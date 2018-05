Ông Trọng Sẽ Kê Khai Tài Sản?

HANOI-- Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng hãy làm gương bằng cách công khai tài sản.Đó là lời kêu gọi từ 54 trí thức và 16 người dẫn xã Đồng Tâm, nơi gần đây bị chính phủ khoanh vùng cướp đất nhưng bất thành.Trong bản văn ngày 6 tháng 5/2018 có nhan đê”Thư yêu cầu công khai “Bản kê khai tài sản”...” đăng trên báo mạng Báo Tiếng Dân đề gửi trực tiếp tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng kèm lời mời toàn dân ký tên đòi hỏi ông Trọng kê khai tài sản.Thư yêu cầu ký tên nhiều người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, văn học... như Tương Lai, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyên Ngọc, Bùi Minh Quốc, Hoàng Hưng...Bản văn trích như sau:“Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Chúng tôi, những công dân ký tên dưới đây, viết thư này gửi đến Ngài Tổng Bí thư với đôi lời trình bày như sau:Ngày 3/10/2017, Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN ban hành Quyết định số 99/QĐ- TƯ về việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’. Điểm đặc biệt của Quyết định 99/QĐ- TƯ này là lần đầu tiên Lãnh đạo Đảng yêu cầu phải công khai các bản kê tài sản của cán bộ, đảng viên các cấp.Các bản kê khai tài sản này, theo QĐ.99 nói trên, sẽ phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị,v.v…để giúp người dân có cơ sở thực hiện quyền giám sát, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.Tuy nhiên, tính tới nay đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị trên của Ban Bí thư vẫn chưa được thực hiện. Bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, Internet, cổng thông tin điện tử… cả. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ nên việc công khai lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế.Việc chậm trễ thực thi Quyết định 99/QĐ- TƯ đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của Ban lãnh đạo ĐCSVN, của toàn bộ hệ thống chính trị Nhà nước, đồng thời việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng đặt ra vấn đề là đang có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giấu diếm khuyết điểm, xa dân, sợ quần chúng, và “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” trong số cán bộ nằm trong diện phải công khai tài sản.Bởi vậy, để Nghị quyết Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, mà cụ thể ở đây là Quyết định 99/QĐ- TƯ phải được nghiêm túc thực thi, chúng tôi đề nghị:Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai “Bản kê tài sản” của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên.Việc làm này của Tổng Bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, dẫn đến việc công khai hàng loạt các bản kê tài sản của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, Quốc Hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành… theo đúng nội dung và tinh thần của Quyết định 99/QĐ- TƯ để nhân dân, báo chí tham gia giám sát. Cán bộ cấp thấp hơn, do đó, cũng không thể viện dẫn lý do các lãnh đạo cấp cao chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được.Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo “không có vùng cấm trong chống tham nhũng“ lâu nay của chính Ngài Tổng Bí thư: “Trước người ta bảo chỉ đánh từ vai đánh xuống, bây giờ thì ngay trên đầu làm mạnh hơn, tức là Trung ương còn nghiêm hơn cả địa phương”. Rõ ràng, đúng như lời Tổng Bí thư nói, Trung ương cần làm gương cho địa phương, và người đứng đầu Trung ương không ai khác chính là Tổng Bí thư.Đôi lời trình bày và đề nghị như trên, mong sớm nhận được phản hồi, nhất là khởi đầu bằng hành động công khai bản kê tài sản từ Tổng Bí thư, để không phải băn khoăn về thực tâm chống tham nhũng của cá nhân Tổng Bí thư cũng như toàn thể BCHTƯ Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị.Trân trọng và Kính thư,Để ký tên xin gửi về địa chỉ email: thuyeucau2018@gmail.com”Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không thấy ký tên vào thư ngỏ, viết: “Kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm, nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi”.Liên hệ tới quyết tâm chống tham nhũng của ông Trọng với việc ví von “Lò đã nóng thì củi tươi vào cũng phải cháy” của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông viết tiếp: “Chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập hợp pháp và giá trị khối tài sản, việc kê khai tài sản trở nên đầy trắc trở, bất kể đối với phe củi hay phe đốt lò. Tài sản cá nhân của bất cứ ai trong hai phe ấy đều có thể thành củi cả, nếu kê khai trung thực”.“Bởi vậy, hô hào đốt lò thì dễ, chứ rút củi trong túi mình cho bàn dân thiên hạ thấy xem ra nan giải. Vì thế mới có thư yêu cầu dưới đây. Vấn đề là dám làm không?” luật sư Định đặt câu hỏi.”