Bắt 2 nghi can và 1 xe đầy phiếu bầu giả. Biden đã vượt hơn 300 phiếu cử tri đoàn. Báo New York Post trở giọng từ ủng hộ Trump sang tố cáo cha con Trump chỉ làm trò vu khống Biden. Chiến lược gia Cộng Hòa đòi Bộ Trưởng Tư Pháp đưa lính bắt các viên chức bầu cử Pennsylvania, nhưng Bộ im lặng. Phó Thống Đốc Pennsylvania khuyên Trump nên thấy sự thật là thua rồi. Luật sư Cộng Hòa Ben Ginsberg thú nhậ

Cảnh sát khám xét xe của 2 người vũ trang lái từ Virginia tới Philadelphia, thấy đầy một xe các phiếu bầu giả mạo. Trên xe có nhiều huy hiệu ủng hộ TT Trump và huy hiệu nhóm cực hữu QAnon, một tổ chức tung ra đầy thuyết âm mưu và tin giả.

Biden thắng cử Tổng Thống. Bắt 2 nghi can và 1 xe đầy phiếu bầu giả. Biden đã vượt hơn 300 phiếu cử tri đoàn. Báo New York Post trở giọng từ ủng hộ Trump sang tố cáo cha con Trump chỉ làm trò vu khống Biden. Chiến lược gia Cộng Hòa đòi Bộ Trưởng Tư Pháp đưa lính bắt các viên chức bầu cử Pennsylvania, nhưng Bộ im lặng. Phó Thống Đốc Pennsylvania khuyên Trump nên thấy sự thật là thua rồi. Luật sư Cộng Hòa Ben Ginsberg thú nhận: Bầu cử tốt lành, nhưng Trump vu khống là gian lận. Hai lãnh tụ Cộng Hòa -- Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Pennsylvania -- nói bầu cử Pennsylvania tuyệt hảo, không gì gian lận. Bạch Ốc: 6 cận thần Trump dính COVID-19

WASHINGTON (VB 7/11/2020) -- Politico và nhiều cơ quan truyền thông chính thức công nhận: Biden thắng cử Tổng Thống. Trong khi đó, hai người đàn ông vũ trang bị bắt đêm Thứ Năm bên ngoài Philadelphia Convention Center, nơi được dùng làm trung tâm đếm phiếu, được cảnh sát mô tả "là tới để giao một xe SUV đầy các phiếu bầu giả mạo," theo lời các công tố thành phố cho CNN biết.

Hai nghi can Antonio LaMotta, 61 tuổi, và Joshua Macias, 42 tuổi, cùng cư ngụ ở thị trấn Chesapeake, Virginia, bị bắt đêm Thứ Năm vì lý do mang súng tại Pennsylvania không giấy phép. Hai người đều mang theo súng lục đã lên đạn, và cảnh sát thấy 1 khẩu súng trường AK trên xe Hummer, khoảng 160 viên đạn trong khi trên mũ và x dán các huy hiệu QAnon, một nhóm cực hữu sản xuất đầy các thuyết âm mưu thường được Trump phát tán ruyền đi.

Các phiếu bầu giả mạo chưa được tiết lộ rõ là từ đâu tới, có in những gì bên trong phiếu bầu. Một phụ nữ đi cùng xe với 2 người đàn ông không bị bắt, theo lời công tố trưởng Larry Krasner của Philadelphia.

Ban vận động của Joe Biden nói hôm Thứ Bảy với MSNBC rằng đã tới lúc Hoa Kỳ công bố người thắng cử Tổng Thống rồi. Ban vận động nói rằng họ bực dọc vì truyền thông chưa minh danh Joe Biden đã đắc cử Tổng Thống.

Hiện thời các phiếu bầu cho thấy Biden đã vượt hơn 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết. Tuy nhiên Trump ngay từ đêm Bầu Cử 3/11 rạng sáng 4/11 đã tự nhận là Trump thắng cử Tổng Thống, bất kể là lúc đó chưa rõ ràng và bất kể là bây giờ phiếu bầu đã hiển nhiên là Trump thua cả phiếu phổ thông và thua cả phiếu cử tri đoàn, trong khi ước tính Biden đã nhiều hơn 300 phiếu cử tri đoàn.

Biden đã đọc diễn văn tuyền hình trực tiếp lúc 11 giờ khuya Thứ Sáu ở thị trấn Wilmington, Del., nói rằng Dân Chủ đang thắng, với đà thắng vượt hơn 300 phiếu cử tri đoàn. Biden xuất hiện bên cạnh Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người đứng Phó Tổng Thống cho ông.



Phó Thống Đốc John Fetterman của Pennsylvania

Trên truyền hình CNN hôm Thứ Bảy, Phó Thống Đốc John Fetterman của Pennsylvania nói rằng ban vận động của Trump hãy chấp nhận thua cuộc bầu cử, vì tới hôm Thứ Bảy các phiếu bầu của Pennsylvania tuy còn đếm, nhưng hiện thời Biden hơn TRump tới 30,000 phiếu bầu tại tiểu bang này và dù còn đếm phiếu nhưng Trump không cách nào gỡ được nữa.

