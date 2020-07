Khi Ông và Bà Cùng Đạp

Ngày nay tại hải ngoại, đạp xe máy hay cỡi ‘ngựa sắt’ là một cái mode xê dịch rất ư là phổ thông, vừa duỡng sanh, rất tốt cho sức khỏe, lý thú cho mọi lứa tuổi kể cả các cụ ông lẫn cụ bà “chưa quá rệu” và vẫn còn ham sống ham vui…





Trên Cầu Jacques Cartier từ Montreal qua Longueuil- Sept 2015 (photo NTC)





***

Bà ngoại, cháu và con gái





Hằng năm Ngày xe đạp quanh Đảo Montreal (“Tour de l’Ile 2015”có cả ngàn người tham dự (phto www. patrickpilon. ca) (OK hình nầy)





Xe máy có đủ kiểu, đủ loại, đủ cở và đủ giá

Có xe có thể vừa đạp nhưng cũng có thể đỗi ý bật nút cho nó thành con ngựa sắt chạy bằng điện.

Tại hầu hết các thành phố lớn Âu Mỹ đều có những trạm cho mướn xe đạp libre service . Khách tự động trả tiền bằng cách đút credit card (Marter Card, Visa…) vào cột trụ, nhấn nút…và tự tiện kéo một con ngựa sắt ra mà cỡi đi ngao du khắp thành phố.

Để thích nghi vào nhu cầu xe đạp, chánh phủ cho thiết lâp ra rất nhiều đường (piste cyclable) chỉ dành riêng cho con ngựa sắt chạy …

Amsterdam, Hòa Lan được mệnh danh là thủ đô xe đạp của thế giới….





Ở Hòa Lan, cưỡi ‘con ngựa sắt’ là một phương tiện xê dịch rất phổ biến, được 33% dân chúng

sử dụng so với 19% sử dụng xe hơi…

Bất kể mọi người, nam hay nữ, già trẻ, học sinh, sinh viên dân lao động hay thầy chú gì cũng vậy, ai ai cũng đều…thích cưỡi nó cả.

Tại thủ đô Amsterdam (900.000 dân), có nhiều ông mặc áo veste và nhiều bà mặc jupe dài cưỡi ‘con ngựa sắt’ đi làm tỉnh bơ.

Mỗi ngày có lối 490.000 người sử dụng xe đạp trên những tuyến đường dành riêng cho họ, dài tổng cộng 450km.

Nạn kẹt xe máy hay ‘con ngựa sắt’ là trở ngại chính tại thành phố nầy, nhưng ngược lại xăng dầu được tiết kiệm, không khí ít bị ô nhiễm vả dĩ nhiên tốt cho sức khỏe rồi còn gì.

Nếu các thành phố lớn trên thế giới noi theo gương nầy của Hòa Lan, thì sẽ vừa bớt được sự ô nhiễm, vừa tiết kiệm được $$$, mà cũng vừa vận động thể dục thể thao được nữa, thật là tiện lợi đủ mọi bề!







Thấy hết hồn-Bãi đậu ngựa sắt trước Amsterdam Centraal Station-Hòa Lan-( photo NTC 2013)

Năm 2013 đã có 3 tầng xe đạp trên mặt đất. Và họ đang dự trù xây thêm một tầng nữa dưới hầm.

Khủng khiếp chưa!





Video:Bicycle parking Amsterdam Central Station

https://www.youtube.com/watch?v=iFPVZIgqYsU





Video:Bicycle parking facility Jaarbeursplein, Utrecht

https://www.youtube.com/watch?v=u2i_pN4BKco





Cái thú đạp xe tại Québec





Vợ chồng tác giả ở Longueuil, nằm bên kia sông St Laurent về phía Nam Montreal. Cũng may, từ nhà bước ra cửa, đi bộ 100 mét là tới Parc Municipal de Longueuil. Tha hồ mà đạp xe, chạy jogging hay tà tà tản bộ ngấm cảnh, ngấm hươu nai.

