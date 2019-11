Thịt Heo, Nghỉ Hưu, Trực Tuyến, Gạo…

Thiếu thịt heo, đặc biệt là dịp Tết sắp tới…

Báo Vietnam Finance ghi nhận: Từ đây đến Tết, mỗi tháng sẽ thiếu khoảng 70.000 tấn thịt heo. Giá thịt heo tăng rất mạnh từ cuối tháng 10/2019 tới nay (tăng 25% - 30% so với tháng 9). Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, số lượng heo thiếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể lớn hơn số liệu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính.

Báo Tiền Phong ghi lời ông Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung: “Chúng ta có 1.810 ngành, nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc, độc hại và vùng khó khăn với khoảng 3 triệu người. Số lao động này có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí nhiều hơn, nếu xét cả yếu tố suy giảm sức khỏe 61%. Ngược lại, với những trường hợp có trình độ cao thì có thể sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 5 năm và không làm công tác quản lý mà chuyển sang làm chuyên gia.”

Bản tin VOV kể: Người Việt thích mua sắm trực tuyến nhưng chỉ dám mua hàng giá rẻ… Lý do chính là người tiêu dùng Việt Nam vẫn lo ngại về các yếu tố chất lượng sản phẩm, thanh toán an toàn.

Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong 1 năm vừa qua.

Đồng thời, Việt Nam cũng là quốc gia có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới khi lần đầu tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, vị trí 67 trên 141 nền kinh tế được xếp hạng.

Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Kim ngạch xuất cảng gạo 10 tháng đầu năm tăng 4,9% về số lượng, đạt 5,51 triệu tấn, nhưng giá lại giảm 13,1%, chỉ đạt trung bình 437,9 USD/tấn.

Số liệu trên được Tổng Cục Hải quan thông tin. Trong đó, kim ngạch xuất cảng vào thị trường Trung Quốc chỉ đạt 427,546 tấn, với tổng giá trị 212,02 triệu USD. Trung bình mỗi tấn gạo xuất cảng sang Trung Quốc là 495,9 USD/tấn. So với năm ngoái, sản lượng gạo xuất cảng gạo sang thị trường Trung Quốc đã giảm 65,4%, kim ngạch cũng giảm 66,7% và giá đã giảm 3,6%.

Báo Đầu Tư kể rằng VN đã trở thành thị trường sản phẩm thể thao lớn: Dù đã có 1.513 cửa hàng lớn nhỏ tại 53 quốc gia, nhưng đến năm 2017 Decathlon mới thử nghiệm bán tại thị trường Việt Nam qua kênh online. Khi nhận thấy tiềm năng thị trường đồ thể thao Việt Nam đang ngày càng nở rộ, Decathlon đã chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội với quy mô lên tới 4.300m2. Đây đều là những megastore (cửa hàng lớn) cung cấp đa dạng với 14.000 sản phẩm, trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu cho hơn 70 môn thể thao.

Những thương hiệu Nike, Adidas, Lyning, Puma... từ chỗ chọn Việt Nam là cứ điểm sản xuất để xuất cảng, đã tập trung bán sản phẩm. Đến nay, Nike và Adidas chiếm thị phần lên tới gần 40% ở Việt Nam.

Báo Đầu Tư Tài Chánh kể: Sông Đồng Nai ô nhiễm vượt quy chuẩn… Chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang bị ô nhiễm nặng với nhiều thông số vượt quy chuẩn, đáng lo là hiện gần 20 triệu dân của TP.SG, Đồng Nai lại đang sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt hàng ngày.

Phong trào nuôi cá lồng bè tự phát trên sông Đồng Nai không chỉ cản trở giao thông đường thủy nội địa mà còn báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Tình trạng này phát triển rầm rộ từ hàng chục năm nay, trong đó tập trung và nổi tiếng nhất là làng cá bè Tân Mai (TP Biên Hòa) và làng cá bè La Ngà (huyện Định Quán).

Báo Thanh Niên kể: Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa triệt phá một đường dây tín dụng đen với mức lãi suất cho vay 'cắt cổ' đến 730%/năm. Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) ngày 20.11 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can hành nghề tín dụng đen.

Báo An Ninh Thủ Đô kể rằng các cơ quan chức năng đã phạt hơn 200 triệu đồng 3 công ty dược sản xuất, nhập cảng thuốc kém chất lượng… Với hành vi nhập cảng thuốc, sản xuất thuốc Cetirizine 10mg, thuốc Sebemin, thuốc Clavophynamox không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật, 3 công ty dược phẩm vừa bị Cục Quản lý dược xử phạt.

