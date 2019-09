Huawei Bị Cấm Hoạt Động Tại Diễn Đàn Bảo Mật Thế Giới

Lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến công ty, khi tư cách thành viên của họ trong nhiều nhóm lợi ích khác nhau liên tục bị đe dọa.

Khoảng giữa tháng 09/2019, theo báo cáo của trang The Wall Street Journal, tư cách thành viên của Huawei trên diễn đàn bảo mật FIRST (Forum Of Incident Response And Security Teams: Diễn Đàn Các Nhóm Bảo Mật Và Phản Ứng Với Sự Cố) đã bị đình chỉ.

Được thành lập từ năm 1990, diễn đàn FIRST được xem như “người phản ứng hàng đầu không chính thức” đối với các sự cố an ninh mạng và hack nghiêm trọng. Các thành viên có thể chia sẻ các thông tin về những thủ thuật hack và các lỗ hổng để tăng cường phòng thủ an ninh mạng. Diễn đàn cũng có sự tham gia của Bộ An ninh nội địa Mỹ và Trung tâm an ninh mạng của Anh như các thành viên cao cấp.

Với quyết định đình chỉ, Huawei sẽ không tiếp cận được các thông tin từ diễn đàn nữa. Thực tế, The Wall Street Journal còn cho rằng điều này có thể làm chậm lại khả năng phát hành các bản vá của công ty. Hơn nữa, dường như Huawei cũng bị loại khỏi một nền tảng tự động chia sẻ các chi tiết mới nhất liên quan đến malware.

Nhóm pháp lý của diễn đàn được cho đã tư vấn cho họ về quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Huawei, khi nhóm cho biết một số thông tin chia sẻ trên diễn đàn có thể vi phạm lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei. Phát ngôn viên của diễn đàn cho biết: “Sau khi tham khảo và lấy ý kiến sâu rộng, chúng tôi rất tiếc phải đi đến việc đình chỉ tư cách thành viên của Huawei”

Đây không phải lần đầu tư cách thành viên của Huawei tại một nhóm lợi ích nào đó bị ảnh hưởng từ lệnh cấm của chính phủ Mỹ. Huawei đã từng bị đình chỉ khỏi các tổ chức như Bluetooth SIG, liên minh Wi-Fi Alliance, và Hiệp hội SD Association trước khi được cho phép quay trở lại.

Nguoivietphone.com.