CHÚC MỪNG NĂM MỚI ÂM LỊCH 2020

(WISHING A HAPPY LUNAR NEW YEAR OF 2020)

Hồi Ký PT. Nguyễn Mạnh San

Vào mỗi Năm Dương Lịch, tháng 11 vừa qua được coi là tháng của Mùa Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Season) chỉ dành riêng cho người dân Hoa Kỳ. Vì hầu hết người dân Hoa Kỳ đều theo đạo Tin Lành và theo đạo Công Giáo, cùng nhau thờ phượng một Thiên Chúa (One God), nên trước tiên, đây là một dịp để mọi người dân trong nước Hoa Kỳ tụ họp gia đình để dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho dân chúng Hoa Kỳ có được một đời sống cơm no, áo ấm, giầu có, hạnh phúc, tự do, dân chủ như ngày nay; đồng thời cũng nhân dịp này, mọi người đều bầy tỏ lòng quí mến biết ơn nhau về những sự giúp đỡ nhau, từ tinh thần đến vật chất, được thể hiện qua nhiều hình thức tỏ bầy bằng lời nói lòng biết ơn nhau hay bằng những món quà lưu niệm tặng cho nhau. Kế tiếp tháng 12 vừa qua, được coi là tháng của Mùa Lễ Chúa Giáng Sinh (Christmas Season) mà hầu hết các quốc gia trên thế giới, không riêng gì Hoa Kỳ, đều vui mừng chào đón giờ phút thiêng liêng Chúa sinh ra đời, để cứu chuộc tội lỗi của loài người trên trần gian này, vang dội khắp hoàn cầu bài ca Đêm Thánh Vô Cùng (Holy Night) mà toàn dân cùng nhau cất tiếng ca tung hô, ngợi khen Thiên Chúa Hài Đồng sinh ra xuống thế làm người rằng: Vinh Danh Thiên Chúa Trên Các Tầng Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.

Đặc biệt cũng trong dịp này, hầu hết tất cả những người Công Giáo cũng như mọi tín đồ thuộc các hệ phái Tin Lành khác nhau, trong nhiều quốc gia trên thế giới, đều đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh, được các vị Linh Mục hay các vị Mục Sư cử hành các nghi thức thờ phượng Thiên Chúa hết sức trọng thể đầy trang nghiêm vào nửa đêm, để đón mừng Chúa Hài Đồng sinh ra trong hang máng cỏ thấp hèn. Cũng trong dịp mừng vui thiêng liêng mà toàn dân tôn kính, chào mừng Chúa sinh ra đời, bằng những bài Thánh Ca và bằng những lời cầu nguyện cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Người Con duy nhất của Ngài xuống thế làm người, để cứu chuộc tội lỗi cho loài người chúng ta và song song với niềm vui mừng này, mọi người trong chúng ta cũng chúc mừng nhau, bằng những lời nói chân thành cảm tạ tấm lòng biết ơn nhau hay bằng những món quà lưu niệm tặng cho nhau, nói lên lòng biết ơn của nhau từ trước cho đến nay. Chính vì ý nghĩa cao đẹp qua những lời chúc mừng nhau hay qua những món quà lưu niệm tặng cho nhau vào dịp Mùa Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa của tháng 11, cũng như trong dịp Mùa Lễ Chúa Giáng Sinh của tháng 12 trong mỗi năm, mà mới đây tác giả đã có dịp thuật lại 2 câu chuyện điển hình cho sự biết ơn của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản nói riêng, đối với quốc gia Hoa Kỳ và đối với những ân nhân Hoa Kỳ bảo trợ chúng ta đến định cư tại xứ tự do dân chủ này, khởi đầu từ năm 1975 mà mới đây chúng tôi đã thuât lại 2 câu chuyện tiêu biểu cho lòng biết ơn của người Việt Nam đối với những người bảo trợ Hoa Kỳ, trong đề tài "Tình Ngưới Biết Ơn", đã được đăng tải trên tờ báo nguyệt san địa phương Nguồn Việt tại Oklahoma City và đã được phổ biến rộng rãi trên báo chí tại vài tiểu bang, như California, Colorado, Texas, Washington DC có đông người Việt cư ngụ. Vậy để nối tiếp duy trì truyền thống tốt đẹp tỏ lòng biết ơn của người Việt Nam nói riêng, trong những ngày đầu Xuân Năm Mới Dương Lịch 2020 và cũng là trước thềm Năm Mới Âm Lịch 2020, chúng tôi cũng xin được bầy tỏ lòng biết ơn sâu xa trực tiếp của cá nhân chúng tôi, cũng như sự biết ơn gián tiếp của các thân chủ của tôi, đối với 4 vị đại ân nhân, có kèm theo hình ảnh quí danh sau đây:

đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ chúng tôi được hiểu biết về pháp luật thực dụng Hoa Kỳ (US applicable law) cùng những thủ tục pháp lý căn bản ( US basic legal procedures), để chúng tôi có thể tư vấn về pháp lý cho các thân chủ nào cần đến sự giúp đỡ trực tiếp của chúng tôi suốt hơn 32 năm qua, cho đến ngày chúng tôi về hưu, trong chức vụ Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng Liên Bang Hoa Kỳ (US Deputy Court Clerk), đặc trách Luật Sư Đoàn Liên Bang Hoa Kỳ và Nhập Tịch (in charge of US Attorney Admission & Naturalization), tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ (US Western District Court of Oklahoma) thuộc tiểu bang Oklahoma. Nhờ đó, chúng tôi mới có những kinh nghiệm chuyên môn về pháp lý, để có thể tư vấn hoàn toàn miễn phí, cho bất cứ kiều bào nào đến văn phòng chúng tôi, yêu cầu chúng tôi chỉ dẫn và tư vấn cho họ giải quyết những vấn đề rắc rối, có liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ, nhất là có liên hệ đến Luật Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (US Immigration & Naturalization Law). Hơn thế nữa, cũng nhờ vào sự chỉ bảo tận tình của 4 vị đại ân nhân này, mà chúng tôi phải mất hơn 32 năm liên tục khảo cứu và tham luận trực tiếp với những vị luật sư chuyên biệt từng ngành pháp lý khác nhau, để chúng tôi thực hiện được 3 cuốn sách, 2 cuốn tiếng Việt và 1 cuốn tiếng Mỹ, có tựa đề là Pháp Luật Hoa Kỳ Thực Dụng (US Applicable Law) và sách đã được xuất bản với mục đích duy nhất, chỉ để tặng không bán. Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin trình bầy tóm lược tiểu sử và thành tích cá nhân của 4 vị đại ân nhân vừa mới kể trên đây, đâ tận tình giúp đỡ chúng tôi Về pháp luật như sau:

Hình thứ nhất: Ông Chánh Án Liên Bang Hoa Kỳ (US Chief District Judge) Ralph G. Thompson đã chỉ định tôi trong chức vụ là Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng (Deputy Court Clerk), đặc trách Luật Sư Đoàn Liên Bang Hoa Kỳ và Nhập Tich liên tục hơn 23 năm, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông Chánh Án, từ khi ông còn là 1 trong 5 vị Quan Tòa Liên Bang Hoa Kỳ (1 of 6 US District Judges) đều là những vị đồng nghiệp với ông Chánh Án trong tòa án liên bang này. Trong suốt ơn 23 năm, ông là vị Chánh Án cho nhiều người tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ nhiều nhất, trong đó riêng cá nhân ông Chánh Án đã cho 17 ngàn người tuyên thệ vô quốc tịch Hoa Kỳ, mà trong số đó người Việt Nam chiếm kỷ lục nhập tịch đông nhất, trong tổng số 50 quốc gia tuyên thệ nhập tịch. Năm 1988 ông Chánh Án Thompson đã cùng với 5 vị Quan Tòa trong tòa án ký một Nghị Quyết (Resolution) tuyên dương công trạng việc làm của tôi suốt 8 năm qua tại tòa án là một nhân viên tận tâm phục vụ cho quần chúng, góp phần tăng thêm uy tín cho tòa án, trước sự hiện diện của 230 tân công dân Hoa Kỳ (US New Citizens) vừa mới tuyên thệ nhập tịch xong, thuộc 48 quốc gia trên thế giới, trong một buổi lễ tuyên thệ nhập tịch trang nghiêm, mà từ trước cho đến nay, chưa hề có một nhân viên nào trong tòa án được tuyên dương công trạng như tôi. Ngoài ra trong tư cách là một tuyên úy trại tù công chứng (Certified Prison Chaplain), tôi tình nguyện phục vụ cho tù nhân, không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo, giới tính vào những ngày nghỉ lễ cuối tuần, trong các trại tù tiểu bang và liên bang và thể theo lời yêu cầu khẩn thiết của hơn 200 anh em tù nhân gốc Á Châu, chúng tôi trình thỉnh nguyện thư lên ông Chánh Án xin cứu xét với lời đề nghị, là xin cho những tù nhân này đã thi hành xong bản án, được tạm tha trở về nhà và được phép đi làm bình thường, chờ đợi cho tới khi nào chính thức nhận được lệnh trục xuất của sở di trú gửi tới thì mới phải trình diện. Lý do những tù nhân này, mặc dầu đã thi hành xong bản án, nhưng vẫn bị cơ quan di trú Hoa Kỳ giam giữ lại trong trại tù, chỉ vì tình trạng của họ là thường trú nhân (Permanent Resident), chứ không phải là công dân đã nhập tịch Hoa Kỳ (US Naturalized Citizen), nên phải chờ ngày lên đường bị trục xuất trả về nguyên quán. Sau khi thỉnh nguyện thư của chúng tôi đã được ông Chánh Án cứu xét và chấp thuận, ông Chánh Án đã chỉ định một luật sư, một điều tra viên cùng đi với tôi đến trại tù, kéo dài trong hơn 3 tháng để chúng tôi phỏng vấn và duyệt xét hồ sơ của từng tù nhân, giám định xem tù nhân nào nguy hiểm cho xã hội thì sẽ không được tạm tha trở về nhà, như lời xác nhận cho biết của giới chức thẩm quyền di trú. Chúng tôi thi hành chỉ thị của ông Chánh Án và đã hoàn tất thủ tục theo pháp lý quy định, cho tất cả hồ sơ cá nhân của hơn 200 tù nhân này trong hơn 3 tháng, chúng tôi liền đệ trình kết quả điều tra lên ông Chánh Án xin quyết định và một tuần lễ sau đó, 90% tù nhân trong trại tù này được tạm tha trở về nhà đi làm bình thường, như vừa mới trình bầy trên đây.

