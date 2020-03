Tin cập nhật về COVID-19

Cường C. Nguyễn, M.D., AGAF, FACG, FASGE

Tuấn Nguyễn, D.V.M., D.T.M.

Vào ngày 10 tháng 3, 2020, một cuộc họp đặc biệt của các chuyên gia COVID-19 đã được tổ chức tại Boston. Tham dự vào cuộc họp này là đại diện của NIH, CDC, Chinese CDC và UNC ( Anthony S. Fauci, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, John T. Brooks, US Centers for Disease Control and Prevention, Zunyou Wu, Chinese Center for Disease Control and Prevention, and Ralph S. Baric, University of North Carolina)





Sau đây là vài điểm quan trọng trong cuộc họp này về bệnh lý và cách chữa trị COVID 19. Các hình trong bài viết này được trích từ bài tường trình của các diễn giả nêu tên bên trên.

Bệnh lý

Dựa theo hồ sơ của bệnh nhân ở Trung quốc, 69% người bệnh đã sinh sống, đến thăm, hoặc ở gần với người dân Vũ Hán. 15% người bệnh có ở gần với người đã có bệnh. Tuy nhiên, có 16% bệnh nhân không có liên hệ đến Vũ Hán. Điều này chứng tỏ bệnh COVID-19 đã lan truyền trong cộng đồng ở Trung quốc.



Lúc đầu, COVID-19 ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn, nhưng dữ liệu hiện tại cho thấy không có sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà.



94% bệnh nhân nằm trong khoảng 20 đến 79 tuổi. Cho đến tuần trước, COVID-19 đã không ảnh huởng đến trẻ em, nhưng tin tức mới nhất cho thấy trẻ em cũng bị ảnh hưởng như người lớn dưới 50 tuổi.



Ba triệu chứng thông thường nhất là: sốt (80%), ho không có đờm (50%), và mệt mỏi 25%. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị sốt. Có nơi chỉ có 44% ngưòi bệnh bị sốt.



Bệnh COVID-19 sẽ có 4 trường hợp: nhẹ (mild), trung bình (moderate), nghiêm trọng (severe), và nguy hiểm (critical).

40% bệnh nhân thuộc loại nhẹ và không bị viêm phổi. 40% nặng hơn, thuộc loại trung bình và bị viêm phổi. 15% nghiêm trọng và 5% trầm trọng.

10-15% bệnh nhân đi từ nhẹ và trung bình tăng lên đến mức nghiêm trọng. 15-20% sẽ đi từ nghiêm trọng đến nguy hiểm. Số tử vong từ 0.5% đến 3.5%, nghĩa là nặng hơn bệnh flu đến 35 lần.

Tuổi càng cao thì càng nguy hiểm.

Một điều đặc biệt là bên Trung quốc, người già ở nursing home không bị lây nhiều như ở Mỹ.

Những người có cao máu, bệnh tiểu đường, bệnh tim hay phổi bị nặng hơn những người khác,

và số tử vong có thể cao hơn 5%.

Những người có HIV sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu CD4 thấp. Hơn nữa, 50% bệnh nhân HIV đã ngoài 50 tuổi nên họ phải cẩn thận về việc tự bảo vệ cho khỏi nhiễm bệnh COVID-19.



Còn về phần các sản phụ thì chưa thấy có gì khác biệt và cũng chưa thấy các em bé mới sinh bị lây từ mẹ.



Cách chữa trị COVID 19



Hiện thời bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa. Bây giờ đang có nghiên cứu về thuốc remdesivir (Gilead) và EIDD 1931 (Emory). Về chích ngừa (vaccines), hiện thời có 5-6 loại khác nhau đang được nghiên cứu ở NIH, Baylor, Johnson & Johnson, Jenner, Codagenix, Inovio, Rocky Mountain Labs, Oxford và Novavax. Thuốc chích ngừa có thể sẽ được thử trong vòng 2 tháng nữa tại Kaiser Washington, University of Washington, Univ of Nebraska, Cincinnati Children’s, Univ of Rochester, Univ of Maryland, Vanderbilt, Emory, St. Louis, và Baylor. Trên thế giới, có hơn 30 cơ quan đang nghiên cứu về việc chích ngừa.