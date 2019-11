BỊ HOA KỲ ÉP TRẢ 5 TỶ QUÂN PHÍ LỰC LƯỢNG VIỄN CHINH , NAM HÀN KÝ THỎA THUẬN QUỐC PHÒNG VỚI TRUNG QUỐC

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nam Hàn, vào Chủ nhật 17/11/2019, bộ trưởng quốc phòng nước này, Jeong Kyeong-doo, và đồng nhiệm Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa, tại bên lề hội thảo an ninh khu vực diễn ra tại Bangkok, đồng ý thiết lập thêm những đường dây nóng quân sự và mở đường cho chuyến công du của bộ trưởng Jeong đến Trung Quốc vào năm tới nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác song phương trong lãnh vực quốc phòng. Vì sao Nam Hàn, một đồng minh trung thành nhất với Hoa Kỳ trong suốt hơn 7 thập niên vừa qua, lại với tay đến Bắc Kinh, một cựu thù hậu thuẫn Bình Nhưỡng có cùng dã tâm thôn tính Hán Thành? Chính chiêu bài chính trị tranh cử nội địa ngắn hạn được sử dụng để bắt chẹt một trong những đồng minh trung thành nhất và gây tổn hại lâu dài cho lợi ích chiến lược nền tảng của Hoa Kỳ ở Đông Á.

Hoa Kỳ ép trả 5 tỉ quân phí lực lượng viễn chinh đóng tại Nam Hàn

Vào ngày thứ sáu 15/11/2019, trong chuyến công du đến Nam Hàn của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Mark Esper, chính thức yêu cầu Hán Thành tăng cường chi tiêu cho quân đội Hoa Kỳ đồn trú ở nước này hơn gấp năm lần. Sau đó, ngày thứ ba 19/11/2019, các nhà thương thuyết của hai bên bắt đầu hai ngày đàm phán về chi phí đồn trú của quân đội Hoa Kỳ - nhưng cuộc họp đã kết thúc đột ngột chỉ sau 80 phút. Việc tòa Bạch Ốc yêu cầu Seoul tăng lên 5 tỷ Mỹ kim một năm cho 28,500 quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn vào năm 2020 – Mức tăng gấp năm lần từ con số 923 triệu Mỹ kim trong năm nay (2019). Một sự tăng vọt gần 500 phần trăm mức quân phí cho năm tới là gần như điều không tưởng. Cũng cần nhắc lại rằng Seoul vừa mới tăng số tiền trả cho quân đội Hoa Kỳ thêm 8% trong năm nay. Sự việc trên có thể làm hài lòng những cử tri ủng hộ tổng thống Trump, nhưng lại làm suy yếu nghiêm trọng quan hệ đồng minh kéo dài 70 năm giữa hai nước - một tình đồng minh gắn bó bằng xương máu. Qua đó, lại một lần nữa, cho thấy ông Trump sẵn sàng gạt bỏ mối quan hệ liên kết đối ngoại với một đồng minh lâu đời để đổi lấy lợi ích chính trị cá nhân trong nước.

Thực tế lịch sử cho thấy: quân đội Nam Hàn đã chiến đấu và cùng hy sinh với quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến Cao Ly 1950-1953 cũng như tại cuộc chiến Việt Nam, và Nam Hàn đã gửi lực lượng không tác chiến đến Iraq và Afghanistan nhằm ủng hộ Hoa Kỳ tại 2 cuộc chiến Vùng Vịnh. Tuy nhiên, lúc này, người Nam Hàn bắt đầu thấm thía bài học Việt Nam Cộng Hòa trong quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ.

Công luận Nam Hàn bất bình

Các nhà phê bình ở Seoul chỉ trích Washington hành xử kiểu bắt chẹt, cho rằng Hoa Kỳ muốn tạo tiền lệ cho các cuộc đàm phán về chi phí quân đội với Nhật Bản và NATO sắp tới. Tạp chí Foreign Policy gần đây loan tin Hoa Kỳ muốn Nhật Bản tăng cường chi phí hỗ trợ cho 54,000 binh sĩ viễn chinh Hoa Kỳ gấp bốn lần, lên tới con số 8 tỷ Mỹ kim.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện Thống nhất Quốc gia Nam Hàn cho thấy 96% người dân Nam Hàn phản đối trả thêm nhiều tiền hơn cho sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Bruce Klinger, chuyên viên phân tích tại tổ chức the Heritage Foundation, nhận định đòi hỏi trên không chỉ là một con số cắt cổ, nhưng kiểu hành xử của chính quyền Trump sẽ dẫn đến tình trạng chống Mỹ gia tăng: “Nếu ta làm suy yếu các liên minh, việc đó đưa đến tiềm năng làm giảm sức mạnh răn đe cùng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ, điều đó có lợi cho Bắc Hàn, Trung Quốc và Nga, những quốc gia tìm được cơ hội bành trướng ảnh hưởng khi thế lực và việc hậu thuẫn đồng minh của Hoa Kỳ bị suy giảm.”

