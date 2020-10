Từ Một Ngôi Sao Football Thị Trấn Khá Giả Thành Kẻ Tích Trữ Vũ Khí Và Săn Lùng Người Biểu Tình

Tại sao một người mà gia đình từng mời các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đến nhà chơi có thể bị buộc tội liên hệ đến những nhóm bạo động của phe cực hữu?

Lời tòa soạn: The Interpreter | Người Thông Dịch là một nhóm biên soạn tổng hợp thông tin, với các thành viên gồm những người Mỹ trẻ gốc Việt, có sứ mệnh nhìn lại và đóng góp cho cộng đồng qua cách chọn lọc tin tức từ các cơ quan phương tiện truyền thông tiếng Anh có uy tín và cân bằng, và dịch bài sang tiếng Việt. Người Thông Dịch nhắm thực hiện hai điều: 1)Thu hẹp khoảng cách thông tin do rào cản ngôn ngữ tạo ra, bằng cách dịch các bài báo, sáng kiến, và ý kiến từ hãng tin chuẩn mực quốc tế sang tiếng Việt; và 2) Cung cấp cho độc giả người Mỹ gốc Việt các tài liệu tiếng Việt để giúp bắt đầu những cuộc đối thoại khó khăn về công bằng xã hội, sự tàn bạo của cảnh sát, sự đoàn kết và lịch sử phân biệt chủng tộc ở Mỹ.



***

Vụ việc đầu tiên của hắn khiến mọi người rúng động: Khoảng 4:45 chiều ngày 31 tháng Năm, theo bản khai tuyên thệ được đệ tới quan toàn liên bang vào tuần này, Benjamin Hung, một sao bóng bầu dục của một trường trung học ở một khu ngoại ô giàu có ở Los Angeles, đã lái chiếc xe tải Dodge Ram của mình đâm thẳng vào một nhóm biểu tình ôn hòa ủng hộ phong trào Black Lives Matter tại khu mua sắm sang trọng Old Town Pasadena.

Cảnh sát chìm làm việc trong đám đông vào chiều hôm ấy đã bắt giữ Hung ngay khi những người biểu tình hoảng hốt chạy trốn. Khi kiểm tra chiếc xe được chăng kín cờ của các nhóm dân quân phe cực hữu của hắn, cảnh sát đã tìm thấy chiếc cặp màu đen chứa một khẩu súng bán tự động đã nạp sẵn đạn, một con dao rựa cỡ 18 inch và $3,200 tiền mặt.

Câu chuyện ngày càng trở nên ly kỳ hơn. Hung vốn xuất thân từ một gia đình nổi tiếng với những hoạt động xã hội và đóng góp hào phóng cho cộng đồng tại San Marino, California. Theo FBI, Hung dường như đã tích trữ trái phép vũ khí và điều hành một “trại huấn luyện” tại ruộng nho của gia đình ở Bắc California, nhằm mục đích chuẩn bị cho tình huống “bất ổn xã hội.” Chính phủ liên bang đã tìm thấy những bức ảnh Hung mặc áo của “Three Percenters” - một tổ chức dân quân phe cực hữu với đông đảo chi hội khắp nước Mỹ. Tổ chức này đã từng dính líu tới các cuộc ẩu đả bạo lực hay đấu tranh vũ trang với các đặc vụ liên bang. FBI khép tội Hung lên kế hoạch đâm xe của mình vào những người biểu tình Black Lives Matter.

