Donald Trump Nói Thật Nhưng Người Ủng Hộ Không Chịu Lắng Nghe

Donald Trump là một con người mâu thuẫn. Sự dối trá của ông có thể coi như huyền thoại. Giới báo chí đã tổng kết ông nói dối 20.055 lần trong 1.267 ngày làm tổng thống (Washington Post Fact Checker). Ông nói dối dẻo quẹo, từ việc không đáng gì như số người tham dự lễ đăng quang của mình, cho đến mạ lỵ người khác như giả thuyết âm mưu Cựu Tổng thống Obama không sinh ra tại Hoa Kỳ. Ông nói đen thành trắng, rồi chối, như ông đã chối là chưa bao giờ coi thường sự nguy hiểm của đại dịch (trong nhiều tuần lễ, Trump tiếp tục nói là đại dịch không có thật và không đáng lo).

Nhưng cũng có khi ông biểu lộ rất chân thật cho mọi người thấy cách ông suy nghĩ, chẳng hạn như những phát biểu về lính và tử sĩ Hoa Kỳ khi công du sang Pháp, đã được tạp chí The Atlantic tường thuật ngày 3 tháng 9 vừa qua. Ông chối không nói những câu này, nhưng các cựu viên chức của ông đã chứng thực, và ngay cả Fox News, cơ quan truyền thông trước nay vẫn bênh Trump, cũng xác nhận đây là tin thật. Hơn nữa, tin này rất hợp với những gì ông đã từng phát biểu về quân nhân và tử sĩ.

Khi tranh cử năm 2016 giữa đám đông, ông đã sỉ nhục phụ huynh của một tử sĩ, Đại úy Humayun Khan đã tử trận tại Iraq (gia đình đó theo Hồi Giáo). Câu nói này lẽ ra phải làm bất cứ ứng cử viên tổng thống nào trật đường rầy, nhưng ông bình chân như vại. Ông tiếp tục thắng cử sơ bộ trong Đảng Cộng Hòa rồi sau đó trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Về Cố Thượng nghị sĩ John McCain, mấy đời phục vụ quân ngũ qua nhiều cuộc chiến tranh, rồi bị bắn rớt trên không phận Bắc Việt và bị giam cầm tại Hỏa Lò đằng đẵng suốt 5 năm, ông nói: “Hắn đâu phải là anh hùng. Tôi chỉ thích những người nào không để địch bắt thôi.”

Cùng với Tướng John Kelly trong ngày Chiến sĩ Trận vong, Trump viếng nghĩa trang quân đội Arlington nơi chôn con trai ông tướng là Trung úy Robert Kelly đã tử trận ở Afghanistan. Trump quay sang nói với người cha của tử sĩ: “tôi thật sự không hiểu. Họ làm thế, có lợi gì cho họ đâu?” Kelly bàng hòang, tưởng Tổng thống đang nói đến sự hy sinh tận cùng của người quân nhân, nhưng sau vỡ ra là Tổng thống muốn nói rằng chết thế làm gì vì chẳng gặt hái được lợi lộc gì cho mình.

Donald Trump chưa ở lính một ngày. Không những thế, 5 lần bị gọi động viên, ông xin hoãn dịch cả 5, viện cớ bị đau gót chân, tuy ông đã được quân đội khám sức khỏe và kết luận ông đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Đó là thời điểm của cuộc Chiến tranh Việt Nam.

Và Donald Trump đã nói gì về Việt Nam qua năm tháng?

2019: "Tôi chưa bao giờ thích cuộc chiến đó ... Tôi nghĩ đó là một cuộc chiến ghê tởm, Việt Nam ở rất xa ... chả ai biết gì về đất nước này cả."

2016: “Tôi chưa bao giờ thích Chiến tranh Việt Nam ... Nhưng tôi cũng chưa bao giờ đi biểu tình phản đối cuộc chiến, bởi vì tôi có những việc khác phải làm.”

2004: “Tôi nói với mấy đứa con trai là nên kiếm một cô bạn gái dễ thương rồi vui vẻ với nhau, bởi vì chơi lang bang rất nguy hiểm (ám chỉ các bệnh lây truyền qua đường tình dục)... Giống như Việt Nam đó mà.”

1997: “Nói chung tôi đã rất may mắn vì thế giới ăn chơi nguy hiểm lắm. Bệnh ăn chơi giống như Việt Nam, Việt Nam của cá nhân tôi. Tôi có cảm tưởng mình là một chiến sĩ vĩ đại và hiên ngang (tránh được giang mai, hoa liễu).”

1993: “Nếu bạn còn trẻ và sống ở thời đại này, và nếu bạn có mặc cảm về việc không qua Việt Nam chiến đấu, thì chúng ta cũng có Việt Nam của riêng mình - nó được gọi là chuyện trai gái … Đi chơi với gái cũng giống như qua Việt Nam. Chẳng khác gì bạn là một chiến sĩ qua Việt Nam."

Trở lại bài tường thuật của tạp chí The Atlantic, Donald Trump đã ra lệnh hủy chuyến thăm viếng nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ có từ sau Thế Chiến Thứ Nhất. Lý do: trời mưa sẽ làm hỏng mái tóc bềnh bồng luôn được xịt keo của ông. Và ông nói: đi lính là khờ khạo hay kém cỏi (ông dùng từ “loser”), mà những đứa chết là những kẻ ngây thơ, dễ bị lừa bịp (ông dùng từ “sucker”; “suck” có nghĩa là mút).