Đường dành cho xe đạp thì nhiều vô số kể. Chánh phủ đặt tên là La route verte, toả ra khắp nơi kể cả cặp theo bờ sông St Laurent hay chạy thẳng lên cầu Jacques Cartier để đi qua Montréal.





BẢN ĐỒ TẤT CẢ LỘ TRÌNH DÀNG RIÊNG CHO XE ĐẠP VÙNG MONTERÉGIE/LONGUEUIL

PistesCyclables.ca

http://pistescyclables.ca/Monteregie/Longueuil.htm





Trên Cầu Jacques Cartier từ Montreal qua Longueuil- Sept 2015 (photo NTC)





Trước khi muốn ngừng hay muốn quẹo: Phải ra dấu





Signaux manuels

http://bikesafety.caa.ca/francais/cyclists/riding-skills-and-tips/hand-signals.php

Quẹo trái Quẹo phải Ngừng lại Quẹo phải





Hãy cẩn thận lúc quẹo

Intersections et virages

http://bikesafety.caa.ca/francais/cyclists/on-the-road/intersections-and-turns.php





Khi chạy xe

- Luôn luôn cả 2 chân trên bàn đạp và 2 tay giữ chặt tay cầm guidon;

- Chạy xe phía bên mặt để nhường chỗ cho xe hơi chạy bên ngoài;

- Chạy cùng chiều lưu thông;

- Nếu cùng chạy với nhiều người, phải chạy thành hàng một, nghĩa là kẻ trước người sau;

- Khi muốn quẹo, bạn phải nhường ưu tiên cho người đi bộ và xe hơi qua giao lộ;

- Bắt buộc bạn phải ngừng khi đèn đỏ cũng như khi có bảng ngừng STOP;

- Tôn trọng các bản chỉ dẫn lưu thông;

- Không được đeo dụng cụ nghe nhạc khi đang đạp xe;

- Khi trời tối, phải mở đèn vàng phía trước và đèn đỏ phía sau xe.





Hệ thống “đường xanh” dành riêng cho xe dạp tại Québec-Canada





Đường dành cho xe đạp tại Québec, Canada





Ý nghĩa các bản chi dẫn tại Québec Canada

Trẻ em dưới 12 tuổi phải co người lớn hướng dẫn trên vùng đường xe hơi được phép chạy trên 50 km/giờ.

Đường cho xe đạp

Indique un passage pour vélos.

Đường xe đạp bên lề

Indique la présence d'une voie cyclable sur l'accotement.

Bắt buộc phải xuống xe vì lý do an toàn

Indique l'obligation de descendre de vélo pour des raisons de sécurité.

Lộ trình bắt buộc cho xe đạp và người đi bộ

Indique un trajet obligatoire pour vélos et piétons.





Bạn đang chạy xe trên “vùng đường xanh” dành cho xe đạp

Indique que vous circulez sur la Route verte.





Chỉ thời gian đường xe đạp bị đóng vì không có dọn dẹp săn sóc (thí dụ vào mùa Đông)

Indique la période où la voie cyclable n'est pas entretenue.

Có parking xe hơi không xa đường xe đạp

Indique une aire de stationnement automobile à proximité d'une voie cyclable.





Bạn được phép chạy xe ngược chiều

Indique la possibilité pour un cycliste de s'engager à contresens dans une rue à sens unique.

Có tiệm sửa xe

Indique la présence d'un service commercial (ici, atelier de mécanique).





Cấm để xe đạp nơi đây

Indique qu'il est interdit de stationner son vélo à cet endroit.

Tạm thời chạy vòng vì đường xe đạp đang được sửa chữa.

Indique un détour temporaire en raison de travaux sur la voie cyclable.

Đèn báo hiệu cho xe đạp: đỏ stop- vàng cẩn thận coi chừng- xanh được chạy

Les feux de circulation pour cyclistes sont placés aux abords des pistes cyclables.

Dấu hiệu vẽ trên lộ cho biết có lằn đường giao thông dành cho xe đạp

Ces symboles peints sur la chaussée indiquent qu'une voie est réservée aux cyclistes.







