Lai Rai Ba Sợi Cho Đời Thêm Vui

Còn nhớ, vào khoảng những năm 75-79 vì thời thế đổi thay…thế thời phải thế. Người gõ là cụu giáo chức ngụy nên vẫn còn “dược tạm lưu dụng” tại Đại Học Cần Thơ để chờ thời cơ tìm đường vượt biên.

Uống beer- Stadedfkeller Swiss Folklore Restaurant-Lucerne, Suisse 2018

***

VIN LAN CỦA ESPAGNE

Anh sao tui vậy

Mình cũng giống như hầu hết đa số mọi người “đàn ông bình thường”. Thuốc lá không chê, rượu ai có mời mình cũng không nỡ từ chối đúng với câu nam vô tửu như kỳ vô phong. Khi có dịp tiếp xúc với người dân vùng nông thôn Cần Thơ, như miệt Bình Thủy, Bình Minh, Cái Răng, Trà ôn… thì mình hay được bà con ân cần“mời thầy Chánh làm bậy một ly”. Riết rồi cũng quen.

Sau 75, vật giá đắt đỏ, dân chúng xếp hàng cả ngày để lo mua nhu yếu phẩm. Beer 33, bia con cọp Larue vẫn có nhưng giá đắt lắm- Bia hơi thì rẻ nhưng uống không ra cái gì hết. Hầu như “công nhân viên” và dân chúng thường chuyển qua “rượu thuốc” cho rẻ mà còn đậm tình quê hương nữa. Đó là rượu dế Gò đen, nếp than, rượu thuốc Vĩnh Sơn Hòa, rượu gia truyền “không tên” (no name) ông uống bà chê (vì xỉn quá rồi) cũng làm luôn. Thuở đó 75-78, làm gì có tiền mà chơi Remy Martin hoặc ông già chống gậy Johnny Walker.Đây là loại dành cho mấy ổng, các quan lớn và dân chợ Trời vừa trúng mánh.

Không có tương lai, nhậu cho quên đời !

Rượu thuốc bình dân, mua về “dzô dzô 100%, tới luôn bác tài đừng sang số de”. Mấy cô mấy chị thì (làm bộ) thường uống nước ngọt, xá xị hơn là rượu. Bây giờ thì có lẽ khác xa rồi...

Sau vài ba ly, không khí trở nên rần rần, mạnh ai nấy nói, vui quá xá là vui.Sau buổi tiệc thì cha nào cha nấy mặt mày đỏ gây, ngã tới ngã lui, ăn nói cà nhựa, lè nhè, không giống ai hết, có khi cho chó ăn chè ụa ọi tại chỗ trúng ai nấy chịu. Có cha thì hối hả chạy ra hàng rào hay vách tường, móc nó ra, tè một cái khỏe gì đâu. Đôi lúc cuối tuần mình và vợ ghé bến Ninh Kiều mé sông Cần Thơ , xuống nhà hàng nổi quốc doanh uống bia hơi. Không thể tưởng tượng nổi, đông quá là đông, rần rần, ồn ào, lùng bùng cả hai cái lỗ tai luôn.

Các bạn cũ, và các anh em sv khoa Nông Nghiệp cũng như các xếp mới (dân tập kết) như thủ trưởng Bs Thú y Anh Năm Nh (học bên Ba Lan?). và Ba Nh.(Học ở Hà Nội?) đều còn nhớ rõ ba cái vụ nầy-Tôi hổng có thêm bớt đâu. Cái thuận tiện là ban Chăn Nuôi Thú y (sau nầy mấy ổng sửa tên lại là Bộ Môn) có nuôi gà và heo dùng cho sinh viên thực tập …nên muốn có mồi nhậu thì không khó lắm. Hầu như mỗi tuần mấy ảnh đều có bày đặt chuyện nhâu nhẹt trong bộ môn, có khi thì kéo về nhà người gõ ở đường Mậu Thân Cầnthơ, trải chiếu nhậu trên sàn nhà. Tiền bạc thì xúm nhau hùn tiền rượu và tiền mua mồi và chi phí linh tinh…Sau đó thì bà xả (mình) phải dọn dẹp mệt đừ nhưng không bao giờ thấy bả cằn nhằn gì hết.

Nhớ lại hết hồn!.Hepatite B ,C , xơ gan, ung thư gan, nghẽn tim là gì chẳng nghe ai nói đến hết.

