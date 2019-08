Đơn Hàng, Dự Án Ma, Xăng Nước, Trung Thu

Kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi một phần nhờ chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc…

Báo Pháp Luật kể: Đơn hàng thế giới dồn về Việt Nam… Theo Công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam (VN) trong tháng 7 đạt 52,6%, cao hơn so với mức 52,5% trong tháng 6. Đây là đơn hàng mới tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ của VN vẫn tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng mức bán lẻ du lịch tăng 10%, vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 17,7% trong bảy tháng đầu năm 2018, do khách quốc tế đến VN tăng chậm lại.

Báo Xây Dựng/Dân Trí kể chuyện đất vàng Nha Trang, khi dự án “ma” tràn lan ở Khánh Hòa: Đề nghị công an vào cuộc xác minh… Liên quan đến một số dự án “ma” xuất hiện gần đây, Khánh Hòa đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh các đối tượng có hành vi thu gom đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô chuyển quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Báo Khoa Học & Đời Sống kể chuyện: Điều chế nước thành xăng… Điều chế nước thành xăng dầu, có thể làm ra những chiếc ô tô chạy bằng nước lã… là ý tưởng tưởng như “điên rồ” nhưng có cơ sở của KS Vũ Hồng Khánh (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hòa, Hải Phòng).

KS Vũ Hồng Khánh cho biết, sản phẩm sáng chế của ông đã có từ hơn chục năm. Đến nay ông vẫn tiếp tục hoàn thiện với hy vọng một ngày nào đó được triển khai trên thực tế.

Báo Công Thương kể chuyện Thừa Thiên Huế: Phong phú thị trường Tết Trung thu… Mặc dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, tuy nhiên hiện trên các tuyến phố chính của thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) các mặt hàng phục vụ cho ngày hội “Trăng rằm” đã được bày bán. Theo ghi nhận, bánh trung thu hay đồ chơi trẻ em được bày bán năm nay rất đa dạng về mẫu mã, sản phẩm chất lượng của các nhãn hàng nổi tiếng và hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường.

Không chỉ các loại bánh trung thu được yêu thích, mà đồ chơi trẻ em như đầu lân, trống, đèn ông sao… cũng được bày bán nhiều trên các tuyến đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo. Nhiều người bán cho biết, hầu hết các đầu lân đều được làm tại địa phương Thừa Thiên Huế nên giá thành rất mềm.

Pháp Luật Plus kể: khoảng 17h ngày 15/8 người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động giới sân khu chung cư Vinaconex (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thông báo cho cơ quan chức năng. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện 198 và đã tử vong. Thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, nạn nhân là ông Phạm Văn Khương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội. Ông Khương được xác định đã bị rơi từ tầng 27 của tòa chung cư xuống sân.

Kinh Tế Đô Thị kể: Trong ngày 15/8/2019, tại Hà Nội, hàng nghìn người dân đã đến các ngôi chùa để tham gia lễ Phật, cầu bình an cho cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu.

Đến tận tối muộn, tại chùa Phúc Khánh, dòng người vẫn đến chùa rất đông để thắp hương báo hiếu.

VOV kể chuyện Sài Gòn: Tối ngày 15/8/2019, Lễ hội Vu Lan với ý nghĩa thể hiện sự hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ, ông bà diễn ra ở hầu hết các ngôi chùa ở TP.SG. Cứ đến ngày lễ Vu Lan - Rằm tháng 7, người dân TP.SG lại đi lễ chùa và phóng sinh với mong muốn tỏ lòng biết ơn công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cầu nguyện cho cha mẹ sức khỏe và an lành.

Nguyễn Thị Bích Tín, sinh viên Đại học Bách Khoa TP.SG cho biết, trước kia thường mua vàng mã về cúng trong ngày lễ Vu Lan, nhưng nhiều năm nay đã không còn thực hiện việc này. Thay vào đó, Bích Tín đi lễ chùa và mua cá phóng sinh xuống sông hồ.

Báo Gia Đình Net kể: Chỉ cần thấy người dân ra sông thả cá phóng sinh, nhiều người chuẩn bị ghe, lưới chích điện để nhanh chóng vớt lên bán lại cho khách. Những chú cá tội nghiệp chưa kịp bơi đã bị điện làm cho ngoắc ngoải.

Rằm tháng 7, nhiều người hay có thói quen phóng sinh các loài động vật như chim, cá, rùa… để cầu phước cho gia đình. Những tưởng đây là việc làm tốt đẹp trong ngày Vu lan nhưng một số thành phần lợi dụng việc làm này để trục lợi, chờ đợi người dân phóng sinh xong rồi bắt lên lại để bán cho người khác.

