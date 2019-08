Dân Số, Trà Vinh, Trẻ Em, Hàng Việt

Dân số ngày càng tăng… thành phố Sài Gòn ngày càng thiếu đất…

Báo Lao Động kể: Với tình trạng gia tăng dân số khoảng 1 triệu người trong mỗi 5 năm, TP.SG đang phải đứng trước bài toán khó về nguồn cung nhà ở cho người dân. Con số thống kê do Hiệp hội Bất động sản TP.SG (HoREA) dẫn ra cho thấy, dân số TP.SG hiện có khoảng gần 9 triệu người thường trú (kể cả người có đăng ký tạm trú trên 06 tháng). So với dân số năm 2009 thì đã tăng 1.830.218 người trong 10 năm, trung bình tăng hơn 180 nghìn người/ 1 năm. Ngoài ra, lượng người nước ngoài thường trú tại Việt Nam cũng đã tăng lên đáng kể.

Bản tin TTXVN kể: Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh, sinh năm 1968, cư trú tại số 33, đường Nguyễn Hòa Luông, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, sinh năm 1976, cư trú tại ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hiện là Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh vì “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” ở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh.

Pháp Luật kể: Khi trẻ gặp nguy hiểm, hãy gọi 111… Bên cạnh những cuộc điện thoại yêu cầu giúp đỡ, có những cuộc điện thoại khiến các tư vấn viên của tổng đài 111 phải trăn trở, xót xa vì nỗi đau của con trẻ là quá lớn.

Theo báo cáo sáu tháng đầu năm của tổng đài 111: Sáu tháng đầu năm 2019, các cuộc gọi tư vấn về xâm hại và bạo lực chiếm tỉ lệ cao nhất, gần một nửa số các cuộc gọi đến; Người dân bức xúc vì tình trạng trẻ em ăn xin không được giải quyết dứt điểm.

Báo Đồng Nai kể về thị trường phục vụ năm học mới: Hàng Việt chiếm hơn 70%... Từ cuối tháng 7 đến nay, thị trường văn phòng phẩm, ba lô, cặp sách... phục vụ năm học mới khá sôi động. Sức mua tăng từ 10- 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay các loại hàng hóa khá dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kích cỡ, đáp ứng nhu cầu với nhiều lứa tuổi. Theo nhiều hệ thống nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn TP.Biên Hòa như: Fahasa, Phương Nam, nhà sách Đồng Nai... hàng Việt chiếm hơn 70% sản phẩm được bày bán.

Petro Times kể: Sở LĐTBXH TP.SG đề nghị các quận Chính quyền địa phương phải chủ động xác định, lập danh sách các địa điểm thường xuyên có người xin ăn, sinh sống nơi công cộng có kế hoạch thường xuyên khảo sát địa bàn; phối hợp với các địa phương giáp ranh để phát hiện, xử lý hiện tượng chăn dắt hoặc lợi dụng đối tượng yếu thế đi xin ăn để trục lợi. Sở cũng khuyến khích người dân TP.SG không trực tiếp cho tiền người ăn xin trên đường phố.

Báo An Toàn Giao Thông kể: Xe tải mất lái lao lên vỉa hè, 1 người tử vong ở Quảng Ninh… Vụ TNGT xảy ra chiều 21/8, tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh) khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Ngày 21/8, trung tá Hoàng Văn Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ TNGT khi ôtô mất lái lao lên vỉa hè, đâm tử vong 1 người và làm 2 người khác bị thương

VOV kể: Các cuộc chiến thương mại của Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến làm giảm thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ 580USD vào năm 2020.

Một nghiên cứu do Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) tiến hành và mới công bố cho thấy, các cuộc chiến thương mại của Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến làm giảm thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ 580USD vào năm 2020.

Bản tin VOH kể: Theo Trung tâm Khuyến nông TPSG, tính đến nay, đàn bò sữa ở TP gần 63.000 con, giảm khoảng 35% so với năm 2014, với gần 7.200 hộ chăn nuôi.

Nguyên nhân đàn bò sữa giảm do chi phí chăn nuôi như thức ăn tinh, thô và cỏ xanh tăng, dịch bệnh phức tạp do môi trường thay đổi, bò cái sữa tăng tỷ lệ lai máu HF kém thích nghi, bệnh viêm vú, tỷ lệ không đậu thai tăng và các nhà máy thu mua sữa tươi nguyên liệu nâng cao chỉ tiêu chất lượng sữa.

Báo Dân Việt kể: Do nước lũ trên thượng nguồn chưa đổ về, nguồn cá đồng khan hiếm đã đẩy giá các loại cá đặc sản miền Tây tăng cao. Hằng năm vào rằm tháng Bảy âm lịch, khi làm xong vụ lúa Hè Thu là bà con các huyện đầu nguồn lũ tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị câu, lưới đón con nước về để đánh bắt cá đồng.