Báo Nông Nghiệp VN kể về một kỷ lục mới “Lần đầu tiên trong lịch sử ngành gỗ: Đạt hơn 1 tỷ USD xuất cảng chỉ trong 1 tháng…” Tính chung tất cả các mặt hàng nông, lâm và thủy sản, cũng chỉ mới có gỗ và sản phẩm gỗ đạt giá trị xuất cảng vượt mốc 1 tỷ USD trong 1 tháng.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 vừa qua, giá trị xuất cảng gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam đã đạt 1,037 tỷ USD, tăng 20,3% so với tháng 9 và 22,69% so với tháng 10/2018.

Qua đó, đưa giá trị xuất cảng gỗ và sản phẩm gỗ trong 10 tháng đầu năm nay lên 8,555 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đã gần bằng giá trị xuất cảng kỷ lục của cả năm 2018 (8,907 tỷ USD).

Bản tin Infonet báo động về hiện tượng y tế “Người dân Khánh Hòa 'nườm nượp' đi viện: Thủ phạm là gì?” Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, mỗi tháng có từ 150 – 200 ca mắc bệnh sán chó. Tỷ lệ mắc đang ngày càng gia tăng.

Bản tin ANTV kể: Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc điều tra, chuyển VKSND cùng cấp truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Giang (39 tuổi) - Phó phòng Tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng 5 người khác trong một đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá.

5 bị can cùng tham gia trong đường dây cá độ bóng đá với Giang gồm: Lê Sỹ Thắng (25 tuổi), Nguyễn Trung Thành (19 tuổi), Võ Sỹ Quyết (32 tuổi), Phạm Văn Tính (30 tuổi) và Lê Văn Linh (30 tuổi) cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk… Nhóm này do đối tượng Thắng cầm đầu.

Báo Cong Người & Thiên Nhiên ghi một thống kê về biến đổi khí hậu: Theo số liệu của Tổng cục Thủy lợi, vụ Đông – Xuân 2015 – 2016 có 104.000ha lúa bị ảnh hưởng nặng đến năng suất do xâm nhập mặn, chiếm 11% diện tích gieo trồng của 8 tỉnh ven biển. Trên 200.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, 400.000 người có nguy cơ mắc bệnh dịch, 1,75 triệu người mất kế sinh nhai.

Tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu tới đời sống con người được thể hiện ở hậu quả của những thay đổi về điều kiện môi trường, tài nguyên thiên nhiên – nguồn sống chính của con người. Tài nguyên nước ở nhiều nơi bị suy giảm về lượng và chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống; hiện tượng cháy rừng gia tăng do nhiệt độ và khô hạn tăng lên; tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

Báo Cung Cầu kể: Xuất cảng tôm sang Mỹ tăng trưởng vào những tháng cuối năm… Mỹ vẫn là thị trường nhập cảng tôm lớn thứ 2 của Việt Nam sau EU, chiếm 19,6% tổng giá trị xuất cảng tôm của Việt Nam.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất cảng thủy sản Việt Nam, sau khi tăng trưởng dương trong 4 tháng từ tháng 5 đến tháng 8, xuất cảng tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 9/2019 giảm 18% đạt 64,7 triệu USD. Tính tới 15/10/2019, xuất cảng tôm sang thị trường này đạt 510,5 triệu USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo Petro Times kể: Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc tăng 9 tỷ USD nhưng xuất cảng giảm nửa tỷ USD… Theo Tổng cục Hải quan, nhập siêu từ Trung Quốc lên tới mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây với giá trị 29 tỷ USD sau 10 tháng, tăng khoảng 9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hết tháng 10 kim ngạch xuất cảng của Việt Nam chỉ đạt gần 33 tỷ USD, giảm khoảng 500 triệu USD so với cùng kỳ 2018.

Đáng lo ngại hơn, con số xuất siêu trong 10 tháng đầu năm 2019 còn lớn hơn kết quả của cả năm 2018 (năm 2018 nhập siêu hơn 24 tỷ USD).

Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính ghi nhận về kiều hối: Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.SG, nhận xét nhiều năm qua kiều hối chuyển về TP.SG tăng bình quân 8%-10%/năm. Từ đầu năm đến nay, lượng kiều hối gửi về nước ổn định và tăng dần đều. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2019, lượng kiều hối về TP.SG khoảng 3,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Dự kiến, cả năm đạt 5,6 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Nguồn kiều hối gửi về chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kế đến là bất động sản và hỗ trợ người thân.