Hãy Chọn Cách Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn An Toàn Nhất

Nếu quý vị không chịu được nóng, hãy ở trong bếp.





Nóng ở đây là khi nói đến số vụ cháy do nấu ăn tăng đáng kể vào ngày Lễ Tạ Ơn và lời cảnh báo này áp dụng cho nguyên nhân lớn nhất của các vụ cháy — không chú ý khi nấu ăn.





Điều này luôn đúng trong cả năm nhưng đặc biệt đúng vào Ngày Lễ Tạ Ơn, khi số vụ cháy do nấu ăn tại nhà tăng gấp ba lần so với ngày bình thường, với 1,630 vụ trên toàn quốc so với 470 vụ, theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia (National Fire Protection Association). Ngày trước Lễ Tạ Ơn (740 vụ) cũng gần bằng số vụ cháy trong Ngày Giáng Sinh, là ngày có số vụ cháy cao thứ hai trong năm.





Hơn nữa, Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh) khuyến cáo chỉ gặp mặt ít người vì COVID-19 có thể dẫn đến việc phải sử dụng nhiều bếp nấu hơn — có nghĩa là nhiều rủi ro hơn.





Ông Daniel Yeh, đội trưởng cứu hỏa đảm trách thông tin công cộng với 15 năm kinh nghiệm làm việc tại Orange County Fire Authority (Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam), mạnh mẽ khuyến cáo nên có bình dập lửa và hộp dò khói, là giải pháp cứng rắn nhưng đơn giản cho bất kỳ ai có thể lơ là khi nấu ăn vì xem TV hoặc có khách tới thăm.





Ông Yeh cho biết thêm rằng trong Ngày Lễ Tạ Ơn, cơ quan cứu hỏa hồi đáp trung bình từ 16-20 vụ cháy tại nhà và nói: “Lời khuyên lớn nhất của tôi là không bao giờ để đồ nấu ăn trên bếp khi không có ai ở nhà và không có ai canh chừng bếp. Đừng bao giờ để đồ [nấu] ngay cả khi dùng lửa nhỏ trên bếp khi không có người ở nhà và không có ai canh chừng bếp.”





Không chú ý khi nấu ăn — đặc biệt là khi chiên hoặc làm sa tế — là nguyên nhân của một phần ba các vụ cháy, nguyên nhân từ các đồ bỏ hoặc cần đổ đi như dầu mỡ đóng cặn đứng thứ hai, tới 10% các vụ cháy.





Mặc dù 61% các vụ cháy do nấu ăn tại nhà bắt đầu từ bếp dẫn tới 78% các ca thương tích, ông Yeh cũng có lời khuyên thận trọng rằng những người nấu gà tây, thịt hun khói hoặc những đồ ăn khác trong lò nướng nên ở nhà và thường xuyên kiểm tra và ông nói thêm, “Một điều quý vị rất thường nghe thấy là tôi không nghĩ sẽ xảy ra cháy, tôi chỉ đi có vài phút.”





Nguy cơ đối với sự an toàn còn có cả đồ điện gia dụng và dây cắm điện sử dụng trong một ngày mà ước tính người ta sẽ ăn thịt 46 triệu con gà tây và các vụ cháy tại nhà dẫn tới 20 ca thương tích và 3 triệu Mỹ Kim thiệt hại về tài sản.





Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch phụ trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh tại Southern California Edison cho biết: “Phải thay dây điện bị chầy hoặc mòn ngay lập tức và không bao giờ sử dụng những dây này cho bất kỳ đồ điện gia dụng nào hoặc bất kỳ đồ dùng nào. “Dây điện chầy hoặc mòn là nguy cơ đối với sự an toàn có thể đánh lửa và đơn giản là không có sự bảo vệ cần thiết để chống bị giật điện và thương tích nghiêm trọng cho các gia đình.”





Một nguy cơ về điện nữa là sử dụng quá tải các dây điện nối dài, gây ra khoảng 3,300 vụ hỏa hoạn mỗi năm dẫn tới 50 ca tử vong và 270 ca thương tích. Không bao giờ sử dụng dây nối dài cho những đồ điện gia dụng lớn, không bao giờ nối hai dây nối dài với nhau để câu điện ra xa hơn, không bao giờ để dây điện vào chỗ bị kẹt, và không bao giờ để dây điện vào những nơi có nhiều người qua lại, dưới thảm nơi có thể làm người ta vấp và té ngã.





Đối với nồi chiên gà tây, hiệp hội cứu hỏa vẫn không khuyến khích sử dụng loại nồi chiên này bởi vì nó có thể dẫn tới phỏng nặng, thương tích và thiệt hại tới tài sản và Underwriters Laboratories (Cơ Quan Bảo Hiểm UL) vẫn từ chối chứng nhận nồi chiên này. Thay vì vậy, khuyến khích những nơi bán gà tây chiên ngập dầu như nhà hàng, tiệm thực phẩm hoặc nhà bán lẻ thực phẩm.





Đối với ông Martinez, nhận thức và phòng tránh luôn luôn là việc làm tốt nhất.





Ông nói: “Đại dịch đã lấy đi các dịp lễ năm nay, tuy nhiên, vừa nấu ăn vừa xem điện thoại và TV sẽ không bao giờ là an toàn. Luôn cảnh giác và cẩn thận khi nấu ăn là điều quan trọng cho kỳ nghỉ an toàn.”





Ông Yeh cũng có thêm những lời khuyên để giữ an toàn khi nấu ăn vào Lễ Tạ Ơn này và quanh năm:





Nếu cần, cách tốt nhất để dập lửa trên bếp nấu là gì?





Tắt bếp, và nếu quý vị có nồi hoặc chảo ở gần, hãy úp lên bếp. Làm như vậy, chúng ta có thể dập lửa nhờ lấy đi không khí hay là oxygen cần thiết để làm lửa bùng cháy và dập lửa. Một lựa chọn tốt nữa là baking soda, cũng có tác dụng như vung nồi, nó dập lửa và khí nóng trong đám cháy vì nấu ăn.





Tại sao quý vị không nên đổ nước lên lửa cháy vì dầu hoặc mỡ đóng cặn?





Rất, rất là nguy hiểm khi đổ lẫn nước vào dầu nóng. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà người ta phạm phải và là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới thương tích khi nấu ăn.





Làm sao để chống cháy trong lò nướng?





Quý vị nên đóng cửa lò nướng bởi vì, xin nhắc lại, oxygen trong không khí tiếp thêm nhiên liệu cho vụ cháy đó và thường có thể làm bùng cháy to thêm và gây thương tích do phỏng lửa. Quý vị cần đóng cửa lò nướng và tắt lò hoặc lò vi ba và để cho lửa tự lụi đi. Nếu lửa không tự lụi đi hoặc nếu đã lỡ mở cửa lò, lựa chọn tốt nhất cho quý vị là bình dập lửa nhiều mục đích ABC.





Có thêm lời khuyên nào về bình cứu hỏa và hộp dò khói?





Dù không phải là mùa lễ, chúng tôi khuyến cáo luôn có sẵn bình cứu hỏa và hộp dò khói hoạt động tốt. Mỗi sáu tháng, quý vị nên kiểm tra pin của hộp dò khói để biết chắc nó vẫn hoạt động tốt.