Ý thức rằng bị kỳ thị, cử tri Mỹ gốc Á châu và gốc hải đảo Thái Bình Dương tại 13 tiểu bang chiến trường trong bầu cử Tổng Thống 2020 đã bầu phiếu sớm và bầu khiếm diện tăng gần 300% so với năm 2016.

Mỹ lùi, TQ tiến: Tập Cận Bình sau khi ký RCEP, bây giờ xin gia nhập CPTPP (trong này có VN). 2 cậu Don Trump, Jr. và Andrew Giuliani (con Rudy Giuliani) đều dính COVID-19, đang cách ly. Toàn bộ nhóm luật sư của Trump có thể đã dính COVID. Dân gốc Á bầu phiếu sớm, bầu khiếm diện ở 13 tiểu bang chiến trường tăng 300%. Obama: có thể gửi Biệt kích vào Bạch Ốc lôi Trump ra. Thủ Tướng Tây Tạng lưu vong vào Bạch Ốc họp. Georgia đã xác nhận: Biden thắng. Michigan cam kết sẽ xác nhận bất kể Trump đi đêm: sẽ tính theo phiếu, tức là Biden thắng. Trump ký lệnh hạ giá thuốc tây để trả thù các hãng dược ém tin, vì chờ qua ngày bầu cử mới báo tin có thuốc chủng vaccine. Trump bị kiện ở Michigan vì dìm phiếu da đen. Bệnh viện thiếu y tá trầm trọng. Cảnh sát Nam California: chỉ khuyên ngừa dịch, không bắt giam người vi phạm giới nghiêm. Thẩm phán Arizona bác đơn kiện về 2 phiếu bầu (vì 2 phiếu không đổi kết quả).

WASHINGTON (VB - 21/11/2020) -- Bầu phiếu sớm và bầu phiếu khiếm diện trong các cử tri Mỹ gốc Á và gốc các hải đảo Thái Bình Dương (Asian America and Pacific Islanders, viết tắt AAPI) tại các tiểu bang nghiêng ngửa đã tăng vọt trong năm 2020, nhờ các nỗ lực vận động trực tiếp, trực tuyến và qua tin nhắn.

Tại 13 tiểu bang chiến trường trong bầu cử Tổng Thống 2020, bầu phiếu sớm và bầu khiếm diện gốc AAPI tăng gần 300% so với năm 2016 -- đó là mức tăng nhanh nhất trong tất cả các nhóm sắc tộc --- theo thống kê của công ty dữ liệu Catalist. Có khoảng 1 triệu phiếu bầu sớm nhiều hơn 21% tổng số đi bầu năm 2016 của nhóm sắc tộc này, theo thống kê của TargetSmart.

Tại các tiểu bang như Georgia, Arizona và Pennsylvania, mức tăng trong nhóm dân AAPI bầu sớm đã vượt hơn lằn ranh rất mỏng của Biden chiến thắng Trump. Đó là nhờ nỗ lực tổ chức của nhiều thế hệ, nhờ hoạt động thống kê địa phương và nhờ nỗ lực chống lại các tin giả tràn ngập.

Tại Michigan, hoạt động thống kê trước thời đại dịch đã giúp họ có một hạ tầng ghi danh nhiều kỷ lục cho các cử tri có khuynh hướng thụ động. Trong khi thống kê dân số, họ đo lường nhu cần ngôn ngữ của cử tri, tuyển mộ những người sẽ gọi điện thoại song ngữ và tổ chức các buổi gặp cộng đồng để thúc giục tham gia chính trị.

Theo bài viết trên NBC, một lý do làm tăng vọt cử tri gốc Á và Thái Bình Dương là vì thái độ hỗ trợ thượng đẳng da trắng của Tổng Thống Trump và bày tỏ đầy kỳ thị với người gốc Á.

Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, ra độc chiêu: chỗ nào Mỹ lùi, TQ sẽ tiến bước. Sau khi ký Hiệp định Thương mại 15 quốc gia RCEP, Tập cho biết muốn ký thêm thương ước xuyên Thái Bình Dương, ban đầu có tên là TPP do cựu TT Obama đề ra năm 2015 và ký năm 2016, và sau lại có tên là CPTPP sau khi Mỹ rút lui năm 2017. Báo Newseek hôm Thứ Sáu 20/11/2020 cho biết bày tỏ ý muốn tham dự một thương ước trước đó TT Trump đã rời bỏ năm 2017.

Tâp tuyên bố như trên trong hội nghị trực tuyến APEC (Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương, tức APEC), trong hội nghị cũng có Trump tham dự. Thương ước CPTPP còn gọi là Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) trong đó có tham dự của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Tuyên bố của Tập chỉ vài ngày sau khi 15 quốc gia ký một thương ước khổng lồ có tên Hiệp Định Kinh Tế Đối Tác Toàn Diện Khu Vực (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) trong đó có tất cả các thành viên CPTPP cộng thêm TQ, Lào, Miến Điện, Philippines, Singapore, Nam Hàn và Thái Lan. Tập Cận Bình nói rằng chính sách TQ là cởi mở, hợp tác và bao dung với tất cả các nước.

Có một tin mà Tập sẽ không vui: Bản tin Reuters cho biết lãnh tụ chính phủ lưu vong là Lobsang Sangay (Chủ Tịch Chính Phủ Tây Tạng Trung Ương - Central Tibetan Administration viết tắt CTA) đã thăm Bạch Ốc để nói chuyện với Đặc ủy Hoa Kỳ về Vấn đề Tây Tạng Robert Destro hôm Thứ Sáu 20/11/2020.

Tin này đưa ra từ văn phòng của CTA, bản doanh ở Dharamshala (Ấn Độ), ghi rằng buổi họp chưa từng có này sẽ định ra một môi trường lạc quan cho sự hợp tác của chính phủ Tây Tạng lưu vong với các quan chức Hoa Kỳ và sẽ chính thức hóa hơn trong các năm tới.

Các bệnh viện khắp Hoa Kỳ đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng, trong khi đại dịch COVID-19 tăng vọt, với 22% bệnh viện nói rằng trong tuần tới sẽ còn thiếu thê thảm nữa.

Bệnh viện Goshen Health Hospital ở Indiana đưa ra lời kêu gọi công chúng để xin giúp từ bất kỳ ai có kinh nghiệm về y tế. Trong khi đó, bệnh viện Mayo Clinic ở Minnesota mời các nhânv iên y tế đã về hưu vào làm việc trở lại, sau khi 905 nhânv iên y tế nơi này dính dương tính COVID-19 trong 2 tuần qua. Tại North Dakota, chỉ thị đối phó khủng hoảng từ Thống Đốc cho tiểu bang đê các y tá bị dính COVID-19 được tiếp tục làm nhiệm vụ bình thường như không hề bị lây nhiễm.

Khủng hoảng không đều ở các nơi. Bên cạnh thiếu nhân viên y tế là thiếu giường bệnh, máy thở và thiết bị khác. Tuy nhiên, không phải vài ngày là đào tạo được y tá. Có 18% bệnh viện khắp Hoa Kỳ nói họ thiếu y tá trầm trọng trong bản thống kê của Bộ Y Tế và Nhân Dụng vào ngày 18/11/2020. Với 22% nói tuần sau sẽ thiếu thê thảm.

Sáu tiểu bang (Arkansas, Kansas, Missouri, New Mexico, Oklahoma, và Wisconsin) nói hơn 30% bệnh viện thiếu nhân viên trầm trọng tuần trước, và thêm nhiều tiểu bang thiếu nhân viên dưới mức 30%.

Sở phòng chống dịch bệnh CDC kêu gọi mọi người mang khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và giữ vệ sinh. Thống kê CDC nói, tại Kansas, số người nhiễm COVID-19 giảm 6% ở các quận có lệnh cưỡng bách mang khẩu trang. Tại các quận không cưỡng bách, số người bệnh tăng 100%.

