Cập Nhật Cháy Rừng Cali: Trận Cháy Creek Fire Thiêu Rụi ½ Số Nhà Thị Trấn Big Creek

Bưu Điện Hoa Kỳ đã trả nhiều triệu đô la cho công ty cũ của Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy trong những tuần lễ gần đây, theo báo The New York Times cho biết hôm Thứ Tư, theo tường trình của báo The Hill hôm Thứ Sáu, 4 tháng 9.