Bắt buộc người chạy xe đạp biết là phải tôn trọng đèn báo hiệu của người đi bộ

Indique l'obligation pour les cyclistes de respecter un feu pour piétons.*





Lưu ý: Nếu trường hợp không có bản báo hiệu nói trên, người chạy xe đạp vẫn phải luôn luôn tôn trọng đèn lưu thông dành cho xe hơi. Họ có thể xuống xe đạp và đi như người đi bộ.

*ATTENTION : En l'absence de ce panneau, les cyclistes doivent toujours respecter les feux de circulation pour les véhicules et ne peuvent utiliser la signalisation pour les piétons que s'ils descendent de leur vélo.

Đúng hay sai (tại Québec-Canada)

Vrai ou faux? Pour pédaler… en évitant les « tickets »!

https://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/vrai-ou-faux-pour-pedaler-en-evitant-les-tickets

1 –Bắt buộc đội nón bảo vệ đầu- Le port du casque est obligatoire .

Sai-Không có điều luật nào bắt buộc phải đội nón, nhưng có đội nón vẫn tốt hơn.

Faux. Aucune loi n'oblige les cyclistes à porter un casque lors de leurs déplacements, même s'il est souhaitable d'en porter un pour des raisons de sécurité.

2 – Tôi có quyền vừa đạp xe vừa nghe nhạc- J'ai le droit de circuler en écoutant de la musique dans mes écouteurs .

Sai- Cấm xài ống nghe (écouteur) nhỏ gắn vào lỗ tai để nghe nhạc lúc đang đạp xe- Sử dụng thiết bị “tay rảnh”(dispositifs mains libres) để nghe và gọi phone thì được cho phép nếu nó không ảnh hưởng đến việc nghe và ghi nhận các âm thanh và tiếng động xung quanh. Vi phạm sẽ bị phạt 30$-60$.

Faux. Les baladeurs et les écouteurs sont interdits à vélo. L'utilisation d'un dispositif mains libres est permise... pour téléphoner, tant que cela n'empêche pas le cycliste d'entendre les bruits ambiants.

En cas d'infraction, l'amende varie entre 30 $ et 60 $.

3-Tôi có thể bị trừ điểm bằng lái nếu không tôn trọng đèn đỏ và bản Stop. - Je risque de recevoir des points d'inaptitude si je ne m'arrête pas à un feu rouge ou à un arrêt.

Đúng-Người đạp xe, bất kỳ lúc nào cũng phải tôn trọng các bản báo hiệu lưu thông. Phải ngừng lại khi có đèn đỏ hoặc khi có bản Stop. Có thể họ không cần phải chống chân xuống đất nếu khéo léo. Vi phạm sẽ bị phạt 15-30$ và mất 3 điểm trong bằng lái xe.

Vrai. Les cyclistes doivent respecter la signalisation en tout temps. Ils doivent s'immobiliser aux feux rouges ou aux panneaux d'arrêt, et céder le passage. Il est possible de le faire sans poser le pied à terre, comme le font certains cyclistes très habiles!

En cas d'infraction, la sanction varie entre 15 $ et 30 $ et 3 points d'inaptitude.





4-Tôi có thể bị phạt vi cảnh nếu tôi không chạy trong đường dành cho xe đạp.

Je risque une amende si je n'utilise pas la piste cyclable.

Sai-đưòng dành cho xe đạp rất an toàn và chạy thoải mái. Nói chung chung không có gì bắt buộc mình phải sử dụng, ngoại trừ khi có bản chỉ dẫn rõ rệt.

Faux. Les pistes cyclables sont plus sécuritaires et plus confortables. Mais il n'existe pas d'obligation générale de les utiliser. Ce n'est obligatoire que si la signalisation l'indique.





5- Bắt buộc luôn luôn phải ra dấu nếu mình muốn quẹo hoặc dừng xe lại

Je dois toujours signaler mon intention de tourner ou de m'arrêter.

Đúng- Nếu quẹo trái: đưa tay trái ngang ra ngoài

Nếu quẹo mặt: : đưa cả tay mặt ngang ra ngoài, hoặc chỉ cần đưa (avant bras) phần trước cánh tay mặt thẳng lên cao.

