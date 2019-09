Kiều Hối, Bay Thẳng, Ô Nhiễm, Sờ Đùi…

Kiều hối gửi về Sài Gòn tăng đều đặn… Trong khi đó, chính phủ Mỹ chính thức cho hàng không VNA bay thẳng sang Mỹ…

Báo Đầu Tư Tài Chánh kể: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPSG cho biết, ước tính 8 tháng đầu năm 2019, nguồn kiều hối về TPSG đạt 3,45 tỷ USD và dự kiến cả năm đạt trên 5 tỷ USD. Theo cơ quan này, kiều hối vẫn đổ mạnh về Việt Nam do kinh tế vĩ mô trong nước thời gian qua ổn định và sức ép tăng tỷ giá do tâm lý thị trường bị loại bỏ, nên người nhận kiều hối dần chuyển từ ngoại tệ sang nắm giữ tiền đồng và gửi tiết kiệm. Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục trong nhiều năm qua và lọt vào tốp 10 thế giới.

Báo Thời Đại kể: Hàng không Vietnam Airlines đã được phép bay thẳng - thực hiện các chuyến bay vận chuyển hành khách, hàng hóa, thư tín từ Hà Nội, TPSG tới một số điểm đến của Mỹ như Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle và Dallas - Fort Worth thông qua các điểm trung chuyển tại Đài Loan, Nhật Bản. Theo thông tin từ Flightglobal cho biết, giấy phép của Bộ Giao thông Mỹ cũng cho phép hãng này có thể tiếp tục thực hiện các lộ trình đến các thành phố Vancouver, Montreal và Toronto của Canada.

Bản tin TTXVN kể chuyện ô nhiễm: Kết quả quan trắc cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội chủ yếu là bụi. Các thông số khác như SO2, NO2, CO, O3 về cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép, trừ một số vị trí cục bộ nằm gần đường giao thông, thông số NO2 đã ở mức có dấu hiệu ô nhiễm.

Liên quan đến chỉ số đánh giá chất lượng không khí Hà Nội trong những ngày gần đây đều ở ngưỡng rất cao, thường xuyên ở mức có hại cho sức khỏe người dân...

Bản tin Zing kể: Phó trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn dẫn ví dụ có đơn vị con em lãnh đạo ngồi hết nửa bếp ăn để nói về tình trạng bổ nhiệm người thân dù thiếu tiêu chuẩn. Nguyễn Bá Sơn cũng cho rằng có tình trạng cán bộ không đủ tiêu chuẩn vẫn được đưa vào bộ máy, thậm chí có người “còn non”, chưa đạt yêu cầu nhưng được "ấn" vào để làm, cuối cùng, chính họ bị thui chột.

"Ở doanh nghiệp Nhà nước, dân người ta than phiền lắm. Con em của người lao động khó lòng vào nhưng ở đâu đó tồn tại những chi nhánh, đơn vị, tổ chức ở các địa phương, ngồi ăn mà hơn một nửa bếp ăn là con em gia đình một vài vị lãnh đạo của đơn vị", ông Sơn nói.

Báo Thanh Niên kể: Bị phạt 8,5 triệu đồng vì sờ đùi phụ nữ trên máy bay… Cảng vụ Hàng không miền Nam vừa xử lý một hành khách có hành vi sàm sỡ, sờ đùi phụ nữ trên chuyến bay VJ175 từ Hà Nội đi TPSG ngày 31.8. Theo biên bản sự việc, khi máy bay đang trên hành trình, nam hành khách Trần Nguyễn Lê V. (34 tuổi, ở Q.Tân Bình, TPSG) ngồi ghế 17E đã dùng tay sờ đùi của nữ hành khách N.T.Th.Th. ngồi ghế 17D bên cạnh.

Sự việc có sự chứng kiến của hành khách N.T.T.O ngồi ghế 17F. Tiếp viên trưởng chuyến bay đã lập biên bản về hành vi sàm sỡ của Trần Nguyễn Lê V. và bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPSG).

Báo Dân Trí kể: Chấn chỉnh tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt ở trung tâm TPSG… TPSG sẽ chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để tăng mỹ quan như: tăng mảng xanh, chậu hoa, trồng hoa theo mùa, đài phun nước… Thành phố cũng không tổ chức ẩm thực trên phố đi bộ. Đáng chú ý, lãnh đạo TPSG yêu cầu chấn chỉnh việc lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo bằng tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt ở trung tâm thành phố.

Pháp Luật Plus kể: Hôm 5/9, hơn 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước từ mầm non đến đại học dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2019-2020. Từ nhiều năm nay, nhiều địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội và TP.SG đang đứng trước bài toán mật độ dân số đông, cơ sở giáo dục thiếu quỹ đất dẫn đến quá tải trường lớp, quá tải sỹ số học sinh. Nguyên nhân là do tốc độ gia tăng dân số quá nhanh đã gây áp lực lên toàn bộ hệ thống hạ tầng từ nhà cửa, công viên cho đến trường học.

Báo Người Lao Động kể: Tại khu vực soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài, hành khách người Trung Quốc đã cầm chiếc ví của hành khách người Việt Nam đi chuyến bay khác, sau đó đi vào trong khu vực cách ly.

