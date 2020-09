Trump Đóng Bao Nhiêu Tiền Thuế Cho Chính Phủ Liên Bang?

KHÁM PHÁ CỦA NEW YORK TIMES

Theo cuộc điều tra của báo New York Times mới tiết lộ, Trump chỉ trả $750 tiền thuế liên bang hàng năm vào 2016 và 2017:

2016: $750

2017: $750

Trong khi đó ứng cử viên tổng thống Joe Biden phải trả $3,742,974 tiền thuế cùng năm 2017 và Kamala Harris trả $516,469. Trump phải trả nhiều thuế vào 2017 ở nước ngoài như Panama ($15,598), Ấn Độ ($145,400), và Phi Luật Tân ($156,824). Cũng chính vì Tổng Thống Nixon chỉ trả $792.82 trên số thu nhập là $200,000 vào năm 1970, mà từ đó đến nay các tổng thống và ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đều công khai hồ sơ thuế ngoại trừ Trump.

Theo hồ sơ khai thuế (Form 1040) của Trump mà New York Times thu thập được, Trump khai thua lỗ nhiều hơn bất cứ công dân Hoa Kỳ nào. Theo hồ sơ thuế 1995 một người ẩn danh gửi đến báo New York Times qua bưu điện, Trump khai lỗ $915.7 triệu. Vì lý do này Trump không phải trả một xu thuế nào trong 20 năm tiếp theo.

Vào năm 2015, Trump đi khắp nước Mỹ để vận động ra ứng cử tổng thống. Ông quảng cáo cho mình là một người rất giầu có và sở hữu một công ty vĩ đại. Cũng trong thời gian này những kế toán viên của ông đã giúp khai thuế của 2014 cho ông. Kết quả là Trump không phải trả một xu thuế nào.

Một trong những cách tránh thuế của Trump là sử dụng chi phí cố vấn (consulting fee). Những cơ sở kinh doanh của Trump thường dành 20% lợi tức để trang trải chi phí cố vấn. Khách sạn của Trump tại Azerbaijan thu nhập được $5 triệu, đồng thời khai báo chi phí cố vấn là $1.1 triệu. Cơ sở kinh doanh của Trump tại Dubai thu nhập được $3 triệu và khai $630,000 chi phí cố vấn. Ivanka Trump cũng từng được trả chi phí mặc dù là một viên chức cao cấp của Trump organization. Hồ sơ cá nhân của Trump từng trả $747,622 chi phí cố vấn cho một cố vấn về những dự án khách sạn tại Hawaii và Vancover, British Columbia. Hồ sơ khai báo của Ivanka Trump khi gia nhập nhân viên của Tòa Bạch Cung cho thấy đây đúng là số tiền Ivanka Trump nhận được qua một công ty cố vấn mà bà là đồng sở hữu chủ.

Mặc dù Trump nói trao quyền kiểm soát hàng ngày cho hai con trai lớn khi trở thành tổng thống, nhưng Trump thật sự vẫn là sỡ hữu chủ của hơn 500 cơ sở kinh doanh thuộc Trump Organization. Nhiều cơ sở kinh doanh này mang tên Trump. Vừa làm tổng thống vừa là chủ nhân ông của trên 500 cơ sở kinh doanh, nên gây ra mâu thuẫn về quyền lợi.

Trump từ chối rút vốn ra khỏi những cơ sở kinh doanh trong khi làm việc trong Tòa Bạch Cung đã biến những cơ sở kinh doanh này thành những cửa hàng thu tiền trực tiếp từ những chuyên gia vận động hành lang, viên chức ngoại quốc, và những nhân vật khác muốn tìm kiếm đặc ân.

Kể từ 2015, số hội viên gia nhập Mar-a-Lago Club ở Florida gia tăng giúp Trump thu thêm $5 triệu mỗi năm. Vào năm 2017, Billy Graham Evangelistic Association tổ chức họp thượng đỉnh tai Washington Hotel của Trump, đã chi ít nhất $397,600. Trong hai năm đầu làm tổng thống, lợi tức gia tăng tại các cơ sở kinh doanh của Trump ở ngoại quốc như Scotland, Ireland, India, Turkey, Panama, Philippines.

Trump phủ nhận tất cả bài tường thuật gần 50 trang của báo New York Times và nói đây là "fake news". Luật sư Alan Garten của Trump Organization tuyên bố rằng trong thập niên vừa qua Tổng Thống Trump đã trả hàng chục triệu tiền thuế cá nhân (personal taxes) cho chính phủ liên bang, kể cả nhiều triệu tiền thuế cá nhân kể từ khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào 2015.

Báo New York Times nói rằng Tổng Thống Trump xem ra gộp cả thuế lợi tức (income tax) vào những thuế liên bang khác trả cho gia đình nhân viên như Social Security, Medicare, và thuế.

