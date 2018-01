Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 33 Anh Hùng Trần Văn Bá và Công Bố Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

Trong lễ tưởng niệm và trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westminster, Nam California số 8200 Westminster Blvd, Thành Phố Westminster CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều ngày 21 tháng 1 năm 2018, lễ tưởng niệm năm Thứ 33 Trần Văn Bá và công bố giải thưởng “Tinh Thần Trần Văn Bá” đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của qúy vị nhân sĩ, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các đảng phái chính trị, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông, Ban Tù Ca Xuân Điềm và đồng hương, Dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Sergio Contreras, Phó, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Đại diện TNS Janet Nguyễn, Đại diện Dân Biểu Lou Correa, Đại diện Dân Biểu Lowenthal, Bà Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster.. Cô Quỳnh Giang, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California, ông Trương Ngãi Vinh, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali .. .Điều hợp chương trình Anh Billy Lê, Phụ Tá Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ và phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách.Tiếp theo ông Võ Văn Thiệu, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cảm ơn, Ông nói:“Tôi xin đại diện cho Ban Tổ Chức xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm năm Thứ 33 ngày anh hùng Trần Văn Bá ra đi và Lễ Công Bố Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá Lần Thứ 3, Sự hiện hiện của quý vị nói lên lòng thương mến cho một người suốt đời luôn luôn nghĩ về đại cuộc và sự lưu tâm của quý vị về hiện tình đất nước của chúng ta.Thật vậy, là một người sinh viên có tinh thần quốc gia vững chải, Trần Văn Bá đã luôn đứng về phía người Việt Quốc Gia, ngay khi anh đặt chân đến Pháp du học. Cũng như chúng tôi, Anh đã ủng hộ hoàn toàn công cuộc chống Cộng của chính phủ và quân dân Việt Nam Cộng Hòa, chống lại sự xâm lăng của CS Miền Bắc. Anh là một con chim đầu đàn của sinh viên VN Quốc Gia tại khắp các nước Tây Âu trước và sau 1975.Sau khi CS thôn tính Miền Nam và đặt ách thống trị trên toàn cõi đất nước, Trần Văn Bá vẫn tiếp tục chiến đấu cho một VN Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền và Tiến Bộ.Gần 35 năm trước đây Anh đã chọn con đường về nước cầm súng chống lại kẻ thù của Dân Tộc.Không may anh bị CS bắt giam và xử tử vào ngày 8/1/1985, hôm nay là đúng 33 năm 13 ngày anh về với các anh hùng dân tộc đã ra đi trước anh.Trần Văn Bá vẫn thường nói “Chuyện VN phải được giải quyết tại VN.”Một câu nói tuy ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa chiến lược và nêu cao tinh thần bất khuất , yêu nước cao độ của người VN.Thật vậy, ngày nay với kỹ thuật thông tin tân tiến, chế độ CS đang run sợ trước làng sóng đấu tranh của mọi thành phần trong xã hội.Chính vì lẽ đó, chúng tôi và chắc quý vị cũng đồng ý , là chúng ta cùng nhau hổ trợ tối đa các nhân vật đấu tranh từ trong nước. Đó cũng là ý nghĩa chính của buổi Lễ Trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá cho một trong những người đã can đảm tranh đấu, không màn hiểm nguy đến tính mạng ,và công ăn, việc làm như Anh đã làm mấy chục năm trước đây. Họ đã nêu cao Tinh Thần Trần Văn Bá ngay trong lòng địch.”Sau đó, đại diện giới trẻ Anh Sarah Hồ lên phát biểu và đọc tóm lược tiểu sử của Anh Trần Văn Bá.Tiếp theo Lễ Dâng Hương, trong lúc nầy, Ban tổ chức mời qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện các đảng phái chính trị, qúy vị dân cử lên dâng hương tưởng niệm trước bàn thờ có Di Ảnh Trần Văn Bá trong tiếng kèn truy niệm của một chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phụ trách.Tiếp tục chương trình với phần chiếu slideshow một đoạn ngắn về những ngày hoạt động của Anh Trần Văn Bá.Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện.Tiếp theo phần công bố giải thưởng “Tinh Thần Trần Văn Bá” năm 2018.Ban tổ chức mời Anh Nguyễn Ngọc Bách, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, đến từ Pháp Quốc, Đại diện Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá lên trình bày diễn tiến và công bố giải thưởng năm 2018. Sau phần trình bày chi tiết, anh cho biết: Tổng số tiền trao giải là $9,000.Giải nhất năm 2018 với số tiền là $5,000 được trao cho Bà Trần Thị Nga, trong lúc nầy Ban tổ chức mời Ông Nguyễn Văn Thông, Đại diện Ủy Ban Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá lên trao cho người đại diện nhận giải đó là Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng. Số tiền còn lại là $4,000 được trao cho các nhà đấu tranh gồm có: Linh Mục Nguyễn Duy Tân, Đinh Nguyên Kha, Trần Huỳnh Duy Thức, và Trịnh Bá Phương, mỗi người $1,000.Trong lúc nầy Ban tổ chức cũng đã cho nghe lời phát biểu của người trong nước nói chuyện cùng đồng hương hải ngoại.Được biết vào “Năm 2015, giải ‘Tinh Thần Trần Văn Bá’ được trao cho Thượng Tọa Thích Thiện Minh tại Pháp.Năm 2016, giải được trao cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại Bỉ.”Ban tổ chức cho biết, Giải Thưởng Trần Văn Bá lập ra với hai lý do. Thứ nhất, để trao tặng cho những người thực sự dấn tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, hoặc từ hải ngoại về Việt Nam hoạt động cũng được, vì theo anh Trần Văn Bá "Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết tại Việt Nam." Do đó, những người được đề cử phải là những người chấp nhận gian lao nguy hiểm, trực diện đối đầu với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay.Hằng năm ở Pháp cứ đến ngày đầu tháng Tám là người Việt đều nhớ ngày giỗ Trần Văn Bá và họ tham dự rất đông. Vào năm 2008 Hội Đồng Thành Phố Paris dự định khánh thành Bia Tưởng Niệm Trần Văn Bá tại quận 13 Paris nhưng vì sự can thiệp quá mạnh của Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Pháp nên chương trình bị hủy bỏ.Ông Trần Văn Bá sinh năm 1945, tại Sa Đéc. Sau khi thân phụ ông, là ông Trần Văn Văn, bị Cộng Sản ám hại ngày 7 Tháng Mười Hai, 1966, ông được đưa sang Pháp tiếp tục con đường học vấn, tốt nghiệp cao học chính trị kinh doanh, làm trợ giảng tại đại học Nantes. Trong thời gian ở Paris, ông từng là chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris từ 1972 đến 1979.Sau biến cố 1975, ông tiếp tục con đường đấu tranh chống Cộng Sản, dẫn dắt Tổng Hội Sinh Viên qua bao nhiêu nguy biến và thực hiện ý chí cương quyết của sinh viên qua chủ đề của đêm Hội Tết Bính Thìn 1976 “Ta Còn Sống Đây.”Trong đêm này, lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phới tung bay tại hội trường Maubert Mutualité và bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được cất cao tiếng hát của hơn 2,000 đồng hương cư ngụ tại Paris.Trần Văn Bá về Việt Nam đấu tranh, bị Cộng Sản Việt Nam xử tử ngày 8 Tháng 1 năm 1985, trước trụ sở quốc hội Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn.Mọi chi tiết về giải thưởng hay muốn ủng hộ, xin liên lạc ông Võ Văn Thiệu (714) 423-7208, hay ông Nguyễn Hồng Liệt (714) 420-2418. Trang web: www.tinhthantranvanba.com.