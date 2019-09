Tiền Hối Lộ, Nước Lũ, Rác Nhựa, Xe Đụng

Hối lộ và nhận hối lộ tới bạc triệu đô… có thể thoát án tử hình bằng cách nộp lại tiền? Câu hỏi này được nhiều quan chức đã vào lò, đang vào lò và sắp vào lò quan tâm… Trong cõi quan trường, không dễ gì trong sạch vậy…

Báo Pháp Luật kể về vụ AVG: Nộp lại tiền nhận hối lộ có thoát án tử? Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ 3 triệu USD và đưa hết cho con gái nhưng cô này phủ nhận. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Trong số này, ông Nguyễn Bắc Son cùng ông Trương Minh Tuấn (hai cựu bộ trưởng Bộ TT&TT) bị cáo buộc về hai tội: Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Riêng tội nhận hối lộ, hai ông bị truy tố theo khoản 4 Điều 354 BLHS 2015 (có mức án cao nhất là tử hình).

Báo Nhà Đầu Tư kể: Theo thông tin vừa được công bố, cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son khai được cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ mang 3 triệu USD đến nhà biếu, sau khi thương vụ mua bán cổ phần trị giá hơn 8.000 tỷ đồng hoàn tất. Ông Vũ cũng mang 200.000 USD lên phòng làm việc biếu cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn... Thống kê ghi rằng phải tích góp 411 năm tiền lương để một vị bộ trưởng có thể sở hữu được số tiền 3,2 triệu USD... xây được hơn 800 cây cầu cho người dân nghèo... xây được hơn 1.600 căn nhà tình thương...

Báo Thanh Niên kể: Bị nước lũ chia cắt, hàng trăm người dân ở Quảng Bình phải di chuyển bằng thuyền… Ngày 3.9.2019, nhiều tuyến giao thông tại tỉnh Quảng Bình bị nước lũ chia cắt; người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Báo Tin Tức kể chuyện rác nhựa: Thay vì sử dụng các vật dụng bằng nhựa một lần, nhiều bệnh viện đã hướng đến sử dụng các loại vật liêu thân thiện với môi trường như túi giấy, ly giấy, ly thủy tinh… góp phần hạn chế thấp nhất rác thải nhựa.

Trong quá trình khám chữa bệnh cũng như các hoạt động hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân và người sử dụng dịch vụ y tế và các hoạt động chuyên môn y tế làm phát sinh rác thải nhựa như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, vật liệu, đồ dùng trong y tế. Trong đó, đa số chất thải nhựa là các túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt, phòng, chữa bệnh.

Bnews kể: Công ty Phát triển Năng lượng Gulf của Thái Lan có kế hoạch phát triển các nhà máy điện ở Việt Nam và Lào nhằm tăng cường sự hiện diện của tập đoàn này ở Đông Dương. Truyền thông Thái Lan ngày 3/9 dẫn lời Phó Giám đốc điều hành của Gulf, ông Ratthaphol Cheunsomchit, cho biết tập đoàn này đã trình kế hoạch phát điện lên Chính phủ Việt Nam để phát triển một nhà máy điện trong tương lai với công suất ban đầu 6.000 MW. Theo ông Ratthaphol, Gulf có kế hoạch nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) làm nhiên liệu cho dự án ở Việt Nam.

Tiền Phong kể về tai nạn xe lửa ở Quảng Ngãi: Tàu hỏa húc ô tô bay cắm đầu xuống ruộng lúa, tài xế nguy kịch… Trưa 3/9, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt (KTĐS) Nghĩa Bình cho biết, trên địa bàn huyện Tư Nghĩa vừa xảy một vụ tai nạn đường sắt giữa tàu SE9 với xe ô tô, khiến một người bị thương nặng.

vào khoảng 11 giờ 20 phút, cùng ngày, tại đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tàu SE9 đang lưu thông theo hướng Hà Nội- TP SG. Khi đến địa điểm trên thì tàu SE9 đã bất ngờ tông mạnh vào xe ô tô 4 chỗ mang BKS 76A - 08302 do anh Trần Công Vụ (sinh năm 1983), trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện tư Nghĩa, điều khiển, đang băng ngang qua đường ray.

Kinh Tế Nông Thôn kể: Gà mía hữu cơ, hướng làm giàu của bà con Hoành Bồ… Là đặc sản của đất Đường Lâm (Hà Nội), gà mía đang được huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), liên kết để khai thác lợi thế từ vườn rừng. Gà mía là giống gà đặc sản ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội có chất lượng thịt thơm ngon, thích hợp với điều kiện chăn thả tự nhiên, dễ nuôi.

Ông Nguyễn Văn Chính, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, cho biết: Khi nuôi gà mía theo công nghệ hữu cơ, Công ty Việt Dũng đã làm việc với chúng tôi, cam kết trong hợp đồng về đầu ra 100% sản phẩm, thu mua đúng ngày, đúng tiêu chuẩn, đúng giá thị trường. Thế nên, sau lứa nuôi đầu tiên 2.000 con, tôi sẽ đầu tư thêm chuồng, để mở rộng quy mô chăn thả.