Hình ảnh thứ hai: Ông Vance Winningham là một luật sư hành nghề Luật Di Trú và Nhập Tịch đầu tiên tại tiểu bang Oklahoma và ông là một trong những luật tài giỏi nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Chúng ta cũng nên biết thêm, là đa số các luật sư hành nghề chuyên biệt về di trú và nhập tịch tại Oklahoma City, để khởi đầu hành nghề chuyên biệt về di trú và nhập tịch, có nhiều vị luật sư đã tập sự tại văn phòng luật sư của ông Winningham, trước khi mở văn phòng hành nghề luật sư di trú riêng. Ông là người bạn thân thiết với tôi hơn 38 năm qua và nhờ những kinh nghiệm hàng ngày làm việc tại tòa án, cộng thêm với sự chỉ dẫn về luật di trú và nhập tich của ông, có nhiều kiều dân cư ngụ tại Hoa Kỳ đến từ các quốc gia khác nhau, như Việt Nam, Lào. Cambodia, China, Thailand, Indonesia. Malaysia, Philippines, India v.v., khi gặp những vấn đề khó khăn về di trú nhập tịch, thường đến văn phòng tòa án hay gọi điện thoại nhờ chúng tôi tư vấn. Ngoài ra, tôi có giới thiệu một vài luật sư trẻ mới tốt nghiệp ra trường đến nhờ ông chỉ dẫn về luật di trú, mà ông lúc nào cũng sẵn lòng chỉ dẫn miễn phí. Cũng chính nhờ vào sự hiểu biết sâu rộng về Luật Di Trú, qua sự chỉ dẫn tận tình của ông, mà tôi đã được Sở Di Trú Hoa Kỳ tuyển chọn tôi tới 2 lần, lần thứ nhất làm Giám Khảo Di Trú và Nhập Tịch (US Immigration & Naturalization Examiner) tại Dallas và lần thứ nhì làm Thanh Tra Di Trú (US Immigration Inspector) tại Houston. Nhưng vào giờ phút chót, cả 2 lần tôi đều phải từ chối vì lý do gia đình. Ông là một trong những luật sư chuyên về di trú và nhập tịch, có lương tâm và uy tín nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Hình ảnh thứ ba: Ông Michael Joseph là một luật sư có tài hùng biện sắc bén và là một luật sư có lương tâm nghề nghiệp. Ông còn là một trong những quản trị viên sáng lập, đứng vào hàng thứ 4 của một hãng luật sư (Law Firm) lâu năm, có trên 150 luật sư, lớn thứ nhì tại tiểu bang Oklahoma. Chúng tôi là bạn thân thiết với nhau trên 40 năm qua và ông đã liên tục chỉ dẫn cho tôi hiểu biết về Luật Dân Sự (Civil Law) và Luật Hình Sự (Criminal Law). Mặc dầu tôi có theo học trường luật khoa tại tiểu bang Oklahoma, nhưng sự hiểu biết của tôi chỉ có tính cách lý thuyết (Theory) trong sách vở ở nhà trường, nhiều hơn là so với sự hiểu biết trên thực tế về các thủ tục hành chánh pháp lý (Applicable Legal Procedures), đang được áp dụng tại các tòa án cấp tiểu bang. Nhờ vào sự chỉ dẫn liên tục của ông, đã cho tôi một kiến thức pháp lý căn bản tổng quát, để tôi mới có thể tư vấn một cách tương đối chính xác, cho những thân chủ nào gặp những sự rắc rối, khó khăn có liên hệ đến Luật Dân Sự và Luật Hình Sự, cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Đặc biệt hơn nữa, đây là một vinh dự lớn lao cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi, cho bà con họ hàng tôi và cho các bạn bè thân hữu của tôi, qua sự đề cử của ông với Hội Luật Sư Đoàn Tiểu Bang Oklahoma (Oklahoma Bar Association), đã trao tặng cho tôi một giải thưởng cao quí Liberty Bell Award mà vị Chủ Tịch Luật Sư Đoàn này cho tôi biết, tôi là một người Việt Nam đầu tiên trên toàn quốc Hoa Kỳ được lãnh nhận giải thưởng cao quí này.