Giáo sư về quan hệ quốc tế đại học Troy tại Seoul, Daniel Pinkston, còn nhận xét thẳng thừng hơn với tờ Telegraph của Anh quốc rằng:

“Đây là một sự tống tiền! Nó còn hơn cảnh một tay trùm băng đảng đi quần chung quanh khu phố để đòi tiền bảo kê. Con số tiền mà Mỹ đòi hỏi chẳng những bất khả về mặt chính trị cho Tokyo và Seoul nuốt mà còn đổ thêm dầu vào sự oán giận.”

Phản ứng ngược từ Nam Hàn

Người Nam Hàn bắt đầu lo lắng rằng: liệu những đòi hỏi thái quá của Tổng thống Trump chỉ là một cái cớ để rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Nam Hàn khi các cuộc đàm phán về chi phí sụp đổ. Nếu đúng như vậy: đó là tình cảnh tệ hại nhất không chỉ cho Seoul mà cho cả Washington.

Không quốc gia nào chấp nhận ngồi yên bó tay chịu chết mà sẽ thay đổi chính sách khi thời thế không thuận lợi. Giống như các triều đại An Nam, đều vờ thần phục làm chư hầu đại quốc.

Bây giờ, với Nam Hàn khi chìa bắt tay Trung Quốc, biết đâu lại có lợi trước mắt vì không chừng Bắc Kinh sẵn sàng cho ngược Nam Hàn 5 tỉ làm quà mừng bạn mới? Rồi sau đó, nhiều khi xảy ra chuyện Tập dành nhau với Putin để cho Nhật 8 tỉ tưởng thưởng công qui phục?

Kể từ sau đệ nhị thế chiến Hoa Kỳ áp dụng chiến lược lan tỏa khống chế toàn cầu thu hút đồng minh nhưng với chiến thuật mới: Đòi tiền “bảo tiêu” quá mức, Hoa Kỳ đẩy Nam Hàn ra xa khiến Seoul phải tiến gần đến Bắc Kinh.

Nhân danh phí tổn đánh đổi vị thế quyền lực bao trùm toàn cầu

Ngay từ lúc tranh cử năm 2016, Tổng thống Trump lập luận rằng Hoa Kỳ đang trả quá nhiều cho sự bảo vệ của các quốc gia khác và nói rằng các đồng minh giàu có (như Nam Hàn và Nhật Bản) phải chịu thêm gánh nặng quân phí. Nhưng ông đã bỏ qua một yếu tố sinh tử quan trọng: quân đội Hoa Kỳ đóng ở Nam Hàn không chỉ bảo vệ xứ sở dân chủ tư bản này trước sự đe dọa hiếu chiến của Cộng sản Bắc Hàn, mà còn duy trì sự hiện diện mang tính răn đe của quân đội Hoa Kỳ ở Đông Bắc Á. Đặc biệt, giữa lúc Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh quân sự có thể gây đe dọa sự ổn định khu vực. Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga là một lời biện minh khác cho sự cần thiết việc quân đội Hoa Kỳ đồn trú trên Bán đảo Triều Tiên.

Việc Hoa Kỳ đóng quân ở ngoại quốc thực sự phục vụ lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ qua việc bảo vệ các quốc gia đồng minh có cùng nền dân chủ với thị trường tự do chống lại các chế độ cộng sản, độc tài và chuyên chế. Nên nhớ trật tự thế giới và sự tự do dân chủ hiện tại do Hoa Kỳ xây dựng và cổ xúy từ thế kỷ trước, và được củng cố bởi sự hiện diện quân sự Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới từ bao lâu nay.

