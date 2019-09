‘Tắm Núi Rừng’ Giảm Căng Thẳng

Đắm mình trong âm thanh dịu ngọt của rừng núi, sự thực tập nổi tiếng được biết như là “tắm núi rừng,” là hiệu quả thấy được đối với sự thư giãn hơn là sử dụng ứng dụng thiền, theo một nghiên cứu mới được hỗ trợ bởi tổ chức National Trust của Anh Quốc cho thấy.Theo các kết quả của nghiên cứu, được phổ biến hôm Thứ Ba, đã đo lường các lần phản ứng và những đáp ứng hành vi tiếp theo với kích thích cảm giác, hòa mình vào âm thanh của thiên nhiên rừng núi đưa đến kết quả cải thiện đáng kể trong việc thư giãn, với 30% gia tăng cảm giác thư giãn trong số những người tham gia cuộc nghiên cứu, so với không có thay đổi nào đối những người nghe ứng dụng thiền có tiếng.“Tiếng giòn của cành cây gãy dưới chân. Tiếng chim hót trên cành. Tiếng xào xạc của cây cối trong gió. Tiếng núi rừng đã được chứng minh là có ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi của chúng ta, làm cho chúng ta thêm thư giãn,” theo National Trust cho biết trong thông báo về nghiên cứu.National Trust, được biết chính thức là the National Trust for Places of Historic Interest hay Natural Beauty, là tổ chức từ thiện tại Anh Quốc được thành lập vào năm 1895 và tận tâm phục vụ để bảo tồn di sản lịch sử và môi trường tại Anh, Bắc Ireland, và Xứ Wales, gồm 26,000 mẫu Anh rừng trong đó có khoảng 12 triệu cây cối.Nghiên cứu, thu thập tài liệu từ 600 người trả lời, cho thấy tắm rừng cũng là một phương tiện hữu hiệu để giảm căng thẳng và lo lắng.