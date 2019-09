Bỏ Phạt, Thầy Park, Nhựa, Áp Thuế, Hàng Không

Thôi thì bỏ phạt… hy vọng học trò ngoan mãi, biết vâng lời và học giỏi.

Bản tin GiadinhNet kể về một ngôi trường tại Hải Phòng: Theo thầy hiệu trưởng, bỏ phạt học sinh đứng trước cờ là một trong những quyết định đầu tiên mà trường Trần Nguyên Hãn thực hiện khi nghĩ tới xây dựng ngôi trường hạnh phúc... từ tháng 10/2018, mọi hình phạt gây phản cảm trong lớp như phạt chép bài khi học sinh lười học, phạt tiền khi học sinh vi phạm nội quy đã được xóa bỏ.

Bản tin VTC ghi lời HLV Park Hang Seo: Thái Lan là kỳ phùng địch thủ, tuyển Việt Nam suýt thua mấy bàn… Kết quả hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan khiến HLV Park Hang Seo cảm thấy vừa may vừa tiếc. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cống hiến cho người hâm mộ màn so tài căng thẳng và thể hiện sự cân tài cân sức. Các học trò của HLV Park Hang Seo bỏ lỡ vài cơ hội nhưng cũng thoát thua trong một số tình huống uy hiếp rõ rệt của đối thủ.

"Chúng tôi có một trận đấu rất khó khăn. Thái Lan là kỳ phùng địch thủ và hôm nay chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Nói thật, chúng tôi suýt thua mấy bàn, nhưng cũng có những cơ hội quyết định nên cũng tiếc. Trận đấu khó khăn thế này, tôi xin cảm ơn sự nỗ lực hết mình của cầu thủ", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Bản tin VOV nhìn từ Bangkok: Chỉ có được kết quả hoà trước ĐT Việt Nam, HLV Akira Nishino vẫn hài lòng về màn trình diễn của ĐT Thái Lan. Mặc dù để ĐT Việt Nam cầm hoà đầy đáng tiếc trên sân nhà Thammasat nhưng HLV trưởng ĐT Thái Lan, Akira Nishino vẫn hài lòng về kết quả này.

Đánh giá về ĐT Việt Nam, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định thầy trò HLV Park Hang Seo là đối thủ "khó nhằn" ở bảng đấu này. Ông nói: “Hiển nhiên ĐT Việt Nam là một đối thủ rất khó chịu và rất khó để đánh bại nhưng chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu này. Đây là một bảng đấu rất khó khăn nên chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể”.

Bản tin VnExpress ghi thống kê: Mỗi người Việt tiêu thụ bình quân 41 kg nhựa một năm. Hơn 1,8 triệu tấn nhựa được thải ra tại Việt Nam mỗi năm, trong đó chỉ khoảng 27% túi nhựa được tái chế.

Việt Nam là nước có mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu người cao thứ ba trong khối ASEAN (xếp sau Malaysia và Thái Lan) với 41,3 kg mỗi năm, theo báo cáo mới công bố của Ipsos Business Consulting. Lượng nhựa tiêu thụ tăng khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 1990-2015, từ 3,8 kg lên xấp xỉ 41 kg. Ước tính năm ngoái cả nước tiêu thụ hơn 3,98 triệu tấn nhựa.

Báo Đại Đoàn Kết kể: 13 mặt hàng có nguy cơ bị áp thuế phòng vệ thương mại… Mặt hàng gỗ dán nguyên liệu là gỗ cứng được xếp ở mức 4, là mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh thuế khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU và Canada.

Tháng 9/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc có lớp veneer bên ngoài làm từ gỗ thông.

Tháng 11/2018, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại bằng hình thức chuyển tải đối với các sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam trên cơ sở nghi ngờ công ty Finewood Việt Nam có các hành vi lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại.

Báo The LEADER kể về hàng không: Hoạt động của Vietnam Airlines đang gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt cùng nhu cầu vận tải hàng không tăng chậm. Theo Cục hàng không Việt Nam (CAAV), trong 6 tháng đầu năm 2019, thị phần trong nước của Bamboo Airways đạt 4,2%. Sự gia nhập của Bamboo Airway đã có ảnh hưởng lớn hơn đối Vietnam Airlines. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã mất tới 3,2% thị phần vào tay Bamboo Airways.

Kết quả hoạt động nửa đầu năm 2019, thị phần hàng không nội địa của Vietnam Airlines đã giảm xuống 35,9%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Vietnam Airlines chỉ đạt 79 tỷ đồng, giảm 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người Lao Động kể: Đường 250 tỷ vừa hoàn thành đã tan nát sau trận mưa… Đoạn đường tránh qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa hoàn thành đã sụt lún gần hết phần lòng đường, nhiều vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét....

...tại đoạn đường tránh tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal dài khoảng 200 mét đã bị sụt lún nghiêm trọng. Nhiều nơi nứt toác rộng tới nửa mét, sâu hơn 1 mét. Hai ta-luy đường, nhiều tấm kè bê tông đã bị sụt lún làm biến dạng. Ô tô không thể lưu thông qua đoạn đường này, chỉ một vài người dân liều lĩnh đi xe máy chạy trên nền đường đang có nguy cơ bị đổ sập xuống.

