Bầu cử 2020: chọn ai? (Bài 3)

Andrew Yang là một ứng cử viên tổng thống và hiện đứng hàng thứ 6 hay 7 tùy theo bảng xếp hạng của đảng Dân Chủ, tức là được nhiều ủng hộ hơn những nhân vật nổi tiếng khác như Beto O’Rourke, Julian Castro và Amy Klobuchar. Ông Yang 44 tuổi sinh trưởng ở Mỹ gốc Đài Loan, có bằng luật và là một doanh nhân thành đạt.





Điểm nổi bật nhất trong hồ sơ tranh cử của ông Yang là cấp phát mức lương tối thiểu 1000 USD mỗi tháng cho mỗi người (Freedom Dividend hay là Universal Basic Income) trong trường hợp mất công ăn việc làm vì tự động hóa (automation). Người viết tuy không đồng ý về điểm này nhưng trong số các ửng cử viên cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ ông Andrew Yang là người hiểu rỏ nhất về công nghệ điện toán và tác động của những ngành như trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), người máy (robotic) và sản xuất ấn bản 3 chiều (3D printing) lên xã hội nói chung và công ăn việc làm của dân chúng nói riêng. Số ứng cử viên còn lại đều là các chính trị gia chuyên nghiệp.





Ông Yang không e dè che dấu hình ảnh mọt sách (nerd stereotype) gán ghép với người Á Đông. Chiếc nón mang khẩu hiệu tranh cử của ông là MATH (TOÁN), tức là Hoa Kỳ phải chú trọng giáo dục về khoa học kỷ thuật nhằm dẫn đầu trong thế kỷ 21. Không chịu chơi “cool” nhưng chịu khó thì mới thành công.





Điểm đáng chú ý nhất đối với người viết là thái độ điềm tỉnh của ông Yang hôm 09/16/2019 khi một danh hề Shane Gillis của chương trình truyền hình nổi tiếng Saturday Night Life có những phát biểu mang tính kỳ thị đối với người gốc Á Châu. Ông Yang đã trả lời phỏng vấn trên đài CNN rằng ông từng bị kỳ thị vì là người gốc Á Châu; tuy nhiên ông không dùng đó để khích động chia rẻ và trả đủa bởi vì mọi người đều có khuyết điểm và có thể sửa đổi [1]





Câu trả lời tuy bình thường nhưng đặt trong bối cảnh của nước Mỹ bị xâu xé vì phát biểu nẩy lửa đầy khích động về chủng tộc, tôn giáo, giới tính từ mọi phía thì đây là một thái độ điềm tỉnh và trưởng thành hiếm có. Nền dân chủ chỉ có thể tồn tại khi dân chúng không chia rẽ thù ghét lẫn nhau mỗi khi có sai phạm hay vì ý kiến khác biệt.





Ông Andrew Yang tuy không có hy vọng được chọn làm ứng viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ nhưng đã tiến xa hơn mọi người gốc Á Châu khác trong chính trường Hoa Kỳ. Dù không ủng hộ ông Yang nhưng người viết ghi nhận rằng ông là người hoạt bát và có nhiều đề nghị chính chắn cho nước Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng hiện thời.