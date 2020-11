Ai Đã Thắng Cử?

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International (RMI) đảm trách hằng tuần.





(Robert Mullins International) Ông Trump sẽ dành hai tháng tới để cố gắng chứng minh rằng ông đã thắng cử, trong khi hầu hết người dân Hoa Kỳ và hầu hết thế giới đã chấp nhận sự thật rằng ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021..





Khi đặt câu hỏi rằng đất nước chúng ta bây giờ có khá hơn so với bốn năm trước không? Nhiều người cho biết câu trả lời là đương nhiên là Không, và đó là lý do tại sao ông Joe Biden hiện là Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ.





Ngay cả với Tối cao pháp viện chủ yếu bảo thủ và thậm chí không có đa số đảng Dân chủ tại Thượng viện, Tổng thống Biden có thể ban hành một loạt lệnh hành pháp để thực hiện các thay đổi trong chính sách và thủ tục di trú, đồng thời có thể nhanh chóng hủy bỏ các lệnh hành pháp mà ông Trump từng hạn chế di dân.





Tổng thống đắc cử Biden đang có kế hoạch nhanh chóng ký một loạt lệnh hành pháp sau khi tuyên thệ nhậm chức, ngay lập tức cho thấy nền chính trị của Mỹ đã thay đổi và nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ được hướng dẫn bởi những ưu tiên rất khác nhau.





• Ông sẽ tham gia lại các hiệp định khí hậu Paris,

• Ông sẽ đảo ngược việc Tổng thống Trump rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới,

• Ông sẽ bãi bỏ lệnh cấm nhập cư từ nhiều quốc gia đa số theo đạo Hồi giáo,

• Ông sẽ khôi phục chương trình DACA,

• Ông sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho Sở di trú USCIS rằng họ chủ yếu là một cơ quan mang lại lợi ích công cộng, chứ không phải cơ quan thực thi những chính sách ngược lại quyền lợi công cộng. Do đó, thời gian duyệt xét hồ sơ của Sở di trú có thể được cải thiện.

• Ông sẽ chỉ thị Bộ Ngoại giao mở thêm tòa lãnh sự dù có đại dịch Covid-19 để tăng tốc độ giải quyết cấp chiếu khán (visa).





Ông Biden có thể nhanh chóng đảo ngược nhiều chính sách di trú của ông Donald Trump. Ông Biden có thể hủy bỏ nhiều chính sách của ông Trump như ông đã ban hành qua những lệnh hành pháp. Những cải cách nhập cư lớn hơn - những thay đổi trong luật di trú - sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác mà ông Biden nhận được từ Quốc hội. Vào đầu tháng Giêng năm 2021 sẽ có hai cuộc bầu cử đặc biệt ở Georgia và kết quả sẽ quyết định đa số trong Quốc hội là đảng Dân chủ hay Cộng hòa.





Việc khôi phục DACA tòan phần sẽ chỉ cần một bản ghi chú của Tổng thống Biden và điều đó có nghĩa là sẽ mở chương trình DACA cho hơn 400.000 di dân trẻ tuổi đủ điều kiện hưởng ngay quyền lợi DACA, những người không thể nộp đơn kể từ tháng 1 năm 2017.





Tổng thống đắc cử Biden cũng đã hứa sẽ gửi tới Quốc hội tiếp theo một dự luật để cung cấp một con đường hướng tới tình trạng hợp pháp cho hàng triệu người di dân không có giấy tờ ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay bây giờ, một ưu tiên trước mắt lớn hơn. Đó là giải quyết đại dịch đang diễn ra và suy thoái kinh tế. Điều đó sẽ mang lại sự tiến triển thực sự về một số vấn đề quan trọng khác rất khó khăn trước mắt.





Các kế hoạch di trú của tổng thống đắc cử đưa ra sẽ sự đảo ngược hoàn toàn các chính sách của chính quyền Trump trong vài năm qua và ông Biden có thể hoàn thành phần lớn điều đó khá dễ dàng.





Ông Biden muốn mở rộng cơ hội di trú hợp pháp, bao gồm chiếu khán bảo lãnh gia đình và chiếu khán lao động cũng như các chương trình chiếu khán nhân đạo. Các động thái ngay lập tức của ông Biden phần lớn sẽ bao gồm việc chấm dứt lệnh cấm đi lại của ông Trump đối với người nhập cư từ một số quốc gia nhất định. Ông Biden cũng sẽ thực hiện các bước để loại bỏ tất cả các chính sách di trú hạn chế của ông Trump. Các quy tắc do chính quyền Trump thực hiện, chẳng hạn như quy luật mới về gánh nặng xã hội, có thể dễ dàng bị hủy bỏ.