Hình ảnh thứ tư: Luật sư Robert D. Dennis là Trưởng Phòng Tố Tụng (US District Court Clerk Office) của Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, Oklahoma City và tôi là Phụ Tá cho ông hơn 25 năm. Ông là một cựu Trung Tá Trừ Bị Không Quân Hoa Kỳ đã từng phục vụ ở Miền Nam VN một thời gian, dưới thời chính phủ VNCH và ông rất am tường phong tục tập quán của người VN, nên ông rất quí trọng về tấm lòng trung thành đối với cấp trên và sự biết ơn của người Việt Nam đối với nhau. Do đó, bất cứ sự khó khăn nào của người VN nói riêng, có liên hệ đến vấn đề thủ tục pháp lý hành chánh tại Văn Phòng Tố Tụng của Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, ông đều sốt sắng giúp đỡ giải quyết sự việc một cách tích cực mau chóng. Chúng tôi quí mến nhau như anh em ruột trong gia đình. Chính vì sự quí mến nhau này, mà đã có lần tôi được tuyển chọn thuyên chuyển làm việc cho Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ tại Dallas, với lương bổng cao hơn gấp rưỡi nơi tôi đang làm, nhưng mới làm việc được 5 tháng, tôi lại xin cấp trên được phép trở về làm việc lại với ông tại tòa án.

Nói tóm lại, nhờ vào sự giúp đỡ trực tiếp tích cực và sự chỉ bảo tận tình của 4 vị đại ân nhân vừa kể trên đây trong mấy chục năm qua và cộng thêm với các phương tiện và nhiệm vụ, là một công chức liên bang tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, với tôn chỉ là phục vụ cho người dân Hoa Kỳ nói riêng và đồng thời phục vụ cho tất cả những kiều bào cư ngụ tại Hoa Kỳ, đến từ các quốc gia khác trên thế giới nói chung, trong đó bao gồm kiều bào VN và kể cả các tù nhân trong các trại tù, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da và giới tính, mà nếu không có những sự hỗ trợ tích cực chỉ dẫn tận tình của 4 vị đại ân nhân này, thì chắc chắn cá nhân tôi không thể giúp ích được gì cho những người cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Vậy trước thềm Năm Mới Tết Âm Lịch Việt Nam, trước tiên tôi xin được mạn phép thay mặt cho tất cả những quí vị nào, đã từng là thân chủ đến nhờ tôi tư vấn về vấn đề pháp lý hay vấn đề xã hội, thì xin quí vị hãy cùng với cá nhân tôi được bầy tỏ lòng thành kính tri ân sâu xa, từ đáy lòng của mỗi chúng ta đến 4 vị đại ân nhân này và kính chúc 4 vị trong suốt Năm Mới âm lịch 2020 được tràn đầy Hạnh Phúc, An Khang và Thịnh Vượng.

Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh San.