Chiến lược đồn trú tại Nam Hàn nhằm kiềm chế và răn đe Nga-Trung Cộng-Bắc Hàn

Lịch sử cho thấy nhờ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo lãnh đạo lực lượng Liên Hợp Quốc trong Chiến tranh Cao Ly, Nam Hàn không chỉ bảo vệ và đẩy lui cuộc xâm lược từ Bắc Hàn, mà giờ đây trở thành một quốc gia kỹ nghệ phát triển trên một nền tảng dân chủ trưởng thành và thịnh vượng. Phải nói rằng Nam Hàn là một thành tựu điển hình của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Nằm ở vị trí lẻ loi ở Đông Bắc Á, đối mặt với Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, Nam Hàn hiện là tiền tuyến của thế giới tự do dân chủ chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chắc chắn Hoa Kỳ sẽ mất vị thế quan trọng chiến lược trên lục địa châu Á nếu bỏ rơi Nam Hàn. Vì Nam Hàn không thể một mình đương đầu quân sự với bất kỳ 3 đối thủ (Trung Quốc-Nga-Bắc Hàn) đều mạnh hơn họ nhiều và có vũ khí nguyên tử.

Chiến lược ngăn chặn quân sự Trung Quốc và Nga tại Đông Bắc Á là lý do giải thích tại sao gần đây Hoa Kỳ đưa quyết định chiến lược là di chuyển căn cứ quân sự chính từ Seoul đến thành phố cảng Pyeongtaek nằm phía tây, một trong những điểm gần nhất của Nam Hàn sang Trung Quốc, chỉ cách vài trăm dặm băng qua biển Hoàng Hải. Căn cứ mới này với diện tích cỡ Washington, D.C., và là căn cứ quân sự lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ - tiêu biểu mạnh mẽ cho chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Ngoài các kiến trúc cho mục đích quân sự, căn cứ này cũng thiết kế nơi cư trú cho 45 ngàn quân nhân Hoa Kỳ và gia đình. Năm ngoái, vừa khai trương một căn cứ được kiến trúc theo chuyển biến tương lai khi tan biến sự đe dọa từ Bắc Hàn hoặc giả hai miền thống nhất. Điều mà chính quyền Trump lờ đi không nói là trên thực tế 90 phần trăm trong số 10.8 tỷ Mỹ kim chi cho việc xây dựng căn cứ cho quân đội Hoa Kỳ đồn trú là do Nam Hàn trả. Chưa hết, Nam Hàn đã mua số vũ khí Hoa Kỳ trị giá gần 7 tỷ Mỹ kim trong thập kỷ qua, trở thành khách hàng mua vũ khí lớn thứ ba của Mỹ sau Ả Rập Saudi và Úc.

Rõ ràng, định hướng chiến lược của của các nhà quân sự Hoa Kỳ là kiềm tỏa sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc. Đồng thời, ngăn chặn sự dòm ngó của quân đoàn miền Viễn Đông của Nga trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền nhiều hải đảo giữa Nga-Nhật-Nam Hàn.

Đẩy chiến trường sang nước khác

Tuy nhiên, quan trọng nhất là khi chiến tranh xảy ra với Trung Quốc, thì quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn là mũi dùi và bãi chiến trường là Nam Hàn, là vùng Đông Bắc Á chứ không phải ở lục địa Hoa Kỳ. Đúng ra là Hoa Kỳ phải trả tiền hậu hĩnh để dụ cho nước khác bị thành bãi chiến trường chịu sự hủy diệt, tàn phá chứ không đòi tiền treo giá cao ngất ngưỡng như thế.

Make America Great Again bằng chiến lược Co Cụm giao thế giới lại cho Nga- Hoa?

Bên Âu Châu và Trung Đông, thế giới đang chứng kiến cảnh Hoa Kỳ rút quân khỏi Syria để cho Nga chiếm hữu những căn cứ quân sự nguyên vẹn/ Chỉ trích đồng minh Liên Âu, chê bai NATO/ Ủng hộ Nga thôn tính Crimea: cũng làm lợi cho Nga/. Bên Á Châu, thì bắt chẹt quân phí Nam Hàn, Nhật Bản khiến Nam Hàn phải với, chìa tay cho Trung Quốc.

Tư tưởng sản sinh kế sách Co Cụm Vĩ Đại, sẵn sàng từ bỏ thế lực và ảnh hưởng quân sự trên trường thế giới đã xây dựng trong 2 thế kỷ để bàn giao ngoan ngoãn lại cho Nga-Tàu, để làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại như thế, quả thật là “Ở chỗ nhân gian không thể hiểu”.

Mai Phi-Long

