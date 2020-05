Phụ huynh ở Tuyến Đầu Cuộc Khủng Hoảng COVID-19 Lên Tiếng về Việc Chăm Sóc Trẻ Tốt Hơn

Thượng Nghị Sĩ California, Holly Mitchell phát động chiến dịch Tiếng Nói Phụ Huynh Nhân Danh Đời Sống Trẻ Con nhằm nâng cao nhận thức về nhu cầu khẩn thiết của việc chăm sóc trẻ với giá phải chăng và dễ tiếp cận.



SACRAMENTO, CA— Trong 23 năm qua, Tiếng Nói Phụ Huynh (Parent Voices), một tổ chức do phụ huynh phát động và điều hành, đấu tranh cho việc chăm sóc trẻ em với giá phải chăng và dễ tiếp cận, đã đến thăm Tòa nhà Quốc hội vào “Ngày Nhân Danh Trẻ Em” để lên tiếng hỗ trợ cho việc chăm sóc trẻ em thay mặt cho các gia đình lao động. Tuy nhiên, giữa đại dịch COVID- 19, Tổ chức Tiếng Nói Phụ Huynh (Parent Voices) đã tổ chức sự kiện Nhân Danh Đời Sống Trẻ Em (Stand for Children Live) đầu tiên, một hội nghị qua mạng, vào thứ Tư, ngày 6 tháng 5 lúc 3:00 chiều giờ miền Tây. Ngoài việc tuân thủ mọi sắc lệnh của Thống đốc Tiếp-Tục-Ở Nhà (Stay-at-Home), sự kiện này giúp người dân California tham gia dễ dàng hơn bao giờ hết và tạo sự khác biệt về sức khỏe và sự an toàn của trẻ em California và gia đình của các em.

Thượng nghị sĩ California, Holly Mitchell là người đã mở đầu trong hội nghị Nhân Danh Trẻ Em (Stand for Children Live), trong lúc Tiếng Nói Phụ Huynh thảo luận về những thách thức nan giải trong việc chăm sóc trẻ em và đề xuất các giải pháp lên các nhà lập pháp tiểu bang và mọi người khác. Những người phụ huynh này cũng là những người làm việc cần thiết ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng tham gia chia sẻ những câu chuyện và khó khăn họ trải nghiệm.

“Trong khi cư dân California phải đối mặt với những ảnh hưởng chưa từng có của đại dịch COVID-19, các nhân viên làm việc thuộc cơ sở hạ tầng thiết yếu -- từ các nhân viên cửa hàng thực phẩm đến nhân viên quét dọn – đã không có lựa dọn để có các dịch vụ chăm sóc trẻ em an toàn với giá phải chăng,” bà Mary Ignatius, Nhà Điều Hành Tổ Chức Toàn Tiểu Bang của Tiếng Nói Phụ Huynh cho biết. “Phụ huynh làm những công việc với mức lương thấp không có chọn lựa nào khác ngoài việc đi làm, để gia đình của họ rơi vào tình trạng không thể giải quyết. Điều này đặc biệt xảy ra cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, các cộng đồng da màu và những người khuyết tật.

Các nhà chăm sóc trẻ đang gặp khó khăn để duy trì mở cửa. Sự biến động và gián đoạn gây ra bởi COVID-19, từ số lượng ghi danh thất thường đến việc có nhiều nhân viên có nguy cơ rủi ro bệnh cao, đã đặt họ vào tình thế bấp bênh. Trong lúc những nhà chăm sóc và giữ trẻ hoạt động trên một mức thâu nhập tài chánh mỏng như lưỡi dao cạo và phải đối phó với việc đóng cửa kéo dài, một số nhà nghiên cứu ước định rằng phân nữa các chương

trình chăm sóc trẻ em trên toàn quốc sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn mà không có khả năng tiếp cận với tài trợ cần thiết để giúp họ sống sót vượt qua cuộc khủng hoảng này.

LaRae Cantley từ thành phố Compton, California, chia sẻ mức độ khó khăn của bà trong vấn đề là một người công nhân thiết yếu và tìm chỗ chăm sóc giữ trẻ. “Nhà giữ trẻ của tôi có lẽ đóng cửa bởi vì bà ta không đủ sở hụi để duy trì việc mở cửa. Tôi làm được gì bây giờ? Tôi làm việc buổi tối và cuối tuần và con trai tôi đã quen thân thuộc với bà ta. Trước đây việc tìm được một nhà giữ trẻ thích hợp đã là chuyện rất khó, và sẽ ngày càng khó hơn khăn hơn nữa nếu chúng ta quay mặt không hỗ trợ những nhà giữ trẻ này và họ không còn đủ sức để chăm sóc cho con cái của chúng ta nữa.”

“Bây giờ là lúc hơn bao giờ hết, California cần đáp ứng nhu cầu hàng ngày và liên tục của các gia đình lao động bằng cách mở rộng và duy trì quyền tiếp cận vào các dịch vụ chăm sóc trẻ, vào hỗ trợ những nhà chăm sóc trẻ qua khỏi cuộc khủng hoảng chưa từng có này,” Ignatius phát biểu. “Ngành chăm sóc trẻ em đã và đang tiếp tục là cột trụ của nền kinh tế của chúng ta giúp cho phụ huynh có thể đi làm và giữ cho xã hội hoạt động. Để giúp cho California trở nên lành mạnh hơn, an toàn hơn trở thành một hiện thực, chúng tôi cần nghe ý kiến của quý vị.”

Nếu quý vị đã bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt của dịch vụ chăm sóc trẻ trong thời kỳ COVID-19, hãy tham gia Nhân Danh Đời Sống Trẻ Em (Stand for Children Live), liên lạc trực tiếp với Tiếng Nói Phụ Huynh (Parent Voices), hay chia sẻ câu chuyện của quý vị với hashtag #AlwaysEssential.

-###-

Parent Voices là một tổ chức do phụ huynh phát động và điều hành, đấu tranh cho việc chăm sóc trẻ em với giá phải chăng và dễ tiếp cận cho mọi gia đình. www.parentvoices.org