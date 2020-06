Tâm thư ủng hộ cộng đồng người Mỹ Da Đen của Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Berkeley, California

(Ảnh: Bùi Văn Phú)

(Ảnh: Bùi Văn Phú)





Kính gửi:

Cộng đồng Đại học U.C. Berkeley

Cộng đồng Vùng Vịnh San Francisco

Cộng đồng miền Bắc California.





Trong tinh thần đoàn kết, Hội sinh viên Việt Nam tại U.C. Berkeley (Cal VSA) xin được bày tỏ lòng thương tiếc đến với gia đình của những người quá cố: George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Dreasjon Reed và vô số những nạn nhân Da Đen vô tội khác đã chết.





Chúng tôi đòi công lý cho nạn nhân và lên án các hành vi bạo lực dưới mọi hình thức gây ra do sự tàn bạo của cảnh sát, do bởi những tội ác vì căm ghét sắc tộc và do sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống.





Cũng là người da mầu, nhưng không mang dòng máu Da Đen, chúng tôi có đặc quyền riêng và muốn lên tiếng ủng hộ cộng đồng người Da Đen vẫn đang tiếp tục đấu tranh cho những quyền căn bản của con người.





Chúng ta không thể tách rời lịch sử quá khứ ra khỏi tương lai. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt không thể tiếp tục hưởng những quyền lợi mà những nhà tranh đấu Da Đen đã giành được, mà lại giữ thái độ trung lập trước những bất công đang phải đối diện trước mặt.





Chúng tôi cảm thấy hối tiếc và hổ thẹn vì chỉ bắt đầu lên tiếng lúc này khi mà những sự bất công đối với người Da Đen tại Mỹ đã lên tới đỉnh điểm.





Trong quá khứ, Hội Sinh viên Việt Nam tại U.C. Berkeley luôn giữ thái độ trung lập trong những chủ đề liên quan đến chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là chính trị, mà là một vấn đề cấp bách thuộc về nhân quyền.





Chúng tôi ủng hộ cộng đồng người Da Đen không chỉ trong lúc này, mà còn trong tương lai. Chúng tôi thừa nhận những quyền lợi mình đang được hưởng và sẽ vận động trong mạng lưới của chúng tôi để lên án những bất công, loại bỏ định kiến trong cộng đồng người Việt về người Da Đen và tìm sự ủng hộ cho phong trào Black Lives Matter.





Chúng tôi thỉnh cầu mọi người hãy cùng với chúng tôi lên án những định kiến về người Da Đen đang có trong cộng đồng người châu Á nói chung, cộng đồng người Việt Nam nói riêng.





Chúng tôi thừa nhận rằng trong gia đình người Việt có định kiến về chủng tộc nên đã phát tán nhiều điều không tốt về người Da Đen, nhưng chúng tôi dứt khoát không để cho những chuyện này tiếp tục được loan truyền.





Khẩu hiệu “all lives matter” (tất cả sinh mạng đều quý giá) không có ý nghĩa gì nếu sinh mạng của người Da Đen không được tôn trọng. Chúng ta có trách nhiệm khi làm người đứng ngoài cuộc trong khi người Da Đen phải chịu đau khổ.





Hàng loạt những sự việc tồi tệ xảy ra gần đây đã làm tổn thương cho người Da Đen, nếu chúng ta im lặng thì chỉ giúp cho những tổn thương đó gia tăng.





Nếu chúng ta tiếp tục giữ im lặng để “giữ gìn sự ôn hoà,” thì hãy tự hỏi mình: Sự im lặng đó phục vụ cho ai? Không lên tiếng nghĩa là chúng ta giúp cho những kẻ áp bức tiếp tục lấn tới. Im lặng có nghĩa là chúng ta đồng loã với những áp bức mà người Da Đen đang phải gánh chịu.





Cộng đồng của chúng ta đã im lặng quá lâu rồi. Giờ đây là lúc chúng ta phải đứng lên hành động để chấm dứt sự áp bức có hệ thống đang gây tổn thương cho cộng đồng người Da Đen.