Trí thức Trẻ kể: Hội đồng tư vấn du lịch TAB vừa đưa ra một tin mừng đối với ngành du lịch Việt Nam thông qua ghi nhận trên bảng xếp hạng của WEF. Cụ thể, với Báo cáo năng lực cạnh tranh ngành lữ hành và du lịch 2019, Việt Nam đã tăng 4 bậc, từ 67/136 lên 63/140.

So với các nước ASEAN khác, Việt Nam đã tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên, nếu xếp về vị thứ, Việt Nam vẫn thấp hơn các nước như Singapore (vị thứ 17, giảm 4 bậc), Malaysia (vị thứ 29, giảm 3 bậc), Thái Lan (vị thứ 31, tăng 3 bậc), Indonesia (vị thứ 40, tăng 2 bậc).

Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Dệt may Thành Công chủ yếu xuất sợi sang Trung Quốc, trong khi giá sợi tại thị trường này liên tục giảm thời gian qua. CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công cho biết, trong 6 tháng đầu năm, chi phí nhân công tăng 20% so với cùng kì năm ngoái trong khi doanh thu chỉ tăng 8,1%, nên phần nào ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Biên lợi nhuận nói chung được dự báo tiếp tục bị ảnh hưởng do mảng sợi. Bên cạnh đó, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng nhà máy Trảng Bàng mới được mua lại (hiện vẫn chưa đạt điểm hòa vốn) nên cũng khiến biên lợi nhuận của Dệt may Thành Công năm 2019 giảm.

Một Thế Giới kể chuyện công ty bỏ trốn lũ lượt: Việc Asanzo bị tố và nghi ngờ bóc tem hàng Trung Quốc để gắn nhãn mác Việt Nam đã và đang kéo dài so với chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, vụ việc này cũng khiến Asanzo phải tuyên bố đóng cửa nhà máy ngày 30.8 vừa qua.

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết 14 công ty nhập khẩu hàng cho Công ty Asanzo đã mất tăm tích, 4 công ty đăng ký kinh doanh nhưng không tồn tại địa chỉ trên thực tế; 7 công ty ngừng hoạt động, 1 công ty hoạt động không đúng địa điểm đăng ký...

Infonet kể: Trung Quốc giảm nhập khẩu sắn, các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, trong khi đó, tăng nhập khẩu sắn từ Campuchia và Lào. Đồng thời tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt sản phẩm sắn của Việt Nam khiến xuất khẩu sắn sang Trung Quốc gặp khó khăn.

Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019, chiếm tới 88,5% giá trị xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam.

VietQ kể chuyện kinh doanh VN: Nợ ngập đầu hơn 5 nghìn tỷ, giá cổ phiếu công ty đại gia phố núi chỉ bằng... mớ hành. Nợ hơn 5 nghìn tỷ, bị tất cả ngân hàng ngừng giải ngân, cổ phiếu của công ty đại gia phố núi rớt xuống chỉ bằng ... mớ hành.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/9/2019, giá cổ phiếu DLG của tập đoàn Đức Long Gia Lai đứng ở 1,69 nghìn đồng/cp. Sáng nay, DLG mất thêm 2,52% giá trị xuống còn 1.550 đồng, chỉ tương đương với một ...mớ hành.

Cổ phiếu của Tập đoàn này tiếp tục rớt giá trong bối cảnh đến 30/6 vừa rồi, hầu hết các khoản nợ của tập đoàn này đều đã quá hạn thanh toán, đặc biệt là nợ vay ngân hàng, tổ chức, cá nhân và nợ trái phiếu đến hạn trả. Theo đó, tất cả các ngân hàng đều ngừng giải ngân cho đại gia “phố núi”.

Báo Thanh Niên kể chuyện hàng lậu: ngày 18.7, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu ở H.Hóc Môn gồm đội quản lý thị trường và công an huyện làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm (Hóc Môn). Đoàn phát hiện một nhóm người đang để một số bao PE và kiện hàng nghi hàng lậu trước nhà số 31, lô E, cư xá Bà Điểm.

Khi bị phát hiện nhóm người này bỏ đi để lại 6 bao PE và 16 kiện hàng. Qua kiểm tra có tổng cộng 200 thùng bia nhãn hiệu Heineken, Corona và 8 thùng sữa. Do không xác định được chủ sở hữu số hàng hóa nên Đội Quản lý thị trường số 20 đã đăng báo, niêm yết công khai tìm chủ sở hữu nhưng đến nay quá 30 ngày không ai đến nhận.

VTV kể chuyện tài xế lương thiện: Sáng 4/9, tài xế Nguyễn Văn Tranh, 31 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế, cùng nhân viên điều hành hãng taxi Hàng Không kiểm tra xe để giao ca thì phát hiện trên ghế phụ có một chiếc ví. Khi mọi người kiểm tra thì bên trong chiếc ví có gần 45 triệu đồng, gồm hơn 1.440 USD và gần 12 triệu đồng tiền Việt. Lúc này, anh Tranh nhớ lại nữ hành khách người Hàn Quốc là người đi chuyến cuối cùng tối qua và trả khách tại khu dân cư trên đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Tài xế chạy đến nơi bỏ khách mong tìm lại được nữ du khách để xác minh và trả laị khổ chủ. Sau khi tài xế thông báo nữ du khách mới phát hiện mình đã mất ví và cùng thông dịch viên đến trụ sở hãng taxi trên để nhận lại.