Nước Mỹ Bên Bờ Vực Thẳm Của Biến Loạn

Chưa có quốc gia nào trên thế giới có một công cuộc bầu cử tổng thống kềnh càng, hao tiền tốn của như nước Mỹ, với nhiều sơ hở pháp lý.





Chưa có quốc gia nào trên thế giới, có một quá trình chuyển giao quyền tổng thống kéo dài 2 tháng rưỡi như nước Mỹ, kể từ ngày bầu cử và đến ngày 20-1 ngày tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống. Điều này thường giúp bộ máy hành chánh liên bang khổng lồ được chuyển giao cho tổng thống vừa đắc cử theo từng giai đoạn một.





Bám chặt vào những sơ hở ở trên, đương nhiệm Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã từng tuyên bố, ông sẽ không bao giờ thất cử nhiệm kỳ hai của ông, vì ông là kẻ duy nhất có khả năng phục sinh nền Kinh tế và Kỷ năng quốc phòng của của nước Mỹ, làm nước Mỹ mạnh trở lại. Do đó nếu ông thất cử nhiêm kỳ hai, ông sẽ cố thủ trong Nhà Trắng, tiếp tục nắm giữ quyền lực điều hành quốc gia. Ông sẽ không hợp tác quá trình bàn giao quyền lực cho tổng thống đắc cử.





Không ai mấy ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Donald Trump, vào đêm 3 tháng 11, mang Phó Tổng thống Mike Pence và toàn thể, vợ và cả con cái trong gia đình của ông ra mắt quần chúng và tuyên bố là ông thắng cử nhiêm kỳ hai lúc 1:45 AM ngày 4-11, mặc dầu ông dư biết lúc đó số phiếu cử tri đoàn của ông Joe Biden là 234 phiếu, và của ông chỉ có 210 phiếu, và công cuộc đếm phiếu vẫn đang tiếp diễn trên hầu hết các tiểu bang.





Động thái gian trá này của Donald Trump báo hiệu những biến loạn sẽ xảy ra trên nước Mỹ trong những ngày sau ngày bầu cử, 3-11...





Măc dầu thất cử quá rõ ràng, đương nhiệm Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bám lấy quyền lưc, như ông đã khẳng định, ông sẽ cồ thủ trong Bạch Ốc, ông theo đuổi thách thức pháp lý, ông tố giác có sự gian lận trong việc kiểm phiếu ở nhiều tiểu bang mặc dầu không có bằng chứng cụ thể. Đã hơn 10 ngày, không có vụ khiếu nại pháp lý nào của ông có thể gọi là thành công. Càng kiểm tra phiếu trở lại, Tổng thống Trump càng thua xa ông Joe Biden trên cả hai: phiếu cử tri đoàn-electorates-và phiếu phổ thông-popular votes... Tuần vừa rồi 10-11 Tổng thống Trump sa thải tướng Mark Esper bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thay thế ông nay là tướng Miller, một loyalist của ông. Chỉ vì tướng Esper đã xung đột với ông, chống lại ông trong việc ông muốn sử dụng quân đội liên bang để tái lập trật tự tại những cuộc biểu tinh liên quan dến phong trào "black lìves matters" vừa rồi sau cái chết của thanh niên da đen George LLoyd ở Minneapolis. Mark Esper cũng từng xung đột với Tổng thống Trump về viêc Tổng thống Trump rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương-NATO.



Sáng thứ Bảy 14-Nov Tổng thống Donald Trump lại "chơi trò" đổi giọng, lần đầu tiên ông công nhận sự thắng cử tổng thống của ông Biden, nhưng tiếp theo sau đó ông lại nhấn mạnh bầu cử vừa rồi có gian lận. Sau đó ông lại tweet ông không thừa nhận gì cả. Cuối tuần qua, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ ông tràn ngâp thủ đô Washington D.C, mặc dầu truóc đó Bộ Ngoại giao của Trung quốc đã thừa nhân sự thắng cử của ông Joe Biden và sau đó là Đức Giáo Hoàng từ tòa thánh La Mã thừa nhận Joe Biden là Tổng thống đắc cử của Mỹ trong nhiệm kỳ 2021-2025...





Trong khi đó Mỹ đang đối mặt, với làn sóng Covid-19 đợt 3, đợt tệ hại nhất: liên tiếp trong tuần vừa qua với số người viêm nhiễm tăng lên trên 100,000 mỗi ngày. Ngày thứ bảy vừa rồi 14-Nov số ca nhiễm lên tới 160,000 và tử vong trên 1200 người!. Cuộc tranh cử đã làm gia tăng tính đảng phái đối với vấn đề sức khỏe của cộng đồng.





Hôm thứ hai ngày 9-Nov, Phó Tổng thống Mike Pence tweet như sau- Thật là một tin vui lớn cho mọi người, nhờ vào chương trình mở rộng hơp tác đầu tư nghiên cúu điều chế Covid-19 vaccine của Tổng thống Donald Trump, viện bào chế Pfizer vừa sản xuất được Vaccine phòng ngừa bịnh dịch Covid-19 có hiệu năng cao 90%+. Liền sau đó Tweet của Phó Tổng thống Mike Pence được bà Kathrin Jansen, bác sĩ đầu ngành nghiên cúu và phát triển vaccine của viện bào chế Pfizer đáp trả một cách phũ phàn: BS Kathrin Jansen nói với báo New York Times: viện bào chế Pfizer chưa bao giờ có sư hợp tác với bất cứ ai ngay cả với chuong trình Warp Speed của Tổng thống Trump hay nhận tiền của bất của bất cứ ai hỗ trợ, đầu tư trong việc nghiên cúu điều chế và sản xuất vaccine để phòng chống bịnh dịch Covid-19. https://news.yahoo.com/next-pence-vice-president-heading-052358392.html



Ấy vậy mà hôm thứ Bảy, 14-Nov Tổng thống Donald Trump không một chút ngượng ngùng, lại tuyên bố nhờ sự hơp tác và đầu tư của chương trình Warp Speed (The Government Operation to fund vaccine research) mà viên bào chế Pfizer đã sản xuất được vaccine để phòng chống bịnh dịch Covid-19 có hiệu năng lên đến 90%...Tổng thống Donald Trump còn nói thêm ông sẽ không cung cấp vaccine cho bang New York của Thống Đốc Andrew Cuomo...

Tất cả những vụ việc diễn tiến ở trên đã đưa đến quá trình chuyển giao quyền lực chậm trể chưa từng có như năm nay, đã đẩy nước Mỹ đến một thời điểm nguy hiểm cho nền an ninh chưa từng thấy. Viết đến đây tôi nghe văng vẳng bên tai lời kêu gọi của ông Joe Biden: "More people may die if Trump refuses to start cooperating with transition process". Phải chăng nước Mỹ đang trên bờ vực thẳm của biến loạn.../.





Đào Như

BS Đào Trọng Thể

Chicago-Nov-16-2020