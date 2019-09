Bến Bãi, Cá Sấu, Phế Liệu, Ô Tô, Lương Thiện…

Tưng bừng kinh doanh lậu… Đó là chuyện bến bãi đường thủy…

Báo Pháp Luật kể chuyện Hải Phòng: Nhiều bến bãi vật liệu xây dựng hình thành trái phép và hàng trăm bến bãi tạm đã hết phép vẫn hoạt động rầm rộ bên sông, dưới cầu ở TP Hải Phòng.

Theo thống kê của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1, tại Hải Phòng có gần 20 bến bãi trái phép xâm phạm hành lang cầu. Ngoài ra, có tới hơn 100 bến bãi được cấp phép tạm đã hết thời hạn nhưng vẫn hoạt động.

Bản tin Infonet kể chuyện Hà Tĩnh: Nghi cá sấu xuất hiện trên sông, chính quyền cử người trực 24/24h… Tối 10/9, trao đổi với Infonet, ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, người dân trên địa bàn phát hiện một con vật giống cá sấu ở sông Cầu Đông, đoạn qua thôn Bàu Láng của xã này nên đã báo cho chính quyền xã.

Bản tin VnEconomy kể: Hơn 500 container phế liệu bị đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam… Tính đến ngày 16/8/2019, số container khai báo trên E-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển lên đến 10.983 container... Đã có 503 container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam đã bị cơ quan hải quan từ chối là thủ tục buộc phải vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 16/8/2019, số container khai báo trên E-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 10.983 container, giảm 976 container so với tháng trước đó.

Bản tin VietnamNet kể: Chạy theo lợi nhuận khi thuế trong ASEAN về 0%, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam đã thu hẹp sản xuất, tăng nhập khẩu. Kỳ vọng phát triển nền sản xuất ô tô Việt Nam đang thực sự đầy khó khăn.

Liên tục các tháng qua, ô tô nhập ồ ạt tràn về, tăng tới 5-6 lần so với trước và ngày càng áp đảo xe nội. Cho đến nay, xe ngoại đã chiếm tới 40% thị phần tại Việt Nam... Theo Cục Đăng kiểm, trong 12 thương hiệu xe ô tô vừa nhập khẩu, vừa sản xuất tại Việt Nam, có tới 6 hãng xe đã thu hẹp sản xuất, tăng nhập khẩu.

Thông tấn Nga Sputnik News kể: Cảng HKQT Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, vừa thực hiện thưởng đột xuất cho 2 nhân viên an ninh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát hiện và trả lại tài sản có giá trị lớn do hành khách bỏ quên.

Cụ thể, vào lúc 10h ngày 3/9, trong lúc tuần tra kiểm soát nhà ga hành khách T1, nhân viên ANKS Nguyễn Viết Phông đã phát hiện một túi xách màu đen và 1 valy kéo màu đỏ, bên trong có đồ cá nhân và 10.000 USD, tổng tài sản đã trả lại cho tương đương khoảng 232 triệu đồng. Tài sản được xác định của hành khách Zhou Guixing, quốc tịch Trung Quốc.

Bảo Vệ Pháp Luật kể chuyện Quảng Ninh: Trong lúc nô đùa ngoài sân trường, một học sinh lớp 3 của một trường Tiểu học ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh bị ngã ở bậc hè, dẫn đến tử vong. Ngày 10/9, đại diện UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tại Trường Tiểu học Cẩm Thạch (thuộc phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ việc một học sinh lớp 3 tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Tiến Tài (8 tuổi, học sinh lớp 3A3).

Nữ diễnv iên ra phố cũng bị nện… Bản tin VTC News kể:- Mặc dù Go-Viet luôn khẳng định "sự an toàn và sức khoẻ của những người sử dụng dịch vụ được ưu tiên hàng đầu" nhưng số hành khách bị đánh đã là số nhiều. Liên quan đến việc diễn viên Kim Nhã tố bị tài xế Go-Viet đánh ngất xỉu, phải nhập viện, phóng viên VTC News đã liên hệ với Công ty Go-Viet để hẹn làm việc nhưng công ty này yêu cầu trao đổi qua email.

Tuy nhiên, đáp lại những câu hỏi cụ thể của phóng viên về vụ việc trên cũng như cách giải quyết của công ty, các tiêu chí, động thái bảo vệ an toàn cho khách hàng hay giải pháp xử lý lỗi ứng dụng..., Go-Viet chỉ trả lời bằng một email rất chung chung, không đi vào nội dung câu hỏi nào.

Báo Công An ND kể: Theo phản ánh của một số phụ huynh, đầu tháng 9 này, một số nữ sinh lớp 8 và lớp 9 của Trường THCS Long Bình Tân (Biên Hòa, Đồng Nai) đã hẹn đánh nhau bên ngoài nhà trường và được một số em khác quay clip lại. Trong đó, một số em đang mặc đồng phục thể dục của trường.Theo hình ảnh trong clip ghi lại, nhiều em học sinh cả nam lẫn nữ chứng kiến 2 nữ sinh đánh nhau không chỉ không can ngăn mà còn hò reo, cổ vũ.

