Đầu Tư Lỗ, Tuổi Hưu, Hội An, Hối Lộ

Quốc doanh có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài, nhiều dự án có lời đã giảm và các dự án lỗ lại tăng…

Bản tin VietnamNet kể chuyện lỗ tăng, lời giảm bằng con số: Các doanh nghiệp nhà nước có 114 dự án đầu tư ra nước ngoài, tính đến hết năm 2018. Tổng số lỗ phát sinh trong năm 2018 của các dự án báo lỗ là 367 triệu USD, tăng 265% so với năm 2017. Tổng lợi nhuận của các dự án có lãi là 187 triệu USD, giảm 24% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án là 11,9 tỷ USD. Trong năm 2018, các doanh nghiệp thực hiện đầu tư vốn ra nước ngoài 194 triệu USD.

Báo Tiền Phong kể: Trước việc Dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi (2012) đề cập đến việc tăng tuổi nghỉ hưu của lao động (lao động nam tăng mỗi năm 3 tháng và nữ tăng 4 tháng đến khi tuổi hưu của nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi), đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang có 1 triệu lao động thất nghiệp, trong đó có gần 200.000 cử nhân thất nghiệp, nhiều người trẻ bày tỏ lo lắng về “nguy cơ”mất cơ hội việc làm khi điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.

Báo Tuổi Trẻ kể: Khách tới đông khiến Hội An (Quảng Nam) trở thành nơi buôn bán, kinh doanh sầm uất. Bên cạnh đó, sự thay đổi chủ sở hữu các ngôi nhà cổ ngày một nhanh làm phố cổ "rỗng ruột", đánh mất dần hơi thở bản địa. Theo điều tra, trong tổng số hơn 600 nhà cổ được khảo sát, có 155 nhà hiện được dùng cho kinh doanh.

Phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn nói con số nhà dân được chuyển nhượng, cho thuê trong thực tế là trên 300 căn. Việc này tạo ra sự mất mát rất lớn trong lòng phố cổ bởi Hội An là di tích, di sản sống. Hoạt động của con người tại chỗ nhiều đời sinh hoạt hằng ngày cũng là một nét đẹp, tạo nên hồn cốt phổ cổ nhưng nay mất dần.

Báo Dân Việt kể: Theo cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại số tiền 3 triệu USD đã nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ.

Sau khi hoàn thành dự án MobiFone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, đáp ứng được mong muốn của Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ nên Vũ đã đến nhà riêng của Nguyễn Bắc Son tại phố Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và đưa cho Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu USD, tương đương hơn 66, 4 tỷ đồng.

Ông Son đã mang 3 triệu USD lên phòng làm việc tại tầng 2 và xếp đầy vào 1 chiếc va li du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite, xếp đầy 1 ba lô du lịch tối màu; số còn lại cho vào 1 chiếc va li du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite, sau đó cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính. Ông Sơn khai, toàn bộ số tiền 3 triệu USD kể trên, ông đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu H khoảng 10 lần. Bà Thu H. chối không cầm dồng nào.

Báo Thanh Niên kể về chợ: TP.SG hiện nay đông dân nhất cả nước, diện tích cũng dần được mở rộng ra gấp đôi so với thế kỷ trước. Có những chợ truyền thống phải di tản như chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh... nhưng bù lại, hàng trăm chợ tự phát mọc lên ở bất kỳ nơi nào mật độ dân cư đông đúc. Những khu công nghiệp như Tân Thuận, khu chế xuất Linh Trung, khu công nghiệp Bình Chiểu, làng Đại học Thủ Đức, khu Công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung... nhà máy đi vào hoạt động nhưng chợ thì không xây. Bởi vậy, hàng loạt chợ tự phát cứ thế mọc lên, tràn ra đường, bên hông nhà máy vào mỗi buổi chiều tan ca.

Báo Công An kể: Rạng sáng 19/10, một tàu tải trọng 8.000 tấn chở theo khoảng 290 container đã bị chìm trên sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, TP.SG). Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 ngày 19/10, một tàu tải trọng lớn chở theo container bị chìm trên sông Lòng Tàu tại khu vực phao số 28 – 30.

Đây là tàu Vietsun Integrity, tải trọng 8.000 tấn, đang vận chuyển khoảng 290 container. Vụ chìm tàu khiến nhiều container rơi xuống sông. Thông tin ban đầu không có thiệt hại về người.

Bản tin Zing kể: Ngày 19/10, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, công bố Đức giáo hoàng Phanxico đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng - Giám mục Giáo phận Phát Diệm - đảm nhiệm sứ vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.SG.

Đồng thời, Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm. Sau khi Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời, ngày 8/3/2018, Toà Thánh Vatican đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận TP.SG, để điều hành Tổng giáo phận.

