Y Dược, Quốc Phòng, Trường Sa, Giảm Giờ

Khi đổi tên, sẽ thoát tụt hậu? Có vẻ như nhiều quan chức Hà nội tin như thế…

Báo Thanh Niên kể: Bộ trưởng Y tế đề nghị phát triển Trường ĐH Y dược thành ĐH Sức khỏe để không tụt hậu… Tại lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Trường ĐH Y dược TP.SG, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị đổi tên trường thành ĐH Sức khỏe TP.SG, nếu không Việt Nam sẽ tụt hậu so với Lào, Campuchia.

Xin để nghị đổi tên nước Việt Nam thành Siêu Cường để qua mặt Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc...

Một Thế Giới kể: Bộ Quốc phòng sẽ thành lập thêm tập đoàn kinh tế… Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 của Bộ Quốc phòng sẽ thu hẹp dần hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các tồn đọng về tài chính, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã dự thảo Đề án cơ cấu lại từng binh đoàn và công ty này theo hướng thành lập các đoàn kinh tế quốc phòng...

Báo Người Đô Thị kể: “Hoàng Sa, Trường Sa - Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc” của Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân và Bộ sách “Con gà đẻ trứng vàng”, “Mỗi hơi thở một nụ cười” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là hai trong số các tác phẩm được trao Giải Sách Hay 2019. Ở hạng mục Sách Văn học năm nay, hội đồng trao giải cho biết chưa tìm được sách viết thuyết phục để trao giải.

Giải Sách Hay lần thứ 9 năm 2019 do Viện Giáo dục IRED, Dự án Khuyến đọc Sách hay và Sáng kiến OpenEdu tổ chức đã diễn ra sáng ngày 15.9 tại Khách sạn REX, TP.SG. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo giới thức giả, giới doanh nhân, báo giới và các độc giả trẻ mê sách trên khắp cả nước.

Bản tin TTXVN kể rằng doanh nghiệp khiếu nại nếu giảm giờ làm còn 44 giờ/tuần: Sẽ gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp… Trước đề xuất quy định giảm giờ làm việc tiêu chuẩn từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần, đại diện doanh nghiệp đã đưa ra những ý kiến, lý lẽ phản bác gay gắt.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, việc giảm giờ làm việc trong bối cảnh Việt Nam như hiện nay sẽ làm gia tăng gánh nặng khó khăn cho họ. Chi phí cho sản xuất và nhân công sẽ tăng, kéo theo giá thành xuất xưởng của sản phẩm sẽ tăng. Doanh nghiệp nội địa sẽ dần dần không còn đơn đặt hàng nào dẫn tới phải đóng cửa, giải thể...

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẽ không đưa đề xuất giảm giờ làm việc tiêu chuẩn xuống dưới 44 giờ/tuần vào dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, giữ nguyên như quy định hiện hành là không quá 48 giờ/tuần.

Bản tin VietnamNet kể: Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập để làm việc, Phạm Chí Linh thừa nhận đã bạo hành vợ do ghen tuông và tỏ ra hối hận, xin được tha thứ. Công an huyện Tân Châu phối hợp với Viện KSND huyện Tân Châu đã làm việc trực tiếp với Phạm Chí Linh (SN 1986, người xuất hiện trong clip dìm vợ xuống nước ở Tây Ninh) ngay trong ngày có lệnh triệu tập 16/9.

Qua làm việc, Linh thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip dìm vợ xuống nước trong hồ bơi. Lí do là vì Linh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng, cộng với việc Linh có uống rượu trước đó nên mất kiểm soát, dẫn đến việc bạo hành vợ tại hồ bơi trong nhà.

Người Lao Động kể: Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Trung Trực để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Chiều 16-9, liên quan đến vụ 1 cổ động viên (CĐV) bị thương nặng do CĐV đốt, bắn pháo sáng trong trận đấu bù vòng 21 V.League 2019 giữa 2 đội CLB Hà Nội và CLB Nam Định chiều 11-9 trên sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tiền Phong kể: Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) cho hay, theo thống kê của Ấn Độ, năm 2018-2019, Ấn Độ nhập khẩu tổng cộng 83,58 triệu USD hương nhang từ các nước trên thế giới. Hai nước xuất khẩu chính hương nhang sang Ấn Độ là Việt Nam và Trung Quốc.

Trong đó, Việt Nam luôn chiếm khoảng 90% thị phần nhập khẩu của Ấn Độ đối với mặt hàng hương nhang (mã HS 33074100). Tính trung bình, mỗi tháng các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu khoảng hơn 300 công hàng hương nhang sang Ấn Độ. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Ấn Độ năm 2018-2019 là hơn 1.782 tỷ đồng (76,85 triệu USD).

Doanh Nghiệp VN kể về tình hình Ấn Độ hạn chế nhập khẩu hương nhang: Hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam "kêu cứu"… Tại cuộc họp trao đổi về việc Ấn Độ hạn chế nhập khẩu hương nhang và chế phẩm do VCCI tổ chức chiều 6/9 tại Hà Nội, hơn 40 doanh nghiệp sản xuất hương nhang xuất khẩu Ấn Độ đã đồng loạt lên tiếng kêu cứu, đề nghị Nhà nước, cùng các bộ, ngành liên quan có hành động quyết liệt và t thích hợp để giải quyết rào cản thương mại nghiêm trọng này.