Báo Pháp Luật & Xã Hội kể: Xe đầu kéo bất ngờ lao thẳng vào nhà dân, đôi vợ chồng chết thảm… Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21g ngày 2-9, tại km 254+700 trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La khiến 2 vợ chồng tử vong...

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Lò Văn Điền (SN 1983) và vợ là chị Quàng Thị Le (SN 1987) tử vong tại chỗ. Lái xe đầu kéo là Phạm Văn Thỏa (SN 1973), trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bị thương và mắc kẹt trong xe, hiện đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

VietnamNet kể: Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bến Tre) phối hợp cùng Công an huyện Thạnh Phú làm việc với Lê Thị Trúc Phương (31 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh) về hành vi đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật lên mạng xã hội ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Phương thừa nhận hành vi đăng tải nội dung trên của mình là sai sự thật, đã gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

Người Lao Động kể: Đại diện Cục Hải quan Hà Nội chiều 3-9 cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giam 1 công chức liên quan đến sự việc gần 900 điện thoại “lọt” cửa Hải quan Nội Bài. Trước đó, ngày 19-1, Cục Cảnh Sát kinh tế C03, Bộ Công an đã bắt quả tang đối tượng Đặng Đức Thịnh (SN 1989, thường trú Quảng Ninh) đi chuyến bay VN415 từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về Nội Bài, nhập lậu 856 điện thoại Samsung và iPhone.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, cho hay cục đã xử lý nghiêm khắc, xem xét trách nhiệm của các cán bộ liên quan. "Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam với 1 công chức, chúng tôi đã xử lý kỷ luật 1 phó đội trưởng, hạ 1 bậc phân loại năm 2019, không xét thi đua cả năm 2019 với đội trưởng. Với Chi cục trưởng cũng xếp loại hạ 1 bậc trong đánh giá phân loại 2019. Với công chức đang bị tạm giam thì vẫn đang chờ cơ quan cảnh sát điều tra điều tra thêm.”

Ngôi Sao kể: Sau khi dùng một tay đu cửa số tầng 4 khách sạn, nam thanh niên ngoại quốc nghi ngáo đá đã nhảy xuống mái tôn nhà phía dưới khiến nhiều người đi đường kinh hãi. Sau đó anh ta vẫn đi được rồi rớt xuống đường. Vụ việc xảy ra ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.SG.

Báo Hải Quan kể: Dưa hấu, thanh long rớt giá 50% vì Trung Quốc mua phập phù… Nhiều mặt hàng trái cây của Việt Nam như dưa hấu, thanh long, dừa xiêm đã mất giá tới 50%, chỉ còn khoảng 6.000 đồng/kg. Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản: Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 2,53 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm với 70,5% thị phần, giá trị xuất khẩu đạt 1,65 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

BizLive kể: trong 8 tháng, hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Thủy sản đạt 5,4 tỷ USD, giảm 2,6%; rau quả đạt 2,5 tỷ USD, giảm 6%; các mặt hàng hạt điều, hạt tiêu và gạo mặc dù lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh làm cho kim ngạch xuất khẩu giảm.

Xuất khẩu gạo cũng chỉ đạt gần 2 tỷ USD, giảm 14,2%, hạt tiêu đạt 571 triệu USD, giảm 2,1%. Đặc biệt mặt hàng cà phê giảm mạnh cả về kim ngạch và lượng, giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, giảm 20%, riêng cao su đạt 1,3 tỷ USD, tăng 7,2% (lượng tăng 9,1%).

Zing kể chuyện thâu tóm siêu thị: Sau Shop&Go, Vinmart lại thâu tóm thêm 8 siêu thị Queenland Mart ở TP.SG, nâng số điểm bán lên 120. Bên cạnh việc liên tục mở mới cửa hàng với kỷ lục lên đến 117 cửa hàng mới trong 1 ngày, công ty bán lẻ của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng đang không ngừng mở rộng độ phủ thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập. Ngày 31/8, Vinmart tuyên bố thâu tóm thành công 8 cửa hàng Queenland Mart tại TP.SG. Chuỗi này thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Bông Sen, được thành lập năm 2014.

TTXVN kể: 10 thùng phuy nghi là chất thải công nghiệp độc hại bị đổ trộm trên Đại lộ Thăng Long. Sáng ngày 3/9, tại Km 3 + 800 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc - Hà Nội, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý 10 thùng phuy nghi là chất thải công nghiệp, bị đổ trộm tại đây. Theo phản ánh của người dân, các thùng phuy chất thải được vứt ngay bên vệ đường, bốc mùi nồng nặc trong nhiều ngày qua. Những cây cối xung quanh các thùng phuy này đến hôm giờ đã có dấu hiệu héo lá và đổi màu do bị ảnh hưởng.