Chánh Pháp Số 105, Tháng 08.2020

Hình bìa của Pixabay.com

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

¨ TAM DANH (thơ Đồng Thiện), trang 12

¨ CÓ NHỮNG CÁI CHẾT (ĐNT Tín Nghĩa), trang 13

¨ TIẾNG ĐÀN GIEO (thơ Mặc Phương Tử), trang 15

¨ Ý NGHĨA SỰ THỰC HÀNH TRÍ HUỆ BÁT NHÃ (Nguyễn Thế Đăng), trang 16

¨ HIỆN ẢNH (thơ TN Tịnh Quang), trang 19

¨ VÔ CẢM XÃ HỘI VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ (Chúc Phú), trang 20

¨ CỤ GIÀ TU MƯỚN (Ns. Thích Nữ Như Thủy), trang 23

¨ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TRONG KINH BẢN DUYÊN... (HT. Thích Như Điển), trang 24

¨ GẶP THẦY (thơ Minh Đạo), trang 28

¨ CHỌN LỌC MÔI TRƯỜNG SỐNG (Nguyễn Minh Tiến), trang 29

¨ WAKA 94 (thơ Saigyô Hòshi, Pháp Hoan dịch), trang 31

¨ TÌM VÀNG DƯỚI NƯỚC – Câu Chuyện Dưới Cờ (Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi), trang 32

¨ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG Ở BẮC KỲ, t.t. (Nguyễn Lang), trang 33

¨ ĐỌC THÊM VÀI Ý VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH (Nguyên Giác), trang 38

¨ HARRIET BEECHER STOWE VÀ “TÚP LỀU CHÚ TOM” ĐANG CHÁY (Huỳnh Kim Quang), trang 44

¨ SÁNG TRÊN ĐỒI, MANG MANG... (thơ Nguyễn Đức Sơn), trang 49

¨ VỀ THÔI (TN Diệu Phúc), trang 50

¨ SUỐI NGUỒN / VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG CHỊ (thơ Tâm Tấn & TM Vương Thúy Nga), trang 54

¨ HOA CỦA NGƯỜI HÀNG XÓM (Lam Khê), trang 55

¨ NỬA ĐÊM DÂNG MẸ BÀI THƠ / TINH ANH ĐỂ LẠI (thơ Vĩnh Hữu & Đồng Thiện), trang 57

¨ NƯỚC TRÀ (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 58

¨ ĐOẠN ĐƯỜNG THỈNH KINH (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 61

¨ HÀNH TRÌNH ĐI THỈNH KINH CỦA ĐƯỜNG HUYỀN TRANG (Hồ Thanh Nhã), trang 62

¨ NGƯỜI ÁO TRẮNG (thơ Diệu Viên), trang 63

¨ TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64

¨ MỘT NGÀY CHUNG CUỘC BỐN BỀ HOA BAY (Du Tâm Lãng Tử), trang 66

¨ KHÚC NGÂM PHÓNG CUỒNG (thơ Cuồng Từ), trang 68

¨ STORY OF THOSE WHO SUFFERED FOR THEIR EVIL DEEDS (Daw Tin), trang 69

¨ DANH SÁCH ỦNG HỘ VẬT LIỆU Y TẾ TIẾP TRỢ CHỐNG DỊCH COVID-19 (Thư Ký Chánh Pháp), trang 70

¨ VÀNG NGỌC PHẢI CHĂNG LÀ HẠNH PHÚC (Truyện cổ Phật giáo), trang 72

¨ CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (thơ Thục Uyên), trang 73

¨ TÂM ĐỘNG TÂM TỊNH (Tiểu Lục Thần Phong), trang 74

¨ NỖI BUỒN CỦA THẦN CHẾT (Đào Văn Bình), trang 76

¨ TRÊN LẦU MÀI DAO (thơ TM. Ngô Tằng Giao) trang 80

¨ NÚI XANH MÂY HỒNG – chương 8 (Vĩnh Hảo), trang 81

¨ NẤU CHAY: BÚN XÀO CHAY (Vy Trân) trang 88





http://chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/Muc%20luc%202020/CP%20so%20105%20(08.20).htm