Thỉnh thoảng cũng thấy có người trong trường chết vì bệnh nầy bệnh nọ, như bệnh vàng da, bệnh gan, “đứt gân máu” (ngày nay chúng ta gọi là heart attack, stroke…vv), chỉ vậy thôi. Phần lớn là dân nhậu không hà.



CHÁU CYRUS ORDER, ÔNG NỘI CHỜ -PISCINE PUERTO VAILLARTA MEXICO 2019-GRATUIT

Chết vì rượu thuốc tại Nigéria?

Ngày 19 avril 2015 báo chí có nói đến một bệnh lạ vừa mới thấy xuất hiện tại một vùng của Nigeria, Phi Châu. Đã có lối 18 người đã chết. Diễn biến của bệnh rất nhanh.Triệu chứng làm nhức đầu, choáng váng, hoa mắt, hết thấy đường (blurred vision), mù, bất tỉnh …và chết rất nhanh trong vòng một ngày. Bệnh không có dấu hiệu lây nhiễm

Bệnh nhân thường ở vào lớp tuổi 25-60.

Lúc đầu theo thông lệ, dân địa phương cho rằng đây là một sự trừng phạt của thánh thần. Sau đó thì người ta tưởng rằng bệnh Ebola đã xuất hiện trở lại, nhưng giới chức y tế đã quan sát và làm test thử nghiệm thì kết quả không phải là Ebola.

Tổ chức Y tế Quốc Tế WHO thì nghĩ rằng đây có thể là một sự ngộ độc do một loại hóa chất, thuốc diệt cỏ hay một loại nông dược nào đó. Giả thuyết ngộ độc do méthanol trong rượu cũng được nêu ra.

Rượu thuốc (home brew) cũng bị nghi ngờ….

Thông thường rượu mạnh chỉ có quyền chứa cồn éthanol (alcool éthylique) mà thôi.

Tại VN, ngộ độc rượu chứa cồn méthanol cũng đã từng gây chết người rất nhiều lần rồi.

Methanol thường được dùng như một dung môi (solvent), nông dược, hoặc để thay thế nguồn chất đốt.

Methanol is a toxic alcohol that is used industrially as a solvent, pesticide, and alternative fuel source (CDC)

Chánh quyền Nigeria cảnh báo dân chúng không nên uống loại rượu Ogogoro rất phổ biến tại Nigeria và Tây Phi Châu.

The government advised residents to stop the consumption of the local gin, “Ogogoro”.

Nigerian govt. says Ondo strange disease under control, blames “methanol poisoning

http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/181774-nigerian-govt-says-ondo-strange-disease-under-control-blames-methanol-poisoning.html

“As far as why some sort of alcohol poisoning is suspected, all of those who fell ill (or died) were at a bar drinking together before they all fell ill.

“The victims, who are commercial motorcyclists, gathered at some local joints to (drink) alcoholic substances mixed with roots and some other local herbs on the evening of the outbreak of the disease.”

Tháng giêng, 2015- một vụ ngộ độc vì rượu thủ công cũng đã xảy ra tại Mozambique , nằm về phía đông Phi Châu. Có 70 người chết và trên 200 bợm nhậu cần phải vào bệnh viện

Video CNN:Over 70 people die after drinking home brew

http://www.cnn.com/2015/04/19/africa/nigeria-mystery-illness/



Toxic moonshine kills 154 people and leaves hundreds hospitalized in India



https://www.cnn.com/2019/02/24/asia/india-alcohol-poisoning/index.html

Việt Nam thì sao?

Rượu rắn VN

Đặc biệt là ở Việt Nam mình, cũng không hiếm gì những loại thuốc “tiên”, thuốc “gia truyền”, những loại thực phẩm và những loại rượu “ông uống bà khen”, đó là những thứ rượu thuốc bổ dương, cường tinh, như rượu Càn Long đệ nhất tửu, rượu Hà thủ ô, rượu sâm nhung, rượu Tắc kè, Ngũ gia bì, rượu ong chúa, Dâm dương hoắc, cao hổ cốt, hải mã, rượu rắn Hổ mang, Tam xà đại hội, rượu Bồ cạp, rượu ong đất, rượu con bửa củi, rượu chuối hột, rượu hòa với huyết rắn hay huyết chim Se Sẻ, rượu dái Dê ...

