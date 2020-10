Tòa Tối Cao, ký ẩn danh, cho Pennsylvania và North Carolina đếm phiếu sau Ngày Bầu Cử. Gần 79 triệu phiếu bầu sớm đã tới. Báo Công Giáo: Biden trích lời Đức Giáo Hoàng, bị Trump bóp méo chế giễu. Tướng Zwack đoán: Trump thua sẽ ra hải ngoại tự xưng Tổng Thống Lưu Vong, kích động cực hữu quậy. Các bà ủng hộ Biden có chồng ủng hộ Trump lập Hội 'Phụ nữ có chồng cà chớn'. Trump, Biden cùng tới Tampa h

Các bức tranh mô tả bất công sắc tộc và xã hội triển lãm ở Georgia, trong đó có tác phẩm của họa sĩ Vinh Huynh.

WASHINGTON (VB - 29/10/2020) -- Theo thống kê từ Worldometers sáng hôm 29/10/2020, số người nhiễm siêu vi COVID-19 đã lên tới 9,121,800 người, và chết vì liên hệ siêu vi lên tới 233,137 người.

Theo thống kê United States Elections Project sáng hôm 29/10/2020, đã có 78,863,496 phiếu bầu sớm nhận được tại các ban bầu cử toàn quốc, trong đó 51,306,828 phiếu bầu qua thư và 27,556,668 phiếu bầu do cử tri trực tiếp tới phòng phiếu sớm. Thống kê cho biết còn 39,633,221 phiếu bầu qua thư chưa gửi về các ban bầu cử.

Cộng Hòa bày tỏ thất vọng vì Tòa Tối Cao hôm Thứ Tư 28/10/2020 cho phép các viên chức bầu cử ở 2 tiểu bang Pennsylvania và North Carolina được đếm phiếu khiếm diện tới sau Ngày Bầu Cử. Phiếu tại Pennsylvania tới trễ được đếm tới ngày 6/11/2020 và tại North Carolina được đếm tới 9 ngày sau ngày 3/11/2020, nếu có dấu bưu điện trước hay trong ngày 3/11/2020. Phán lệnh của Tòa Tối Cao trong 2 hồ sơ này không ký tên các thẩm phán, có lẽ vì sợ Trump và Cộng Hòa trả thù?

TT Trump và Joe Biden hôm Thứ Năm sẽ tới vận động ở thành phố Tampa, tiểu bang Florida, chỉ chệch nhau vài tiếng đồng hồ, tại cùng khu vực phía tây có tên là hành lang Interstate 4 nơi đông cư dân ngoại ô, cũng là chiến trường gay gắt nhất ở tiểu bang này.

Theo thăm dò Real Clear Politics, tại Florida, Biden hơn +0.5 điểm: Biden 48.4 và Trum 47.9.

Theo thăm dò FiveThirtyEight, tại Florida, Biden hơn +5 điểm: Biden 51% và Trump 46%.

Phân tích cho thấy Biden được ủng hộ đa số từ cử tri da đen, da trắng có bằng đại học, phụ nữ, cao niên và độc lập. TRump được ủng hộ nhiều từ gốc Latin, đàn ông, cử tri chưa có bằng đại học và da trắng nói chung.

Các phụ nữ ủng hộ Biden, nhưng có chồng ủng hộ Trump, đang tìm tới nhau để chia sẻ tiếng nói. Cô Carole Catherine, khi biết ông chồng là Tim ủng hộ Trump ngay vào ngày sau bầu cử 2016, mới mở năm ngoái một nhóm trên Facebook có tên là "Wives of the Deplorables" (Vợ của những anh cà chớn) để các phụ nữ bàn chuyện chính trị.

Cô nói cô không ngờ ông chồng chống di dân và chống phá thai kiểu Trump như thế. Một phụ nữ tâm sự rằng cô lấy chồng 45 năm và chị ngưỡng mộ chồng, nhưng "chỉ trừ chuyện này [Trump]. Tôi có các bạn Cộng Hòa và tôi yêu thương họ. Nhưng rất khó để kết hôn với một người đàn ông mà tôi đã tưởng là cùng chia sẻ giá trị."

Joe Biden hơn điểm Trump trung bình 25% trong giới nữ cử tri, và nữ cử tri da trắng đặc biệt nhiều người rời bỏ Trump sau bầu cử 2016. Gretchen Wisehart, thuộc Dân Chủ nhưng có chồng là Cộng Hòa ủng hộ Trump, nói: "Có nhiều phụ nữ bầu cho Trump trong năm 2016 vì cho là đỡ xấu trong 2 cái xấu. Nhưng ngôn ngữ Trump thường trực miệt thị phụ nữ làm phụ nữ phải rời xa."