Bản tin VnExpress kể: Chủ mưu đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà ra đầu thú… Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh) khi đầu thú đã khai được một phụ nữ thuê chở dầu cặn đi đổ với giá 7 triệu đồng. Vũ bị Công an Hoà Bình xác định là chủ mưu, nghi phạm thứ ba trong vụ xả thải gây ô nhiễm nguồn nước của Nhà máy nước sạch sông Đà. ...trong lời khai khi đầu thú, Vũ cho biết được người phụ nữ tên Trang nói công ty gạch của chị tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) có chất thải là dầu cặn muốn thuê đi đổ với giá 7 triệu đồng. Hai ngày sau, cả nhóm đánh xe tải lên khu vực vắng người ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ xuống nguồn nước sông Đà.

Lao Động Trẻ kể: Lễ hội chủ đề Tết Canh Tý 2020 sẽ diễn ra từ ngày 9-29.1.2020 (nhằm ngày 15 tháng chạp đến mùng 5 Tết) tại Nhà văn hoá Thanh niên TP.SG. Lễ hội Tết Việt là hoạt động thường niên của nhà văn hóa Thanh niên thực hiện suốt 14 năm qua, với nhiều hoạt động đón xuân thu hút giới trẻ như: Đường mai vàng, phố ông đồ, múa lân sư rồng, các trò chơi dân gian, các chương trình biểu diễn nghệ thuật…

So với mọi năm, Lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020 vẫn giữ hình ảnh không thể thiếu trong mỗi dịp xuân về, đó là đường mai vàng và phố ông đồ dọc hai tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn mặt tiền Nhà Văn hóa Thanh niên). Đồng thời, kết hợp đan xen các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, múa lân sư rồng.

VTV kể: Một người đàn ông đã may mắn thoát nạn khi kịp thời nhảy ra khỏi chiếc xe ô tô đang bốc cháy. Vụ việc xảy ra trên đường Cao Triều Phát, TP.SG vào rạng sáng ngày 19/10.

Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe 4 chỗ bất ngờ lao lên lề đường bên phải và húc đổ cột đèn chiếu sáng. Sau đó, chiếc xe kéo theo cột đèn, xoay nhiều vòng trên đường rồi mới dừng lại và bốc cháy ngùn ngụt. Nam tài xế hốt hoảng thoát ra khỏi xe và tri hô.

Báo Dân Sinh kể: Hai năm, Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS có hai ca tử vong sau phẫu thuật… Được biết, chị V.N.A.T (33 tuổi) sau khi nâng ngực đã tử vong. Trước đó, vào năm 2017, chị T.T.Đ (35 tuổi) đến phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS cũng tử vong sau đó.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 17/9/2017, chị T.T.Đ. (35 tuổi) đến phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (đường Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP.SG). Sau phẫu thuật, chị Đ. bị chảy máu ồ ạt ở vùng cổ họng và rơi vào tình trạng suy hô hấp. Chị Đ. sau đó được chuyển tới bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Tuy nhiên, gần 5 tháng điều trị, chị Đ. đã không qua khỏi và tử vong. Được biết, ca phẫu thuật do bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi thực hiện.

Báo Công An Nhân Dân kể: Công an quận đang điều tra và truy tìm nhóm côn đồ sử dụng hung khí đập phá, gây náo loạn nhà hàng D.N (số 145 Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào tối ngày 19-10.

Theo đó, vào khoảng 20h25 tối 19-10, một nhóm gồm 6 người đi xe máy, bịt khẩu trang, mang theo tuýp sắt dài hơn 0,5m xông vào nhà hàng D.N. khống chế đe dọa và đuổi đánh cả nhân viên của nhà hàng khi bị ngăn cản và đập phá tủ kính quầy hàng, xô ngã bàn ghế... khiến hàng trăm thực khách, trong đó có rất nhiều phụ nữ đang dự tiệc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 hoảng hốt bỏ chạy.

Báo Tin Tức kể: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) chưa từng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức, đơn vị nào có tên Greenleaf hay Greenleafgroup. Cục đã nhận được phản ánh về một số tổ chức cá nhân thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu về nhiều loại sản phẩm từ hóa, mỹ phẩm và quần áo, phụ kiện… từ Trung Quốc mang tên Greenleaf (Lá xanh). Cục đã khuyến cáo người dân không tham gia giới thiệu, phát triển mạng lưới kinh doanh của các tổ chức cá nhân liên quan Greenleaf hay Greenleafgroup nêu trên.

Báo Cung & Cầu kể: TP.SG sử dụng xe buýt hai tầng thoáng nóc chở khách du lịch… UBND TP sẽ cho hai công ty được thực hiện thí điểm sử dụng xe hai tầng thoáng nóc chở khách du lịch. Hai tuyến mui trần sẽ đi qua các điểm tham quan du lịch, di tích của TP.SG với thời gian vận hành 30 - 35 phút/lượt, khung giờ xe chạy từ 9h đến 17h45 hàng ngày. Hai công ty nêu trên đề xuất thời gian đưa xe buýt hai tầng thoáng nóc khai thác vào cuối năm 2019.