Trong khi Trump trả rất ít hoặc không trả một đồng thuế nào cho chính phủ liên bang, ông tiêu tiền thuế của dân bừa bãi. Thật vậy, báo Washington Post cho biết rằng Tổng Thống Trump đã thăm viếng các cơ sở thương mại của ông hơn 270 lần, mang theo nhân viên mật vụ và một số phụ tá. Chính phủ liên bang trả tiền ăn ở cho nhân viên. Trump Organization tính giá phòng khoảng $650 một đêm.

Kể từ 2015 đến nay, tình trạng tài chánh của Trump ngày càng tồi tệ khi phần thu nhập từ chương trình TV “The Apprentice” khởi đầu từ 2004 giảm xuống đáng kể trong khi hầu hết các cơ sở kinh doanh chính là sân golf và khách sạn không sanh lời. Trump hiện mang một số nợ tổng cộng là $421 triệu, mà hầu hết sẽ phải thanh toán trong vòng 4 năm.

Trump còn có thể phải trả cơ quan thuế vụ IRS hơn $100 triệu nếu thua kiện về số tiền $72.9 triệu tiền thuế ông được bồi hoàn khi khai thuế vào năm 2010. Vào năm đó, ông khai lỗ vì song bài tại Atlantic City thất bại. Cũng vì lý do này ông được miễn tổng cộng $95 triệu tiền thuế trong 18 năm theo The Hill. Ngoài ra, Trump còn nợ $100 triệu tiền vay nợ để xây Trump Tower. Món nợ này phải thanh toán vào 2022.

Trump khai rằng ông kiếm được $434.9 triệu vào 2018 nhưng theo hồ sơ thuế mà New York Time sưu tầm được, Trump khai lỗ $47.4 triệu. Sự khác biệt về hồ sơ khai thuế, sử dung lệ phí cố vấn và biến chi phí cá nhân thành chi phi kinh doanh là những vấn đề nghiêm trọng có thể gây rắc rối cho Trump về mặt dân sự cũng như hình sư.

Hồ sơ khai thuế của Trump mà New York Times thu thập được không cho thấy thêm chi tiết về vụ Trump chi tiền để bịt miệng cô đào cởi chuồng Stormy Daniels và liên hệ giữa Trump và Putin và nói chung là Nga. Đây là những điều mà báo chí, tòa án, và Quốc Hội đều muốn biết rõ.

Trong thời gian tới, báo New York Times cho biết sẽ tiết lộ thêm nhiều chi tiết khác. Trước đây báo chí cũng đã nhiều lành phanh phui vấn đề thuế của Trump.

KHÁM PHÁ CỦA PROPUBLICA











Tài liệu về thuế tại thành phố New York của Tổng Thống Trump do ProPublica mới tìm được vào tháng 10 năm vừa qua cho thấy có nhiều điểm mâu thuẫn. ProPublica là một tổ chức vô vị lợi có trụ sở ở Manhattan, thành phố New York.





Tài liệu thuế của Tổng Thống Trump mà ProPublica tìm thấy là một phần của hồ sơ liên quan đến bốn tài sản của Tổng Thống tại thành phố New York. ProPublica đã lấy được tài liệu thuế của Tổng Thống Trump chiếu theo luật tự do thông tin của New York (New York Freedom of Information Law).





Khi so sánh hồ sơ khai thuế và hồ sơ vay nợ, ProPublica đã khám phá ra một số mâu thuẫn. Theo ProPublica đây có thể là dấu hiệu của sự gian lận (financial fraud) qua sự phân tách của các chuyên viên về bất động sản. Những mâu thuẫn về những con số làm cho tài sản của ông Trump tăng giá trị hơn đối với những cơ quan cho mượn tiền và làm giảm giá trị xuống đối với các cơ quan thuế vụ. Thí dụ ông Trump khai lợi tức từ việc cho thuê nhà với cơ quan cho vay tiền gấp đôi con số khai với sở thuế vào cùng một năm 2017.





Một số khai báo mâu thuẫn khác liên quan đến tài sản ở Wall Street bao gồm (1) Chi phí bảo hiểm vào 2017 là $744,521 theo hồ sơ khai thuế, trong khi đó con số này là $457,414 theo hồ sơ vay nợ. (2) Ông Trump khai trả thuế cho thuê nhà cho chính phủ vào 2015 là $1.65 triệu. Cuộc điều tra cho thấy ông chỉ trả có $1.24 triệu.





KẾT LUẬN





Chỉ còn 35 ngày nữa đến ngày bầu cử tổng thống. Sự tiết lộ của New York Times, một tờ báo uy tín, về việc khai thuế và tình trạng tài chánh của Trump vào lúc này là một biến cố vô cùng bất lợi cho Trump. Thuế thực sự là cơn ác mộng của Tổng Thống Trump.