Nếu muốn chạy chậm lại hay ngừng hẳn lại thì đưa tay trái thẳng xuống đất,

Vrai. La loi prévoit comment signaler ses intentions en vélo:

Pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.

Pour tourner à droite, placer le bras droit horizontalement, ou l'avant-bras gauche verticalement vers le haut.

Pour ralentir ou s'arrêter, placer l'avant-bras gauche vers le bas.





6-Cấm sử dụng xe đạp nếu bạn đã uống rượu-

Il est interdit de circuler à vélo après avoir consommé de l'alcool.

-Sai- Chỉ cấm, khi nào bạn uống rượu lúc đang chạy xe mà thôi . Cảnh sát có thể giam xe bạn lại đến khi bạn đã tỉnh rượu.

Có thể bị phạt từ 1000$ đến 3000$





Faux. Ce qui est interdit, c'est de consommer de l'alcool pendant qu'on circule à vélo. De plus, il est possible qu'un policier vous demande de vous faire raccompagner, s'il constate que vous représentez un danger pour autrui ou pour vous-même. Il pourrait également retenir votre vélo, jusqu'à ce que vous soyez à nouveau en mesure de circuler sans danger.

À vélo ou autrement, soyez prudent. La loi punit sévèrement le fait de mettre en péril la sécurité des personnes. Les amendes peuvent aller de 1000 $ à 3000 $.

7-Tôi có quyền chạy giữa đường hoặc chạy trên lề.

J'ai le droit de rouler au milieu de la rue ou sur les trottoirs.

-Sai- Luôn luôn phải chạy sát bên phải của lộ, cùng chiều lưu thông- Ngoại trừ 3 trường hợp sau đây:

-Khi ngụời chạy xe đạp muốn quẹo trái.

-khi có bản cho phép chạy ngược chiều hay

-lúc thật cần thiết (thí dụ, để tránh một hiểm nguy trước mắt.)

Ngoài ra, luật cấm chạy xe máy len lỏi giữa hai hàng xe hơi.

Vi phạm bị phạt 15$-30$

Faux. Les cyclistes doivent toujours rouler à l'extrême droite de la chaussée, dans le sens de la circulation. Il existe trois exceptions:

lorsqu'un cycliste s'apprête à tourner à gauche;

si la signalisation l'autorise à circuler en sens inverse; ou

en cas de nécessité (par exemple pour éviter un danger).

Par ailleurs, il est interdit de rouler entre deux rangées de voitures en mouvement ou sur les trottoirs.

En cas d'infraction, l'amende varie entre 15$ et 30$.





8-Tôi có thể tháo gỡ bớt phụ tùng trên xe đạp để cho nó được đẹp hơn.

Je peux enlever les accessoires de mon vélo pour le rendre plus beau.

Sai. Nhiều món phụ tùng bắt buộc phải được gắn trên xe đạpcủa bạn

Faux. Plusieurs accessoires doivent obligatoirement être installés sur votre vélo:

Miếng phản chiếu trước và sau xe, trên 2 bánh xe và trên 2 bàn đạp-Trời tối phải có đèn phare phía trước và đèn đỏ ở phía sau xe. Vi phạm sẽ bị phạt 15-30$

des réflecteurs avant, arrière, sur les roues et sur les pédales;la nuit, un phare blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière.En cas d'infraction, l'amende varie entre 15 $ et 30 $.



Le site de la Société de l'assurance automobile du Québec illustre l'emplacement des accessoires obligatoires qui doivent être installés sur votre vélo.

http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/html/guide_velo.html



9- Tôi có thể buột xe máy vào một gốc cây hay vào gốc cột thuộc sở hữu của thành phố -

Tùy trường hợp, theo quy định của từng địa phương.Tại Montreal, nhiều quận cấm xe máy bị khóa vào vật xây cất thuộc chủ quyền thành phố- Vi phạm sẽ bị phạt 30-60$

Je peux attacher mon vélo au mobilier urbain et aux arbres.

Ça dépend. Les règles concernant le mobilier urbain sont des règles locales qui relèvent des municipalités ou des arrondissements.