Báo The Hill ghi rằng, một thẩm phán tại tiểu bang Arizona hôm Thứ Sáu 20/11/2020 đã bác đơn kiện của 2 cử tri cho rằng có phiếu bầu không được ban bầu cử xử lý không thích nghi. Đây là đơn kiện cuối cùng về bầu cử Tổng Thống 2020 trong tiểu bang này, nơi lần đầu trong 20 năm bầu cho một Tổng Thống Dân Chủ.

Thầm phán Margaret Mahoney của tòa quận Maricopa County ra phán lệnh bác bỏ khi nói rằng hồ sơ kiện này chỉ nói về 2 PHIẾU BẦU sẽ không ảnh hưởng gì tới kết quả. Mahoney không giải thích thêm, như bà nói bà sẽ viết giải thích chi tiết sau, theo báo The Arizona Republic.

Tại sao Cộng Hòa kiện chỉ vì 2 phiếu bầu? Chỉ vì muốn gây sôi sục bên Cộng Hòa, để gây quỹ pháp lý cho TT Trump, cũng như kéo dài thời gian cho quá thời hạn xác định phiếu bầu, và ngay cả khi thua kiện cũng gây hoang mang, làm cư tri mất lòng tin vào hệ thống bầu cử và vào Tổng Thống tân cử Biden. Tâm lý này quan trọng, vì có thể làm động cơ giúp các ứng cử viên Cộng Hòa trong bầu cử lưỡng viện năm 2022 và tổng tuyển cử 2024, khi Trump có thể ứng cử Tổng Thống nếu chưa vào tù vì tội gian lận tài chính và trốn thuế.

Trong khi đó, một đơn kiện nộp lên ở Michigan do 3 cử tri da đen và hội dân quyền Michigan Welfare Rights Organization chống lại TT Trump và ban vận động của Trump vì cho rằng Trump đã chèn ép phiêu bầu của cử tri da đen trong khi thách thức kết quả bầu cử Tổng Thống.

Báo Politico ghi rằng Trump đã và đang áp lực các dân cử Michigan đảo ngược kết quả bầu cử bằng cách trì hoãn và ngăn cản việc xác định kết quả bầu phiếu, phi pháp đi ngược ý muốn cử tri và vu khống hệ thống bầu cử Michigan là gian lận dù là không có chứngcớ nào. Đơn kiện dẫn ra lời Rudy Giuliani, luật sư của Trump, khi nói rằng có 300,000 phiếu "bất hợp pháp" bầu ở Detroit, nơit huộc về Wayne County, cũn là nơi đa số cư dân là da đen.

Xe cảnh sát

Cảnh sát nhiều quận Nam California --- trong đó có Quận Cam, quận San Bernardino, quận Riverside, quận Los Angeles, quận Ventura County -- sẽ không thực hiện cứng rắn lệnh giới nghiêm ban đêm (từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng hôm sau) do Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra.

Có thể vì tù hết chỗ chứa? Hay vì viết giấy phạt mỏi tay? Hay vì cảnh sát cần nghỉ ngơi? Cảnh sát trưởng Quận Cam Don Barnes nói hôm Thứ Sáu rằng lệnh giới nghiêm của Thống Đốc là kêu gọi trách nhiệm cá nhân, không phải chuyện thi hành luật pháp. Cảnh sát sẽ dùng "biện pháp mềm" đối với trường hợp vi phạm giới nghiêm: dùng lời nói giáo dục công chúng, chia sẻ khẩu trang, nhưng sẽ không bắt giam người vi phạm giới nghiêm.



Lính biệt kích Hải quân chuyên nhảy toán có thể sẽ nhảy vào Bạch Ốc lôi TT Trump ra?

Cựu Tổng Thống Obama hôm Thứ Năm 19/11/2020 trong khi xuất hiện trên chương trình "Jimmy Kimmel Live!" của đài ABC gặp câu hỏi khó từ người dẫn chương trình là Jimmy Kimmel: trong Bạch Ốc có hầm kín nào để TT Trump vào ẩn nấp trong khi nhất định bám ghế không chịu bàn giao chính phủ cho Joe Biden?

