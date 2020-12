Viên Chức Mỹ Nói Do Thái Đứng Sau Vụ Ám Sát Nhà Khoa Học Nguyên Tử Iran

Washington – Một viên chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng Do Thái đứng đằng sau vụ ám sát nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Iran nhưng đã từ chối cung cấp các chi tiết về việc có phải chính phủ Trump đã biết về vụ tấn công trước khi nó được thực hiện hay đã cung cấp sự hỗ trợ, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Tư, 2 tháng 12 năm 2020.

Viên chức này nói rằng trong quá khứ, Do Thái đã chia xẻ thông tin với Hoa Kỳ về các đối tượng và các hoạt động bí mật của họ trước khi thực hiện chúng nhưng đã không nói có phải họ cũng làm thế trong vụ này không. Nhà khoa học nguyên tử Iran, Mohsen Fakhrizadeh, đã bị giết hôm Thứ Sáu, đã là mục tiêu đối với Do Thái từ lâu, theo viên chức này cho biết thêm.

Iran đã quy kết Do Thái cho cuộc tấn công và nói rằng hoạt động này mang dấu vết của cơ quan tình báo hải ngoại của Do Thái, theo Mossad.

Báo The New York Times là tờ báo tường trình trước tiên về việc một viên chức Hoa Kỳ nói Do Thái đứng sau vụ tấn công vào cuối tuần rồi.