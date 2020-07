BS Louis Tran Tình Nguyện Chống Dịch ở New York, Về Cali Chống Dịch Tiếp



SAN BERNADINO, California (VB) --- Bác sĩ Louis Tran nhiều lần tình nguyện bước ra tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Từ Nam California, ông tình nguyện lên New York, và bây giờ khi đại dịch lại tràn ngập về Nam Cali, ông trở về tuyến đầu mới để ngăn đại dịch.



Khi đại dịch tràn ngập New York City mấy tháng trước, bác sĩ Tran hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ, đã rời bệnh viện nhà ở Nam Califonia, nơi ông là bác sĩ phòng cấp cứu ER, để tới làm việc ở ngay trung tâm đại dịch -- Elmhurst Hospital Center, một bệnh viện công ở thị trấn Queens, nơi 13 bệnh nhân chết vì COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ hồi tháng 3/2020.



BS Tran lúc đó được đài ABC p[hỏng vấn, ông nói, "Quý vị biết nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Chuyện này không bình thường tí nào."



Đài NPR hôm 23/7/2020 đăng bài viết, kèm bản ghi âm, về cuộc phỏng vấn người bác sĩ gốc Việt luôn luôn được thấy đứng giữa tuyến đầu ngăn đại dịch.



Gần như trọn tháng 5/2020, BS Louis Tran làm trong các phong chăm sóc đặc biệt ICU tại New York City để chữa trị bệnh nhân COVID-19. Bây giờ, ông đã có mặt tại quận San Bernardino County ở Nam California, cũng để ngăn đại dịch tại đất nhà của ông.



Trong tuần này, California đã qua mặt New York và trở thành tiểu bang có số người nhiễm COVID-19 nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Nhưng số người chết thấp hơn nhiều, một phần vì đa số người lây nhiễm là giới trẻ, những người không có sẵn các bệnh ngăn và nhiều phần đủ sức thoát chết sau khi lây nhiễm, theo trung tâm phòng chống dịch Centers for Disease Control and Prevention.



Thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh hạn chế trở lại các cơ sở kinh doanh trong phòng, kể cả tiệm ăn, rạp hát, sở thú, bảo tàng viện, quán rượu... từ ngày 13/7/2020.



BS Louis Tran nói, "Rất là gian nan khi bạn bị dội bom virus hàng ngày. COVID-19 là một con thú khác và có nhiều người trong chúng ta thắc mắc là khi bạn bị nhiễm bệnh thì ra sao."



Ông kể rằng một số bạn đồng nghiệp của ông kinh nghiệm điều ông gọi là hội chứng tương tự với PTSD (hội chứng rối loạn tâm thần của những người chứng kiến sự kiện kinh hoàng như chiến tranh, thiên tai, hiếp dâm, giết người...).



Ông nói, "Nhiều chuyên gia y khoa cùng làm việc nói với tôi rằng họ không biết chắc họ có thể đứng vững được không, khi làn sóng thứ nhì đại dịch tràn tới. Tràn ngập cảm xúc."



Trong chương trình Morning Edition của NPR, bác sĩ Tran kể về các bạn đồng nghiệp của ông ở bệnh viện Arrowhead Regional Medical Center và về cách các bác sĩ làm việc trong thời đại dịch.



Một đoạn ông nói:



"Chúng tôi là bác sĩ, không có nghĩa chúng tôi không phải con người... Hiển nhiên chúng tôi không sợ khi chăm sóc bệnh nhân nhưng chúng tôi cũng quan tâm tới gia đình và bạn hữu chúng tôi. Tôi nhiều tháng rồi chưa gặp mẹ tôi. Lần duy nhất [nhiều tháng qua] tôi thấy bà là khi me bị thương đầu gối và tôi tới khám cho mẹ từ một khoảng cách xa. Ngoài ra thì tôi chưa trực tiếp gặp mẹ tôi trong nhiều tháng. Chúng tôi nói và nhìn qua FaceTime.

Tôi cũng nhiều tháng không gặp các bạn tôi, những ngườit uổi cao hơn hay những người có tiền sử bệnh khó chữa. Và tôi nhớ họ. Tôi nhớ cộng đồng những người mà chúng tôi cần tới... Hiển nhiên như thế là căng thẳng cho chúng tôi. Nhân sự y tế đang thiếu. Chúng tôi được yêu cầu phải làm thêm nhiều ca. Tự công việc đã làm căng thẳng thể xác và cảm xúc rồi --- chưa nói gì về ảnh hưởng của đại dịch trên tinh thần bạn. Thấy rõ áp lực quá lớn trên nhiều người chúng tôi.



Chúng tôi có thể chịu đựng bao lâu nữa? Câu trả lời ngắn gọn là, hễ cần là phải có mặt. Hễ có nhu cầu [vhữa bệnh], là chúng tôi phải có mặt. Luôn luôn phải có ai đó nơi đó. Đó là khi có lời kêu gọi cấp cứu, chúng tôi đáp ứng liền trong 24 giờ/ngày trong 7 ngày/tuần. Hiển nhiên là mệt mỏi cả thân và tâm. Nhưng chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi phải luôn luôn có mặt nơi đó..."