Những người ủng hộ Donald Trump vẫn quan niệm rằng ông Trump là người yêu nước, cứng rắn, sẵn sàng hy sinh cá nhân cho đại sự, để “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.” Người Việt còn cho ông là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam khỏi bá quyền Trung Quốc và sự cai trị của Cộng sản. Dường như họ đã không nghe rõ những gì ông nói.

Có những lúc Donald Trump rất chân thật như những việc đã kể trên. Ông không giấu tâm tư thật của mình. Hiểu ông sai không phải là lỗi của ông, mà là lỗi của những người đã không chịu lắng nghe những phát biểu từ chính miệng ông.

Tiền nhiệm của đương kim Tổng thống, nhiều vị đã để lại các chủ thuyết để lèo lái đường hướng của Hoa Kỳ (Monroe Doctrine, Truman Doctrine, v.v.) Tư tưởng của Donald Trump, nếu sau này được ghi lại, có thể sẽ là: “mỗi con người có tư lợi, và tư lợi là trên hết. Làm việc gì mà không gặt hái được lợi lộc cho cá nhân và gia đình mình là khờ khạo và ngây thơ.”





Thắng Đỗ, Thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến) gửi bài từ San Jose, California



DONALD TRUMP IS HONEST BUT HIS SUPPORTERS REFUSE TO LISTEN



Thang Do





As a man of paradox, Donald Trump’s lying nature is legendary. The Washington Post Fact Checker has documented his 20,055 lies in 1,267 days in office. He can lie without qualms, from inconsequential matters such as the crowd size at his inauguration ceremony, to intentionally defaming others such as his conspiracy theory of Obama being foreign-born. He can turn black into white, then deny, like when he said he never dismissed the danger of Covid-19 (for many weeks, Trump said it was a hoax and not something to worry about).

But he can be very honest to let you know his true thinking, such as what has been reported in The Atlantic article of September 3, 2020. He denied having made these statements, but former officials who were present have corroborated the report and even Fox News, usually on Trump’s side, weighed in that the report was true. Moreover, the reported statements are consistent with what he has said before about soldiers and war dead.

During a presidential campaign rally of 2016, Trump publicly insulted the parents of a fallen soldier, Captain Humayun Khan, who died in Iraq (the family was Muslim). This act alone should have derailed any presidential aspirations, but it did not seem to affect Trump. He went on to win his party’s nomination and become the 45th President of the Unites States.

The late Senator John McCain, whose family had served in the military for multiple generations and through many wars, was shot down over North Vietnam and held at the infamous Hoa Lo prison for 5 years. About this former POW, Trump said: “He’s not a war hero. He’s not a war hero because he was captured. I like people that weren’t captured.”

With General John Kelly on Memorial Day, Trump visited Arlington National Cemetery where Kelly’s son, First Lieutenant Robert Kelly who was killed in Iraq, was buried. Trump told the general: "I don't get it. What was in it for them?" Kelly was shocked, thinking initially that Trump was talking about the ultimate sacrifice soldiers had to make. Then he understood what Trump really meant: he did not see the point of dying when you didn’t profit from it.

Donald Trump has not served a day in the military. Not only that, he found reasons to request deferment for all five times he was called up, including citing a hurt heel, even though the military deemed that he was fit through medical examination.

That was during the time of the Vietnam War.

And what did Donald Trump say about the Vietnam War over time?

2019: “I was never a fan of that war...I thought it was a terrible war, it was very far away...nobody had ever heard of the country.”





2016: “I was never a fan of the Vietnam War...But I was never at the protest level, either, because I had other things to do.”





2004: “I tell my sons just to get a nice girlfriend and be happy, because it’s dangerous out there (referring to STDs)...It’s Vietnam.”





1997: I’ve been so lucky in terms of that whole world, it is a dangerous world out there. It’s like Vietnam, sort of. It is my personal Vietnam. I feel like a great and very brave soldier (avoiding STD).”





1993: “If you’re young, and in this era, and if you have any guilt about not having gone to Vietnam, we have our own Vietnam — it’s called the dating game...Dating is like being in Vietnam. You’re the equivalent of a soldier going over to Vietnam.”





According to the article in The Atlantic, Trump ordered the visitation to the World War I U.S. military cemetery in France to be cancelled because it was raining, which would ruin his carefully sprayed hair. Then he said: “Why should I go to that cemetery? It’s filled with losers.”





Trump supporters continue to believe that he is patriotic, tough and ready to sacrifice his own interests for the greater good, or to “make America great again.” Vietnamese Americans even believe that he is the savior of the Vietnamese people from China’s hegemony and from Communist rule. They seem to not have heard what Trump has actually said.





There have been moments when Trump was very honest. He did not hide what he really thought. It was not his fault that people misunderstood him; Actually, it was their fault for not having been willing to really listen to what he said with his own mouth.





Some of Trump’s predecessors left behind major governing approaches (the Monroe Doctrine, the Truman Doctrine) that have steered U.S. policies. Trump’s legacy, if one day memorialized into a way of thinking, may go something like: “everyone has self-interest, and self-interest is above all else. Anyone doing anything that doesn’t serve self-interest or family interest is simply a loser and a sucker.”





Thang Do is a Board Member of PIVOT, The Progressive Vietnamese American Organization and wrote this article from San Jose, California.