Ngay cả cơ quan truyền thông ủng hộ Trump truyền thống cũng trở cờ: Báo The New York Post của tỷ phú cực hữu Rupert Murdoch đang đổi giọng. Báo này nhiều năm qua ca ngợi Trump là người hùng thần thánh, trong khi tung đầy các thuyết âm mưu bôi nhọ cha con Biden, vậy mà sáng Thứ Năm 5/11/2020 có ấn bản ngay trang nhất là 2 bài viết vuốt ve Dân Chủ.

Phóng viên Katie Robertson của tờ New York Times ghi rằng một bài trên báo New York Post tố cáo Tổng Thống Trump đang "vu khống thiếu chứng cớ các đối thủ chính trị là đã trộm cuộc bầu cử." Và dòng tít trên bài kia mô tả cậu Donald Trump Jr. như là tác giả đang sợ kinh hoàng phóng ra một tweet vô chứng cớ. (Nguyên Văn: “On Thursday, in a sudden about-face, Rupert Murdoch’s scrappy tabloid published two articles with a wildly different tone. One accused the president of making an ‘unfounded claim that political foes were trying to steal the election.’ The headline on the other described Donald Trump Jr. as the ‘panic-stricken’ author of a ‘clueless tweet.'”)

Trên CNN sáng Thứ Bảy 7/11/2020, Ben Ginsberg — một luật sư Cộng Hòa liên hệ vụ đếm phiếu lại giữa Bush và Gore năm 2000 — nói rằng Donald Trump đưa ra các chứng cớ mù mờ pháp lý trong cuộc đếm phiếu ở Pennsylvania và sẽ không có tòa nào giúp Trump quăng bỏ cuộc bầu cử này cả.

Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows dính siêu vi COVID-19, trong nhóm 6 người cận thần của Trump xét nghiệm dương tính dịch này. Tất cả đều tìm cách ém nhẹm tin này, theo tin CNN và Bloomberg dựa vào nguồn tin trong Bạch Ốc. Người ta chỉ suy đoán rặng buổi tiệc Đêm Bầu Cử ở Bạch Ốc là nguồn siêu lây nhiễm, nhưng cũng có thể lây từ nguồn khác trong các buổi vận động đông người và không mang khẩu trang. Sáng Thứ Bảy, Politico cho biết Matt Gaetz, Dân Biểu Cộng Hòa và là tay chân thân tín của Trump, cũng dính siêu vi coronavirus.

Cựu Trưởng Ban Truyền Thông Bạch Ốc Anthony Scaramucci gửi tweet sau khi được tin Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows đang cách ly 14 ngày vì siêu vi, nói rằng ông rất tiếc khi biết tin người bạn là Meadows nhiễm dương tính COVID-19, và Scaramucci nói rằng từ khi quen biết đã tin rằng Meadows là một người tốt lành, rằng bây giờ tới lúc Meadows nên làm một điều tốt cho cả bản than, gia đình và đất nước: hãy thuyết phục Trump chấp nhận sự thật là Trump đã thất cử.

Cuộc tranh chiếm đa số ở Thượng Viện Hoa Kỳ giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có thể sẽ tùy thuộc vào cuộc tranh cử sắp tới cho 2 ghế Thượng nghị sĩ ở tiểu bang Georgia: giữa 2 ứng viên Dân Chủ Jon Ossoff/Cộng Hòa David Perdue, và giữa 2 ứng viên Dân Chủ Raphael Warnock/Cộng Hòa Kelly Loeffler.

Cuộc tranh cử chung kết của 2 cuộc tranhc ử trên sẽ tổ chức ngày 5/1/2021. Lý do vì kết quả Bầu Cử 3/11/2020 không cho ứng cử viên nào trong 4 người trên đạt 50% phiếu trở lên. Và do vậy, theo luật Georgia, hai cuộc tranh cử trên phải bầu chung kết vào đầu năm 2021. Hiện nay với tình hình phiếu một số tiểu bang chưa đếm hết, nhưng thấy rõ hằn là Cộng Hòa và D6an Chủ chiếm tỷ lệ chia nhau 48-48 ghế Thượng ngh5i sĩ toàn quốc.

Chiến lược gia Cộng Hòa Newt Gingrich, cũng là cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đã yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr hãy gửi an ninh liên bang tới Pennsylvania để bắt giam các nhân viên bầu cử tiểu bang nà. Nhưng Gingrich không đưa ra chứng cớ nào gọi là gian lận trong cuộc phỏng vấn đêm Thứ Năm ở Fox News. Bộ Trưởng Tư Pháp có vẻ lạnh cẳng, nên không thấy phản ứng nào.

Hai lãnh tụ dân cử tiểu bang Pennsylvania hôm Thứ Sáu từ chối bênh vực cho Trump và Gingrich về các lời vu khống gian lận ở tiểu bang này.

Jake Corman (Cộng Hòa), Chủ tịch Thượng viện tiểu bang Pennsylvania, nói trong một cuộc hội thoại Zoom rằng: "Tôi không biết có chuyện gì gọi là gian lận phiếu bầu và cũng không biết có chuyện gì gọi là hành động sai trái trong bầu cử."

Bryan Cutler (Cộng Hòa), Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Pennsylvania, nói rằng chỉ một cuộc kiểm toán sẽ cho dân Pennsylvania và phần còn lại của thế giới có lòng tin vào tiến trình bầu cử của chúng tôi.