Ngày 4-9, nguồn tin cho biết vào 8 giờ 30 ngày 28-8, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài lập biên bản sự việc về việc hành khách N.Đ.T. (sinh năm 1988, ở Bắc Ninh), đi chuyến bay VJ469, chặng bay Hà Nội-Cần Thơ, dự kiến cất cánh lúc 7 giờ 05 cùng ngày, đã trình báo để quên 1 ví màu nâu, bên trong có hơn 2,7 triệu đồng và giấy tờ cá nhân khi qua máy soi chiếu xách tay sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1.

Báo Giao Thông kể chuyện Hải Phòng: Tại CHK quốc tế Cát Bi, thợ máy đã phát hiện một đèn hạ cất cánh của tàu bay bị vỡ do va chạm với chim. Mới đây, tại CHK quốc tế Cát Bi, sau khi máy bay A320/VN-A650 vừa thực hiện xong chuyến bay VJ286 từ TPSG ra Hải Phòng, thợ máy đã phạt hiện một đèn hạ cất cánh của tàu bay bị vỡ do va chạm với chim.

“Trên mảnh đèn còn lại vẫn còn nguyên vết máu”, một người chứng kiến nói và cho biết thêm: Ngay khi có phát hiện đèn vỡ, ngoài việc thợ kỹ thuật phải tiến hành thay đèn để tàu bay có thể thực hiện chuyến bay tiếp theo, nhà chức trách sân bay cũng phải nhanh chóng phối hợp với CHK quốc tế Cát Bi để kiểm tra, tìm kiếm mảnh vỡ theo lộ trình của tàu bay. Nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh đã được phát hiện trên đường hạ cất cánh. CHK quốc tế Cát Bi đã tiến hành thu dọn các mảnh vỡ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu bay hoạt động.

Báo An Ninh Thủ Đô kể: Xử lý lái xe Grab "chặt chém" du khách Nhật Bản… Chiều 4-9, đại diện CAP Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: đơn vị đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Vũ Ngọc Quang (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), về hành vi "chặt chém" du khách Nhật Bản hơn 800 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 8km.

Theo thông tin ban đầu, đêm 31-8, nhóm 4 du khách người Nhật Bản sử dụng ứng dụng Grab đặt xe di chuyển từ phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy) về phố Hàng Đường (Hoàn Kiếm) với số tiền phải trả là 192.000 đồng.

VTC News kể: 5 người của công ty bảo vệ, thu hồi nợ ở TPSG bị đánh trọng thương… Trong lúc bảo vệ mục tiêu tại công trình xây dựng ở khu dân cư Đại Phúc, 5 bảo vệ bị nhiều thanh niên hùng hổ xông tới đánh trọng thương. Ngày 4/9, Công an huyện Bình Chánh (TPSG) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực xây dựng trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Báo Pháp Luật kể tình hình trên địa bàn TPSG: Từ tháng 4-2016 đến 10-2018, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên đã thụ lý giải quyết 130 vụ án hình sự, trong đó có 334 bị hại. Bị hại là trẻ em chiếm đến 70%. Theo thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, các vụ án hình sự về tội phạm bạo hành, xâm hại trẻ em hiện nay có chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Bị hại của các vụ án xâm hại tình dục có độ tuổi ngày càng nhỏ, người xâm hại các em chủ yếu là người thân quen, nên việc phát hiện, tố cáo chậm dẫn đến việc xét xử gặp nhiều khó khăn.

VTV kể: Không chỉ nông dân sống nhờ lũ, rất nhiều làng nghề ở miền Tây cũng nương theo con nước để phát triển. Tuy nhiên, với những dự báo con nước sẽ không về, các làng nghề cũng vì thế trở nên đìu hiu.

Xóm làm lọp tép nức tiếng Thới Long, thành phố Cần Thơ giờ hầu hết là trẻ em, người già và phụ nữ. Trong ký ức của bà con, mỗi độ nước về, làng nghề có thể làm ra đến 400.000 lọp tép. Từ tỉnh Đồng Tháp đến tỉnh Cà Mau, đâu đâu cũng thấy những chiếc lọp vừa đẹp, vừa bền của xóm Thới Long. Tuy nhiên, từ chỗ có trên 70 hộ sản xuất, giờ chỉ còn 8 hộ đủ sức giữ nghề.

Báo Hà Nội Mới kể về xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường: Bắt đầu từ môn đọc sách?

Ngay trước thềm năm học mới, đề xuất về việc đưa tiết đọc sách vào giờ học chính khóa đã được nhiều chuyên gia, giáo viên, phụ huynh và học sinh hưởng ứng trong cuộc tọa đàm Thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách cho học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế thì tiết đọc sách, tiết thư viện không phải là chuyện mới ở nhiều cơ sở giáo dục tại các địa phương, nhưng cho đến nay hầu hết cách thực hiện vẫn “mạnh ai nấy làm”, thiếu tính hệ thống, sự chuyên nghiệp và quan tâm đầu tư đúng mức.

Petro Times kể: Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2019, cả nước có 21.990 doanh nghiệp (DN) không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là những DN qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và không liên lạc được.

Những địa phương có số lượng DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký lớn nhất là: Hà Nội là 5.445 DN, chiếm 24,8% cả nước; TP HCM là 5.372 DN, chiếm 24,4%; Thanh Hóa là 1.190 DN, chiếm 5,4%; Hải Phòng là 834 DN, chiếm 3,4%; Bình Dương là 733 DN, chiếm 3,3%...