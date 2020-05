Hình minh họa: Đinh Trường Chinh





“Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ, đấy là cách mà ánh sáng lọt vào”

(There is a crack in everything, that’s how the light gets in)





Trong những thời kỳ đen tối, thơ và nhạc cần được lắng nghe hơn. Chúng cung cấp một loại tiên nghiệm mà chúng ta cần có để giải thích các sự kiện đau đớn trong một ngữ cảnh rộng rãi hơn. Và Leonard Cohen (1934 – 2016) - một người làm thơ, viết nhạc, hát nhạc, đã viết và hát bài “Tụng Thi” này - một trong những bài thơ, bài hát hay nhất và hy vọng nhất của ông - vào lúc ông sắp qua đời - giữa lúc toàn cầu đã có đầy dấu hiệu của hỗn loạn và tối tăm.





Là một người Canada gốc Do Thái, Leonard Cohen cũng đã nghiên cứu Thiền tông sâu sắc, trở thành một nhà sư trong vài năm và cũng nghiêm chỉnh quan tâm đến các truyền thống tôn giáo khác.





Những dấu ấn ấy có thể được thấy ngay trong đoạn đầu của bản Tụng Thi này:





Những con chim, chúng hót

chúng hót lúc bình minh

Bắt đầu lại đi,

dường như tôi nghe chúng nói

Đừng bám vào những gì

đã qua

hay những gì chưa tới.

Ừa, các cuộc chiến tranh

Họ sẽ lại đánh nhau

Cánh chim câu thiêng liêng

sẽ bị bắt trở lại

bị mua đi bán lại

Cánh chim câu không bao giờ được tự do - miễn phí

Gióng lên đi tiếng chuông

còn có thể vang lên

Đừng bận tâm đến lễ vật nào cho hoàn hảo

Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ

và như thế là cách mà ánh sáng lọt vào

Chúng ta xin hiệu báo

Những hiệu báo đã gửi đến

Việc ra đời bị phản bội

Cuộc hôn nhân đã uổng phí

Ừa, sự góa bụi

của tất cả mọi chính phủ

những hiệu báo cho tất cả chúng ta nhìn

Tôi không thể chạy được nữa

với đám đông vô luật pháp ấy

Trong khi bọn sát nhân trên những tầng cao

lớn tiếng đọc lời cầu của chúng

Nhưng chúng đã gọi đến, chúng đã triệu tập

mây dông

và chúng sẽ nghe thấy từ tôi

Gióng lên đi tiếng chuông còn có thể vang lên

Đừng bận tâm đến lễ vật nào cho hoàn hảo

Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ

nhờ như thế mà ánh sáng lọt vào

Bạn có thể cộng thêm những phân số

nhưng chẳng nắm được kết quả toàn bộ

Bạn có thể bắt đầu diễn hành

với cái trống bé nhỏ thủng vỡ

Mọi trái tim, tất cả mọi trái tim

để yêu thương sẽ đến

nhưng hệt như một người tị nạn trốn chạy nổi trôi

Gióng lên đi tiếng chuông còn có thể vang lên

Đừng bận tâm đến lễ vật nào cho hoàn hảo

Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ

và đấy là cách mà ánh sáng rọi vào”



(NBT – Turku 8 th.5, 20)



