Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng Từ Úc Qua Quận Cam Ra Mắt Sách “Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông”

Tác giả và phu nhân đang ký sách tặng độc giả.Quang cảnh buổi ra mắt sách.Trưởng Ban tổ chức Cô Phiến Đan chào mừng quan khách,GS. Nguyễn Xuân Vinh giới thiệu tác giả.Tiến Sĩ Orchid Lâm Quỳnh giới thiệu tác phẩm.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào lúc 1:30 chiều Thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017, nhà báo, MC Phiến Đan, Trưởng ban tổ chức đã tổ chức thành công buổi ra mắt sách “Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông” của Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng đến từ Úc Châu.Mặc dù một buổi chiều Thứ Bảy rất bận rộn với nhiều sinh hoạt của cộng đồng nhưng số người tham dự rất đông. Phần đông những người tham dự thuộc thành phần trí thức trẻ trong cộng đồng, quan khách có: Hòa Thượng Thích Giác Ngoạn, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Niên Trưởng Trần Quang An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân, GS. Dương Ngọc Sum, LS Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Garden Grove, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster và phu nhân, GS. Hoàng Nguyên, Nhà văn Việt Hải ….. . cùng một qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình buổi ra mắt sách do MC. Phiến Đan.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Úc Châu và phúc mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Mỹ và Úc đã hy sinh vì lý tưởng tự do để bảo vện cho Miền Nam Việt Nam.Tiếp theo Trưởng ban tổ chức Cô Phiến Đan lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị tham dự.Sau đó Cô giới thiệu Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, một khoa học gia đã được nhiều người trên thế giới biết đến ông lên giới thiệu tóm lược đôi nét về tác giả, ông cho biết: tác giả Kiều Tiến Dũng, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1960 tại Sài Gòn, xuất thân từ trường Trung học Petrus Ký, thủ khoa toàn trường năm 1978, sau đó vượt biên đến Úc năm 1980 vừa học vừa làm, tốt nghiệp Cử Nhân Toán Lý tại Đại học Queensland, danh dự hạng nhất với huy chương Vàng toàn trường. Kiều Tiến Dũng được tiếp tục với học bổng của Úc cho sang Anh. Tại đây tác giả tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý tại đại học Edinburgh. Sau đó là những năm tháng, tác giả được mời dậy tại các đại học lớn của Hoa Ký như Oxford, MIT, Princeton (Institute of Advanced Study) và Columbia.Tác phẩm của Kiều Tiến Dũng, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh thấy “có nhiều sự trùng hợp thật lạ lùng.” Ông kể ra một số trường hợp trong hai bài đầu tiên là “Dẫn Nhập” và “Giới hạn của ngôn từ và văn tự” cho thấy những sự trùng hợp giữa khoa học Phương Tây và triết lý Phương Đông.. . Giáo Sư Vinh cũng cho biết giới hạn của ngôn từ và văn tự ông cho biết: Tác giả ngay từ trang đầu của bài nhắc đến Bồ Đề Đạt Ma là vị Sư Tổ đầu tiên của phái Thiếu Lâm trên ngọn núi Tung Sơn, sau 9 năm diện bích đã tạo ra nhiều tuyệt kỷ.. . Giáo Sư Vinh cũng đã chứng minh về những con số liên quan đến khoa học phương Tây và triết lý Phương Đông..Sau phần giới thiệu của Giáo Sư Vinh, Ca Sĩ Ngọc Diệp và Mạnh Hùng lên hát bản “Trổ Về Mái Nhà Xứa.”Tiếp theo Tiến Sĩ Orchid Lâm Quỳnh một diễn giả rất trẻ lên giới thiệu về tác phẩm, mở đầu cô đã làm cho hội trường trở nên sinh động trong lối trình bày duyên