Báo Công Giáo National Catholic Reporter ghi nhận rằng Joe Biden trong khi vận động hôm Thứ Ba 27/10/2020 đã trích dẫn vài câu nói từ sách Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Francis mới phổ biến, thế là Trump liền chộp lấy và bóp méo lời Đức Giáo Hoàng để giễu Biden.

Đức Giáo Hoàng viết: "Có những lần, khi suy nghĩ về tương lai, chúng ta nên tự hỏi, 'Tại sao tôi làm thế này?' hay 'Cái gì là mục đích thực của tôi?'" trong sách huấn dụ ra ngày 3/10/2020 khi nói về những câu hỏi các chính khách cần tự hỏi khi lượng định về động cơ hoạt động.

Biden lập lại trong khi nói chuyện ở thị trấn Warm Springs, Georgia, hôm 27/10/2020, nói rằng, "Đức Giáo Hoàng nêu ra các câu hỏi mà bất kỳ ai muốn lãnh đạo đất nước vĩ đại này nên trả lời..." Thế rồi, báo Công Giáo này ghi nhận, một tweet phóng ra từ "Trump War Room" cắt gọn câu trích dẫn để chỉ còn "Tại sao tôi đang làm thế này" và "Cái gì là mục đích thực của tôi?'" để làm khẩu hiệu chế giễu Biden...

Đại học Columbus State University đang hợp tác cùng các nhóm địa phương để dùng các không gian công cộng nêu lên các vấn đề bất công sắc tộc và xã hội Hoa Kỳ. Do vậy tư dự án này, có 14 tác phẩm nghệ thuật triển lãm tại Riverwalk. Các tác phẩm nghệ thuât này mô tả các sự kiện chuyển biến xã hội 2020, như các cuộc diễn hành của Black Lives Matter.

Vinh Huynh nói rằng vấn đề không chỉ trắng và đen, nhưng đang ảnh hưởng tất cả mọi người. Huynh mới từ Việt Nam sang định cư tại Mỹ vài năm nay, nói rằng giấc mơ Hoa Kỳ phức tạp hơn là ông hình dung. Triển lãm này có tên là We Cannot Walk Alone (Chúng Ta Không Thể Bước Một Mình), đặt gần Hotel Indigo. Nhiều dự án tương tự sẽ được các nghệ sĩ địa phương thực hiện nữa.

Nhà văn ký tên "Anonymous" (Vô Danh) đã xuất hiện: Miles Taylor, cựu chánh văn phòng Bộ Nội An, nói rằng ông là tác giả một bài báo và một cuốn sách về Trump đã làm sôi nổi 2 năm qua. Taylor nói bản thân anh là Cộng Hòa, muốn phục vụ Trump thành công, muốn phục vụ chính phủ Trump trong cách toàn hảo, nhưng rồi thất vọng vì Trump không có tư cách, lãnh đạo thất bại, nên phải ẩn danh viết bài và viết sách để gây thức tỉnh. Taylor rời Bộ Nội An năm 2019 và công khai kêu gọi bầu cho Biden.

Khi tác giả "Anonymous" mới xuất hiện trên làng sách báo, Trump lập tức gọi tác giả này là kẻ phản quốc và đòi hỏi báo New York Times phải nộp nhà văn ẩn danh đó cho chính phủ tức khắc. Dĩ nhiên, ai cũng thấy kẻ phản quốc là người im lặng khi Putin treo giải thưởng cho Taliban ám sát lính Mỹ, và tác giả "Anonymous" không im lặng như thế.



Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez

Sẽ có thể trở thành nữ Tổng Thống tương lai Hoa Kỳ? Dân biểu thường được biết với tên viết tắt là AOC (DB Alexandria Ocasio-Cortez) nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tham vọng của cô là có thể sẽ rời bỏ Hạ Viện để tìm các chức dân cử cao hơn. Điều này dẫn tới suy đoán cô có ý muốn tranh cử Thượng nghị sĩ trong tương lai, và có thể là tranh cử Tổng Thống.

Alexandria Ocasio-Cortez nói với báo Vanity Fair trong ấn bản tháng 12/2020 rằng, "Tôi không biết nếu tôi thực sự sẽ ngồi mãi mãi ở Hạ Viện, hay nếu tôi ở trong Hạ Viện thì điều gì trông như thế. Tôi không tự thấy mình thực sự ở nơi tôi đang ở cho hết phần đời còn lại của mình."

Lời nói đó dẫn tới suy đoán rằng dân biểu này, người có lập trường thiên tả, có thể sẽ ra tranh sơ bộ kình với Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (đang là lãnh đạo thiểu số Thượng Viện) năm 2022 hay là kình với TNS Dân Chủ Kirsten Gillibrand vào năm 2024. Dân biểu AOC đầu tháng này vừa tròn 31 tuổi, và sẽ đủ 35 tuổi, tuổi có đủ điều kiện tranh cử Tổng Thống, vào tháng 11/2024.