Và trong khi có những lời bàn tán về kế hoạch của ông Trump muốn làm cho bài kiểm tra thi Nhập tịch khó khăn hơn, đó là điều mà ông Biden có thể dễ dàng ngăn chặn.





Ông Biden cũng cho biết ông sẽ đảm nhận nhiệm vụ khó khăn là thúc đẩy cải cách di trú toàn diện thông qua Quốc hội. Điều này đã không được thực hiện kể từ năm 1986. Ông muốn tạo ra một con đường trở thành công dân cho 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ vào Hoa Kỳ trong 100 ngày đầu tiên của mình.





Ông Biden có thể nhanh chóng loại bỏ các hạn chế về đại dịch của ông Trump đã ngăn cản một số người nhập cư và khách du lịch hợp pháp vào Hoa Kỳ. Ông Trump đã cấm nhập cảnh một số người nhập cư muốn có quy chế thường trú và người lao động ngọai quốc làm việc tạm thời, bao gồm cả một số công nhân có năng khiếu có chiếu khán H-1B, và nói rằng ông cần bảo vệ việc làm của người Mỹ.





Ông Trump đã hạn chế mạnh mẽ việc nhận người tị nạn và tuyên bố sẽ cho phép không quá 15.000 người tị nạn trong tài khóa 2021. Ông Biden đã hứa sẽ tăng mức tối đa hàng năm cho việc tiếp nhận người tị nạn lên 125.000 người.





Tổng thống đắc cử Biden đang tập trung đầu tiên vào loại virus đã giết chết gần 240.000 người ở Hoa Kỳ. Ông đã công bố chi tiết về một ban chuyên môn sẽ sọan thảo kế hoạch để cố gắng kiểm soát đại dịch sau khi nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1. Phản ứng chối bỏ một cách thảm hại của ông Trump đối với đại dịch đã khiến Hoa Kỳ có 20% số người chết vì Covid-19 trên thế giới mặc dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới.





Ông Biden nói rằng đối phó với đại dịch virus corona là một trong những trận chiến quan trọng nhất mà chính quyền của ông sẽ phải đối mặt, và ông sẽ được hướng dẫn bởi các nhà khoa học và các chuyên gia. Các cố vấn của ông sẽ giúp định hình và nắm vững việc giải quyết sự gia tăng các ca nhiễm trùng được báo cáo, bảo đảm thuốc chủng ngừa an toàn, hiệu quả và được phân phối hiệu quả, công bằng, miễn phí và bảo vệ các nhóm dân số có nguy cơ nhiễm bệnh cao.





Trong bài phát biểu chiến thắng của ông Biden, ông thề sẽ trở thành một tổng thống không tìm cách chia rẽ mà thống nhất và ông kêu gọi những người ủng hộ ông Trump hãy cho nhau cơ hội này.





Tóm lại, chương trình nghị sự ban đầu của ông Biden là đưa chúng ta thoát khỏi đại dịch đã trở nên tồi tệ hơn do việc hành pháp giải quyết không hiệu quả và xây dựng lại nền kinh tế của chúng ta theo cách bền vững hơn và bao quát hơn, đồng thời giải quyết vấn đề chia rẽ và bất bình đẳng tại Hoa Kỳ.





Ban chuyển tiếp của ông Biden đã được cấp máy tính và iPhone do chính phủ cấp để thực hiện liên lạc an toàn và nơi làm việc trong một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Washington, mặc dù hầu hết công việc đang được thực hiện đều liên quan đến đại dịch corona. Các cố vấn của ông đã được cấp giấy phép an ninh tạm thời và đã trải qua kiểm tra lý lịch của cơ quan FBI để theo dõi nhanh quá trình giải quyết nhân sự có thể nhận được các cuộc họp trao đổi về tình báo.





Một trong những thành viên trong nhóm của ông Biden cho biết, “Thời điểm hiện tại luôn có vẻ là thời điểm tồi tệ nhất và thường là như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua nó. Đất nước tồn tại. Sức mạnh nội tại của Hoa Kỳ cho phép chúng ta vượt qua những điều này".





Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Ông Trump vẫn không chịu thừa nhận rằng ông đã thua trong cuộc bầu cử. Khi nào ông Biden sẽ chính thức trở thành tổng thống thứ 46?

- Đáp: Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Thượng viện và Hạ viện sẽ họp để kiểm phiếu của Đại cử tri và chính thức công bố người thắng cuộc trong cuộc bầu cử.





- Hỏi: Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội có thể phản đối kết quả của Cử tri đoàn ở tiểu bang của họ không?

- Đáp: Phản đối cuộc bỏ phiếu Đại cử tri của tiểu bang phải được cả hai viện của Quốc hội chấp thuận để mọi phiếu bầu bị loại trừ. Điều đó sẽ không xảy ra.



- Hỏi: Ông Trump sẽ đi đâu sau ngày 20 tháng 1?