Obama trả lời: "Chuyện đó, tôi nghĩ chúng ta luôn luôn có thể gửi lính Biệt kích hải quân nhảy toán vào để đào họ lên." ("Well, I think we can always send the Navy SEALs in there to dig them out," Obama said in response.). Có nghĩa là, trong Bạch Ốc có hầm kín...

Tiểu bang Georgia đã chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng Thống hôm Thứ Sáu, sau cuộc đếm lại phiếu bầu và xác nhận chiến thắng của Tổng Thống tân cử Joe Biden. Tổng Thư Ký tiểu bang là Brad Raffensperger (Cộng Hòa) nói rằng ông xác nhận các con số là đúng và các con số không biết nói dối.

Đếm phiếu lại bằng tay, theo luật tiểu bang vì cách biệt không nhiều, kết quả là Biden hơn Trump 13,558 phiếu bầu, theo NBC News. Tổng số phiếu là gần 5 triệu phiếu bầu.

Sau đó trong ngày, Thống đốc Brian Kemp (Cộng Hòa) của Georgia chính thức phê chuẩn xác nhận kết quả bầu cử, và cho Biden tổng số 16 phiếu cử tri đoàn. Biden là ứng cử viên Dân Chủ đầu tiên chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống ở Georgia kể từ năm 1992. Thống đốc Kemp trong buổi lễ xác nhận kết quả cho biết Trump có quyền xin đếm phiếu lại, vì cách biệt phiếu không nhiều.

Trong một hồ sơ nộp lên tòa án về việc xác nhận kết quả bầu cử của quận Wayne County tại tiểu bang Michigan, các luật sư của thành phố Detroit yêu cầu một thẩm phán khiển trách ban vận động của TT Trump vì đã lan truyền tin giả, theo bản tin Reuters hôm Thứ Sáu cho biết.

Trong khi đó, TT Trump mời một số dân cử Cộng Hòa Michigan tới Bạch Ốc họp trong nỗ lực thúc giục các dân cử này tuyên bố các phiếu bầu ở Michigan là vô giá trị để trao quyền quyết định cho lưỡng viện tiểu bang, trong khi Cộng Hòa đang nắm cả lưỡng viện Michigan, và như thế tuy thua phiếu phổ thông nhưng Trump vẫn chiếm được toàn bộ 16 phiếu cử tri đoàn của Michigan. Kết quả đếm phiếu hiện nay, nhưng chưa qua thủ tục xác nhận chính thức, cho thấy Biden hơn Trump 154,000 phiếu ở Michigan.

Tuy nhiên, Dana Nessel, Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan, nói rằng bà không bình luận về các hồ sơ đang điều tra... có nghĩa là âm mưu vô hiệu hóa nhiều triệu phiếu bầu để trao cử tri đoàn cho Trump trong khi không có dấu hiệu bầu cử gian lận chính là tội hình sự mà Bộ Tư Pháp Michigan theo dõi.

Phái đoàn 7 dân cử lưỡng viện Michigan bay về thủ đô gặp riêng Trump hôm Thứ Sáu để làm gì? Lee Chatfield (Chủ tịch Hạ Viện Michigan) và Mike Shirkey (Chủ Tịch Thượng Viện Michigan) đưa ra bản văn chung, sau khi nhóm 7 dân cử Michigan vào Bạch Ốc họp vơi TRump, viết: "Chúng tôi không được biết về bất kỳ thông tin nào có thể thay đổi kết quả bầu cử tại Michigan, và trong cương vị lãnh đạo nghị viện, chúng tôi sẽ làm theo luật và theo tiến trình bình thường đối với các phiếu cử tri đoàn Michigan, như chúng tôi đã nói trong suốt cuộc bầu cử này."