Hiện nay, vẫn chưa rõ Hung có thật sự tham gia vào tổ chức Three Percenters hay bất kỳ tổ chức quân đội nào khác trong thời gian hắn sinh sống giữa Los Angeles và Oregon hay không. Từ nhiều năm nay, các tổ chức dân quân như Three Percenters có quan điểm thiên về các thuyết âm mưu, họ thường chống đối lại những hành vi mà họ cho là đi quá quyền hạn của chính phủ bằng cách tự trang bị vũ khí và rèn luyện để đối đầu với các lực lượng võ trang của nhà cầm quyền. Hội viên của các tổ chức này thường tham gia vào những kế hoạch khủng bố nhắm tới cảnh sát và quan chức chính phủ; cũng như các hoạt động bạo lực đối với nhóm thiểu số như người nhập cư hoặc nhà thờ Hồi Giáo. Tuy nhiên, gần đây đội hình dân quân Three Percenters đã tập trung vào việc chống đối các cuộc biểu tình chống cảnh sát bạo hành, antifa, và làn sóng Black Lives Matter. Các thành viên của nhóm này chấp nhận những lý thuyết âm mưu và bày tỏ sự đồng lòng với sự ảo tưởng mang tính chất tập thể từ QAnon trong việc ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Theo các hồ sơ tài liệu của toà án, Hung dường như thường kết nối với những người có cùng chung lý tưởng, chờ chực những cuộc bạo động diễn ra trên khắp cả nước.

“Cơn bão #QANON đang sát cánh cùng chúng ta. Đất nước chìm đang trong trạng thái hỗn loạn,” một cộng sự nhắn tin cho Hung vào tháng Ba năm nay. “Mọi thứ sẽ nát bét hết mày ạ. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Một vài tuần sau, theo bản khai tuyên thệ, Hung đã nhắn cho một cộng sự về việc làm thế nào có thể mua được súng để lách luật kiểm soát của bang California. Họ nghĩ tới việc mua từ các đường dây liên bang hoặc tự sản xuất chúng.

“Tao có nên tự lắp chúng không,” người cộng sự của Hung nhắn.

“Được đấy,” Hung trả lời. “Súng ‘ảo’. Loại mà không thể bị phát hiện được ấy.”

Vào ngày thứ Tư, các luật sư tại Toà án Liên bang Khu vực Trung California đã công bố tài liệu về Hung bị thưa kiện do vận chuyển vũ khí giữa các bang. Hắn sẽ bị ra tòa án liên bang vào thứ Hai.

Hiện tại, Hung không cung cấp bình luận nào về vụ việc. Luật sư bào chữa của Hung, một luật sư do tòa cung cấp, cũng không hồi đáp lại email hay điện thoại. Tuy nhiên, ở khu dân cư giàu có San Marino mà Hung sinh sống - nơi hắn và gia đình thường xuyên được lên báo vì những hoạt động cộng đồng, quyên góp hay thành tích thể thao xuất sắc - những sự việc này đã làm rúng động tất cả mọi người.





Theo Toà án Liên bang Khu vực Trung California

Làm thế nào mà một người thanh niên vốn nổi tiếng vì những hoạt động gây quỹ ủng hộ bệnh nhân bại liệt, với bố mẹ là những nhà từ thiện cho nhiều quỹ khác nhau, đồng thời còn được đón tiếp những nhà làm luật đảng Dân chủ tại nhà mình, lại dính líu tới các tổ chức bạo lực phe cực hữu?

“Tôi không biết việc gì đã xảy ra, hay từ bao giờ Hung trở nên lệch lạc như vậy,” một người bạn của gia đình Hung chia sẻ. Họ cũng cho biết rằng Hung là một hậu vệ xuất sắc của đội bóng bầu dục Trung học San Marino. “Anh ấy luôn là người tử tế nhất.”

Người bạn trên, dù từ chối được công khai danh tính nhằm tránh gây xích mích với gia đình, còn chia sẻ thêm: “Sự việc như vậy không giống gia đình họ chút nào. Họ hoàn toàn không phải loại người như vậy, và chắc chắn không phải loại gia đình đó.”

Anh cũng chia sẻ thêm rằng Hung và những người anh em của mình đều học tại Trung học San Marino, và tất cả đều là những học sinh thân thiện, nổi tiếng và đầy tiềm năng.

“Thật khó có thể tin được.” một người quen khác của gia đình họ cũng lên tiếng. Người này cũng yêu cầu được giữ kín tên vì nể gia đình. “Hung đã luôn là một đứa trẻ ngoan.”