Tuy nhiên, hiện đã đến tháng 8/2019 nước thượng nguồn chưa đổ về làm cho nguồn cá đồng khan hiếm khiến giá tăng cao. Bình quân giá cá đồng hiện nay tăng từ 20-40% so với cùng kỳ năm 2018.

VietnamNet kể: Xe tải tông taxi bẹp dúm, 1 du khách tử vong ở Quảng Nam… Xe taxi Mai Linh đang chở 3 du khách đi vào phố cổ Hội An, bất ngờ bị xe tải tông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h50 sáng 21/8, tại ngã tư đường Cửa Đại và đường ven biển 129, thuộc địa phận Phường Cẩm Châu (TP Hội An, Quảng Nam).

VTC News kể chuyện Sài Gòn: Chạy xe ngược chiều với tốc độ cao, thiếu niên tông chết người đàn ông đi xe máy trên đường Kênh 19/5. Ngày 21/8, đại diện Công an quận Tân Phú (TP.SG) cho biết đang điều tra làm rõ vụ thiếu niên chạy xe máy ngược chiều tông chết người ở phường Sơn Kỳ. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh Lê Thành Toàn (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hoà, quận Tân Phú, TP.SG).

Thanh Niên kể: TP.SG thu giữ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe… Trưa 21.8, Đội 7 - Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện (Q.7, H.Nhà Bè và H.Cần Giờ) thuộc Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.SG bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH toàn cầu D2 Việt Nam tại địa chỉ Dragon Parc 2, 17 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, H.Nhà Bè (TP.SG).

...Tuy nhiên, khi kiểm tra, công ty sản xuất thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe mà không có GMP (Good Manufacturing Practices - là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất). Do vậy, Đội 7 đã tiến hành niêm phong toàn bộ số thực phẩm chức năng trên đưa về kho lưu giữ và mời đại diện công ty lên làm việc.

Báo Xây Dựng/VnExpress kể: Người nước ngoài muốn đến Việt Nam làm việc nhất Đông Nam Á… Nhiều người đến Việt Nam làm việc có thu nhập cao hơn quê nhà nhưng cũng không ít 'vỡ mộng' vì môi trường khác kỳ vọng.

Báo cáo "Ứng viên nước ngoài: Kỳ vọng và thách thức khi làm việc tại Việt Nam" do Navigos Group vừa công bố cho biết, khi được hỏi đâu là nơi làm việc được mong muốn nhất Đông Nam Á, 30% ứng viên tham gia khảo sát lựa chọn Việt Nam, đứng đầu khu vực. Tiếp theo là Singapore (24%), Thái Lan (17%) và Malaysia (8%).

Người Đưa Tin kể: Khởi tố 9X trộm xe máy ở Đà Nẵng chạy xuyên đêm vào TP.SG tiêu thụ… Sau khi "ăn hàng", Quỳnh lái xe chạy thẳng vào TP.SG để tiêu thụ hòng dễ bề trốn tránh hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tất cả hành vi này đều không thoát được. Ngày 20/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Năng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Duy Quỳnh , SN 1989, trú xóm 8, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Báo Công Thương kể: Từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động.

“Đặc biệt, nổi lên tình trạng hàng hóa sản xuất từ nước ngoài, hàng giả, hàng nhái, giả mạo xuất xứ, nhãn mác “Made in Việt Nam” để gian lận thương mại, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Việt Nam và thiệt hại người tiêu dùng” - ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Chống buôn lậu và gian lận thương mại Quốc gia (389 Quốc gia) cho biết.

Báo Tuổi Trẻ kể về thực tế đau xót: 'Có trẻ 12 tuổi đã đi phá thai nhiều lần'… Chỉ trong 7 tháng đầu năm, Trung tâm giám định pháp y TP.SG đã giám định cho 160 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục. Theo ông Phan Văn Hiếu, giám đốc trung tâm giám định pháp y TP.SG: thực trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang ở mức đáng báo động: Trẻ ít tuổi nhưng quan hệ tình dục sớm, quan hệ với nhiều người. Có trường hợp trẻ quan hệ với một lúc 3 người… Theo ông Hiếu, có trường hợp trẻ bị xâm hại nên gia đình đưa đi tố cáo công an, sau đó đứa trẻ bị chính trưởng công an xâm hại. Do đó, ở trung tâm giám định pháp y, nếu bác sĩ nam khám cho bé gái thì sẽ có bác sĩ nữ đi kèm để bảo vệ.

VTV kể: Thu hồi 2 lô mỹ phẩm chứa thành phần cấm. Lý do thu hồi: 2 sản phẩm này có chứa dexamethason acetat là thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. Sản phẩm Bảo Lâm trắng da ngừa trị mụn do Công ty cố phần đông y học Bảo Lâm (Địa chỉ: số 767 Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, Tp.Hải Phòng) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm Kem 3 tác dụng Trúc Mai do Công ty cổ phần dược phẩm Pharmedic sản xuất; Công ty TNHH SX - XNK - TM mỹ phẩm Khôi Nguyên (Địa chỉ: 197/83 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.Sài Gòn) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.