Hàng Ngàn Dân VN Đi Lậu Vào TQ Kiếm Việc

Vụ 39 di dân lậu chết ngạt trong thùng đông lạnh của xe tải tại Anh vào tháng trước đã làm cho thế giới để ý tới các nhóm đi tàu lậu, vượt biên lậu từ VN sang TQ, vấn đề thường được nói đến kể từ năm 2000 nhưng phần lớn đã được giải quyết qua các nỗ lực hợp tác từ hai nước, lại tạo ra sự chú ý trong tuyền thông TQ.Những kẻ buôn lậu người Việt Nam đã cố gắng lẻn vào Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Nam Trung Quốc và sau đó đến tỉnh Quảng Đông, nơi cần những người lao động có tay nghề thấp vào thời điểm đó.Dongxing và Pingxiang, là 2 thành phố nằm ở biên giới giữa TQ và VN, được xem như là kênh chính cho công nhân lậu VN vào TQ tìm “giấc mơ TQ” của họ.Trong thời gian đó, hầu như mỗi ngày dọc theo biên giới TQ-VN tại Guangxi, người Việt vào TQ qua các con đường không được bảo vệ, theo truyền thơng cho biết. Rồi họ tràn vào các hãng xưởng tại Quảng Đông và Phúc Kiến bởi xe ngựa và xe lửa, lắp đầy sự thiếu hụt lao động tại các vùng ven biển của TQ, theo Economic Observer, là tờ báo TQ, tường trình vào năm 2010 cho biết.Chỉ riêng năm 2012, các viên chức biên giới Guangxi đã bắt 3,592 di dân lậu từ VN, theo thông tấn Xinhua cho biết.Số người Việt qua TQ đã giảm khi chính quyền TQ siết chặt việc kiểm sóat biên giới và bố ráp các hệ thống buơn người, theo các viên chức chính quyền Dongxing nói với Toàn Cầu Thời Báo.TQ cũng đã tích cực khuyến khích lao động xuyên biên giới với VN trong những năm gần đây, cố cung cấp cách hợp pháp để làm việc tại TQ và giúp họ tăng thu nhập.Đối với thanh niên VN, làm việc tại TQ đang trở thành chọn lựa an tồn và tương lai đầy hứa hẹn, theo một số người VN mà Hồn Cầu Thời Báo tiếp cận cho biết.Hơn một thập niên trước, tại thành phố biên giới Trung Quốc Pingxiang, nhiều nhĩm nhỏ người Việt thường tìm đường qua lại những con đường mịn trên núi khơng được bảo vệ gần cảng nhập cảnh. Hàng ngàn người đi qua biên giới mỗi ngày, theo Economic Observer cho hay.Tân Hoa Xã cho biết, dịng người lao động bất hợp pháp từ Việt Nam mang đến nhiều thách thức cho an ninh xã hội và quản lý biên giới của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.Sự thiếu hụt lao động của TQ là lý do khiến cho cơng nhân VN vào đĩ để làm việc. Người Việt vào TQ làm việc lên cao điểm từ tháng 12 tới tháng 4 hàng năm trong mùa mía tại Guangxi.Vào tháng 6 năm 2013, và Le Thi Dung từ Hà Tĩnh vào TQ làm việc cho biết chị cĩ thể kiếm được 358 đơ la một tháng tại TQ là số tiền lớn so với ở VN chỉ cĩ thể làm được chưa tới 1/5 số tiền đĩ.Theo Hòan Cầu Thời Báo, có khoảng 10,000 công nhân VN tại Dongxing, trong số đó có từ 2,000 tới 3,000 công nhân là có giấy phép hợp lệ làm việc.Kể từ năm 2018, một số thành phố biên giới Trung Quốc đã bắt đầu cấp giấy phép kinh doanh cho các công ty tư nhân Việt Nam tại Trung Quốc để thu hút nhiều lao động Việt Nam, theo Hòan Cầu Thời Báo.