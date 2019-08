Hồng Kông: Toà Ra Lệnh Đuổi Người Biểu Tình Khỏi Phi Trường; Mỹ: Quan Tâm Sâu Sắc Vì TC Đưa Xe Bọc Thép Vào Hồng Kông

HONG KONG - BBC đưa tin vào ngày 14/08: tòa án đặc khu ra lệnh đuổi đoàn biểu tình khỏi phi trường, sau khi đám đông chống chính quyền đụng độ cảnh sát, gây tê liệt các quầy tiếp nhận hành khách đi.

1 đơn vị nhỏ trang bị chống bạo động và “tổ chiến thuật đặc biệt” đối đầu biểu tình, bắn hơi cay và đánh gậy. 1 nguồn tin xác nhận thẩm quyền phi trường do cố vấn Benjamin Yu đại diện đã được quan tòa cho phép vào khuya Thứ Ba. Theo lý thuyết, lệnh tòa có hiệu lực ngay từ khi công bố.

Hỗn loạn phát sinh giữa khuya khi người biểu tình bắt giữ và hành hung 1 thanh niên bị ngờ là công an chìm từ Hoa Lục. Anh ta khai là dân Shenzhen ra phi trường tiễn chân bạn. Đương sự bị đánh bất tỉnh từ 10 giờ tối và y tá cứu thương không đuợc phép di tản. Khoảng 1 giờ sau nạn nhân được xe cứu thuơng đón. Sau đo,ù người biểu tình quay sang tấn công nhóm cảnh sát dọn đường cho xe cứu thương chạy.

Đoàn biểu tình bị đối đầu bằng gập và hơi cay. 1 số người biểu tình bị khống chế. 2 bên có người bị thương. 1 giờ sau khi xe cứu thương chạy, 1 người lục địa bị khám phá, bị trói vào xe đẩy hành lý. Lưng áo của người này có dòng chữ “Tôi yêu mến cảnh sát Hong Kong”. Anh ta bị đánh sau khi mỉm cười và nói “Tôi ủng hộ cảnh sát Hong Kong”. Y tế giải cứu, đưa anh ta lên xe cứu thương. Không lâu sau vụ này, người biểu tình bắt đầu rời phi trường.

Phóng viên báo tin: thẩm quyền phi trường cho phép hành khách có hẹn kiểm tra vé trước 4 giờ 30’ chiều có thể lên phi cơ.

Đã xẩy ra xô đẩy giữa hành khách mất kiên nhẫn với người biểu tình. 8 tuyển thủ của đội bơi Hong Kong được cho phép vào sau khi xác nhận họ đi Sinapore tranh giải FINA. Hội đồng du lịch loan báo: gần 100 đoàn lữ hành từ Hong Kong phải bãi bỏ hay đình hoãn chuyến đi trong 2 ngày qua.

Nguồn tin thông thạo tiết lộ: chiến thuật mới của cảnh sát là đánh nhanh, bắt 1 số đối tượng, không can thiệp kéo dài.

Trong khi đó, đặc khu trưởng Carrie Lam nhỏ lệ trong khi hô hào người biểu tình dành ra 1 phút để nhìn lại thành phố và nhà của mình. Bà Lam nhấn mạnh : khi mọi người tình tâm, sẽ đối thoại chân thành và xây dựng hòa hợp. Phát biểu 30 phút của bà bị gián đoạn nhiều lần.1 phóng viên hỏi bà “thường dân muốn biết khi nào bà chết”.

Thăm dò cho thấy tỉ lệ cử tri ủng hộ đặc khu trưởng họ Lam là 27.9%, thấp chưa từng thấy.

Phong trào chống chính quyền đã tính trước kế hoạch biểu tình ngày Thứ Bảy 17-8.

Trong khi đó, TT Trump dẫn nguồn tin tình báo cho hay Beijing đã đưa quân đội áp sát biên giới Hong Kong.

Twitter của ông nhấn mạnh “Mọi người nên giữ bình tĩnh và an toàn”. Trước đó, chủ nhân Bạch Ốc mô tả tình hình Hong Kong là biến động, và tỏ ý hy vọng diễn biến sẽ là ôn hòa để không gây tử vong. Ông Trump tuyên bố với phóng viên trong chuyến đi New Jersey “Hong Kong là 1 tình thế rất gay go, khó khăn. Chúng ta sẽ thấy điều gì xẩy ra”.

Tuần này, báo quân đội Trung Cộng đưa tin: tập trận tại thành phố Shenzhen tiếp giáp bên giới Hong Kong.

Mới đây, căn cứ của quân đội Trung Cộng phổ biến 1 video mô tả cảnh diễn tập chống biểu tình bạo động. Chỉ huy trưởng của đơn vị này khẳng định “bạo động là không được phép”.

Hoa Kỳ “quan tâm sâu sắc” về sự di chuyển của các lực lượng bán quân sự dọc theo biên giiới Hồng Kông, theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Tư.

Video cho thấy nhiều chiếc xe bọc thép chở quân đội, xe trucks và những xe khác chạy trên các xa lộ hướng về Shenzhen hôm cuối tuần.