Thế nhưng, những thông tin được cung cấp bởi đặc vụ FBI Diamond Outlaw trong bản khai tuyên thệ để xin phép lục soát nhà và các thiết bị điện tử của Hung đã nói lên một câu chuyện khác.

Sau vụ việc tại Old Town Pasadena, Hung đã bị bắt giữ vì tội hành hung với vũ khí nguy hiểm, song bên khởi tố chỉ xử sự việc là một vụ tội nhẹ do Hung đem theo vũ khí đã được lên đạn. Theo dự định, hắn sẽ ra toà vào cuối tháng Chín.

Tuy nhiên, các quan chức liên bang đã bắt đầu một cuộc điều tra riêng của họ. Đến ngày 30 tháng 6, họ xin được giấy phép để khám xét tài khoản iCloud của Hung và bắt đầu kiểm tra các tin nhắn của hắn ta, rà soát các dữ liệu tìm kiếm trên Google, và theo dõi định vị thông tin điện thoại tại quận Los Angeles, phía Bắc California, Oregon, và các vùng lân cận tại các nơi có biểu tình của Black Lives Matter.

“Antifa đang cố tình tránh xa tao ra hay sao ấy,” Hung gửi tin nhắn đến nhóm cộng sự vào ngày 29 tháng 5, ngay sau khi điện thoại của hắn được định vị tại một khu vực gần một cuộc biểu tình BLM lớn tại trung tâm thành phố Los Angeles. “Tao chẳng bao giờ tìm thấy bóng dáng tụi nó khi tao ra đường gây chiến.”

Các quan chức liên bang bắt đầu điều tra nguồn gốc của khẩu súng họ tìm thấy trong chiếc xe tải của Hung. Điều tra dẫn họ từ Los Angeles đến Oregon, rồi đến thị trấn Lodi ở Central Valley tại California. Theo bản khai tuyên thệ, hồ sơ kiểm kê tài sản, và một số phỏng vấn với những gia đình thân cận, gia đình Hung sở hữu một khu ruộng nho rộng 30 mẫu ở Lodi, một ngôi nhà ở San Marino, và một bãi xe RV tại Oregon. Các báo chí địa phương đưa tin rằng mẹ của Hung vào vài năm trước đây đã từng thương lượng với khu nghỉ dưỡng City of Sisters tại Oregon để thi công xây một khách sạn với 92 phòng nghỉ. Bài báo này cho rằng khu khách sạn nghỉ dưỡng này sẽ trở thành “một thắng cảnh”. Hiện nay vẫn chưa có thông tin báo cáo nào về việc thi công xây dựng khu nghỉ dưỡng này.

Trong khi mẹ Hung theo đuổi các dự án bất động sản tại trung tâm tiểu bang Oregon, Hung dường như đắm chìm vào việc giao lưu văn hoá sở hữu súng và lý tưởng cực hữu với một số cư dân ở Oregon. Theo như bản khai tuyên thệ, một người đàn ông ở Oregon không rõ tên nhưng được xác nhận là một nhân viên làm việc tại một bãi xe RV sở hữu bởi gia đình Hung tại Bend đã mua chiếc Glock vào tháng 12 năm 2017. Chiếc Glock này được tìm thấy trong chiếc xe tải của Hung tại cuộc biểu tình Black Lives Matter ở Pasadena.

Các quan chức liên bang được thông duyệt một lệnh khám xét các tin nhắn trong điện thoại của Hung vài năm trước. Những tin nhắn này là bằng chứng cho thấy trong khoảng thời gian ít nhất là hai năm rưỡi, Hung đã liên kết với người cộng sự ở Oregon để mua súng.

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2017, cùng ngày mà cộng sự của Hung mua chiếc Glock, người cộng sự này và Hung đã nhắn tin qua lại về súng ống, đạn dược, và lên vài kế hoạch để đến trường bắn mà các cơ quan chức năng tin là ở khu ruộng nho tại Lodi.