...Thông báo số 15/2015-2020 của Ấn Độ gồm thông tin duy nhất, đó là sản phẩm hương nhang và các chế phẩm có hai mã HS 33074100 và 33074900 sẽ được chuyển từ chế độ chính sách nhập khẩu hiện tại là "tự do" sang chế độ "hạn chế".

Báo Pháp Luật kể: xuất khẩu tôm hùm Mỹ sang Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 2019 đã giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Ngành tôm hùm Mỹ đang tìm cách mở rộng thị trường nội địa và thị trường quốc tế để bù đắp cho những thiệt hại của thị trường Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Nhiều công ty nhập khẩu hải sản tiết lộ họ đã đặt hàng nhiều tôm hùm từ Mỹ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Theo chủ cửa hàng hải sản nhập khẩu, năm ngoái giá tôm hùm Mỹ 1-3 triệu đồng/kg, thậm chí cao hơn. Nay giá mặt hàng này giảm chỉ còn khoảng 500.000-800.000 đồng/kg... bình quân mỗi ký tôm hùm Alaska nhập về Việt Nam với giá rẻ chỉ khoảng 170.000 đồng/kg, chưa bao gồm các chi phí vận chuyển và thuế.

Infonet kể về TP.SG: Bệnh tay chân miệng bắt đầu 'vào mùa'… “Cùng với bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng theo mùa. Tháng 8, tháng 9 là thời điểm bệnh tay chân miệng tăng cao do trẻ em trở lại trường học sau khi nghỉ hè”, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG nhận định.

BS Trương Hữu Khanh, Khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nếu tuần trước chỉ có khoảng 20 ca mắc tay chân miệng thì đầu tuần này, con số này đã tăng vọt lên 50 ca. Đã có trường hợp trẻ mắc nặng, nhập viện phải thở máy.

Pháp Luật & Xã Hội kể: Do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nên ảnh hưởng tới tỷ giá giữa các đồng tiền, giá hàng hóa gia công tại Việt Nam bị cao hơn so với một số nước trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc dẫn tới ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất khẩu.

Hiện tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp không được khả quan so với năm 2018. Theo đó, một số doanh nghiệp các đơn hàng mới chỉ bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, việc tiêu thụ sợi và nguyên phụ liệu gặp rất nhiều khó khăn vì thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc (chiếm 60%) cắt giảm lượng nhập hàng. Trong khi đó, mặt hàng may mặc cũng gặp tình trạng sụt giảm đơn hàng.

Báo Hà Tĩnh kể: Vào lúc 4h30 sáng ngày 16/9, xe khách giường nằm đang chở 10 người di chuyển hướng Nam - Bắc trên tuyến đường tránh 1B, đoạn phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bỗng dưng bốc cháy dữ dội... Nguyên nhân ban đầu được chủ xe Phạm Hồng Hiệp xác nhận là do chập điện ở bình ắc quy phía đuôi xe.

VnMedia kể: Ngày 16/9, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố nghiên cứu với hai báo cáo đề ra lộ trình hướng tới ngành giao thông vận tải phát thải carbon thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở Việt Nam tại Hội thảo "Giải quyết Vấn đề Biến đổi Khí hậu trong ngành Giao thông Vận tải" diễn ra tại Hà Nội.

...nếu tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, có 20% mạng lưới giao thông được cho là dễ bị tổn thương bởi các rủi ro thiên tai trong tương lai. Các sự cố mạng lưới đường bộ có thể dẫn đến thiệt hại rất cao lên tới 1,9 triệu USD mỗi ngày, trong khi sự cố mạng lưới đường sắt có thể gây thiệt hại lên tới 2,6 triệu USD mỗi ngày cho Việt Nam.

Báo Giao Thông kể: An ninh sân bay Nội Bài vừa phát hiện một nữ hành khách sử dụng chứng minh thư giả để làm thủ tục đi máy bay. Hành khách này khai nhận đã thuê một người làm giả chứng minh thư bằng cách phô tô màu với giá 100 nghìn đồng, đồng thời cố tình làm nhoè đi để không bị phát hiện. Vụ việc đã không thể qua mắt nhân viên an ninh hàng không.

Được biết, nữ hành khách này tên Hoàng Thị Minh D., sinh năm 1960, thường trú tại Nam Định, dự định đi chuyến bay VJ13 từ Hà Nội đi TP.SG.

Trung tâm an ninh hàng không sân bay sau đó phối hợp với đại diện hãng hàng không Vietjet Air lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh hàng không đồng thời bàn giao vụ việc cho Đồn công an sân bay xử lý.

Một Thế Giới kể: Chiều hôm 14.9.2019, hàng trăm người đã tham dự sự kiện ‘Ngày hiện diện tự hào’ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc chuỗi hoạt động VietPride Sài Gòn 2019 do nhiều tổ chức chuyên về quyền của cộng đồng LGBT thực hiện diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.9.

‘Ngày hiện diện tự hào’ có mục đích làm tăng sự hiện diện của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) trong xã hội. Theo nhiều cuộc khảo sát, nhóm người này chiếm từ 3-5% dân số. Chỉ tính riêng tại Sài Gòn, ước tính có khoảng 400.000 người LGBT.