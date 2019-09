Trai Thừa, Du Khách, Đầu Tư, Phạt Thuế

Lúc nào cũng trai thừa, gái thiếu… thặng dư chênh lệch trên cả nước, không chỉ tại Sài Gòn.

Báo Pháp Luật kể chuyện Sài Gòn: Tỉ số giới tính khi sinh trong chín tháng đầu năm 2019 tại TP.SG là 108,3 bé trai/100 bé gái, giảm so với cùng kỳ năm 2018 (111,2 bé trai/100 bé gái)...

Trong chín tháng đầu năm 2019 có tổng cộng 41.220 trẻ ở TP.SG được sinh ra, tăng hơn 3.800 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Số trẻ là con thứ ba trở lên là 1.772 trẻ, giảm hơn 160 trẻ so với cùng kỳ năm 2018.

Báo Tiền Phong kể chuyện du lịch: Nếu như trước kia, khách quốc tế đến Việt Nam tập trung chủ yếu ở các địa điểm truyền thống như Hà Nội, TP.SG, Huế… thì hiện nay, những điểm đến mới hấp dẫn như Phú Quốc, Hạ Long… đang ngày càng có sự tăng trưởng vượt bậc.

Phú Quốc, Hạ Long được dự báo là một trong những “thỏi nam châm” hút khách du lịch đến Việt Nam trong một thời gian dài sắp tới. Tăng trưởng của 2 địa danh này đang duy trì ở mức trên 30%.

Bản tin BizLive kể chuyện hãng Nhật vào VN: Liên doanh 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Lee & Man và Tập đoàn Hokuetsu (Nhật Bản) đề xuất đầu tư dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp với tổng mức đầu tư 3 tỷ USD tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Liên doanh 2 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản mới đây đã có báo cáo đề xuất đầu tư dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp gồm: Cảng nước sâu; khu logistic; Nhà máy sản xuất giấy Tissue công suất 1 triệu tấn/năm; các cơ sở sản xuất thiết bị phụ trợ ngành giấy tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh; nhà máy điện sinh khối.

Tổng mức đầu tư dự án 3 tỷ USD, thời gian hoàn thành dự án sau 4 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Theo liên doanh 2 nhà đầu tư, đây sẽ là một trong những khu công nghiệp liên quan đến giấy lớn nhất ở Đông Nam Á. Sau khi hoàn thành dự án, sẽ có 1 triệu tấn bột giấy và 1,2 triệu tấn sản phẩm giấy tissue được sản xuất hàng năm.

Zing kể: Với các hành vi kê khai và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong niên độ kế toán 1/1-31/12/2018, Vissan bị truy thu gần 445 triệu tiền thuế và phạt gần 160 triệu đồng.

Ngày 3/9, Đoàn thanh tra Cục Thuế TP.SG công bố Kết luận thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) trong niên độ kế toán 1/1-31/12/2018.

Báo ĐCSVN kể: Bộ LĐ-TB&XH đã nhận được phản hồi của 13 bộ, ngành. Trong đó, 100% các ý kiến đồng đều đồng thuận với phương án 1 Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, đó là: nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi (2019) và 3 ngày đầu năm Canh Tý (2020). Thêm 2 ngày nghỉ bù (do mùng 1 và mùng 2 tết trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 tết). Tổng cộng số ngày nghỉ tết là 7 ngày.

Công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là người lao động) nghỉ tết Nguyên đán từ thứ năm (23.1.2020) đến hết thứ tư (29.1.2020), tức từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

SGGP báo động thiếu điện: Hàng loạt dự án chậm tiến độ, nhiên liệu “bấp bênh” do phụ thuộc nhập khẩu khiến trong vòng 5 năm tới dự báo cả nước sẽ thiếu khoảng 12 tỷ kWh điện. Theo Bộ Công thương, với kịch bản tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm, nhu cầu năng lượng cho năm 2020 phải đạt 235 tỷ kWh điện; đến năm 2025 cần 352 tỷ kWh và năm 2035 là 506 tỷ kWh...

Theo Cục Điều tiết điện lực, nếu như năm 2015-2016, hệ thống điện dự phòng đạt khoảng 20% - 30% thì đến 2018-2019, hầu như không còn điện dự phòng nên sang giai đoạn 2021-2025 nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nguồn cấp điện là rất lớn, nhất là khu vực miền Nam.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc thiếu điện tại miền Nam là do tiến độ các dự án điện khu vực này bị chậm so với kế hoạch 5 - 10 năm!

Người Lao Động kể chuyện bệnh viện khám và in kết quả một nam bệnh nhân có tử cung và buồng rứng: Sau khi đi siêu âm, nội soi về, vợ anh T. (trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã thực sự sốc khi kết quả siêu âm của chồng ghi anh có tử cung và buồng trứng... ông Thái Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Y tế Nghệ An, người điều hành Bệnh viện Thái An - thừa nhận để xảy ra sự việc trên là do lấy nhầm mẫu định sẵn trong máy tính đối với bệnh nhân nữ, đây là lỗi đánh máy của điều dưỡng.