giáng đã chinh phục mọi người phải lắng nghe cô nói:“Phải nói khi nhận lời, giới thiệu về tác phẩm, Lâm Quỳnh (LQ) vừa run, vừa cảm động. Run vì nghĩ mình không đủ thẩm quyền để đứng chung sân khấu với 2 giáo sư tiến sĩ mà kiến thức của họ không thể đo bằng toán học. LQ lại rất cảm động vì đây là lần đầu tiên đuọc nói về cái thế giới kỳ diệu của Toàn học. Vì sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình, hoàn toàn hướng về Văn Chương, nên thế giới Toán học trở thành 1 thế giới rất riêng, để con bé ẩn náu.Tác phẩm “Khoa học Phương Tây và Triết lý Phương Đông” của GS Kiều Tiến Dũng, nếu không kể hai bài viết ngắn là Lời Nói Đầu và Dẫn Nhập thì, tác phẩm có 13 chương cho chủ đề chính:- Sự tương hợp giữa “Khoa học Phương Tây và Triết lý Phương Đông”- Cùng với 6 bài viết được tác giả ghi nhận như những bài “Ngoại tập” với tiểu tựa “Một số bài khác”sách trải dài trên 300 trang chữ nhỏ, do nhà XB Người Việt Books, ấn hành tại Hoa Kỳ lần thứ nhất năm 2016.”Đi vào chi tiết cô cho biết:-Cả hai lãnh vực hay phạm trù KhoaHoc và Triet Ly, căn bản vốn là hai đề tài nếu không muốn nói là khô khan thì cũng… “khó nuốt” với lớp độc giả bình thường, không thuộc hai lãnh vực chuyên môn này!-Thế nhưng phải nói ngay rằng, bằng vào kiến thức sâu rộng, bao trùm qua nhiều lãnh vực khác, như thi ca, âm nhạc, ca dao và, nhất là những suy nghiệm bất ngờ, ông đem đến cho độc giả từ lý thú này đến lý thú khác. , như khi tác giả so sánh “Kinh Dịch” với thuyết Tương Đối của Einstein, ông viết:“Chữ Dịch trong Kinh Dịch không phải chỉ có một nghĩa duy nhất là “mọi việc rồi phải thay đổi”. Chính cái định luật mọi việc rồi phải thay đổi” trong ngoặc kép này lại không thể thay đổi – vì nếu chính nó đã thay đổi thì nó lại không còn giá trị của một định luật nữa…” (KHPT & TLPĐ . Tr. 56)Khi đọc đến đây, LQ như được trở lại những năm college. Khi được thầy giáo mở tung cánh cửa màu nhiệm của khoa học. Tuy nhiên, LQ. lại suy nghĩ, có lẽ vì mình qúa yêu khoa học, nên có phần thiên vị. Thì ngay sau đó , Giáo Sư đã đem hình ảnh của Từ Thức lạt vào đông tiên chỉ có vài ngày, nhưng đã thành trăm năm ở mặt đất như 1 ví dụ ngộ nghĩnh, và thật lãng mạn của thuyết Tương Đối Hẹp của Enstein.Vẫn nằm trong nỗ lực giới thiệu những thành tựu lớn của nhân loại về phương diện khoa học, tác giả còn trưng dẫn những thí dụ đời thường, có tính thỏa mãn bản chất tò mò của con người, khi tac gia đề cập tới kết luận có hay chưa có vũ trụ thì Vô Cực cũng không thể nào tăng giảm được gì, vì nó là vô hạn…Để người đọc dễ hiểu và dễ nhớ, tác giả đã minh họa bằng chuyện Thánh Kiếm Nhật bản tên Miyamoto Musashi (1584-1645), một kiếm khách chưa bao giờ thua trong suốt hành trình giang hồ, của ông ta, cuối đời cũng đã đúc kết phần cảm nghiệm về cái “không” của ông ta rằng:“cái “không” của Đạo Đức Kinh cũng chính là cái “không” của võ thuật tối thượng, cái vô chiêu thắng hữu chiêu”(KHPT & TLPĐ. Tr. 91, 92)LQ chưa thấy một khoa học gia nào, khi viết về thế giới của những phát minh hay những khám phá nhằm mục đích phục vụ con người – cũng như triết lý ở phương đông mà GS thường xuyên đề cập tới trong tác phẩm, lại dùng cả phim ảnh, để minh họa cho những suy nghiệm trừu tượng.Trong ghi nhận của cá nhân LQ thì tương hợp mạnh mẽ nhất giữa KHPT và Triet Ly PĐ là chương sách có tựa đề ‘Khoa học và Thuyết nhân quả”. Chương sách này không chỉ dẫn chứng bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du mà