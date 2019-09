Từ Thị Trường Tới Đầu Tư

Thị trường Việt Nam sẽ hưởng lợi nhờ chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc? Sẽ có nhiều hãng xưởng Hoa Kỳ rời bỏ TQ để dọn sang VN?

Bản tin VnEconomy kể chuyện thị trường điện tử: Mặc dù có một số nhãn hiệu điện tử trong nước mới nổi như điện thoại BPhone, Vsmart, Viettel,… song thị trường điện - điện tử dân dụng trong nước chủ yếu do các thương hiệu nước ngoài chiếm lĩnh", Bộ Công Thương cho hay.

Đặc biệt tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện nay rất thấp, chỉ khoảng 5-10%. Các sản phẩm điện tử trên thị trường Việt Nam đa số là hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc lắp ráp trong nước bằng phần lớn các linh kiện nhập khẩu. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trong nước đã có tham gia vào chuỗi giá trị của ngành, tuy nhiên, đa số mới cung cấp các sản phẩm đơn giản có giá trị, hàm lượng công nghệ thấp.

Du khách Ấn Độ sẽ rủ nhau thăm Việt Nam? Báo Văn Hóa ghi lời đại diện công ty VFS Global trình bày về tiềm năng du lịch Ấn Độ, khẳng định có rất nhiều du khách quan tâm về đường bay thẳng và tìm hiểu về du lịch Việt Nam.

Vị đại biểu này tin tưởng trong tương lai, ngành du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan và Singapore để trở thành điểm đến của hàng chục triệu du khách Ấn Độ.

Bản tin Bnews kể chuyện cá tra: Tỉnh Đồng Tháp đã cấp mã số nhận diện vùng nuôi với gần 100% diện tích nuôi cá tra thương phẩm; trong đó, 60% diện tích thả nuôi cá tra đạt chuẩn quốc tế.

Kinh Tế Đô Thị kể: Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất cả nước trong 8 tháng năm 2019… Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 5,66 tỷ USD, chiếm 25% tổng vốn đầu tư. TP Sài Gòn đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,86 tỷ USD, chiếm 17%. D8ã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,63 tỷ USD (trong đó, có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội), chiếm 24,9% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,48 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,27 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký 2,78 tỷ USD và 2,34 tỷ USD.

Báo Pháp Luật kể: Hãng tin Nikkei cho hay gã khổng lồ Google của Mỹ không chỉ mang toàn bộ phần cứng điện thoại ra khỏi Trung Quốc mà còn cả loa thông minh Google Home. Khi đến VN, Google có kế hoạch nâng công suất sản xuất lên 8-10 triệu điện thoại thông minh trong năm nay, gấp đôi năm ngoái.

Google khẳng định VN là cứ điểm sản xuất quan trọng cho điện thoại Pixel của hãng nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất và cạnh tranh của Google trong lĩnh vực này.

Không chỉ Google, tập đoàn cho thuê ô tô Hertz của Mỹ với hơn 10.000 chi nhánh trên thế giới ngày 28-8 đã công bố gia nhập thị trường VN thông qua đối tác nhượng quyền trong nước là New City Rent A Car, nhằm cung cấp cho khách một loạt dịch vụ di chuyển và hệ thống điểm giao xe thuận tiện.

Báo Đầu Tư kể: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, trong 8 tháng năm 2019, tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới, điều chỉnh và đầu tư qua góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam đạt 22,63 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, có có 2.406 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 25,4% về số dự án so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do không có dự án quy mô lớn, nên tổng vốn đầu tư cấp mới chỉ đạt 9,13 tỷ USD, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, còn có 908 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm gần 4 tỷ USD, tăng 23,4% về số dự án và giảm 29,6% về số vốn so với cùng kỳ.

VnExpress kể: Hành tím Ninh Thuận tăng giá kỷ lục. Giá hành củ tím tươi bán tại vườn ở Ninh Thuận đang có mức 40.000 - 45.000 đồng một kg, cao gấp đôi so với những năm trước.

Nông dân huyện Ninh Hải, nơi chuyên canh cây hành lấy củ ở tỉnh Ninh Thuận, đang thu hoạch vụ hành mùa hạ. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất hành đạt cao. Mỗi sào (1.000 m2) cho thu hoạch từ 1,5 đến gần 2 tấn.

:Pháp Luật Thành Phố kể: Theo Tổng cục thống kê, trong tám tháng đầu năm 2019, cả nước có 90.500 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.150,7 ngàn tỷ đồng. Tăng 3,5% về số lượng DN và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, có 25,5 ngàn DN quay trở lại hoạt động, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động lên gần 116 ngàn DN, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo Dân Việt kể chuyện An Giang: Thắp điện trồng tía tô lấy lá bán sang Hàn Quốc… Với lợi thế phù sa màu mỡ, tía tô Hàn Quốc đang là loại cây trồng thích nghi trên vùng đất cù lao Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cuối năm 2018, một doanh nghiệp ở tỉnh An Giang đã đầu tư trồng 2ha tía tô ở xã An Thạnh Trung, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, mở ra hướng phát triển về loại cây rau mới để xuất khẩu.

Nông Nghiệp VN kể: Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ vẫn duy trì mức mức tăng trưởng cao, đạt trên 1.457 triệu USD, đạt 66% kế hoạch năm và tăng trên 7% so cùng kỳ (CK). Trong đó xuất khẩu hàng hóa trên 1.153 triệu USD.

Riêng tháng 8/2019 một số mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của vùng có dấu hiệu tăng lên, như thủy sản đạt trên 113.000 tấn, tăng hơn 9% so cùng kỳ, kim ngạch đạt trên 347 triệu USD, tăng 6,7% so cùng kỳ.

Báo Dân Trí kể: đại diện các tập đoàn phân phối lớn trên thế giới như Walmart, Central Group, Aeon cho biết, họ sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm gốc Việt. Không chỉ vậy, họ còn có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển thương hiệu cũng như hỗ trợ trong vấn đề cung ứng và sản xuất nội địa.

Tuy nhiên, hầu hết các “ông lớn” nói trên đều theo đuổi tiêu chí lấy khách hàng làm trọng tâm. Cho nên, dựa vào phản ứng của người tiêu dùng mà họ sẽ đặt ra những tiêu chuẩn tuyển chọn hàng hóa khá khắt khe.

Bản Tin Nhanh Chứng Khoán kể: Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Trung đã vượt quá 100 tỷ USD. Trong đó, Quảng Đông là một tỉnh có mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại quan trọng với nhiều vùng của Việt Nam. Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông đạt 37,16 tỷ USD, tăng 34,2%, chiếm 25,1% tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Trong khi đó, nửa đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư của Hồng Kông vào Việt Nam cũng đạt 5,3 tỷ USD, vượt qua Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Bản tin BNews/TTXVN kể chuyện Nga đầu tư ở Ninh Thuận: Chiều 29/8, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Technoprom Export thuộc Tập đoàn ROSTEC của Liên bang Nga. Theo đó, Công ty Technoprom Export muốn tìm hiểu và đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện tại địa phương với công suất 2.000 MW.

Tại Việt Nam, Công ty Technoprom Export đã xây dựng các dự án về nhiệt điện. Cụ thể là công ty đã đầu tư 5 dự án với tổng công suất 685 MW. Về thủy điện, công ty cũng đã tham gia đầu tư 6 dự án với tổng công suất 3.146 MW.

Ông Topo Gilka cho biết, khi nhà máy nhiệt điện được đầu tư tại Ninh Thuận, công ty sẵn sàng cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy, nhất là loại nguyên liệu khí thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái.