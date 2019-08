Cháy Lớn, Đạo Văn, Chân Ga, Thầy Cúng

Cháy lớn ở Hóc Môn… may không ai tử vong…

Báo Dân Sinh kể: Đến 13h chiều ngày 22/8, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn, TP.SG vẫn đang phong tỏa hiện trường, dập lửa tàn ở khu vực vụ cháy trên địa bàn xã Nhị Bình khiến cả trăm mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi.

Đến khoảng 11h30’, đám cháy cơ bản đã được khống chế. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến mái tôn kho xưởng đổ sập trên diện tích hàng trăm mét vuông.

Báo Người Lao Động kể chuyện đạo văn: Một cuốn sách quan trọng nhưng sai quá nhiều… Đó là cuốn "Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên" (NXB Khoa học Xã hội, 2018) do Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên) cùng 8 người khác là đồng tác giả với lổn ngổn chi tiết sai và sao chép khá nhiều từ tác phẩm của người khác... họ đã sử dụng tư liệu của người khác một cách tối đa, không cần kiểm chứng hay xin phép.

Sao chép, cắt dán... Để làm thành "công trình" dày gần 300 trang (tr.) này, nhóm tác giả sử dụng triệt để chiêu sao chép, cắt dán, sửa chữa rồi cước chú, như là chỉ tham khảo chút ít chứ không lấy trọn. Trong khoảng 170 cước chú, nhóm tác giả đã sáng tạo ra những từ ngữ mập mờ, kiểu "phát triển từ một phần" cuốn sách nọ, "theo bài viết" kia hoặc "tham khảo từ…"…

Bản tin VOV kể: Trong lúc lái xe trên tầng 2, do đạp nhầm sang chân ga, nhân viên showroom ô tô ở Hà Nội đâm vỡ cửa kính, cả người và xe lao xuống đất.

Chiều 22/8, trả lời VTC News, ông Đào Minh Ngọc, Trưởng Công an phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) cho biết, một showroom ô tô trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhân viên lái xe lao từ tầng 2 xuống đất do đạp nhầm chân ga.

Báo Sao Star kể: Cô gái bị lừa mất hơn 300 triệu đồng vì tin lời 'thầy cúng' trên Facebook giúp quay lại với người yêu cũ… Ngày 22/8, VTC News đưa tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên vừa bắt giữ Đỗ Việt Hùng (SN 2000, trú tại thôn 5, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Báo Công An Nhân Dân kể về tình hình thiếu giáo viên nhạc và mỹ thuật: Đối với cấp tiểu học, nếu mỗi trường có 1 giáo viên Âm nhạc và 1 giáo viên Mỹ thuật thì hiện nay còn thiếu 2.199 giáo viên Âm nhạc và 2.093 giáo viên Mỹ thuật. Những trường tiểu học thiếu giáo viên Âm nhạc hoặc Mỹ thuật thì giáo viên ở trường đó sẽ phải dạy luôn các môn này.

Riêng với cấp THPT, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, 2 môn này sẽ được đưa vào là môn tự chọn, trong khi đó hơn 2.800 trường THPT trên cả nước hiện chưa hề có giáo viên giảng dạy cả hai môn học này (bởi nội dung chương trình hiện hành chưa có các môn học nghệ thuật).

Báo Hải Quan kể: Thương mại đảo chiều, Việt Nam nhập siêu gần 700 triệu USD từ Australia… So với cùng kỳ 2018, cán cân thương mại giữa Việt Nam và Australia đảo chiều khi nước ta chuyển từ trạng thái xuất siêu sang nhập siêu.

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, hết tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 1,934 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu lên tới 2,61 tỷ USD. Như vậy, hết tháng 7, VN nhập siêu gần 700 triệu USD từ Australia. Diễn biến trên là sự đảo chiều so với kết quả giao thương giữa 2 nước một năm trước đây.

Zing kể: Nữ công an gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất bị phạt 200.000 đồng… Cảng vụ Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vụ việc xảy ra ngày 11/8 tại nhà ga quốc nội. Nữ hành khách Lê Thị Hiền lên chuyến bay VN248 từ TP.SG đi Hà Nội. Khoảng 15h30, bà Hiền làm thủ tục chuyến bay, sau khi đã gửi 4 kiện (57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg), người này yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà xách tay.

Nữ hành khách là cán bộ công an Hà Nội lập tức to tiếng, chửi bới... Khi bị đưa về trụ sở của Cảng vụ Hàng không, bà Hiền giật văng mũ và túm tóc một nhân viên an ninh. bà Lê Thị Hiền là cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự của quận Đống Đa (Hà Nội),

Báo Tuổi Trẻ kể: Tối 22-8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận cùng ngư dân đã tìm được thi thể 4 du khách chết đuối ở Bình Thuận... chiều cùng ngày, nhóm du khách khoảng 7 người xuống tắm biển thuộc khu phố 2, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết.

Do sóng lớn nên nhóm du khách trên bị đuối, giơ tay ra dấu cầu cứu. Thấy vậy, một số khách tắm gần đó kịp bơi ra ứng cứu. Có 2 người được cứu lên bờ, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Báo Tổ Quốc kể chuyện Bình Phước: Vợ dùng dao gọt tỏi đâm chết chồng trong lúc cãi nhau… Anh Biên đi nhậu và trở về quán bánh canh của vợ thì xảy ra cự cãi, đánh nhau. Bực tức, vợ dùng dao gọt tỏi đâm vào người chồng khiến anh Biên gục tại chỗ và tử vong.

Ngày 22/8, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đang giữ đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1987, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Biên (SN 1979, là chồng của Thuỷ).

TTXVN kể: Trong tháng 7 vừa qua, cả nước nhập khẩu 8.177 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, tăng 14,4% so với tháng trước và chiếm 73,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam.

Trong tháng 7/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là Thái Lan với 6.572 chiếc, từ Inđônêxia với 3.210 chiếc, từ Trung Quốc với 600 chiếc, từ Nhật Bản với 201 chiếc và từ Hàn Quốc với 157 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7 vừa qua.

Báo Nghệ An kể: Cảng cá lớn nhất huyện Diễn Châu - Lạch Vạn đang bị ô nhiễm nặng nề, mùi hôi thối nồng nặc và rác thải bủa vây khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Lạch Vạn là cảng cá lớn nhất của huyện Diễn Châu, một trong những cảng cá tấp nập nhất Nghệ An, nơi neo đậu của 447 tàu thuyền xã Diễn Ngọc và hàng trăm tàu cá của các địa phương lân cận. Tuy nhiên, cảng cá này hiện đang bị ô nhiễm trầm trọng, nhất là thời điểm tàu thuyền về bến.

Tạp Chí Công Thương kể: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có 33/63 tỉnh, thành phố đã phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ, diện tích đạt hơn 76.600 ha, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015. Khoảng 60 tập đoàn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ - lĩnh vực được xem là một cánh cửa mới cho tiêu thụ nông sản nước ta.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) năm 2018 xếp Việt Nam hạng thứ 51/179 quốc gia có tiềm năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; có 50 công ty Việt Nam được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ với các mặt hàng nông sản gồm rau, củ, dừa và sản phẩm dừa, gạo, trái cây sấy…

Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: Theo báo cáo, tính đến hết tháng 6/2019, đối với việc tái xuất các lô hàng phế liệu vi phạm quy định, không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam, cơ quan Hải quan của các địa phương đã yêu cầu các hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam 503 container. Trong đó có 289 container phế liệu nhựa, 106 container phế liệu giấy, 98 container phế liệu sắt, thép và 10 container phế liệu khác. Trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý các container đang tồn đọng hiện nay tại các cảng trên lãnh thổ Việt Nam.

Báo Thời Đại kể: Ngày 22/8, đại diện Công ty Cổ phần hàng không Thiên Minh cho biết doanh nghiệp này vừa gửi hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề xuất thành lập hãng hàng không Cánh Diều (KiteAir) tại cảng hàng không Chu Lai (Quảng Nam) trong thời gian 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư dự án có hiệu lực.

Về quy mô dự án, Thiên Minh đề xuất đầu tư tổng cộng 30 máy bay tới năm 2024, trong đó có 15 máy bay ATR72 và 15 máy bay A320/A321 (hoặc dòng máy bay có năng lực tương đương).

Báo Đầu Tư Tài Chính kể: TP.SG cũng đã ra “tối hậu thư” cho 24 quận huyện là phải có các giải pháp xử lý nghiêm, chế tài mạnh đối với những hành vi lấn chiếm kênh rạch, sử dụng đất vào mục đích riêng. TP.SG có mạng lưới sông rạch dày đặc với tổng chiều dài khoảng 900km. Tình trạng san lấp kênh rạch để xây nhà trái phép diễn ra trong một thời gian dài và vẫn đang tái diễn. Nhà nhà đua nhau đóng cọc, đổ đất để cơi nới diện tích đất ven kênh làm nơi ở, kinh doanh, bất chấp nguy cơ sạt lở cao, làm thu hẹp dòng chảy.

Ngoài nguyên nhân bị lấn chiếm, kênh rạch thành phố đang ngày ngày tiếp nhận khoảng 300.000 tấn rác thải xuống sông, cộng với độ bồi lắng cao, trong khi khả năng vớt và nạo vét bùn của cơ quan chức năng rất thấp (bình quân mỗi năm chỉ nạo vét được khoảng 100.000m3), đã khiến cho nhiều đoạn kênh rạch có nguy cơ “biến mất”.