Tiền Phong kể: Hàng trăm xe chở thanh long đang bị ùn ứ ở cửa khẩu ở Lào Cai. Ngoài thanh long Việt Nam vào chính vụ, một trong những nguyên nhân dẫn tình trạng trên là từ phía Trung Quốc "siết chặt" kiểm tra để chống buôn lậu.

Chiều 15/8, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Bảo vệ Thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT cho biết, là do số lượng xe cùng một lúc lên quá lớn, gấp đôi với những ngày thường. “Ngày thường chỉ khoảng 200 xe môi ngày, nhưng vừa rồi số lượng xe chở thanh long lên đến 400-500 xe/ngày ở cửa Lào Cai. Chưa kể số lượng xe chở thanh long đưa lên cửa khẩu ở Lạng Sơn để số lượng còn lớn hơn”, ông Trung nói.

Báo Công An TP kể chuyện bắt nạt trên địa bàn xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi): chỉ sau một thời gian ngắn được đăng tải, clip này đã có trên 6.000 lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bất mãn.

Nội dung clip cho thấy L.T.A.T. (sinh năn 2005) bắt 3 nữ sinh quỳ gối rồi dùng dép đánh tới tấp vào đầu. Không chỉ đánh bạn, T. còn dùng nhiều từ ngữ thô tục chửi mắng, đe dọa 3 nữ sinh.

BizLIVE kể: Sáng 15/8, Google và Bộ Công Thương đã cùng ký kết hợp tác thiết lập quan hệ chiến lược mở rộng chương trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0”. Dự án là một sáng kiến của Google nhằm cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng số cho 500.000 người lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Chương trình được khởi động tại Việt Nam vào tháng 6/2018 và đã tổ chức các khóa đào tạo cho gần 85.000 người hoạt động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với 24 mô hình đào tạo tại 6 trung tâm đào tạo ở các thành phố gồm: Hà Nội, TP.SG, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt và Hải Phòng.

TTXVN kể: Trong hai ngày 14 - 15/8, tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Tổng Giáo phận Công giáo Huế tổ chức Lễ hành hương thường niên La Vang năm 2019.

Lễ hành hương La Vang năm 2019 có khoảng 80 ngàn lượt người là đồng bào Công giáo ở 27 giáo phận, các dòng tu trong nước và du khách trong, ngoài nước tham gia. Đến với lễ hành hương năm nay, đồng bào Công giáo và du khách được tham gia các lễ như: Lần hạt chung, Thánh lễ, Rước kiệu và Thánh lễ mừng kính Đức mẹ hồn xác lên trời...

Báo Nhân Dân kể: Dự báo năm 2019, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,9%... Theo kết quả nghiên cứu trong báo cáo kinh tế toàn cầu quý III-2019 của Ngân hàng Standard Chartered, dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong ngắn hạn, với mức tăng trưởng trong năm 2019 dự kiến đạt 6,9%. Trong đó, lĩnh vực sản xuất có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được kỳ vọng sẽ tăng ở mức hai con số trong năm thứ tư liên tiếp và đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính. Dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam trong năm nay, nhất là lĩnh vực sản xuất, với tổng lượng vốn dự kiến đạt 18 tỷ USD.

Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn: "Đoàn quân cô hồn" lao vào giật tiền cúng gây náo loạn đường phố… Cứ vào dịp tháng 7 âm lịch hằng năm. Nhiều nhà dân, công ty, các cửa hàng kinh doanh tại khu vực Chợ Lớn, TPSG bắt đầu tổ chức cúng cô hồn. Hàng trăm thanh niên mang theo vợt, bao tải, thậm chí cả thùng xốp... lao vào tranh đoạt tiền cúng giữa lòng đường gây nên cảnh ồn ào, náo loạn.

CafeF kể: Văn phòng UBND TP.SG vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.SG Võ Văn Hoan về kế hoạch tổ chức tuyển chọn và nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn” kết nối trung tâm Q.1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2.

Từ nay đến năm 2020, theo quy hoạch, TP.SG sẽ xây dựng thêm 4 cây cầu bắc qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 đang được thi công, cầu Thủ Thiêm 3, 4 và cầu đi bộ từ quận 1 sang Thủ Thiêm đang lập dự án đầu tư. Dự kiến cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, sẽ có cây cầu đi bộ đầu tiên.

Báo Dân Trí kể chuyện TP.SG: Bát nháo tình trạng xây nhà theo kiểu… “mẹ bồng con”… Dù xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên diện tích đất lớn nhưng sau đó các chủ đất lại tự ý xây dựng nhiều căn nhà nhỏ với đầy đủ các hạng mục. Đáng nói, việc xây nhà theo kiểu “mẹ bồng con” như vậy đã “kiến tạo” nên những khu dân cư tự phát, trong khi hệ thống kỹ thuật hạ tầng không đảm bảo.

Sở Xây dựng TP.SG vừa có báo cáo gửi UBND TP.SG kết quả kiểm tra bước đầu về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi liên quan đến thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.