Certains arrondissements de la Ville de Montréal interdisent d'attacher un vélo à un arbre ou à du mobilier urbain. Les amendes peuvent aller de 30 $ à 60 $.





Đi bộ, chạy bộ và đạp xe đều tốt cho sức khỏe hết





Vận động hay thể dục hoặc thể thao, là việc mọi người trong chúng ta bất kỳ tuổi tác nào, cũng cần phải thực hiện thường xuyên mỗi ngày để mong duy trì được một sức khỏe tốt.

Có rất nhiều cách vận động lắm, nhưng ở đây chúng ta chỉ đề cập đến việc đi bộ,chạy bộ và đạp xe vì có thể được xem là dễ thực hiện nhứt.

Đi bộ rất thích hợp cho những người cao tuổi

Đi bộ, nhứt là đi nhanh rất được khuyến khích.

Đi bộ lảm giảm mỡ, xóa đi mọi ưu phiền, mọi căng thẳng tinh thần stress, cũng như giúp cải thiện chức năng hệ tim mạch.

Cần nhất là phải có một đôi giày cho tốt và cho êm chân.

Tùy theo sức khỏe của mỗi người mà đi. Mỗi ngày nên đi một giờ, và đi đều đặn 7 ngày trong tuần là tốt nhứt.





Chạy bộ rất thích hợp cho những người còn sức khỏe

Nếu sức khỏe khá, không có vấn đề tim hay đau đầu gối thì chạy bộ cũng rất tốt.

Nên chạy đều đặn mỗi ngày.

Lúc chạy giữ đầu cho thẳng, chạy vừa sức mình, thong thả, không tréo tay trước ngực lúc chạy...

Vừa chạy vừa có thể nói chuyện với người khác mà không cảm thấy đứt hơi.

Đó là vận tốc mà bạn cần phải giữ.





Đạp xe, cũng là một cách thư giản và rất tốt cho sức khỏe. Có thể đi xa được. Điều kiện cần thiết là tai, mắt và chân cẳng không quá tệ. Nên chạy trong công viên và trên những đoạn đường dành riêng cho xe đạp- Có nhiều loại xe rất thích hợp cho quý bạn lớn tuổi…

Xe đạp 3 bánh dành cho người cao tuổi





Canada: Thuốc Là Thể Dục

https://vietbao.com/a242806/canada-thuoc-la-the-duc





“MONTREAL, Canada -- Hầu hết các bác sĩ khuyến cáo là bệnh nhân phải tập thể dục để có nếp sống lành mạnh.

Nhưng bây giờ, các bác sĩ vùng Quebec đi xa hơn: viết toa buộc phaỉ thể dục.

Đây là biện pháp mới để giảm cân cho dân Canada, giúp bệnh nhân giảm huyết áp, giảm cholesterol và giảm cơ nguy trụy tim.

Thể dục viết toa là phải tập trong “khối” -- tức là, đơn vị 15 phút vận động cơ thể liên tục. Trung bình là 2 khối/ngày, tức là nửa giớ vận động cơ thể, và phải tập 5 ngày/tuần.

Bệnh nhân có thể chọn hoặc đi xe đạp, hoặc chèo thuyền, hoặc đi bộ”(Ngưng trích vietbao.com 13/09/2015).





DS Nguyễn Ngọc Lan – Parc Municipal de Longueuil- Québec Canada-2019





Kết luận

Xe đạp là một phương tiện giao thông rẽ tiền và rất tiện lợi.

Đạp xe là một lối giải trí, tiêu khiển đồng thời cũng là một môn thể dục rất tốt cho sức khoẻ.

Nếu bạn có thói quen chạy ngược chiều, chạy trên lề đường, không tôn trọng đèn đỏ và bản STOP thì rất nguy không những cho chính bạn mà còn cả cho các người khác nữa.

Luật lệ lưu thông rất rõ rệt, chúng ta cần phải biết và phải tôn trọng để tránh bị tặng giấy phạt ticket hay phải vào bệnh viện một cách oan uổng./.

MONTREAL





HẾT