu cử vào ngày họp lưỡng viện 6/1/2021, trong khi Trump xách động tương tự bằng cách phóng tweet: "Ngày 6 tháng 1, hẹn gặp nhau tại thủ đô DC." Trong ngày 6/1/2021 dự kiến sẽ có biểu tình lớn ở thủ đô Washington DC, cũng như ở nhiều nơi khác, để kêu gọi lật ngược kết quả bầu cử.

.

--- Đại sứ Hàn Quốc cùng toàn thể nhân viên tòa đại sứ hát bằng tiếng Việt một ca khúc xuân và băng hình đã đăng lên YouTube từ Trung Tâm Văn Hóa Hàn Quốc Tại VN (Korean Cultural Center in Vietnam). Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan gọi đây là gửi thông điệp về niềm tin và hy vọng qua video nhạc bằng tiếng Việt. Ông nói: “Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang cùng nhau vun đắp một tương lai vững chắc dẫu phải đối mặt với biết bao khó khăn do đại dịch covid-19 gây ra. Tôi hy vọng rằng người dân Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đón một năm mới ấm áp và đầy hy vọng giống như ca từ của bài hát Khúc xuân mà tập thể cán bộ ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán gửi gắm trong video clip âm nhạc KHÚC XUÂN lần này”. Cần ghi nhận rằng Hàn Quốc là nước đầu tư nhiều nhất trong số 136 quốc gia đầu tư tại VN, với gần 9,000 dự án với tổng trị giá 70.2 tỷ USD. Băng hình ở đây:

https://youtu.be/IXUT0i8VKVA

.

--- Tổng Thống Trump đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Năm để "tìm sự bảo đảm bầu cử trung thực tại tiểu bang Wisconsin." Cho tới giờ hơn 90 thẩm phán nhiều cấp, liên bang và tiểu bang, đã quăng bỏ hơn 60 đơn kiện của Trump và ban vận động của Trump. Trong đơn kiện nộp giữa tháng 12/2020, Tòa Tối Cao của tiểu bang Wisconsin đã bác bỏ đơn kiện của Trump về kết quả bầu cử ở tiểu bang này -- sau đó Trump đã lên mạng chửi mắng Thẩm Phán do ông bổ nhiệm vào Tòa Tối Cao Wisocnsin là Brian Hagedorn đã vô ơn khi quăng bỏ đơn kiện của ông.

.

--- Kỷ lục liên tục về số người chết dịch tại Hoa Kỳ. Bản tin ABC/7 News sáng Thứ Năm 31/12/2020 ghi rằng tổng kết tại Hoa Kỳ hôm Thứ Tư, trong một ngày có 3,903 người/ngày chết, và đây là con số kỷ lục. Số người đang nhập viện là kỷ lục cao 125,220 bệnh nhân vì COVID-19.

.

Trước đó một ngày cũng là một kỷ lục, tổng kết số người Mỹ chết trong ngày Thứ Ba là 3,725 người từ trần vì COVID-19. Tất cả đều vượt qua kỷ lục trước đó là 3,656 người chết/ngày vào hôm 16/12/2020, theo thống kê của Johns Hopkins University.

.

--- Tình hình đại dịch ở Nam California cũng vẫn thê thảm. Bản tin VOA ghi rằng từ Quận Cam ở miền Nam bang California, ông Ngô Bá Định, một bác sĩ Nội khoa tại Trung tâm Y tế Orange Coast, vốn tham gia vào chữa trị phổi cho các bệnh nhân Covid, cho biết trong những ngày qua có lúc bệnh viện chỗ ông ‘bị nghẹt’ đến mức phải từ chối nhận thêm bệnh nhân.

.

Ông giải thích rằng nếu bộ phận kiểm tra lưu lượng giường bệnh (bed control) thấy là bệnh viện hết chỗ thì họ thông báo cho bộ phận cứu thương là bệnh viện sẽ không nhận bệnh nhân nữa (on-diversion). “Nếu trong vòng khu vực mà 4, 5 nhà thương bị đầy luôn thì khi bệnh nhân gọi vô, cứu thương phải chuyển họ xuống những nơi xa hơn như ở San Diego,” ông nói.

.

Bản tin VOA cũng ghi lời BS Ngô Bá Định cho hay số bệnh nhân Covid hiện chiếm đến 50-60% số giường bệnh trong bệnh viện nơi ông công tác. “Nhìn đâu cũng là Covid hết,” ông nói. Riêng bộ phận chăm sóc tích cực với 30 giường lúc nào cũng không còn chỗ trống và bệnh viện phải ‘lắp thêm hai cánh gà chung quanh nâng công suất ICU lên 50-60 giường’. Trong khi đó, bộ phận cấp cứu nhận bệnh (ER) cũng quá tải nên bệnh viện phải dựng thêm lều dã chiến ngoài trời khám cho bệnh nhân.

.

BS Định nói, một bác sĩ truyền nhiễm có thể phải phụ trách đến cả trăm ca Covid ở một vài bệnh viện khác nhau, cũng theo lời bác sĩ Định, do đó có người đã ‘quá tải’. Về phần mình, bác sĩ Định cho biết ông ‘đã làm việc liên tục bốn tuần không nghỉ suốt tháng 12’, kể cả ngày Giáng sinh và Lễ Tạ Ơn, vì vị bác sĩ thay ca cho ông đã bị bệnh ‘hiện đang cách ly ở nhà’.

.

Trong đợt bùng phát Covid-19 lần này, bác sĩ Định quan sát thấy số bệnh nhân người Việt rất đông, thậm chí đông hơn cả ‘người Mễ’ vốn có dân số đông đúc hơn dân gốc Việt và làm nhiều công việc cần tiếp xúc nhiều. Trong khi đó, bệnh nhân gốc Hoa, hay gốc Hàn ‘lại không nhiều’.

“Người bệnh đếm không xuể, người chết chôn không kịp,” ông nói.

Đó chỉ là tóm lược từ "Mỹ: Covid tăng vọt, bệnh viện có thể sẽ phải chọn bệnh nhân" link: bản tin chi tiết trên đài VOA.

.