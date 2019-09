San Jose: 4 Nghi Can Giết Ông Nghia Nguyen, 84 tuổi, Đã Bị Bắt

4 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ giết chết một người đàn ông gốc Việt tại San Jose vào tháng 7 vừa qua, theo cảnh sát cho biết hôm Thứ Tư 11 tháng 9.Nghia Nguyen, 84 tuổi, đã bị giết mà lúc đầu báo cáo như là vụ trộm cướp vào ngày 12 tháng 7 tại nhà ở đoạn đường số 3200 trên đường Montecito Drive.Cảnh sát đáp ứng cú điện thoại vào lúc 9 giờ rưỡi sáng vì vụ cướp và khi họ đến tại nhà thì thấy một chiếc xe đang chạy đi khỏi khu vực.Các cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe nhưng đã chấm dứt cuộc rượt đuổi bởi vì lý do an toàn.Cảnh sát đã bắt 4 nghi can xác nhận danh tánh như sau:- Bud Landers, 22 tuổi, ở Oakland;- Theron Brooks, 21 tuổi, ở Haywark;- Shaqueoia Brooks, 21 tuổi, ở Las Vegas; và- Imari Harris, 19 tuổi ở Oakland.Landers bị bắt hôm 16 tháng 7, Theron Brooks bị bắt hôm 26 tháng 7, Shaqueoia Brooks bị bắt hôm 15 tháng 8, và Harris bị bắt hôm 22 tháng 8.