Video:Kinh Hoàng Chưa đến Tết đã chết vì rượu

https://www.youtube.com/watch?v=n8ye49J8O0c

Bs David Khayat nói về rượu chát đỏ

Mỗi ngày nên uống một-hai ly rượu chát đỏ (thứ thiệt 8-16% alcool) tốt cho sức khỏe tim mạch! (một hai ly -- thôi nhé). Rượu chát đỏ có chứa polyphenols mà đặc biệt là chất chống oxyt hóa Resvératrol giúp giảm cholesterol xấu (LDL),tăng cholesterol tốt HDL lên và bảo vệ tế bào khỏi bị cancer. Vin rouge, uống “vừa phải” (quantité modérée) thì không có nguy cơ gây cancer.

(Le vin en quantité modérée, n’est pas cancérigène) .Trang 116-119

Les vertus bénéfiques du vin rouge ont été attribuées à sa forte teneur en antioxydants, notamment le resvératrol. Présent dans la peau et les pépins du raisin rouge, le resvératrol protège contre l’inflammation chronique, qui contribue largement à l’accumulation de dépôts lipidiques sur les parois internes des artères (athérosclérose). Le resvératrol aurait en outre pour effet de diminuer le mauvais cholestérol, d’augmenter le bon cholestérol et de réduire la formation de caillots sanguins. Tous ces bienfaits réduisent les risques d’accident vasculaire cérébral et de première crise cardiaque ou de récidive

Tác dụng của rượu trên sức khoẻ

Alcohol's Effects on the Body

http://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/alcohols-effects-body

Não: xáo trộn dẫn truyền thần kinh não-suy nghĩ và đi đứng…

Tim: uống nhiều và uống thường xuyên có thể bị bệnh lý tim mạch,giãn nở cơ tâm, nhịp tim không đều, cao huyết áp, tai biến mạch máu não.

Uống ít và uống vừa phải (rượu chát đỏ) có thể bảo vệ tim mạch (xem Dr David Khayat)

Research also shows that drinking moderate amounts of alcohol may protect healthy adults from developing coronary heart disease.

Gan:Uống nhiều rượu có hại cho gan: gan hóa mỡ (stéatosis, fatty liver), viêm gan do rượu (alcoholic hepatitis), gan hóa xơ, chai gan (fibrosis, cirrhosis)

Tụy tạng (pancreas): viêm tụy tạng (pancreatitis)

Nguy cơ xuất hiện cancer: miệng, họng, thực quản (esophagus). cuống họng (throat), gan, vú…

Kết luận

Rượu uống một tí thì thấy hưng phấn, còn uống nhiều thì cảm giác sẽ ngược lại. Nghiện rượu thường xuyên sẽ làm yếu sinh lý, giảm libido, rối loạn cương dương, gây bất lực, chim mỏi cánh…, và còn ảnh hưởng đến tâm thần nữa.

Xin sám hối: tác giả đã vĩnh viễn bỏ thuốc từ năm 1981 khi bắt đầu đi học lại tại Université de Montréal. Rượu, thỉnh thoảng làm bậy một ly rượu chát đỏ hoặc một chai Heineken trong những dịp lễ lộc, họp mặt bạn bè, hay khi có món ăn khoái khẩu mà thôi.

Có di nghỉ mát tại các resort Caraibes (bao trọn gói) thì mình tự cho phép xả láng trong một tuần lễ bia, pina colada vv….để khỏi bị lổ vốn./.

GIÂY PHÚT TUYỆT VỜI BÊN NHAU

TRỞ VỀ THƯC TẾ- THỜI TRANG MỚI “ KÊMÔTÔNÓ “ 2020-08 30-LONGUEUIL, QUÉBEC CANADA

Đọc thêm

-Từ Chết Tới Bị Thương: Chuyện Gỏi Cá Sống Và Tiệc Rắn

http://vietbao.com/a206309/tu-chet-toi-bi-thuong-chuyen-goi-ca-song-va-tiec-ran

- Ngừa Ung Thư Tùy Thuộc Vào Chính Bạn

http://vietbao.com/a235667/ngua-ung-thu-tuy-thuoc-vao-chinh-ban

- Red wine and resveratrol: Good for your heart? (Staff of Mayo Clinic)

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/red-wine/art-20048281

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/red-wine/art-20048281?pg=2

HẾT