Trump hôm Thứ Sáu 20/11/2020 nhận công, nói rằng Hoa Kỳ sẽ không thể có thuốc chủng ngừa COVID-19 trong vòng 4 năm tới nếu không nhờ nỗ lực của ông thúc đẩy tăng tiến trình. Điều này là sai, vì nhiều quốc gia khác cũng đã có thuốc chủng chứ không chờ tới các công ty dược Hoa Kỳ. Trump cũng quy lỗi cho 2 công ty dược Pfizer và Moderna đã cố ý ém tin về 2 loại thuốc chủng ngừa, chờ sau bầu cử 3/11 mới thông báo, nhằm làm cho Trump thất cử. Cả 2 công ty này tuần trước đều nói rằng họ không hề có ý định chính trị nào.

Trump hôm Thứ Sáu cũng loan báo về 2 quy định mới, nhằm hạ giá thuốc Tây đối với người 65 tuổi trở lên trong chương trình bảo hiểm y tế Medicare, gây phản ứng từ kỹ nghệ dược phẩm cho rằng TT Trump trả thù chính trị họ bằng cách làm hạ giá thuốc, vì nghi ngờ kỹ nghệ dược phòng ngàm giúp Joe Biden.

Dù vậy, các phân tích gia thị trường Wall Street nói rằng không có nhiều cơ hội để các quy định mới này hiệu lực, một phần vì sẽ gặp thách thức pháp lý từ các hội dược liệu và phòng thí nghiệm dược phẩm. Và môt phần, tân chính phủ của Joe Biden nhiều phần sẽ không giữ các quy định do Trump đưa ra.

Hội các công ty chuyên về sinh hóa kỹ thuật Biotechnology Innovation Organization (BIO) nói rằng Trump đưa ra quy định ấn định giá thuốc Hoa Kỳ phù hợo với giá thuốc Tây quốc tế là vì thúc đẩy chính trị, vì bản tin về thuốc chủng vaccine chống siêu vi coronavirus không được loan tin trước ngày bầu cử 3/11 như Trump từng hứa trước đó.

BIO viết rằng Trump sụt giá thuốc như thế là để trả thù nhắm vào các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ vì họ từ chối đặt quyền lợi của TT Trump cao hơn an toàn cho bệnh nhân và dữ kiện khoa học trong khi họ nỗ lực sáng chế ra thuốc chủng ngừa chống lại coronavirus.



Cậu Donald Trump, Jr. đã dính dương tính

Trong khi chính phủ Trump liên tục nói rằng COVID-19 sẽ tan biến vào hư vô... Bây giờ thì cậu Donald Trump, Jr. đã dính dương tính siêu vi coronavirus, theo bản tin của phóng viên Jennifer Jacobs trên thông tấn Bloomberg News

Sau khi có tin này, phát ngôn nhân của cậu Donald Trump, Jr. xác nhận rằng cậu đã xét nghiệm thấy dương tính từ đầu tuần này, có nghĩa là tin này được Bạch Ốc dìm đi mấy ngày cho tới khi báo chí biết được nhờ có nguồn tin riêng tiết lộ. Hiện thời cậu Donald Trump, Jr. đang được cách ly.

Chưa hết, một cậu khác cũng xét nghiệm dính dương tính: Andrew Giuliani, con trai của Rudy Giuliani. Báo chí cho biết cậu Andrew Giuliani hiện nay là phụ tá đặt biệt của TT Trump, xét nghiệm thấy dương tính một ngày sau khi cậu tham dự buổi họp báo với bố cậu là LS Rudy Giuliani và toàn bộ nhóm luật sư của ban vận động. Hôm Thứ Sáu 20/11/2020 cũng có tin đồng minh thân tín của Trump là Rick Scott (Thượng nghị sĩ Florida) cũng xét nghiệm dương tính.

Báo Axios nêu nghi vấn rằng Rudy Giuliani, người chỉ huy trận chiến pháp lý cho Trump, hôm Thứ Sáu không họp với Trump và phái đoàn dân cử Michigan là vì Rudy tiếp cận với con trai và có thể toàn bộ nhóm luật sư đều đang xét nghiệm để xem có nhiễm coronavirus hay chưa.

.