Báo Doanh Nhân Trẻ kể: Theo tổng hợp của Cục Việc làm, tính đến hết tháng 7/2019, có 91.200 người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó 81.900 người thuộc diện cấp giấy phép. Lao động nước ngoài vào Việt Nam hiện đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mới đây, nghiên cứu của Navigos Group về "Ứng viên nước ngoài: Kỳ vọng và thách thức khi làm việc tại Việt Nam" cho thấy, có tới 30% số ứng viên trong khu vực ASEAN được tham gia khảo sát lựa chọn Việt Nam là nơi làm việc. Điều này cho thấy, Việt Nam đứng đầu khu vực về nhu cầu lao động được tới làm việc, tiếp theo là Singapore, Thái Lan và Malaysia. Báo cáo nghiên cứu cũng đưa ra dự báo, nhu cầu tuyển dụng ứng viên người nước ngoài tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao ở mức trên 20% trong mỗi năm tới.

Báo SGGP kể: Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2703/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép carbon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm (thép cán nguội) có xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

Bộ Công thương cho biết, trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước gồm: Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ, Công ty TNHH Posco - Việt Nam và Công ty CP China Steel Sumikin Việt Nam, Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2703/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép carbon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm (thép cán nguội) có xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

VnExpress kể: Giá trị bán lẻ của thị trường cà phê và quán bia năm 2018 tại Việt Nam ước đạt hơn 88.000 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước.

Theo ước tính của hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor, giá trị bán lẻ được tạo ra bởi hơn 30.180 điểm bán trên cả nước. Số liệu bao gồm doanh thu của các chuỗi quán bia, cà phê có trên 10 cửa hàng và các điểm kinh doanh thuộc sở hữu của hộ gia đình.

Giá trị thị trường năm nay dự kiến khoảng 90.040 tỷ đồng, trong đó, các quán bia và cà phê vỉa hè đóng góp hơn 78.820 tỷ đồng, tương đương 3,3 tỷ USD. Thị trường này sẽ tiếp tục có mức tăng trưởng kép 6% về giá trị và đạt khoảng 32.400 điểm bán vào năm 2023.

Báo Hà Tĩnh kể: Từng là cây trồng chủ lực của địa phương, nhưng hơn 3 năm trở lại đây, diện tích cam chanh ở xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đang giảm dần. Cam chanh Cẩm Yên không còn giữ được độ ngọt thơm, vàng óng mà chất lượng xấu đi rõ rệt…

Theo thống kê của địa phương, thời điểm năm 2011, toàn xã Cẩm Yên có gần 20 ha cam. Cam được trồng rải rác ở tất cả các địa bàn trong toàn xã nhưng tập trung chủ yếu ở thôn Yên Thành với 140 hộ. Tuy nhiên, hiện nay, toàn xã chỉ còn 3,15 ha cam của 30 hộ dân ở 2 thôn: Yên Thành và Yên Mỹ.

Báo Thanh Niên kể: Ngày 10.9, Công an Q.9 (TP.SG) đang điều tra, truy bắt Nguyễn Thành Phát (26 tuổi, ngụ P.Phước Bình, Q.9). Phát là người có liên quan trong việc mang can xăng đốt tiệm cầm đồ trên đường 297 (KP.4, P.Phước Long B, Q.9) vào đêm 4.9. Sau khi vụ việc xảy ra, Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bản tin TTXVN kể: Đội Quản lý thị trường số 9 -Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ hơn 7.000 sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phối hợp cùng Công an đồn Tân Thanh, Công an huyện Văn Lãng, Chi cục Hải Quan Tân Thanh, Đồn Biên Phòng Tân Thanh, Trung tâm Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam tiến hành kiểm tra đột xuất ba hộ kinh doanh đường nhánh Nam, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Báo Tuổi Trẻ kể: Cơ quan CSĐT Công an TP.SG cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Sơn (cựu cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, Cục Hải quan TP.SG) để điều tra hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Sơn làm thủ tục nhập 3 lô hàng cho một người quen biết. Những lô hàng này khi làm thủ tục nhập khẩu được khai báo "phụ tùng ôtô mới 100%" và hai lô hàng đã nhập khẩu thành công. Đến lô hàng thứ 3 thì bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện sai phạm.

Sơn còn khai nhận với hai lô hàng nhập khẩu thành công, Sơn được trả số tiền 130 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn còn phải tốn phí "bôi trơn" để hai lô hàng nhập khẩu thành công…

Báo Công Thương ghi lời Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ, cho biết với khoảng 25 triệu khách du lịch Ấn đi du lịch nước ngoài mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, chi tiêu rất cao. Tổ chức Du lịch thế giới cũng đã dự báo lượng khách du lịch Ấn Độ đi nước ngoài sẽ đạt khoảng 50 triệu người vào năm 2020, từ đây đưa Ấn Độ trở thành thị trường hấp dẫn mà nhiều nước nhắm tới khai thác trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh đó, hiện rất nhiều khách Ấn Độ ngày càng thích đến Việt Nam du lịch bởi nhiều yếu tố hội tụ như môi trường du lịch an toàn, phong cảnh đẹp, con người thân thiện, món ăn hấp dẫn, là đất nước có tôn giáo Phật Giáo lâu đời…