Chúng tôi thỉnh cầu mọi người xem xét lại những định kiện không tốt đối với người Da Đen đang có trong cộng đồng người Việt (và ngay cả trong gia đình) và hợp tác với nhau để loại bỏ những định kiến đã ăn sâu vào nếp suy nghĩ của chúng ta trong quá trình hội nhập và vươn lên. Chúng ta cần phải chủ động và đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng người Da Đen.





“Nếu bạn chọn trung lập trong những tình huống bất công, nghĩa là bạn đã chọn đứng về phía kẻ áp bức.”

-- Desmond Tutu, Nhà hoạt động nhân quyền và chống nạn Apartheid.





Tinh thần đoàn kết có thể được thể hiện bằng nhiều cách, không chỉ giới hạn qua việc đóng góp tài chánh cho các tổ chức phi chính phủ đang giúp đỡ người Da Đen và phong trào Black Lives Matter. Chúng ta có thể ký thỉnh nguyện thư, viết thư cho các dân cử Quốc hội cũng như dân cử tại địa phương hay tham gia biểu tình. Chúng ta cần chia sẻ thông tin, nhắc nhở mọi người về trách nhiệm đối với lời nói và hành động của chính mình và tự giáo dục bản thân cũng như giúp người xung quanh hiểu biết hơn.





Trong tinh thần đoàn kết,





Hội Sinh viên Việt Nam tại U.C. Berkeley









*





Statement from the Vietnamese Student Association at U.C. Berkeley in support of Black American Community





Dear U.C. Berkeley Campus Community and Northern California ~ Bay Area communities:





Cal Vietnamese Student Association (VSA)stands in solidarity and mourns with the families of George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Dreasjon Reed, and the countless other innocent Black lives that have been lost.





We demand justice and denounce any and all forms of bigotry and violence due to police brutality, racially charged hate crimes, and institutionalized racism. Police brutality has disproportionately targeted the Black community.





As non-Black People of Color (POC), we recognize our privilege and offer our support for the Black Americans in their continued struggle for basic human rights. Our histories and our futures are inextricable - The Vietnamese American community cannot continue to benefit from Black culture while remaining neutral in the face of injustice.





We regret and apologize that it has taken another extreme act of injustice for our initiative on this matter to take root. As an organization, Cal VSA has historically remained neutral on political issues. However, this is not a political issue, but a human rights imperative. We must stand in solidarity with the Black community not only now but also going forward. We acknowledge our privilege and will mobilize our network to speak out against injustice, dismantle anti-blackness within our own community, and support the prevailing Black Lives Matter Movement.





We respectfully ask everyone to join us in condemning any and all anti-black sentiments, especially within our Vietnamese and Asian American communities. Within our own history and families, we must acknowledge that there are shadows of racism and, thus, the perpetuation of anti-blackness -- but we refuse to continue the cycle. All lives cannot matter until Black Lives Matter. We must hold ourselves accountable for the role that we play as bystanders to Black suffering. The damage caused by this string of horrific events is only amplified by our silence. If you are keeping quiet to ‘preserve the peace,’ ask yourself: Who does that peace serve? Our neutrality serves only to enable the oppressor. To be silent means to be complicit in the suffering of Black Americans.





As a community, we have been silent for too long. It is time for us to stand up and take action to put an end to the systemic injustices that afflict the Black community. We urge you to identify and reflect upon the anti-Black sentiment that exists in the Vietnamese and Vietnamese diasporic communities (and in our own families) and work to unlearn prejudices that may have been ingrained by our upbringing. We must be proactive and advocate for the rights of the Black community.





“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.”

-- Desmond Tutu, Anti-Apartheid & Humans Rights Activist





Solidarity can be expressed in many ways and is not limited to: donating to nonprofits that directly support the Black community and the Black Lives Matter movement, signing petitions, protesting, spreading awareness, holding others accountable for their actions and words, contacting your Senators and Congressional Representatives, and educating yourself and the people around you.







In Solidarity,

Cal Vietnamese Student Association