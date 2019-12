Bức Tranh Mozart Trẻ Được Bán Đấu Giá Tại Paris 4,403,800 MK

Bức tranh Mozart lúc còn trẻ.(nguồn: https://www.bbc.com

Một bức tranh hiếm của Wolfgang Amadeus Mozart lúc 13 tuổi đã bán 4 triệu euro tương đương 4.4 triệu đô la Mỹ tại cuộc đấu giá của Christie’s tại thủ đô Paris -- vượt xa hơn giá được tiên đoán.Bức tranh cho thấy thần đồng âm nhạc Áo đang chơi phong cầm trong chuyến du lịch ở Ý vào tháng 1 năm 1770.Christie’s nói rằng nhà soạn nhạc và cha ông lúc đó đang ở tại Verona với Pietro Lugiati, một viên chức đứng đầu tại Cộng Hòa Venice. Một người ngưỡng mộ Mozart, ông ấy đã đặt mua bức tranh này.Bức tranh đã được cho là do nhà nghệ thuật Verona vẽ.“Nó [bức tranh] rất có thể đã được vẽ bởi bậc thầy ở Verona là Giambettino Cignaroli, là anh em bà con của Lugiati,” theo Astrid Centner, nhà lãnh đạo của phòng Old Masters của nhà đấu giá tại Paris, cho biết.Chỉ có 5 bức tranh của Mozart đã được vẽ lúc ông còn sống.Bức tranh được bán hôm Thứ Tư, 27 tháng 11 năm 2019, hấp dẫn các học giả, đặc biệt bởi vì nó cho thấy toàn bộ thành phần phía trước của Mozart mà chỉ xuất hiện trong bức tranh – không như một bản thảo. Ông ấy đã là một người “trẻ thành danh” âm nhạc vào lúc ông đi chơi ở Ý.Lời ghi trên bức tranh là “molto allegro” (nhịp rất nhanh) và hiện được biết là “Allegro of Verona, KV72a in G Major.” Một số nhà âm nhạc học nói rằng nó có thể được Mozart sáng tác, nhưng những người khác thì cho rằng phong cách là của nhà soạn nhạc ở Veneta Baldassare Galuppi.Bức tranh đến với Christie’s từ bộ sưu tập của Alfred Cortot, một dương cầm thủ và nhạc trưởng Pháp-Thụy Sỹ.