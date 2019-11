Nước Sông, Bóng Đá, Lao Động, Thạc Sĩ

Bán nước với giá cắt cổ, hay giá rẻ mạt? Đó là chuyện Hà Nội mua “hớ” có phải không?

Báo Tiền Phong kể chuyện nước sông Đuống bán giá khủng: Hà Nội 'hớ' khi chọn nhà đầu tư? Hà Nội có “hớ” trong việc huy động vốn đầu tư nhà máy nước sạch sông Đuống khi nhà máy này ở vị trí không thuận lợi, công nghệ xử lý tốn kém vì nước nhiều phù sa, phải tăng hóa chất xử lý; Chủ đầu tư “tay không bắt giặc” phải vay tới 80% vốn đầu tư?

Lãi vay chiếm 20% giá thành: Theo đại diện thành phố Hà Nội, giá nước sạch sông Đuống đắt hơn sông Đà do chi phí đầu tư nhà máy nước sông Đuống lớn, chất lượng nước thô nhiều phù sa phải tốn nhiều hóa chất xử lý, đặc biệt chi phí lãi vay đầu tư nhà máy sông Đuống lớn đã đẩy giá nước lên cao. Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, khi đầu tư nhà máy nước sông Đuống, chủ đầu tư phải vay 3.998 tỷ đồng để đầu tư, chi phí lãi vay được tính vào giá nước.

TTXVN kể: Đánh bại UAE, tuyển Việt Nam lên đỉnh bảng G. Đánh bại UAE với tỷ số sít sao 1-0 ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã chính thức vươn lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan bại trận trong chuyến làm khách trên sân Malaysia.

Trận đấu với UAE khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vươn lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Chiến thắng quan trọng này cũng thắp lên cơ hội giành vé lọt tiếp vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á và nuôi dưỡng giấc mơ World Cup 2022.

SOHA kể chuyện đi bão: 1h sáng 15/11, thời tiết lạnh buốt nhưng hàng nghìn cổ động viên vẫn hò reo, hô vang "Việt Nam chiến thắng" trên nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội.

Sau khi trận đấu giữa Việt Nam - UAE kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội chủ nhà, hàng nghìn người hâm mộ trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã đổ xuống đường để ăn mừng chiến thắng.

Mặc dù đã bước sang ngày mới (15/11) nhưng hàng nghìn người hâm mộ vẫn diễu hành qua các tuyến phố như Bà Triệu, Tông Đản, Hai Bà Trưng, Hàng Da, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo...hô vang "Việt Nam chiến thắng".

B1o Dân Việt/ANTG kể về tỉnh Yên Bái: tình trạng xuất cảnh lao động trái phép, một thực tế đã và đang diễn ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 121 vụ, 156 trường hợp, so với cùng kỳ năm 2018 đã giảm 17,4%. Tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn đã giảm 10%.

Báo Dân Trí kể: Không để tình trạng “ra lò” ồ ạt nhiều thạc sĩ… Tới đây Bộ GD&ĐT cùng các trường sẽ xem xét nâng chuẩn đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo lên cao hơn, không để tình trạng cho ra lò ồ ạt quá nhiều thạc sĩ mỗi năm. Dần đẩy mạnh chú trọng năng lực thực sự và tính ứng dụng cho người học.

Đó là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Thị Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT tại Hội thảo khoa học quốc gia về “quản lý chất lượng đào tạo sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay” do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức sáng nay 14/11.

Zing kể: Cảnh sát kiểm tra căn nhà ở Vĩnh Long, bắt quả tang nhóm 3 phụ nữ cùng 7 người khác chơi tài xỉu trong bếp. Chiều 14/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình bắt quả tang nhóm người tham gia lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

VTV kể chuyện ô nhiễm: Sáng ngày 14/11/2019 nhiều khu vực tại TP.SG, tình trạng ô nhiễm không khí ở mức độ gây nguy hại đến sức khỏe.

Kể từ đợt cao điểm ô nhiễm không khí vào tháng 9 vừa qua, chất lượng không khí tại TP.SG vẫn luôn ở mức báo động. Thậm chí ngày càng gia tăng. Điều đáng nói là nếu như trong đợt ô nhiễm vào tháng 9, lý do được đưa ra do thời tiết thay đổi và đặc biệt do ảnh hưởng từ vụ cháy rừng ở Indonesia thì hiện nay, thật khó để chỉ ra nguyên nhân từ bên ngoài. TP.SG sáng nay có một lớp không khí màu trắng đục nhìn như sương mù nhưng thực tế do bụi mịn.

