Langston Hughes là một thi sĩ da đen nổi tiếng của Mỹ. Bài thơ này được xuất bản năm 1930, thời điểm của cuộc Đại Suy Thoái. Người da đen khi ấy vẫn chưa có quyền bình đẳng như bây giờ. Phải đợi đến phong trào Civil Rights vào thập niên 1960 luật pháp mới cho phép họ ăn chung bàn, ngồi chung chỗ với người da trắng...

Photo: Một cuộc xuống đường vào thập niên 1960





Bây và cả chủng tộc bây

Hãy nhìn xuống nơi bây đang sống

Mà xấu hổ.

Hãy nhìn xuống những người da trắng

Rồi nhìn lại mình

Mà xấu hổ

Rằng cái nghèo vẫn ngửa ngay ra đó,

Rằng con ngu cái dốt cứ đẻ đầy ra đó

Trong căn chòi của cùng cực đớn hèn—

Mà bây không biết để lo

Không đủ nam tính để đứng lên mà nói

Tao thách mày đến gần tao thêm một bước,

hỡi thế gian độc ác,

với bàn tay tham lam muốn sờ mó cổ tao,

tao thách mày đến gần tao thêm một bước:

Khi nào bây nói được vậy

Bây sẽ tự do!





-Langston Hughes

ianbui dịch (2020.06)



oOo







You And Your Whole Race

You and your whole race.

Look down upon the town in which you live

And be ashamed.

Look down upon white folks

And upon yourselves

And be ashamed

That such supine poverty exists there,

That such stupid ignorance breeds children there

Behind such humble shelters of despair—

That you yourselves have not the sense to care

Nor the manhood to stand up and say

I dare you to come one step nearer, evil world,

With your hands of greed seeking to touch my throat, I dare you to come one step nearer me:

When you can say that

you will be free!





- Langston Hughes (1902-1967)

Nguồn: Trang Thơ Nhạc Song Ngữ