Đêm Trùng Dương Hội Ngộ Hội Hải Quân Và Hàng Hải VNCH Miền Đông HK Năm 2019

Hình ảnh trong Đêm Trùng Dương Hội Ngộ.

Hình ảnh trong Đêm Trùng Dương Hội Ngộ.

Hình ảnh trong Đêm Trùng Dương Hội Ngộ.

Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH Miền Đông HK đã tưng bừng tổ chức Đêm Hội Ngộ vào lúc 7 giờ chiều ngày 19 Tháng 10, 2019 tại Nhà hàng Harvest Moon, Falls Church, VA.

Hiện diện có khoảng ba trăm năm mươi quan khách, gồm các chiến hữu Hải Quân và gia đình; đại diện các hội đoàn trong Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH vùng HTĐ & Phụ cận; các hội đoàn và thân hữu trong Cộng Đồng HTĐ. MD&VA. Trong đó có Ông Đoàn Hữu Định, CT LH CCSVNCH HTĐ&PC, Cựu HQ Đại Tá Bùi Cửu Viên, Cựu HQ Đại Tá Đặng Trần Du, Cựu Chủ tịch CĐ Đinh Hùng Cường và nhiều đại diện các Quân binh chủng trong Liện Hội như Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Gia Đình Mũ Đỏ, Biệt Động Quân, Hội CSVSQ Võ Bị QGVN, Hội CSV SQ Trừ Bị Thủ Đức, Pháo Binh… đại diện các hội đoàn trong CĐ như Hội Ái Hữu Long Xuyên, Hội Người Việt Quốc Gia, Hội Người Việt Cao Niên VA, Câu Lạc Bô Đàn Ca Tài Tử HTĐ…

Chuơng trình được điều hợp rất sinh động, vui tươi bởi MC HQ Trung Tá Nguyễn Đức Thu và HQ Trung úy Nguyễn văn Huấn. Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Việt Mỹ và một phút mặc niệm, Ông Nguyễn văn Thành, Hội trưởng Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH Miền Đông HK có vài lời chào mừng và cảm tạ quan khách.

Ông Thành cho biết, hằng năm Hội Hải Quân và HH VNCH MĐHK tổ chức Đêm Trùng Dương Hội Ngộ là cơ hội để các chiến hữu trong Quân Chủng Hải Quân và Hàng Hải VNCH có dịp gặp gỡ, hàn huyên. Đây cũng là dịp để Hội tiếp đón quý Niên Trưởng, quý chiến hữu của các quân binh chủng bạn trong Liên Hội CCSVNCH HTĐ&Phụ cận để thắt chặt tình Huynh Đệ Chi Binh và cũng để kết tình thân với các hội đoàn Bạn và quý Thân Hữu trong CĐ HTĐ, MD&VA. Cuối cùng ông đại diện cho Hội HQ & HHVNCHMĐHK cảm tạ tất cả, và chúc mọi người có một đêm vui.

Kế đến, Cựu HQ Đại Tá Bùi Cửu Viên, sĩ quan thâm niên đại diện cho Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH Miền Đông HK có vài lời cảm tạ sự hiện diện của quý khách đã đến chung vui với Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH MĐ HK.

Cựu HQ Đại Tá Bùi Cửu Viên nói, chúng ta đã định cư ở nước Mỹ hơn 45 năm, ông có một nhận xét là rất nhiều gia đình HQ đã thành công trong việc giáo dục và huấn luyện các con em. Do đó có rất nhiều con em đã tốt nghiệp đại học và giữ nhiều nhiệm vụ rất quan trọng trong chính phủ. Có được như vậy là nhờ sự tận tâm chỉ bảo, hướng dẫn của quý chiến hữu và phu nhân đã nuôi nấng, hướng dẫn và giáo dục con em. Nhân đây ông có lời cảm tạ các chiến hữu và phu nhân.

Niên Trưởng Viên nói tiếp, ông ước mong là các chiến hữu tiếp tục duy trì tinh thần huynh đệ chi binh, tương kính với nhau và trao đổi với nhau những kinh nghiệm nuôi nấng và giáo dục con cái. Nếu chúng ta không làm những việc đó, không thi hành được các công tác đó thì có thể coi như Hội Ái Hữu của chúng ta không có ý nghĩa gì.

Chúng ta rất may mắn được sống trong một Quốc gia có Dân chủ, chúng ta có những quyền căn bản của con người, có tự do, có quyền phát biểu ý kiến . Vì đời sống vật chất của ta tương đối ổn định, không phải lo lắng nhiều về sinh kế, đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến những người bạn kém may mắn hơn chúng ta. Đó là những thương phế binh ở quê nhà . Do đó ông đề nghị Ông hội Trưởng gởi gắp một văn thư, thiết tha yêu cầu các hội viên đóng góp cho quỹ Thương Phế Binh và gởi số tiền đó cho Liên Hội Cựu Chiến sĩ trong ngày tổ chức gây quỹ hai tuần sắp tới đây.

Đặc biệt trong dịp này, Bà quả phụ Trần Bình Phụ, phu nhân của Cố HQ Đại Tá Trần Bình Phú có vài lời cảm ơn các anh em HQ và các quân binh chủng bạn đã đến chia buồn và cử hành lễ phủ cờ rất trang nghiêm cho Cố Đại Tá Trần Bình Phú trong tang lễ gần đây.

Theo sau là chuơng trình văn nghệ chủ đề “Lính Biển” vớí Ca sĩ Asia Ngọc Anh Vi và các ca sĩ gia đình Hải Quân và địa phương. Mở đầu là màn họp ca Tiếng Sóng Vân Đồn, và Phải Lên Tiếng. Không khí rất sôi động vui tươi với những bản nhạc rất Hải quân như “Hoa Biển”, Tình ca Ngươi Đi Biền”, “Thủy Thủ và Biển Cả, “Lính Mà Em”…

Được biết chương trình Đêm Trùng Dương Hội Ngộ những năm gần đây thêm phần hấp dẫn, lôi cuốn là nhờ Mạnh Thường Quân, Cựu HQ Đại Úy Nguyễn Thành Phuớc và phu nhân, là chủ nhân hai Tiệm kim hoàn: Linh Gem & Jewelry và Ngọc Linh, trong Thương xá Eden ở Falls Church, VA. HQ Đại úy Nguyễn Thành Phước là một sĩ quan xuất sắc của Khóa 17 Sinh Viên Hải Quân Nha Trang, được nhiều anh em HQ trong vùng quý mến. Ông Bà Phước cũng là người đã ủng hộ mạnh mẽ Hội HQ & HHMDHK trong những lễ Giỗ Thánh Tổ Trần Hưng Đạo và picnic của Hội HQ & HH VNCH MĐHK trong nhiều năm qua.

Trở lại chương trình văn nghệ, với âm thanh tuyệt hảo, Ca sĩ Ngọc Anh Vi trẻ đẹp, hát hay và nhiều ca sĩ địa phương cùng ban nhạc nổi tiếng Hải Đăng, đẫ lôi cuốn khán thình giả ủng hộ Hội HQ&HHMĐHK ở lại thưởng thức chương trình văn nghệ và khiêu vũ đến nửa đêm. Đêm Trùng Dương Hội Ngộ năm nay thật là một đêm vui trọn vẹn, chấm dứt vào lúc 12 giờ đêm.