tác giả còn dẫn chứng, minh họa bằng rất nhiều thơ, nhạc của rất nhiều tác giả hiện đại. Thường thì chúng ta chỉ nghe thơ phổ nhạc vì 2 bộ môn có nhiều điểm tương đồng. nhưng ở đây , diều đáng nói là giáo sư đã dùng khoa học để giải thích thi ca, và dùng thi ca để chứng minh cho khoa học. đối với LQ đó là sự kết hợp táo bạo, nhưng tài tình.Ngoài ra, tác giả còn đem những ví dụ đầy nhân bản vào toán học. Khi lq dạy về phép chia của số không, lq chỉ có thể nói với học trò “ it is undefined”. Nhưng nói về con số không, GS Kieu Tiến Dũng đã ví von: “nếu phép chia cho zero trong toán học là vô nghĩa, thì trong cuộc sống, nếu không chia sẻ cho 1 ai cả thì cuôc sống ấy cũng chẳng có ý nghĩa ” Lq cám ơn sự chia sẻ của GS, Lq chắc chắn sẽ “ăn cắp” câu này.Hay khi nhắc đến holograms, 1 ví dụ về điều ẩn tàng của cái lớn nhất trong cái bị coi là nhỏ nhất. Ông lại nhắc đến thơ của Thâm Tâm:“đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòngBóng chiều không thắm, không vàng vọt,Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.”Ông giải thích, đôi mắt nhỏ bé lại có thể chứa đụng cả đất trời, lại có thể dạy sóng, nhận chìm cả hồn người. Tại sao 1 khoa học gia có thể lãng mạn đến thế. Thú thật, khi nói đến holograms, LQ chỉ nghĩ ngay đến credit card!Tuy nhiên, trong suốt mấy trăm trang sách giá trị, hữu ích của GS Kiều Tiến Dũng thì, chương ông viết về người mẹ của ông, thật xúc động.“Bà Là một người vợ, người mẹ và cũng là một người lính, Ngay lúc đang mang thai đứa con đầu lòng là tác giả thì bà vẫn đã phải đi trực thăng công tác .Ông viết “Tuổi thơ của tôi phải giật mình vì tiếng bom đạn hơn là được ngon giấc trong tiếng ầu ơ của mẹ. Nhưng tôi đã học được phần nào tính kiên cường, lòng dũng cảm từ một người mẹ Việt Nam.” (KHPT & TLPĐ, tr. 333)LQ rất thích thú nhưng không ngạc nhiên về sự kiên cường của Mẹ ông. phải là 1 bà mẹ phi thuòng thì mới có thể sanh và nuôi dưỡng 1 người như giáo sư KTD.Với cá nhân LQ, một người say mê toán học, LQ đã từng đặt câu hỏi y như ông nhắc đến trong tac phẩm này, những khoa học gia, tạo ra robots, tốt hay xấu? LQ không dám bàn về điều này, tuy nhiên khi đọc xong tác phẩm, LQ nhận ra 1 diều giáo sư KTD cũng như GS Nguyen Xuan Vinh với tác pham Vui Đời Toán Học họ đã làm dược 1 chuyện phi thường, ngoài bộ óc trí tuệ, họ đã cho chú robot 1 trái tim.Trong lúc nầy Ca Sĩ Hương Thơ lên hát bản “Tim Phật”Sau đó tác giả lên trình bày về cuốn sách về những kỷ niệm cuộc đời. Nhân dịp nầy ông cũng không quên cảm ơn qúy vị quan khách, qúy thân hữu đã đến tham dự buổi ra mắt sách hôm nay.Sau đó ông cũng đã trả lời một số câu hỏi đã được những người tham dự nêu ra..Kết thúc chương trình, MC. Phiến Đan lên cảm ơn tất cả qúy vị quan khách, qúy diễn giả, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Sách dày 338 trang, ngoài lời nói đầu và dẫn nhập, còn có những phần như: Giới hạn của ngôn từ và văn tự – Bất biến và Tuyệt Đối - Hư Không Hữu Hạn và Vô Hạn – Hiện Tượng và Bản Chất – Chủ Quan và Khách Quan –Giới Hạn và Tự Do –Quấn Qúit Bất Khả Phân – Đa Vũ Trụ Đa Tâm – Thực Thể và Vô Tự Tính – Khoa Học và Thuyết Nhân Qủa – Vòng Thời Gian – Chỉ Là Một Khoảnh Khắc – Lời kết. Ngoài ra còn có một số bài như: Khoa học và con người – Bom Nguyên Tử I: Khai sinh của vũ khí nguyên tử – Bom Nguyên Tử II: Chạy đua vũ khí hạt nhân – Giải Nobel Vật Lý 2013 – Giới thiệu sách Vui Đời Toán Học – Những Tháng Tư – Đôi lời trong đám tang mẹ tôi.