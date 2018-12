Giải AFF, Hoa Hậu, Boeing, Xuất Cảng...

Xuân NiệmVậy là vô địch bóng đá... Hóa ra, Việt Nam bây giờ lên cơn sốt chủ yếu là do: Hoa hậu và bóng đá.TTXVN kể: Đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Mã Lai 1-0 trận chung kết lượt về Giải AFF.Tối 15/12, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch tại Giải bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018), các nhà tài trợ, các tập đoàn đã gửi thư chúc mừng cùng phần thưởng bằng tiền mặt và vật phẩm lên đến hàng tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam cùng cá nhân những cầu thủ đã ghi bàn thắng ở trận chung kết tại giải đấu.Cụ thể, Tập đoàn APEC Group tặng toàn bộ đội tuyển Việt Nam và Huấn luyện viên Park Hang-seo một loạt các căn hộ nghỉ dưỡng biển cao cấp với tổng giá trị lên đến 4,2 tỷ đồng; đồng thời, tặng thưởng 1 căn hộ trị giá 1,2 tỷ đồng cho cầu thủ Anh Đức, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về.Các thống kê chính phủ cho biết giới trẻ lái xe ùa ra đường “đi bão” ăn mừng. Kết quả sôi động giải bóng đá: tai nạn giao thông làm gần 30 người chết.Trong khi đó VietnamNet kể: Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia, hàng ngàn CĐV đổ ra đường “đi bão” xuyên đêm. Họ nẹt pô, chở quá số người quy định bị lực lượng công an xử phạt.Sáng 16/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã kiểm tra, xử lý đối với 150 trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ 115 phương tiện là xe gắn máy tham gia “đi bão”.... Tính trong 2 trận chung kết lượt đi và lượt về, PC08 đã xử lý 225 trường hợp vi phạm luật, tạm giữ 179 xe các loại.Báo Dân Trí kể chuyện nhan sắc: H'Hen Niê xuất sắc lọt top 5, người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018.Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đã khép lại vào sáng nay 17/12 tại Thái Lan với danh hiệu hoa hậu thuộc về người đẹp Catriona Gray đến từ Philippines. Đại diện của Việt Nam - H'Hen Niê gây bất ngờ lớn khi lọt top 5 cuộc thi năm nay.Danh hiệu Hoa hậu thuộc về người đẹp Catriona Gray đến từ Phillippines.Danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi năm nay thuộc về hoa hậu Venezuela và Á hậu 1 cuộc thi năm nay là Hoa hậu Nam Phi.Báo Tiền Phong kể: Boeing mở nhà máy tại Trung Quốc giữa lúc căng thẳng thương mại.Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã khai trương nhà máy hoàn thiện dòng máy bay 737, một dự án đầu tư mang tính chiến lược với mục tiêu vượt lên đối thủ truyền kiếp Airbus tại một trong những thị trường hàng đầu thế giới, mặc dù căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa hạ nhiệt.Báo Đất Việt kể: Không lâu sau đây, ngay từ đầu năm 2019, Việt Nam sẽ tham gia một giải đấu lớn là ASIAN Cup 2019, được tổ chức từ ngày 5/1/2019 đến 1/2/2019 tại Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE).Đây sẽ là thử thách lớn nhất cho bóng đá Việt Nam trong năm mới. Giải đấu này được tổ chức 4 năm 1 lần, quy tụ các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc, Australia...Giải đấu được tổ chức với quy mô 24 đội, gồm 6 bảng đấu. Sau lượt trận vòng bảng, 12 đội nhất và nhì ở 6 bảng, cùng với 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được đi tiếp vào vòng 1/8.Trong giải đấu này, lá thăm may rủi đã xếp Việt Nam vào bảng đấu rất khó nhằn khi đối thủ gồm những Iran, Iraq, Yemen.Bản tin Zing kể: Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Lập (Đắk Nông) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.Ngày 16/12, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông), cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông Phạm Văn Thành (55 tuổi, Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Lập, huyện Đắk Mil).Theo thông tin ban đầu, ông Thành tự tử vào khoảng 4h cùng ngày, tại nhà riêng ở đường Lý Thường Kiệt (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil).VnEconomy kể: Trong 11 tháng đầu năm 2018, trị giá xuất cảng của Việt Nam đạt 223,72 tỷ USD, tăng 14,5%, tương ứng tăng 28,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 10 nhóm hàng có tăng trưởng mạnh nhất.Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 10 nhóm hàng xuất cảng đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 11 tháng bao gồm điện thoại, hàng dệt may, máy móc thiết bị, máy vi tính, máy ảnh, giày dép, sắt thép, gỗ, phương tiện vận tải và sản phẩm từ sắt thép.ICT News kể: Tập đoàn Nissan vừa thông báo chấm dứt liên doanh với TanChong Motor (Malaysia) trong liên doanh nhập cảng và phân phối các dòng xe Nissan tại thị trường Việt Nam.Thông báo này vừa được Nissan Motor đưa ra vào cuối tuần qua. Theo đó, Tập đoàn ô tô Nhật Bản sẽ chấm dứt sớm liên doanh với tập đoàn TanChong Motor Holdings (Malaysia) trong việc liên doanh nhập cảng và phân phối các dòng xe Nissan tại thị trường Việt Nam.Người Lao Động kể: Theo các doanh nghiệp thu mua sầu riêng phân phối cho thị trường TP SG, giá loại trái cây này vào ngày 15-12 tại các tỉnh miền Tây đang ở mức từ 65.000 – 70.000 đồng/kg.Đây là giá mua xô tại vườn, nếu so với thời điểm thấp nhất hồi cuối tháng trước thì giá loại quả đặc sản này đã tăng gấp 2 lần. Theo đó, giá bán lẻ sầu riêng loại 1 (1,5-3 kg/quả) tại TP SG đang dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/kg nhưng không còn rộ các điểm bán sầu riêng lưu động như vài tuần trước vì lượng trái chín cũng không còn nhiều.Doanh Nghiệp VN kể chuyện “Hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục học sinh nam: Sự câm lặng đáng sợ của các thày cô?”Dư luận từ trạng thái bàng hoàng đến phẫn nộ khi đọc được thông tin, nhiều học sinh nam ở trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) bị thày hiệu trưởng lạm dụng tình dục, diễn ra trong nhiều năm. Tại sao các thày, cô ở trường biết mà vẫn im lặng?...Các em còn kể rằng, thày hiệu trưởng có khi trực tiếp gọi các em lên phòng của mình để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, bắt học trò của mình làm nô lệ tình dục, khi thì nhờ các thày, cô gọi hộ.Khi thấy các trò rời phòng "bệnh hoạn" của vị hiệu trưởng, có thày, cô còn trêu đùa trên nỗi đau "câm lặng" của những đứa trẻ mới lớn: "Hôm nay có được thày My cho ăn kẹo mút không?"VTC kể chuyện Miền Tây: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh học sinh khuyết tật bầm tím người ở Long An.Hội đồng kỷ luật (HĐKL) trường tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã quyết định mức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Cái Thị Vui.Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, chiều 15/12, HĐKL trường tiểu học Bình Hữu đã họp và đưa ra mức xử lý kỷ luật đối với cô Cái Thị Vui.Tại cuộc họp, các thành viên trong HĐKL đã thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Cái Thị Vui vì hành vi đánh một học sinh khuyết tật.Thanh Niên kể: Trận mưa lớn lịch sử những ngày qua đã khiến hàng trăm héc ta rau màu dự kiến thu hoạch dịp tết ở Đà Nẵng, Quảng Nam thiệt hại nghiêm trọng. Người nông dân ra đồng nhìn những ruộng rau héo mà rớt nước mắt......Tại địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn, nhiều chủ vườn hoa tết bất lực nhìn cảnh hàng ngàn cây hoa cúc ngập sâu trong nước. Để vớt vát, nhiều hộ dân thuê máy bơm hút nước suốt ngày đêm.Thống kê ban đầu, toàn TP.Đà Nẵng đã gây thiệt hại hơn 147 ha rau màu và gần 250.000 chậu hoa cúc đất. Riêng hoa phục vụ dịp tết bị thiệt hại 30.000 chậu, tập trung ở Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn…Báo ĐCSVN kể rằng học sinh SG sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày. Học sinh từ mầm non đến THPT trên địa bàn Thành phố sẽ nghỉ tết âm lịch từ 15 - 16 ngày, tùy theo trường.