Thế là Trump thừa cơ quấy nhiễu Dân Chủ, cảnh báo rằng DB Ocasio-Cortez là hiểm họa đối với TNS Schumer, trong khi mô tả các dân cử Dân Chủ, kể cả Biden, là những người có nghị trình cấp tiến.

Có một suy đoán rằng dân biểu AOC sẽ làm việc trong chính phủ Joe Biden năm tới trong một số việc thích nghi, vì bản thân cô từ tháng 5/2020 đã cùng chủ tọa với ban đặc nhiệm Biden-Sanders nghiên cứu chính sách về biến đổi khí hậu -- một trong 6 ban đặc nhiệm nghiên cứu chính sách cho Biden.

Cô em gái nói rằng ông anh trai đã bị Trump tẩy não. Ông anh trai nói rằng cô em lá một kẻ trộm. Chỉ vì bầu cử 2020. Báo Omaha World-Herald kể chuyện một gia đình ở Omaha, Nebraska, rồi phải dính tới cảnh sát. Ông anh 52 tuổi kể là khi nhìn ra cửa sổ chiều Chủ Nhật 25/10/2020 thì thấy cô em lặng lẽ bước tới nhà ông, gỡ tấm biểu ngữ gắn nam châm mang chữ "Trump/Pence" ra khỏi xe của ông và lái xe vọt đi.

Ông anh kể với cảnh sát rằng cô em 49 tuổi thuộc loại căm thù Trump tệ hại. Báo này ghi lời cô em nói rằng ông anh đã "bị tẩy não hoàn toàn vì các thứ Trump trong đầu" và cô gỡ biểu ngữ ủng hộ Trump vì cô sợ có ai xông vào đập phá nhà ông anh. Tuy nhiên, ông anh nói với cảnh sát ông không muốn khởi tố cô em về tội trộm.

Trump thất cử, sẽ vào tù, hay bỏ trốn lưu vong? Câu hỏi này được Tướng Peter Zwack nêu lên trong một bài báo trên tờ Politico, và nói có thể Trump sẽ luu vong vì biết là sẽ bị truy tố các tội hết gỡ được như gian lận tài chánh và trốn thuế, trong khi hàng chục đơn kiện nhắm vào cá nhân Trump và vào Trump Organization, và cùng lúc là các hồ sơ về tín dụng ngoại quốc sẽ lộ ra.

Tướng Zwack nói Trump sẽ có thể ra hải ngoại, nương dựa vào một nơi có thể cho Trump cư trú mà không dẫn độ, và sẽ tạo ra bộ mặt "chính nghĩa" như là một "Tổng Thống lưu vong" (‘president in exile’) và kích động những nhóm cực hữu tại Hoa Kỳ phản đối kết quả bầu cử, đòi đếm lại phiếu và đủ thứ tương tự.

Tướng này nói rằng nghe có vẻ như tiểu thuyết trinh thám hạng-B nhưng viễn ảnh thất vọng này có thể xảy ra với một người như Trump, khi chính Trump đã nhiều lần cho biết Trump sẽ xuất ngoại nếu thất cử và nhiều lần nói rằng bầu cử 2020 là đầy gian lận nếu Trump thua phiếu.

Fox News cho dẹp câu chuyện bí mật máy laptop của Hunter Biden bằng cách đổ tội cho các Bưu điện, và có thể là đổ tội cho gián điệp quốc tế đã trộm thư của Tucker Carlson, người dẫn chương trinh của Fox News và chịu trách nhiệm "nghiênc ứu về bí mật laptop" của Hunter Biden.

Tucker Carlson nói rằng "hồ sơ bí mật của Hunter" gửi tới Carlson bây giờ vẫn chưa nhận được, và Carlson tin rằng có ai đó đã trộm trong khi "hồ sơ bí mật của Hunter" còn trên đường gửi. Thế là pháo xì. Carlson muốn mọi người tin al có bí mật đó và có ai trộm bí mật đó (Tucker Carlson wants us to believe that someone somehow knew enough to steal this evidence while it was inside a shipping envelope)... Có cả triệu phong bì trên đường bưu điện và chuyển phát, ai mà biết phong bì nào đáng giá để trộm, nghe y hệt phim điệp viên 007? Fox News cho chim xuồng, nhưng các tin giả từ VN vẫn liên tục phóng ra tràn ngập thuyết âm mưu hàng ngày...

Công ty chuyển phát UPS xác nhận với báo Business Insider rằng bưu phẩm mà Carlson nói thực sự biến mất trên đường chuyển của UPS. Và UPS nói là đang điều tra... Có thể chính là Fox News tự cho người trộm? Vì bây giờ đã có Internet, bất kỳ hồ sơ nào cũng có thể phóng lên Internet hay chuyển qua mạng. Bí hiểm, có vẻ như thấy pháo xì... nên Fox News muốn thoát đẹp?