VietnamNet kể: 'Rút lõi' tinh vi, nữ cán bộ ngân hàng ôm tiền tỷ bỏ trốn… Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Thị Việt Hà (SN 1974, cựu thủ quỹ phòng giao dịch Hàm Long, NH Agribank) ra xét xử tội Tham ô tài sản.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, trong thời gian từ 8-11/9/2008, bị cáo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của Phòng giao dịch Hàm Long. Phát hiện sự việc, chi nhánh yêu cầu Hà đến giải trình, nhưng bị cáo đã "mất hút". Từ vụ việc trên, ngân hàng rà soát các tài sản có giá do Hà quản lý thì phát hiện 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng đang thế chấp tại ngân hàng cũng “không cánh mà bay”.

Sau hơn 11 năm trốn nã, bị cáo ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

VOV kể: Thông tin từ Tổng Cục Hải quan cho biết, thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến hành vi giả mạo xuất xứ, gian lận thương mại đã được phát hiện, đơn cử như vụ Cục Hải quan TP Hải Phòng phát hiện doanh nghiệp (DN) chế xuất với 100% vốn đầu tư nước ngoài có dấu hiệu gian lận, giả mạo xuất xứ Việt Nam. Cụ thể, DN này nhập khẩu linh kiện tử Trung Quốc về Việt nam, sau đó thực hiện một số công đoạn lắp ráp đơn giản các cụm linh kiện để tạo sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu sang nước thứ 3.

Không chỉ hàng hóa xuất khẩu bị giả mạo xuất xứ, hàng hóa tại thị trường trong nước cũng có nguy cơ cao về tình trạng này. Sự vụ Seven.AM hay Khaisilk là những ví dụ cụ thể.

SGGP kể: bàn về chính sách “mở cửa thị thực”, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.SG) đề nghị, không nên miễn thị thực một cách vô điều kiện đối với những người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển của Việt Nam vì theo quy định, khu kinh tế ven biển không phải là nơi được miễn thị thực.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cũng cho rằng, quy định miễn thị thực cho người nước ngoài ở các khu kinh tế ven biển có thể làm tăng nguy cơ đối với quốc phòng - an ninh, khi việc kiểm soát lưu trú và xuất cảnh còn lỏng lẻo. Do đó, cần thận trọng, “tránh nguy cơ xâm nhập của người nước ngoài núp bóng danh nghĩa du lịch”.

Theo ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), chính sách mở cửa thông thoáng thời gian qua đã thu hút nhiều người nước ngoài đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, du lịch... nhưng tình trạng vi phạm pháp luật của người nước ngoài cũng ngày càng tăng. Nhiều người nước ngoài mang vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư, khách du lịch nhưng thuê nhà trọ, khách sạn, tổ chức điều hành đường dây đánh bạc...

Đời Sống Pháp Luật/Người Đưa Tin kể: Thiếu nữ xinh đẹp đi đám ma trộm luôn thùng tiền phúng viếng… Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, thiếu nữ xinh đẹp đã lẻn vào buồng ngủ gia đình rồi cậy nắp hòm tôn chứa phong bì tiền phúng viếng, lấy toàn bộ bỏ vào túi xách cá nhân rồi đi ra ngoài.

sáng 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Thị Lan Anh (SN 1995, trú tại đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Báo Công Lý kể: Xin đi nhờ xe rồi cướp tài sản của người câm điếc… Ngày 14/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đang tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 15/8, anh Lê Thanh T. (SN 1985, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy đến địa bàn xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, thì có một nam thanh niên xin đi nhờ xe.

Đi được một đoạn, lợi dụng đêm vắng, đối tượng xin đi nhờ xe dùng hung khí đâm vào lưng anh T. để cướp chiếc xe máy và ví da.

Bản tin 24 H/Tiền Phong kể: Lạ lùng đàn cá tai tượng suốt 30 năm được đút cơm chay mỗi ngày… Một đàn cá tai tượng khoảng 70 con của nông dân ở khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thủy, TP Cần Thơ) có tuổi đời gần 30 năm nhưng chủ yếu ăn cơm trắng và rau nên gia chủ đặt biệt danh cá "ăn chay". Đặc biệt ở đàn cá này là khi ăn phải "đút" cơm khá lạ lẫm.