Bản khai tuyên thệ này nêu rõ, vào ngày 3 tháng 1 năm 2018, Hung đã viết cho cộng sự của hắn ta về “những lý do làm hắn ta hứng thú với việc bắn súng ở Lodi.” Và nguyên nhân là: “ Chổ tập bắn của mày tương đối rộng và bằng phẳng để thực tập bắn xa được.”

Bản khai tuyên thệ này cũng cho biết rằng Hung và các “cộng sự viên" của hắn đã trao đổi thông tin về dự trữ vũ khí cũng như thu mua vũ trang ngoài tiểu bang để gửi đến nhiều địa chỉ tại Oregon và California chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những việc mà họ cho là bất an dân sự.



Central District Court of California

Việc Hung có gia nhập tổ chức lực lượng vũ trang hay không hiện nay vẫn chưa rõ, nhưng hồ sơ tòa án đã cho thấy những tấm ảnh hắn ta chụp trong chiếc áo “Three Percenters". Việc Hung có gia nhập tổ chức lực lượng vũ trang hay không hiện nay vẫn chưa rõ, nhưng hồ sơ tòa án đã cho thấy những tấm ảnh hắn ta chụp trong chiếc áo “Three Percenters".

“Khu bắn súng riêng của bọn tao!!!” Hung đã viết cho một người bạn vào ngày 20 tháng 5. “Cách duy nhất để quét sạch các tòa nhà/ phòng ốc/ cầu thang!! Tao muốn tiến hành thi công ngay tại ruộng nho.”

Dựa theo các tài liệu và báo cáo của tòa án, Hung đã lên kế hoạch tạo dựng cơ sở huấn luyện, tích trữ vũ khí và đạn dược cũng như thu mua hình nộm để tập bắn.

Những người hàng xóm xung quanh ruộng nho báo cáo với đặc vụ liên bang rằng họ thường xuyên nghe tiếng súng bắn từ chính ruộng nho, khoảng hai lần một tháng và nhiều lúc kéo dài đến khoảng hai tiếng đồng hồ.

Bản khai tuyên thệ này còn kèm theo một tấm ảnh được chụp từ điện thoại của Hung, cho thấy một kho vũ trang bao gồm hai khẩu súng trường, ba khẩu súng lục bán tự động, một khẩu súng trường tầm xa, nhiều hộp đạn, áo giáp, và một băng ga-rô cầm máu.

Mặc dù bản khai tuyên thệ có chứa nhiều tin nhắn về súng ống, đạn dược, và kế hoạch khi “tình hình trở nên nghiêm trọng,” nó không có bằng chứng nào cho thấy rằng Hung âm mưu dùng súng ống để làm hại những nguời biểu tình hoặc chống lại chính phủ.

Thay vào đó, hắn ta cùng các cộng sự có vẻ như đang lên kế hoạch chuẩn bị phòng thủ.

Văn phòng Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về cuộc điều tra, nhưng hồ sơ tòa án cho thấy rằng cuộc điều tra hình sự này đang được thực thi. Cùng với đơn tố cáo chống đối Hung vào tuần này, cơ quan chức năng đã xin phép kiểm duyệt thêm các lệnh khám xét khác, bao gồm một lệnh khám xét khu ruộng nho tại Lodi và một dinh thự cá nhân ở San Marino.

Hầu hết các anh chị em cùng với bố mẹ của Hung đã từ chối trả lời điện thoại và tin nhắn. Khi được tiếp chuyện với một trong những người anh trai của Hung, anh ấy bảo rằng anh ấy và các thành viên trong gia đình đều không có điều gì để bình luận thêm.

Trả lời trang báo BuzzFeed, Myron Hung cho hay: “Tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đây là một chuyện thật điên rồ.”

***

Nguồn:

Nhóm Người Thông Dịch / The Interpreter dịch từ BuzzFeed News “He Went From Being A Football Star In A Wealthy California Town To Amassing Guns And Texting About Hunting For BLM Protesters”

Biên dịch: Khanh Linh Phạm and Calum Nguyễn

Biên tập: Paul Nguyễn