Môi Trường & Đô Thị kể: Lượng hành khách đi xe buýt trên địa bàn TP.SG năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do sự phát triển của xe ôm công nghệ. Ngày 10/9, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.SG cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, thành phố có 137 tuyến xe buýt, trong đó 99 tuyến xe buýt được trợ giá. Khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt trên 411 triệu lượt khách, số lượng tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động hiện nay giảm 6 tuyến so với cùng kỳ năm 2018.

Báo Tổ Quốc kể chuyện triệt phá xưởng sản xuất ma túy ở Kon Tum, thu 13 tấn hóa chất, tiền chất: 2 người TQ cầm đầu, thuê người VN làm.

Khoảng gần một tháng nay, một số xe tải lớn chở vật dụng về đây nhưng nhóm người Trung Quốc hoạt động rất kín đáo nên người dân không biết họ làm gì.

Ngày 11/9, Bộ Công an vẫn đang phối hợp với công an nhiều tỉnh thành mở rộng điều tra xưởng sản xuất tiền chất ma túy nằm ở kho xưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (trụ sở tổ dân số 3B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum).

Infonet kể: Chiều ngày 11/9, ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Kon Tum cho biết, chị Y Chơ Rung Tăng (xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) là sản phụ bị chồng tưới xăng lên người đốt cũng đã tử vong.

Tối 7/9, anh A Sét đã tử vong do bị bỏng quá nặng và được đưa về nhà mai táng. Đến hôm nay 11/9, vợ của A Sét cũng đã tử vong. Nguyên nhân của vụ việc đau lòng trên nghi do anh A Sét ghen tuông mù quáng.

Giáo Dục & Thời Đại kể: Các doanh nghiệp vẫn đang phải đổi mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong các ngành kỹ thuật. Trong khi đó, nhân sự hành chính đang trở nên dư thừa và dôi dư về nguồn cung.

Đây là một nội dung quan trọng trong Báo cáo thị trường tuyển dụng trực tuyến nửa đầu năm 2019 tại Việt Nam, do VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, thuộc tập đoàn Navigos Group vừa phát hành.

Báo cáo của VietnamWorks cho biết, trong 6 tháng đầu năm có đến 79% doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân sự trong nhiều vị trí của công ty. Các công ty có qui mô càng lớn có tỷ lệ thiếu hụt nhân sự nhiều hơn.

VietnamDaily kể: Ngày 11/9, Công an quận 5 vừa chuyển hồ sơ vụ việc chị Liễu (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận 5) tố cáo bị thầy giáo dạy yoga hiếp dâm cho cơ quan CSĐT Công an TP.SG mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chị Liễu tới Công an phường 1, quận 5 trình báo về việc bị ông L.D.R. (33 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, trú tại 1 chung cư ở quận 5) là huấn luyện viên dạy yoga hiếp dâm.

Báo Giao Thông kể chuyện Đà Nẵng: Vỡ hụi 100 tỷ, nhà chủ nợ bị bao vây… Vay nợ hàng chục người lên đến cả 100 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ, vụ việc gây rúng động tại khu phố phường Hoà Xuân.

Sáng 11/9, hàng chục người tập trung tại ngôi nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) để đòi nợ chủ nhà. Nhiều người cho bà Phạm Thị Tuyết Hằng (sinh năm 1987, trú tại số nhà 6-8 đường Cẩm Nam 4, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vay mượn tiền cho biết: Do tin tưởng nên đã cho người đàn bà này vay mượn hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay không chịu trả tiền như hứa hẹn.

Tuổi Trẻ kể chuyện quan chức hứa hẹn: TP.SG giữ bờ sông cho người dân cùng hưởng… Làm rõ tình trạng lấn chiếm sông, kênh rạch của người dân và các dự án của doanh nghiệp. TP.SG sẽ học tập kinh nghiệm các nước khi quy hoạch kè sông để tránh những sai lầm...

Theo quy hoạch, hai bên bờ sông Sài Gòn đoạn đi qua các quận trung tâm của TP là một dải công viên cây xanh dài kết nối với nhau bằng con đường ven sông. Tuy nhiên, hiện tại bờ sông bị chia cắt bởi các dự án bất động sản và con đường kết nối ven sông không được thông suốt. Các công viên bờ sông trở thành không gian riêng của những người sống trong các dự án.

Thanh Niên kể: đối với kiến nghị về tình hình xâm hại trẻ em ở TP.SG, Sở LĐ-TB-XH nhận định tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại và xâm hại tình dục vẫn xảy ra và diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018, TP.SG xảy ra 20 vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Trong đó Công an TP.SG tiếp nhận, thụ lý 17 vụ/18 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em (4 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 13 vụ giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi).

Báo Pháp Luật kể: Cơ sở này đã pha nước cùng với hóa chất để sản xuất nước mắm rồi dán nhãn hiệu nước mắm cá cơm bán ra thị trường. Ngày 10-9, Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) bắt quả tang một cơ sở đang sản xuất nước mắm không rõ nguồn gốc.